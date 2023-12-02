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2023/12/02,
拉美

巴拉圭高官跟一個不存在的國家簽備忘錄被免職：印度通緝犯虛構出「凱拉薩合眾國」動機不明

巴拉圭高官跟一個不存在的國家簽備忘錄被免職：印度通緝犯虛構出「凱拉薩合眾國」動機不明
巴拉圭國旗｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

巴拉圭農業部部長辦公室主任查莫洛受訪時坦言，他不知道凱拉薩合眾國在哪裡，並說他簽了他歸類為「合作備忘錄」的文件，因為他們提議協助巴拉圭解決灌溉等各種問題。查莫洛說，這些假官員也會見了農業部長西門內斯（Carlos Gimenez）。假官員這麼做的動機目前不得而知。

（中央社）巴拉圭政府一位高官因為與一名印度通緝犯虛構的國家「凱拉薩合眾國」（United States of Kailasa）簽署合作備忘錄，本週遭到免職。這名印度人似乎也欺騙了巴拉圭多位地方官員。

《法新社》報導，農業部部長辦公室主任查莫洛（Arnaldo Chamorro）30日向媒體表示，他在與據稱為南美洲島國「凱拉薩合眾國」的官員簽署這份合作備忘錄後遭到免職。

查莫洛坦承自己遭到愚弄說：「他們（假官員）前來表達有意幫助巴拉圭。他們提出多項計畫，我們信以為真，事情就是這樣。」他昨天遭到免職。

《美聯社》報導，查莫洛受訪時坦言，他不知道凱拉薩合眾國在哪裡，並說他簽了他歸類為「合作備忘錄」的文件，因為他們提議協助巴拉圭解決灌溉等各種問題。

查莫洛說，這些假官員也會見了農業部長西門內斯（Carlos Gimenez）。假官員這麼做的動機目前不得而知。

雙方簽署的備忘錄設想了這兩個「國家」之間建立邦交。

在這份帶有外交部信箋抬頭和官印的文件中，查莫洛向「凱拉薩合眾國君主尊敬的帕拉馬希瓦姆（Nithyananda Paramashivam）」致敬，並讚揚他「對印度教、全體人類和巴拉圭共和國的貢獻。」

這份備忘錄進一步建議「巴拉圭政府積極研究與凱拉薩合眾國建交事宜，並支持其作為主權國家加入聯合國等各種國際組織。」

巴拉圭媒體報導稱這位「帕拉馬希瓦姆」在現實生活中是一名印度公民，因為在本國犯罪遭到通緝。

巴拉圭農業部透過聲明譴責相關人士犯下的「程序錯誤」，並說這份備忘錄「不應被視為正式性質」，因而不能賦予巴拉圭政府任何義務。

據《美聯社》報導，這起醜聞在巴拉圭國內引發社群媒體上的各種譏諷，不過這並非首次有自稱凱拉薩合眾國代表的人愚弄國際領袖。今年稍早，這些人設法參與在日內瓦舉行的聯合國委員會會議，也與美國和加拿大地方領袖簽署協議。

紐澤西州紐瓦克（Newark）市政廳今年3月承認，與凱拉薩合眾國簽署姊妹市協議是遭到詐騙。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：楊士範


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