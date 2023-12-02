2023棒球亞錦賽：中華隊比賽時間、賽程表、免費直播頻道一次看
我們想讓你知道的是
2023亞錦賽完整賽程表，中華隊的小組賽比賽時間分別為12月3日對上韓國、12月5日對上巴勒斯坦、12月6日對上香港。除了開幕戰於台北大巨蛋舉行之外，與巴勒斯坦、香港的比賽地點皆為台中洲際棒球場。
文：Zero圈圈
2023年第30屆亞洲棒球錦標賽在台北大巨蛋、台中洲際棒球場、新莊棒球場舉行。本次棒球亞錦賽共有8支隊伍參與，包括A組的中華隊、韓國、香港、巴勒斯坦，以及B組的日本、菲律賓、泰國、巴基斯坦。2023年棒球亞錦賽將於12月3日舉行開幕賽，比賽將持續進行至12月10日為止，民眾除了買票現場支持以外，也可以前往電視頻道緯來體育台、公視、華視頻道收看直播，或是前往愛爾達、公視+、中華電信Hami Video收看線上轉播。
2023亞錦賽：比賽日期時間、線上直播頻道
2023年亞洲棒球錦標賽比賽時間為12月3日至12月10日，另外將於12月2日舉行開球儀式，邀請知名球星王貞治蒞臨開球。2023年棒球亞錦賽開幕賽將於12月3日於台北大巨蛋舉行，比賽隊伍為中華隊與韓國，時間為下午17點開幕典禮、晚間18點正式比賽。
民眾若是想要收看亞錦賽直播，電視直播頻道包括緯來電視、公視、華視、中華電信MOD，至於線上直播平台則有愛爾達、公視+、中華電信Hami Video、Line Today，其中Line Today將進行免費直播，公視+會員登入也可免費收看。2023年亞錦賽比賽將持續至12月10日，其中分組循環賽的時間為12月3日至6日，超級循環賽時間為12月8日、9日，最後的季軍賽、冠軍賽將於12月10日舉辦。
2023亞錦賽直播：
- 電視頻道：緯來體育、公視、華視、中華電信MOD。
- 線上平台：愛爾達、Hami Video、公視+。
- 傳送門（愛爾達）
- 傳送門（Hami Video）
- 傳送門（Twitch）
- 傳送門（Line Today免費收看）
- 傳送門（公視+登入會員免費收看）
2023亞錦賽賽程表：
- 12月3日下午17點：開幕賽，中華隊vs.韓國。
- 12月4日至6日：分組循環賽。
- 12月8日至9日：超級循環賽、排名賽。
- 12月10日上午12點30分：季軍賽。
- 12月10日晚間18點30分：冠軍賽。
- 12月10日晚間22點：閉幕典禮。
台北大巨蛋迎來首場正式比賽，為此台北市政府也推出了相關優惠，民眾持台北大巨蛋票根前往東區特約店家消費將可享有指定優惠。詳情可點此。
2023亞錦賽：中華隊賽程表、比賽日期時間、地點
2023年亞錦賽共有8支隊伍參與，劃分A組、B組進行小組賽，隊伍包括A組的中華隊、韓國、香港、巴勒斯坦，以及B組的日本、菲律賓、泰國、巴基斯坦。2023年亞錦賽中華隊的小組賽比賽時間分別為12月3日對上韓國、12月5日對上巴勒斯坦、12月6日對上香港，除了開幕戰與韓國的比賽於台北大巨蛋舉行之外，與巴勒斯坦、香港的比賽地點皆為台中洲際棒球場。
本次亞錦賽中華隊將由郭李建夫領軍，選手名單包括旅日投手孫易磊、美職響尾蛇內野手陳聖平等，並且由受到矚目的味全龍投手徐若熙作為首戰先發投手。於上一場2019年亞錦賽中華隊獲得冠軍獎盃，今年將爭取衛冕資格，2023年亞錦賽中華隊選手名單、戰力分析可參考運動視界「新生代中華隊投手佈局跟打線安排」報導。
2023亞錦賽中華隊賽程表：
- 12月3日18點：中華隊vs.韓國，地點台北大巨蛋。
- 12月5日18點30分：中華隊vs.巴勒斯坦，地點台中洲際棒球場。
- 12月6日18點30分：中華隊vs.香港，地點台中洲際棒球場。
- 12月8日至9日：超級循環賽，地點台北大巨蛋。
- 12月8日至9日：排名賽，地點新莊棒球場。
- 12月10日12點30分：季軍賽，地點台北大巨蛋。
- 12月10日18點30分：冠軍賽，地點台北大巨蛋。
- 傳送門
