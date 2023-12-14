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TNL+ 2023/12/14,
歐洲

歐盟擴大前奏曲（上）：「哥本哈根入盟標準」一體兩面，加入歐盟沒想像中簡單

歐盟擴大前奏曲（上）：「哥本哈根入盟標準」一體兩面，加入歐盟沒想像中簡單
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

擴大是歐洲統合很重要的一項政策，而其功能是創造區域穩定、和平，並彌補國家間的過大差異，避免區域貧富與發展嚴重不均，一言以蔽之，歐盟擴大的本質即是散佈歐洲價值與和平理念。

前盧森堡總理榮克（Jean-Claude Juncker）在2014年獲選為2015－2019年歐洲執行委員會（European Commission, 簡稱執委會）主席，他隨即向歐洲議會（European Parliament）表態：「歐盟未來五年不會再擴大（Enlargement）」，他主張歐盟2003－2013年間接納13位新成員，需要多一點時間統整當前擴大成就，是故．擴大政策（Enlargement Policy）沉寂數年。

直到其繼任者馮德萊恩（Ursula von der Leyen）推動下，以及近期烏俄戰爭的影響，歐盟擴大終於又成了各界焦點。為此，來梳理何謂歐盟擴大政策與第三國加入歐盟流程，並試著分析烏克蘭加入歐盟的潛在困難。

歐盟擴大之流程、政策功能與意涵

歐盟透過統合運動，團結、統整會員國凝聚力之餘，也吸引第三國加入其中，藉此擴大歐盟的結構，而其擴大政策相關內容敘述如下。

一、擴大政策之法源與加入流程

歐盟擴大政策之基礎為歐盟條約（Treaty of European Union；TEU）第49條，即俗稱的「入盟條款」，第三國可基於此法向歐盟提出申請，而歐盟有義務受理。按第49.1條表示，欲加入歐盟之第三國應尊重歐盟條約第2條所述之精神，也就是人性尊嚴、自由、民主、平等、法治與人權等元素，而加入流程大致能分成四大階段：

（一）遞交申請：歐洲國家若要加入歐盟，應由該國派駐在歐盟的大使，向歐盟理事會（Council of the European Union, 簡稱理事會）輪值主席遞交入盟申請，而申請國也應周知該國議會與歐洲議會。

（二）授予候選國地位：理事會內部的「一般事務理事會」（General Affairs Council；GAC）拿到申請後可請求執委會，按照「哥本哈根入盟標準」（Copenhagen Criteria）的政治民主、市場經濟與服從歐盟既存法規（Acquis Communautaire）等三大原則，判准第三國是否達到加入歐盟之標準，執委會將於評估後發佈「意見」（Opinion），若能力達標，執委會建請一般事務理事會給予「候選國地位」（Candidate Status），若由27個歐盟會員國元首組成的「歐洲高峰會」（European Council）也贊同理事會的投票結果，那麼，申請國將擁有候選國地位。

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