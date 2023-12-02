葛來儀等學者建議賴清德凍結「台獨黨綱」，侯友宜籲放棄較實在、卓榮泰稱中國放棄武統才是重點
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美國《外交事務》（Foreign Affairs）期刊11月30日刊出葛來儀（Bonnie Glaser）、白潔曦（Jessica Chen Weiss）、柯慶生（Thomas Christensen）3名美中關係學者的聯名文章，認為美國應表明反對台海兩岸片面改變現狀，包括反對武統和台灣追求獨立的政治動作，文中呼籲賴清德若勝選，應考慮凍結台獨黨綱，讓維持現狀承諾更有分量和可信。
美學者建議賴清德凍結台獨黨綱，侯友宜：放棄較實在
（中央社）國民黨總統參選人侯友宜1日表示，民進黨總統參選人賴清德是造成國安危機最大的引戰者，處處說自己是台獨的務實工作者，高舉台獨萬歲，這才是引戰，美國對賴清德不放心，甚至建議能凍結台獨黨綱，他認為乾脆放棄比較實在。
媒體報導，美國《外交事務》（Foreign Affairs）期刊11月30日刊出葛來儀（Bonnie Glaser）、白潔曦（Jessica Chen Weiss）、柯慶生（Thomas Christensen）3名美中關係學者的聯名文章，認為美國應表明反對台海兩岸片面改變現狀，包括反對武統和台灣追求獨立的政治動作，文中呼籲賴清德若勝選，應考慮凍結台獨黨綱，讓維持現狀承諾更有分量和可信。
侯友宜1日與國民黨副總統參選人趙少康走訪新北市五股區，針對相關議題，他受訪時表示，賴清德要選中華民國總統，請放棄台獨黨綱，站出來勇敢講，不要老是說一套做一套，抹紅別人。
侯友宜也指出，美國對賴清德不放心，甚至建議凍結台獨黨綱，他認為不用凍結，乾脆放棄比較實在。這也是他與賴清德面對這場選戰不同的差別，他是在保護台灣，賴清德則是讓台灣變得更危險。
針對總統蔡英文說兩岸現在不會打仗，侯友宜則回應，以巴戰爭、俄烏戰爭說打就打，戰爭絕對不可以有萬一，不可以用賭的，和平才是最重要的保障，不能像一些政客，沿街叫賣。民進黨政府不要老說抗中保台，現在又說和平保台，是真的想保護台灣嗎，呼籲民進黨若有誠意，就將台獨黨綱拿掉，不要再騙選票。
談到當選後要讓陸配比照外配，4年就可拿到身分證，侯友宜提到，他會平等對待所有在台灣居留的人民，也會考慮面對國安，如何做得更好，就像陸生未來要就業，有陸生三法，不但要限制名額，也會做好國安的考核。侯友宜也強調，他絕對把人民擺在第一，意識型態是最低的，他吃台灣米、喝台灣水，不要再抹紅他，這是對他的人格侮辱。
葛來儀籲賴清德考慮凍結台獨黨綱，卓榮泰：中國放棄武統才是重點
美國學者葛來儀等人投書認為若民進黨總統參選人賴清德當選應該考慮凍結台獨黨綱，民進黨前主席卓榮泰1日表示，這些報導同時提到希望北京放棄武統台灣才是重點，放棄武統台灣才是全世界最關心的事情。
民進黨總統參選人賴清德全國競選總部總督導卓榮泰上午出席記者會，他表示，1999年台灣前途決議文已經清楚告訴台灣人民以及全世界，台灣是一個主權獨立的國家，國名叫做中華民國，這是現在唯一的態度、務實的態度，民進黨也願重申，台灣是一個主權獨立的國家，名字叫做中華民國。
對於國民黨總統參選人侯友宜認為台獨黨綱造成國安危機，卓榮泰表示，不論說了幾次，侯友宜就是不想聽，只想聽「戰鬥藍」的意見，「戰鬥藍」到底要對誰戰鬥，請侯友宜先問清楚。
卓榮泰說，賴清德提出信賴台灣以及民主和平繁榮，一個和平、繁榮、發展經濟的地方，怎麼會有戰爭的可能性，台灣只是強化自我防衛的能力，加強國防自主，絕對不是引來戰爭的原因。
