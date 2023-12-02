葛來儀等學者建議賴清德凍結「台獨黨綱」，侯友宜籲放棄較實在、卓榮泰稱中國放棄武統才是重點

美學者建議賴清德凍結台獨黨綱，侯友宜：放棄較實在

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜1日表示，民進黨總統參選人賴清德是造成國安危機最大的引戰者，處處說自己是台獨的務實工作者，高舉台獨萬歲，這才是引戰，美國對賴清德不放心，甚至建議能凍結台獨黨綱，他認為乾脆放棄比較實在。

媒體報導，美國《外交事務》（Foreign Affairs）期刊11月30日刊出葛來儀（Bonnie Glaser）、白潔曦（Jessica Chen Weiss）、柯慶生（Thomas Christensen）3名美中關係學者的聯名文章，認為美國應表明反對台海兩岸片面改變現狀，包括反對武統和台灣追求獨立的政治動作，文中呼籲賴清德若勝選，應考慮凍結台獨黨綱，讓維持現狀承諾更有分量和可信。

侯友宜1日與國民黨副總統參選人趙少康走訪新北市五股區，針對相關議題，他受訪時表示，賴清德要選中華民國總統，請放棄台獨黨綱，站出來勇敢講，不要老是說一套做一套，抹紅別人。

侯友宜也指出，美國對賴清德不放心，甚至建議凍結台獨黨綱，他認為不用凍結，乾脆放棄比較實在。這也是他與賴清德面對這場選戰不同的差別，他是在保護台灣，賴清德則是讓台灣變得更危險。

針對總統蔡英文說兩岸現在不會打仗，侯友宜則回應，以巴戰爭、俄烏戰爭說打就打，戰爭絕對不可以有萬一，不可以用賭的，和平才是最重要的保障，不能像一些政客，沿街叫賣。民進黨政府不要老說抗中保台，現在又說和平保台，是真的想保護台灣嗎，呼籲民進黨若有誠意，就將台獨黨綱拿掉，不要再騙選票。

談到當選後要讓陸配比照外配，4年就可拿到身分證，侯友宜提到，他會平等對待所有在台灣居留的人民，也會考慮面對國安，如何做得更好，就像陸生未來要就業，有陸生三法，不但要限制名額，也會做好國安的考核。侯友宜也強調，他絕對把人民擺在第一，意識型態是最低的，他吃台灣米、喝台灣水，不要再抹紅他，這是對他的人格侮辱。

葛來儀籲賴清德考慮凍結台獨黨綱，卓榮泰：中國放棄武統才是重點

美國學者葛來儀等人投書認為若民進黨總統參選人賴清德當選應該考慮凍結台獨黨綱，民進黨前主席卓榮泰1日表示，這些報導同時提到希望北京放棄武統台灣才是重點，放棄武統台灣才是全世界最關心的事情。

民進黨總統參選人賴清德全國競選總部總督導卓榮泰上午出席記者會，他表示，1999年台灣前途決議文已經清楚告訴台灣人民以及全世界，台灣是一個主權獨立的國家，國名叫做中華民國，這是現在唯一的態度、務實的態度，民進黨也願重申，台灣是一個主權獨立的國家，名字叫做中華民國。

對於國民黨總統參選人侯友宜認為台獨黨綱造成國安危機，卓榮泰表示，不論說了幾次，侯友宜就是不想聽，只想聽「戰鬥藍」的意見，「戰鬥藍」到底要對誰戰鬥，請侯友宜先問清楚。

卓榮泰說，賴清德提出信賴台灣以及民主和平繁榮，一個和平、繁榮、發展經濟的地方，怎麼會有戰爭的可能性，台灣只是強化自我防衛的能力，加強國防自主，絕對不是引來戰爭的原因。

民主進步黨發言人張志豪也表示，「反台獨」一直是中共多年來用來攻擊民進黨、打壓台灣的工具，在中共眼中，展現台灣主權獨立是「台獨」、不願意和中共一起推動「統一」也是「台獨」，甚至中華民國台灣的存在本身，對中共來說都是一種「台獨」。

張志豪說，國民黨為了自身的選舉利益，不斷隨中共起舞，砲口向內，配合中共傷害台灣的國家主權，令人失望遺憾。

民進黨表示，堅守國家主權和民意期盼的立場都始終如一，也愈來愈受到國際社會與人民的認同，從來沒有「立場反覆」或「引發戰爭」的問題。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範