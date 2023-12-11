時隔近30年再度投身選舉，「政治金童」趙少康真能助侯友宜入主總統府？

距離台灣總統大選投票僅剩四十多天，在野黨國民黨總統候選人、現任新北市長侯友宜自宣佈參選後就陷入苦戰。然而，在計劃與民眾黨柯文哲合作競選的「藍白合」破局後，國民黨宣佈趙少康加入大選並成為副手候選人之後，各家台灣民調顯示，國民黨的民調開始上升，將支持度不分上下的柯文哲拋下，並直逼暫時領先的民進黨候選人賴清德。

有分析稱，來自國民黨軍人家庭的趙少康此次以「外省」及「深藍」的背景加入大選，成功召喚了國民黨深藍「鐵票」歸隊，協助侯友宜民調攀升。

現年73歲，自1994年便從未參加選舉的趙少康究竟是誰？國民黨為何判斷他能協助侯友宜入主總統府？選民為何會覺得他還有政治魅力？

台灣東海大學張峻豪教授告訴《BBC中文》說，趙少康長期主持政論節目的善辯風格，相較於不善言詞的侯友宜，確實很有互補性。

他分析稱，國民黨民調最近上漲，原因應該是在前段時間，許多國民黨選民「悶」了很久，一直覺得「被柯文哲欺負」（柯說過平生最討厭三個東西：蟑螂、老鼠及國民黨）。「藍白」破局後，「深藍」選民歸隊，「一吐悶氣。」

但張峻豪強調，這樣的「短期紅利」是否會拉長延續，他仍持保留態度。他解釋說：「畢竟台灣總統大選仍是以總統為主帥，因此，趙少康的強勢政治風格會否喧賓奪主，甚或反過來對照侯友宜較為弱勢，不善言詞、沒有國際觀的形象，都值得觀察。」

趙少康周四（11月30日）便稱，侯友宜「願把總統權責讓給他參與」，引發政壇議論紛紛，批評者認為這會引發憲政爭議。

對手賴清德評論趙的說法「駭人聽聞」。他說，「我要提醒國民黨陣營，現在選的不是雙首長、雙總統制，不能明目張膽讓侯友宜淪為傀儡。」

台灣資深政治評論者鄭佩芬在台灣政論節目評論稱，趙少康確實將「深藍」選民召喚回國民黨。鄭佩芬坦言，趙少康參戰是國民黨突圍大選困境下的一步好棋，但她說這也反映出國民黨選民的「外省」（指1949年隨蔣介石政權來台的人士）情結。

她說，「外省」精英一直不願支持本省且與國民黨過去淵源不深的侯友宜。一切直到外省菁英出身的趙少康參戰，他們才心甘情願把票給國民黨。同樣出身外省籍國民黨高層家庭，與趙少康自1980年代就相識的鄭女士說，國民黨的「省籍情節」仍在。

趙少康在台灣政媒縱橫數十年至今，他好辯且自信滿滿的發言，每一次製造聲量的能力與前高雄市長韓國瑜及對手柯文哲可謂不分上下。他自被提名參戰後，在兩岸的網路聲量及話題飆升，甚至超過國民黨主帥侯友宜，後續兩人之間的化學變化引發關注。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 1993年趙少康參與新政黨新黨成立，在1994年，以中華民國保衛戰激烈口號，參選台灣首任民選台北市長。趙少康在該選戰與國民黨黃大洲及民進黨陳水扁分庭抗禮，被視為開啟台灣民主選舉歷史上，經典的三強鼎立之戰。

「政治金童」

趙少康1950年出生於基隆市眷村（彼時台灣提供給蔣介石軍眷居住的聚落）。趙少康父親來自河南省涉縣，是國民黨老兵，1949年國共內戰後隨蔣介石政府遷台。

趙少康成長於台南眷村，北上就讀台灣大學，後赴美留學，許多家人也都移民美國。

趙少康在中學就加入國民黨，在美國求學時還是「中華民國反共愛國聯盟」的核心成員，以打擊「台獨」為致志。80年代返回台北後，趙少康旋即入最高學府台灣大學任教，也曾在美商任職，但對政治充滿野心。

1981年，31歲的趙少康就參加台北市議員選舉，以台北市第二高票當選，當年全台北第一高票是同年出道的民進黨前總統陳水扁。

趙少康從政之路順風順水，他與馬英九與宋楚瑜等人成為國民黨栽培的政治新星，有「政治金童」稱號，借著口才及菁英背景，一直是當時台灣媒體寵兒。他連任兩屆市議員後，又隨即成功轉戰立法院，再以41歲之齡入閣，擔任環保署署長。

但是，適逢1990年代，台灣剛「解嚴」，本省籍的李登輝接任蔣經國掌權後，開啟在國民黨內翻天覆地的本土化工程，這亦讓趙少康與其他黨內外省籍人士日漸感到不安及反感。

後來，趙少康與周荃等黨內青壯派成立了政團「新國民黨連線」，在黨內掀起激烈的路線及資源分配鬥爭。

1992年，趙少康離開國民黨以無黨籍身份競選立法委員，在台北市拿下破紀錄的23.5萬最高票，掀起都會區的「趙少康旋風」，與韓國瑜數年前在高雄市掀起的「韓流」相比毫不遜色。

1993年，趙少康參與新政黨——「新黨」成立。1994年，他代表新黨以「中華民國保衛戰」及打擊「台獨法西斯」的激烈口號，參選台灣首任民選台北市長。

趙少康在該選戰與國民黨黃大洲及民進黨陳水扁分庭抗禮，被視為開啟台灣民主選舉歷史上經典的「三強鼎立」之戰，最終趙少康拿下42萬，落敗給勝選者陳水扁61萬票。 這也成為他至今選舉經驗上的唯一敗戰。

對從商也十分有野心的趙少康隨即在1996年宣佈退出政壇。他對台灣開始開放的廣播電視媒體十分有興趣，借著在政壇累積的人脈，與投資者在台北創辦了「飛碟電台」，獲得商業成功。該台打造了紅遍全台的「飛碟早餐」等政論節目，為台灣廣播政論的先河。

趙少康之後陸續被港資衛視中文台及鳳凰衛視獲邀主持政論及綜合節目。多年前，他以極為優渥的價格成功買下市值50多億新台幣的國民黨黨產——中國廣播公司，震撼台北商界。

近年來，他在主流電視台TVBS主持的政論節目收視率居高不下，並在中國大陸有很多的支持者，他也借著政論節目培養了許多藍營政壇新秀，成為他的子弟兵。