2023棒球亞錦賽：中華隊比賽時間、賽程表、免費直播頻道一次看

文：Zero圈圈

2023年第30屆亞洲棒球錦標賽在台北大巨蛋、台中洲際棒球場、新莊棒球場舉行。本次棒球亞錦賽共有8支隊伍參與，包括A組的中華隊、韓國、香港、巴勒斯坦，以及B組的日本、菲律賓、泰國、巴基斯坦。2023年棒球亞錦賽將於12月3日舉行開幕賽，比賽將持續進行至12月10日為止，民眾除了買票現場支持以外，也可以前往電視頻道緯來體育台、公視、華視頻道收看直播，或是前往愛爾達、公視+、中華電信Hami Video收看線上轉播。

2023亞錦賽：比賽日期時間、線上直播頻道

2023年亞洲棒球錦標賽比賽時間為12月3日至12月10日，另外將於12月2日舉行開球儀式，邀請知名球星王貞治蒞臨開球。2023年棒球亞錦賽開幕賽將於12月3日於台北大巨蛋舉行，比賽隊伍為中華隊與韓國，時間為下午17點開幕典禮、晚間18點正式比賽。

民眾若是想要收看亞錦賽直播，電視直播頻道包括緯來電視、公視、華視、中華電信MOD，至於線上直播平台則有愛爾達、公視+、中華電信Hami Video、Line Today，其中Line Today將進行免費直播，公視+會員登入也可免費收看。2023年亞錦賽比賽將持續至12月10日，其中分組循環賽的時間為12月3日至6日，超級循環賽時間為12月8日、9日，最後的季軍賽、冠軍賽將於12月10日舉辦。

2023亞錦賽直播：

2023亞錦賽賽程表：

12月3日下午17點：開幕賽，中華隊vs.韓國。

12月4日至6日：分組循環賽。

12月8日至9日：超級循環賽、排名賽。

12月10日上午12點30分：季軍賽。

12月10日晚間18點30分：冠軍賽。

12月10日晚間22點：閉幕典禮。

台北大巨蛋迎來首場正式比賽，為此台北市政府也推出了相關優惠，民眾持台北大巨蛋票根前往東區特約店家消費將可享有指定優惠。詳情可點此。

2023亞錦賽：中華隊賽程表、比賽日期時間、地點

2023年亞錦賽共有8支隊伍參與，劃分A組、B組進行小組賽，隊伍包括A組的中華隊、韓國、香港、巴勒斯坦，以及B組的日本、菲律賓、泰國、巴基斯坦。2023年亞錦賽中華隊的小組賽比賽時間分別為12月3日對上韓國、12月5日對上巴勒斯坦、12月6日對上香港，除了開幕戰與韓國的比賽於台北大巨蛋舉行之外，與巴勒斯坦、香港的比賽地點皆為台中洲際棒球場。

本次亞錦賽中華隊將由郭李建夫領軍，選手名單包括旅日投手孫易磊、美職響尾蛇內野手陳聖平等，並且由受到矚目的味全龍投手徐若熙作為首戰先發投手。於上一場2019年亞錦賽中華隊獲得冠軍獎盃，今年將爭取衛冕資格，2023年亞錦賽中華隊選手名單、戰力分析可參考運動視界「新生代中華隊投手佈局跟打線安排」報導。

2023亞錦賽中華隊賽程表：

2023亞錦賽完整賽程表，中華隊的小組賽比賽時間分別為12月3日對上韓國、12月5日對上巴勒斯坦、12月6日對上香港。除了開幕戰於台北大巨蛋舉行之外，與巴勒斯坦、香港的比賽地點皆為台中洲際棒球場。

2023亞錦賽線上購票：中華隊場次內野600元、外野400元

如果民眾想要前往現場觀賽，可以前往拓元售票系統線上購票。於12月3日至6日小組賽期間，中華隊賽事門票票價為內野全票600元、身障優惠票300元，外野全票400元、身障優惠票200元，至於非中華隊賽事門票售價為內野全票200元、身障優惠票100元。

需注意非中華隊場次僅有台北大巨蛋開放入場，台中洲際棒球場並未開放售票。目前線上購票資訊以A組、B組小組賽為主，後續超級循環賽、季軍賽、冠軍賽門票資訊，可以前往拓元售票系統查詢。

2023亞錦賽現場售票時間：

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

原標題：2023棒球亞錦賽賽程表、免費直播頻道、中華隊比賽時間、開幕戰大巨蛋門票票價

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範