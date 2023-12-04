BBC事實核查：衛星圖像顯示加薩北部近10萬座建築受損，以軍用坦克車碾出「大衛之星」

文：BBC視覺新聞和BBC事實核查團隊（多米尼克・貝利 Dominic Bailey、埃爾萬・里沃特 Erwan Rivault、丹尼爾・帕倫博 Daniele Palumbo）

BBC委託拍攝的新的衛星圖像揭示了在以色列和哈瑪斯開始臨時停火前，加薩北部各地的破壞程度。

這些衛星圖像拍攝於上週四，即雙方的停火協議生效之前。在那之前，以色列發起了數週的空襲和地面戰鬥。另外一份衛星數據也提供了整個加薩破壞情況的快速分析。

無人機畫面和經過核實的影片還顯示，建築物和整個居民區都淪為瓦礫。雖然加薩北部一直是以色列地面進攻的重點，並在攻勢中首當其衝，但廣泛的破壞遍及整個加薩地帶。

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以色列表示，包括主要城市中心加薩城在內的加薩北部，是10月7日對以色列發動致命襲擊的武裝組織哈瑪斯的「重心」所在。以色列稱，其轟炸行動成功地打擊了哈瑪斯的指揮官和戰鬥人員，並指責該組織以平民區為掩護。

衛星數據分析表明，整個加薩地帶可能有將近98,000棟建築遭到破壞，其中大部分集中在北部，如上圖所示。

紐約市立大學研究生院的科里・謝爾（Corey Scher）和俄勒岡州立大學的賈蒙・范登霍克（Jamon Van Den Hoek）對這些數據進行了分析。該分析基於對兩張獨立圖像的比較，以揭示建築物高度或結構的變化，這表明建築物受到了破壞。

我們分析了幾處受損嚴重地區的衛星圖像。

遭受首輪空襲的東北地區

在10月7日哈瑪斯發動襲擊後，加薩地帶北部和東北部的拜特拉希耶（Beit Lahia）和拜特哈嫩（Beit Hanoun）成為首批空襲目標。以色列國防軍（IDF）稱，該地區是哈瑪斯的藏身之處。

拜特拉希耶市俯瞰著向以色列邊境延伸的橄欖樹林和沙丘，而部分地區現已被夷為平地。

下方的衛星圖像顯示了拜特拉希耶東北部的一個地區，那裡的大片建築現已被摧毀。

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推土機似乎已經在廢墟中清理出道路，以色列軍隊也清理了土地並在週圍田野建立了防禦陣地。

如上圖所示，在10月14日至11月22日期間，由多層建築和一座清真寺組成的天際線已逐漸化為廢墟。

五星級酒店受損，附近社區被夷為平地

在對加薩進行了數週空襲後，以色列開始在地面上展開行動——坦克和推土機穿過遭猛烈轟炸的地區。以色列國防軍沿著海岸一路向南，前往加薩城地區的沙提（海灘）難民營。

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如下圖所示，在曾經是住宅區的地方，一連串彈坑清晰可見。海灘上的一些建築似乎已被部分被毀，包括加薩第一家五星級酒店阿爾馬什塔爾（Al-Mashtal）酒店，以及一些棚屋和餐館。

衛星分析顯示加薩南部受到破壞

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空襲開始約一週後，以色列國防軍警告加薩北部的巴勒斯坦人向瓦迪加薩河以南遷移，以保障自身安全。

儘管發出警告，並有數十萬人逃離加薩城，但南部地區仍繼續成為襲擊目標。

難民營被毀

在敵對行動暫停之前，加薩中部的努塞拉特（Nuseirat）難民營遭到數次襲擊。據聯合國稱，該營地據稱住著約8.5萬人。

BBC已聯繫以色列國防軍尋求置評。

在加薩南部的汗尤尼斯，成千上萬的人住在帳篷或被炸毀的建築物廢墟中。

根據謝爾和范登霍克的分析，雖然南部的受損範圍不像北部那樣廣泛，但整個城市高達15%的建築物可能已經受損。

臨時停火帶來的空襲暫停促使一些人冒險前往市場。下圖中可以看到該市大清真寺附近受損的建築物。

以色列凖備進行長期戰鬥

Photo Credit: Getty Images / BBC News 人們走過汗尤尼斯的市場攤位和被毀的建築物。

除了從北向南推進外，以色列軍隊還向西切斷了加薩地帶，將加薩城與南部隔離開來。

在下面這張拍攝於加薩城南部的圖片中，我們可以看到，以軍用重型機械清理了原來的居民區，並用推土機推出了一條通往西部地中海海岸的道路。

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你還可以看到數十輛軍車，包括坦克，聚集在用泥土築成的工事後。

衛星圖像還顯示，在加薩城阿茲哈爾大學（al-Azhar University）附近一塊空曠的廣場上，有一顆由車轍印成的「大衛星」（六芒星）。

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戰前的網路圖片顯示孩子們曾在那裡玩耍，意味著這兒可能是一個公園，但以軍發言人丹尼爾・哈加里（Daniel Hagari）少將說，這片土地被哈瑪斯用作基地附近的閲兵廣場。該地區由以色列國防軍的戈蘭尼旅（Golani Brigade）接管。

哈加里少將在「X」平台發布消息稱，這顆「大衛之星」（猶太人和以色列的象徵）是由裝甲車在紀念自開戰以來犧牲的以色列士兵的儀式上碾成的。

本文由托馬斯・斯賓塞（Thomas Spencer）、保羅・布朗（Paul Brown）、傑克・霍頓（Jake Horton）、亞歷克斯・穆雷（Alex Murray）、沙揚・薩達里扎德（Shayan Sardarizadeh）和傑米瑪・赫德（Jemimah Herd）補充報導。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九