2023亞錦賽完整賽程表，中華隊的小組賽比賽時間分別為12月3日對上韓國、12月5日對上巴勒斯坦、12月6日對上香港。除了開幕戰於台北大巨蛋舉行之外，與巴勒斯坦、香港的比賽地點皆為台中洲際棒球場。
2023亞錦賽線上購票：中華隊場次內野600元、外野400元
如果民眾想要前往現場觀賽，可以前往拓元售票系統線上購票。於12月3日至6日小組賽期間，中華隊賽事門票票價為內野全票600元、身障優惠票300元，外野全票400元、身障優惠票200元，至於非中華隊賽事門票售價為內野全票200元、身障優惠票100元。
需注意非中華隊場次僅有台北大巨蛋開放入場，台中洲際棒球場並未開放售票。目前線上購票資訊以A組、B組小組賽為主，後續超級循環賽、季軍賽、冠軍賽門票資訊，可以前往拓元售票系統查詢。
2023亞錦賽現場售票時間：
- 台北大巨蛋：中華隊場次，開賽前2小時開放現場售票。
- 台北大巨蛋：非中華隊場次，開賽前1小時30分開放現場售票。
- 洲際棒球場：中華隊場次，開賽前1小時30分開放現場售票。
- 傳送門
本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2023棒球亞錦賽賽程表、免費直播頻道、中華隊比賽時間、開幕戰大巨蛋門票票價
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：楊士範
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簡單卻不簡單的美味，全靠製作的用心！晨光土司「糯米湯種工法」打造細緻柔軟的超質感土司，讓早餐開啟焙感朝氣的一天
我們想讓你知道的是
晨光土司使用特有「糯米湯種工法」，質地柔軟細緻、口感濕潤香甜，讓人每天都朝氣滿滿。究竟糯米湯種工法有什麼神奇之處呢？現在就來一探究竟。
每天早餐吃的土司看似簡單，卻是最能展現技術的烘焙品之一。以充滿質感的口感與香氣而深受好評的晨光土司，就是土司界中講究製作技術的代表作。
晨光土司使用特有「糯米湯種工法」，質地柔軟細緻、口感濕潤香甜，讓人每天都朝氣滿滿。究竟糯米湯種工法有什麼神奇之處呢？現在就來一探究竟。
晨光土司簡單的美味，來自講究用心的工法
晨光土司特有的「糯米湯種工法」，特別之處在製作湯種時額外添加糯米粉，當95°C高溫熱水沖入麵粉與糯米粉時，糯米粉裡的澱粉會瞬間糊化，將水分緊緊抓在澱粉分子裡，讓土司體富含水分，口感柔軟濕潤。
湯種與麵糰混合均勻後，再以0~7℃低溫熟成12小時，這段時間澱粉酶會把澱粉分解成麥芽糖，讓晨光土司吃起來香甜。
晨光土司不只講究在糯米湯種工法，更特別使用三段壓延工法處理麵團，讓土司質地更細緻綿密。烘烤則引進熱穿透能力絕佳的日本石板烤爐，烤出皮薄均勻的細緻質地；烤完接續進行分段式冷卻，讓土司維持絕佳的濕潤與柔軟度。
每一步用心的製作步驟，讓晨光土司擁有簡單卻不簡單的美味，也讓吃到晨光土司的人，能夠一早就朝氣滿滿。
多樣的晨光土司，讓每個人都能找到屬於自己的早晨食光
經典款的「晨光嚴選土司」，擁有簡單的美味，直接單吃土司，每一口都能品嚐到細緻濕潤的質地，加上小麥甘甜香味，不知不覺就能吃完一整片。想要以豐盛感為一天充滿朝氣？那就用晨光嚴選土司製作三明治，只要簡單加上幾片美生菜、起司，就能享受到食材的真滋味與土司融合的層次感。
晨光土司的三款調味土司，則讓每天的早晨精彩有變化。「晨光葡萄土司」加入粒粒飽滿多汁的日曬葡萄乾，為細緻柔軟的土司帶入水果香甜的口感層次，是吃過肯定會驚艷的美味。
有濃郁奶油香味的「晨光奶油土司」，使用特選奶油調和關鍵煉乳配方，還沒咬下就能聞到令人心動的奶油香，咀嚼時奶油香氣讓細緻香柔的土司體達到美味平衡，也非常適合搭配咖啡一起享用。
添加精選蜜漬香脆核桃、酸甜莓果的「晨光莓果核桃土司」，不只有堅果酥脆與莓果酸香，額外添加精心調配草莓泥於土司體中，讓核桃與莓果的風味更加融合每天早上來一片，開啟焙感朝氣的一天。
特有糯米湯種工法、多種講究製作技術，讓每一口晨光土司都是恰到好處的濕潤柔軟，令人回味再三。現在，就讓晨光土司成為每天必備的朝氣來源，創造充滿質感而有朝氣的美好生活。
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