美媒：以色列一年多前就知攻擊計畫卻無視警訊，擬戰後全球暗殺哈瑪斯高層

紐時：以色列一年多前就知哈瑪斯計畫，卻無視警訊

（中央社）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）今年10月7日襲擊以色列，釀成以色列75年來遭受的最慘重攻擊。《紐約時報》報導，以方一年多前就知道哈瑪斯的攻擊計畫，卻未認真看待。

紐時報導，根據文件、電郵和訪談，以色列官員一年多前就取得哈瑪斯這次攻擊的計畫，但軍方和情報官員不認為有實現的可能，判斷這對哈瑪斯來說太難執行。

以色列當局將一份約40頁的文件代號稱為「耶利哥之牆」（Jericho Wall），內容逐項概述這場毀滅性入侵。

紐時檢視這份經過翻譯的文件，其中並未說明發動攻擊的日期，但描述了一場井井有條的襲擊，目的是突破加薩走廊周圍的以軍防禦工事、接管以色列城市、攻占重要軍事基地，包括一個師的總部。

哈瑪斯按照這份藍圖，以驚人的精確度行動，最終造成約1200人喪命。根據文件，攻擊一開始就要密集發射火箭彈，並用無人機摧毀邊界沿線的監視器和自動機槍，還要派大批槍手用滑翔翼、機車或徒步進入以色列，這些步驟全都在10月7日的襲擊中落實。

這項計畫也包含以色列部隊的位置、軍力規模、通訊中心和其他敏感資訊的細節，令人懷疑哈瑪斯如何能蒐集到情報，以色列安全機構內部又是否有情資外洩。

各種文件和官員說法顯示，「耶利哥之牆」文件在以色列軍方和情報領袖之間廣傳，但專家判斷這種規模和目標的攻擊超出了哈瑪斯的能力範圍。目前不清楚以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）或其他高階政治領袖是否也看過這份文件。

今年7月，以色列情報單位「8200部隊」（Unit 8200）一名資深分析師示警，哈瑪斯執行了一次單日密集訓練演習，看起來與藍圖概述的內容相似。

但根據紐時看到的加密電郵，以軍加薩師一名上校無視這項警告。

這名分析師在電郵往返中寫道，「我要徹底駁斥指稱這種情況只是假想的說法」，哈瑪斯的訓練演習完全符合「『耶利哥之牆』文件的內容」。

這名分析師還說：「這項計畫的目的是開戰…不只是突襲一座村莊。」

官員們私下坦承，如果軍方認真看待這些警訊，並往南部大量增兵，以色列本可減輕這次襲擊的受損程度，或甚至可能加以阻止。

然而實際情況是，當哈瑪斯分子從加薩走廊湧入以色列時，以色列軍方毫無準備，使得10月7日成了以色列建國以來戰爭死亡人數最多的一天。

以色列安全官員已承認未能保護國家，政府也將籌組委員會以檢討導致襲擊發生的種種事件。「耶利哥之牆」文件暴露了以色列長達一年的一連串失策，最終成為官員評估為自1973年以來最糟糕的情報疏失。那一年以色列也遭突襲，引發與阿拉伯國家的戰爭。

紐時指出，這些失誤全都源於一個極不準確的單一思維，即哈瑪斯沒有能力發動攻擊，也不敢真的動手。官員說，這種想法深植在以色列政府內部，以至於他們忽視了凸顯事實並非如此的諸多證據。

以色列軍方和負責加薩地區反恐行動的以色列安全局對此均不願置評。

《華爾街日報》：以色列擬戰後全球暗殺哈瑪斯高層

以色列官員透露，以國將在結束對加薩走廊用兵後，狙殺世界各地的哈瑪斯高層，準備花幾年時間獵殺需為10月7日入侵以國造成慘重傷亡負責的好戰分子。

《華爾街日報》引述以色列官員指出，以色列最高軍情單位按總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的各項命令，正制定獵殺住在黎巴嫩、土耳其和卡達等地哈瑪斯高層的相關計畫。卡達讓哈瑪斯在首都杜哈設置行政據點已10年。

《華爾街日報》認為，新的計劃形同展延以色列數十年以來的秘密暗殺，這些行徑之前已成好萊塢電影靈感和各國譴責話題。

以色列刺客曾於貝魯特裝扮成女性追捕巴勒斯坦武裝分子、於杜拜喬裝遊客殺害一名哈瑪斯高層、在敘利亞使用汽車炸彈暗殺一名真主黨領袖，以及在伊朗使用遙控步槍狙殺一名核子科學家。

美國將控制加薩走廊的巴勒斯坦組織哈瑪斯列為恐怖團體，然而多年來諸如卡達、黎巴嫩、伊朗、土耳其都提供哈瑪斯一定程度庇護，讓以色列有時投鼠忌器，怕下手時造成外交危機。

報導認為若論海外暗殺經驗，可能沒有一國比得上以色列。以色列記者柏格曼（Ronen Bergman）曾出書指出，自1948年建國以來以色列從事的海外暗殺超過2700件。

甚至在建國前，猶太激進分子就常暗殺參與英國託管巴勒斯坦的歐洲外交官；1960年代，以色列特工也用郵包炸彈行刺幫埃及研發火箭的前納粹德國科學家。

納坦雅胡早在1997年就下令毒殺住在約旦的哈瑪斯創始人馬夏艾（Khaled Meshaal），但當時不但暗殺失敗，反促成哈瑪斯另一精神領袖雅新（Sheikh Ahmed Yassin）獲釋。

當時暗殺小組冒充加拿大遊客進入約旦，在約旦首都安曼的哈瑪斯辦公室外動手。一名刺客特工朝馬夏艾的耳內噴毒劑，但在逃離前被捕。

馬夏艾中毒後陷入昏迷，約旦揚言終止與以色列的和平條約。時任美國總統柯林頓促納坦雅胡收拾殘局，於是以方派情報局長帶解藥赴安曼救人，並同意釋放雅新和其他70名巴勒斯坦囚犯，換取釋放被捕特工。馬夏艾後來稱這次暗殺失敗是讓哈瑪斯成氣候的轉捩點。

從事海外狙殺會觸犯國際法，更有引發行動在地國反彈風險。前以色列情報局「摩薩德」（Mossad）局長哈里維（Efraim Halevy）稱海外暗殺是餿主意，認為暗殺高層無法根除哈瑪斯威脅，只會激怒對方追隨者而種下更糟的危機。