開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/12/16,
歐洲

歐盟擴大前奏曲（下）：烏克蘭加入歐盟看似僅一步之遙，但這一步有多遠？

歐盟擴大前奏曲（下）：烏克蘭加入歐盟看似僅一步之遙，但這一步有多遠？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

烏克蘭要克服的不僅是內部的貪腐與寡頭的改革問題，它還要面臨「條約障礙」與「會員國障礙」；而歐盟則得考慮烏克蘭入盟後，其歐盟條約第42.7條「共同防衛條款」間接促使北約被迫捲入戰火，為了避免戰事升級與觸發該條款，烏克蘭加入歐盟其實沒有想像中容易。

烏克蘭與歐盟的雙邊關係可追溯至1991年12月，當時荷蘭身為歐盟理事會輪值主席國，代表歐盟立場來主張烏克蘭為獨立主權國家，拉開雙邊互動的帷幕。如今，烏克蘭在俄羅斯長年恫嚇下，更強化加入歐盟的心意，而執委會也在2023年11月8日，建議開啟烏克蘭的入盟談判，但雙邊的互動進程以及潛在問題還有哪些？

烏克蘭入盟進程

2022年烏俄戰爭爆發後，烏克蘭隨即在同（2022）年2月28日遞交加入歐盟的申請，執委會「歐盟鄰近區域與擴大談判總署」（Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations; DG NEAR）同 （2022）年 6月17日對其加入事宜發表「意見」（Opinion），大致上，執委會滿意烏國政治、經濟等領域的改革表現，因此建議理事會授予「候選國地位」。

儘管如此，烏克蘭仍有改進空間，可分為兩類七點：

（一）法治改革：

  1. 應改革憲法法院法官遴選制度；
  2. 恢復高等司法理事會（High Council of Justice）與高等法官執行委員會（High Qualification Commission of Judges）的遴選程序。

（二）民主改革：

  1. 反貪腐；
  2. 反洗錢與執法；
  3. 反寡頭；
  4. 改革視聽媒體法以合乎歐盟標準
  5. 設立少數民族保護法。

我們發現，烏克蘭自提出申請到執委會給予反饋，僅耗時約四個月，原因有二：一來是俄羅斯長期威脅與近期戰爭推波助瀾，讓烏克蘭改革的力道異於其他候選國，因此縮短「入盟前審查」的時間。

二來是烏克蘭2014年與歐盟簽署「聯繫協定」（Association Agreement），這是後者與有意願加入的第三國合作時之重要雙邊協定；換言之，烏克蘭為了加入歐盟而努力八年之久，透過先前努力，有助於執委會審核其資格時，縮短審核時效，試圖讓入盟時間成本效益最大化。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。