民主進步黨發言人張志豪也表示，「反台獨」一直是中共多年來用來攻擊民進黨、打壓台灣的工具，在中共眼中，展現台灣主權獨立是「台獨」、不願意和中共一起推動「統一」也是「台獨」，甚至中華民國台灣的存在本身，對中共來說都是一種「台獨」。
張志豪說，國民黨為了自身的選舉利益，不斷隨中共起舞，砲口向內，配合中共傷害台灣的國家主權，令人失望遺憾。
民進黨表示，堅守國家主權和民意期盼的立場都始終如一，也愈來愈受到國際社會與人民的認同，從來沒有「立場反覆」或「引發戰爭」的問題。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：楊士範
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ASUS與NVIDIA聯手陽明交大應用藝術所，頂尖軟硬體設備助藝術與STEM領域學生提前接軌AI產業
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近年AI的影響力從業界延伸到學界， AI課程成為學生熱門選修，此類課程仰賴高效能工具。ASUS與NVIDIA看準學界需求，於陽明交通大學應用藝術研究所(Institute of Applied Arts, IAA)配置多台搭載GeForce RTX 40 系列筆電GPU的ASUS/ROG高效能，以頂尖的軟硬體設備，幫助師生輕鬆運用生成式AI技術創作激盪創意，培養前瞻藝術人才。
近年因應生成式AI的熱潮，AI對產業的商業模式、營運流程，產生顛覆性的革新。事實上，AI的影響力，也開始從業界延伸到學界，越來越多學生主動學習寫AI程式，或將AI工具應用到主修科系。透過高效能的軟硬體工具，教授在授課或學生實作過程， 得以無後顧之憂揮灑新世代創意。
本次產學合作由華碩提供經NVIDIA Studio認證並搭載GeForce RTX™ 4060筆電GPU的創作者筆電，包括ASUS Vivobook 16X、ROG Zephyrus G14、ROG Flow X16以及適合STEM學習的ASUS TUF Gaming A15，幫助同時跨藝術創作及STEM（科學、技術、工程、數學）領域的陽明交通大學應用藝術研究所師生在符合業界標準的環境中實作，激發無窮創作潛力。
應藝所專任助理教授劉辰岫：培養跨領域學生使用最新科技媒材進行創作
此次華碩與NVIDIA、國立陽明交通大學應用藝術研究所攜手，以IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作形式打造前瞻藝術學習環境，考量之一就是應藝所訓練學生時，強調對新科技的重視程度。應藝所專任助理教授劉辰岫表示：「我們許多學生是跨科系報考，像是資工、教育、文學等，所上學風自由開放，也與時俱進。教學時使用最新工具媒材，讓藝術與科技產生深度融合，『跨領域』成為應藝所相當獨特的人才養成路徑。」
既然應藝所的師生在教學、創作過程高度依賴科技，ROG Zephyrus G14提供給師生使用後有哪些明顯的感受？劉辰岫舉例，教學過程會使用到3D建模軟體Blender，以及同步執行多個機器學習任務，因為ROG Zephyrus G14搭載GeForce RTX 4060 筆電GPU提供強大的運算效能，在處理複雜的3D建模訓練指令時，操作起來相當順暢，高解析度螢幕可以看到細緻的渲染視覺，對於師生在建模過程，確實可以加速流程。
另外，應藝所在教學現場相當重視腦力激盪的討論，進而嘗試打破藝術邊界，讓創意勇於馳騁。課程中如果人手有一台高效能筆電，不但可大幅減少運算時間，ROG Zephyrus G14輕薄好攜帶，可在任何空間進行討論、創作或展示作品，十分便利。
劉辰岫觀察到，學生透過ROG Zephyrus G14執行視覺化程式設計軟體TouchDesigner，在創建藝術作品之際，受惠高效能的NVIDIA GPU，可以處理更複雜的視覺效果，實現最高畫格率，加速生成出要渲染作品的指令；加上這台筆電相當輕巧，內建HDMI、Type-C和USB多種接頭，學生上課時能輕鬆連接到投影機或拿在手上，將藝術作品分享給其他人觀賞，有助於在課堂上把創意想法變成實際作品。
