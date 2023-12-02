王貞治為台北大巨蛋開出歷史性第一球，盼3年後經典賽「台日爭冠」

（中央社）亞洲棒球錦標賽明（3）日將在台北大巨蛋開打，今（2）日「世界全壘打王」王貞治先行來到大巨蛋開球，他表示，大巨蛋是亞洲具有指標性的巨蛋，不輸日本的巨蛋，期待明天台灣能贏韓國。

台灣球迷盼了超過30年的台北大巨蛋終於要迎接首項棒球國際賽事，今天先在大巨蛋進行貴賓導覽暨開幕（開球）儀式，由王貞治、台北市長蔣萬安、世界棒壘球總會會長法卡利（Riccardo Fraccari）、棒協理事長辜仲諒共同擔任開球嘉賓，蔣萬安還頒發台北市榮譽市民證給王貞治。

王貞治為台北大巨蛋開出歷史性第一球，由辜仲諒擔任接球捕手。王貞治致詞時說：「非常榮幸、很高興能夠來參加開幕儀式，還記得我35年前在東京巨蛋開幕時，站在上面腳還會抖。」

王貞治指出，有了台北大巨蛋，台灣棒球的未來一定會改變，「台北大巨蛋是亞洲具指標性的巨蛋，不輸日本的東京或福岡巨蛋、甚至更好，希望選手們更有自信，為台灣、為亞洲爭取你們的榮光，明天的比賽台灣隊要贏韓國隊。」

經過今天導覽，王貞治表示，台北大巨蛋的高度很高、很漂亮，而且他強調，現在他已經不是教練、選手身分，而是球團經營者，所以在看大巨蛋時重點是放在一些針對球迷、小朋友的設施。

王貞治還說，希望3年後的世界棒球經典賽，台灣隊和日本隊能夠一起手牽著手晉級美國決賽，「台灣能夠參加最後決賽是我的心願，希望選手能夠達成，為了台灣、為了亞洲大家要加油，台灣棒球迷也在等這一刻。」

台北大巨蛋歷史性開幕戰明天將上演「台韓大戰」，王貞治說：「可惜明天不能看到比賽，但如果以後身體沒有問題，希望下次能來到台北大巨蛋，看到台灣棒球的成功。」

辜仲諒則表示，王貞治除是全壘打王，「也是我們心中的棒球之神，雖然出生在日本、在日本念書、生活在日本，但到今天為止國籍還是中華民國，非常感動和尊敬，他不只是一名優秀運動員，更是一位對日本、台灣有極大貢獻的偉大運動家。」

辜仲諒也提到，本來有點擔心王貞治的身體能不能負荷搭飛機，「不過我在機場去接王貞治先生時，發現他走得比我還快，我就放心了。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範