全球獲獎無數的ROG Zephyrus G14 搭載NVIDIA GeForce RTX 4060 筆電 GPU，高達 125W TGP，並具備 NVIDIA Advanced Optimus 與 DLSS 3 技術，解鎖頂級創作應用程式中的 RTX 和 AI 加速、可實現最大穩定性的 NVIDIA Studio 驅動程式，最佳化運算能力及效能超乎想像，加速創意構思，輕鬆迎戰多工任務。採用ROG Nebula 霓真技術電競螢幕，16:10長寬比，QHD 165Hz/3ms 面板， 100% PCI-P3 廣色域，搭配 Dolby Vision 影像技術，色彩準確度通過Pantone認證，畫面明亮、快速、生動，更有德國萊因護眼認證，不閃屏、抗藍光，揮灑創意開闢嶄新「視」界！了解更多：ROG Zephyrus G14
開放資源給其他學科學生使用，成為校內跨領域的創意激盪Hub
IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作設備，也開放給陽明交大其他科系師生預約使用。因為看到越來越多STEM領域的學生，在寫程式作業的時候，受限私人筆電的GPU效能不夠優異，導致學習效率大打折扣。
對此，華碩與NVIDIA就針對理工相關學科的學生，鼓勵使用搭載NVIDIA GPU的華碩筆電，可加速驅動機械、結構和電氣仿真等數十種的STEM應用程式，展現高速效能；又或是計算機科學、數據科學的學生，在處理大型數據集、訓練生成式 AI和機器學習模型時，可以更快獲得的分析結果。
事實上，過去十年間NVIDIA已經從一間以GPU為核心業務，進化成運算平台的公司，提供的解決方案不光只是顯示卡，還有橫跨其中的軟體及運算平台，例如有NVIDIA AI（企業級尖端人工智慧平台）和 NVIDIA Omniverse（創意協作開放平台）。幫助設計師、藝術家、工程師、數據科學家等專業創作者，不再受限軟硬體資源，影響創作或演算的進度。
也因為IAA x NVIDIA Studio x ASUS學習設備開放給各系所授課使用，有助於日後校內跨領域交流。劉辰岫教授回應：「應藝所是整合跨領域創意的樞紐，很多時候不同領域的師生都會在這裡做腦力激盪，加上應藝所的課程也有很多非本科系學生選修；以及我手上的計畫也會邀請建築所、資工所的老師一起參與，因此我們很期待未來這些資源的加入會帶動更多跨領域的創意激盪。」
ASUS與NVIDIA賦能空間價值，規劃講座/工作坊協助師生掌握新科技
除了提供軟硬體設備，ASUS與NVIDIA也期待能為此場域挹注更多創新能量。後續也將規劃一系列講座與工作坊主題，讓校內師生能第一手掌握產業現況，使用嶄新的設備來進行研發與實作。
例如NVIDIA將籌辦生成式AI主題的研討會，邀請領域的業界講師，教導學生怎麼設定、使用生成式AI來提升創作效率，藉此讓學生們認識到GPU在創作時的重要性。另外，NVIDIA也會規劃Omniverse工作坊，邀請教授和學生親自實作，了解Omniverse的特點和功能，有助於把Omniverse融入創作流程，進而豐富學生的知識與技能。
另一方面，深耕校園多年的華碩，以培育更多國內優秀技術人才為出發點，未來也會在此舉辦AI主題講座，邀請業師講授如何實際操作創作者筆電及相關應用，有助師生更了解產品特色，得以更精實地利用筆電創作，期待能具體提升同學的創意產出效率，以及擴大教授的研究能量。
當人工智慧已成為全球先進國家的下個角力主戰場，台灣若希望在AI賽道不落人後，從教育往下扎根將是關鍵。華碩與NVIDIA攜手陽明交大，透過提供設備、講座等多元資源，有助於培養下一代AI思維，厚植設計人才的數位實力，期待台灣有朝一日成為AI強國。
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