BBC事實核查：衛星圖像顯示加薩北部近10萬座建築受損，以軍用坦克車碾出「大衛之星」
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這些衛星圖像拍攝於上週四，即雙方的停火協議生效之前。在那之前，以色列發起了數週的空襲和地面戰鬥。另外一份衛星數據也提供了整個加薩破壞情況的快速分析。無人機畫面和經過核實的影片還顯示，建築物和整個居民區都淪為瓦礫。雖然加薩北部一直是以色列地面進攻的重點，並在攻勢中首當其衝，但廣泛的破壞遍及整個加薩地帶。
文：BBC視覺新聞和BBC事實核查團隊（多米尼克・貝利 Dominic Bailey、埃爾萬・里沃特 Erwan Rivault、丹尼爾・帕倫博 Daniele Palumbo）
BBC委託拍攝的新的衛星圖像揭示了在以色列和哈瑪斯開始臨時停火前，加薩北部各地的破壞程度。
這些衛星圖像拍攝於上週四，即雙方的停火協議生效之前。在那之前，以色列發起了數週的空襲和地面戰鬥。另外一份衛星數據也提供了整個加薩破壞情況的快速分析。
無人機畫面和經過核實的影片還顯示，建築物和整個居民區都淪為瓦礫。雖然加薩北部一直是以色列地面進攻的重點，並在攻勢中首當其衝，但廣泛的破壞遍及整個加薩地帶。
以色列表示，包括主要城市中心加薩城在內的加薩北部，是10月7日對以色列發動致命襲擊的武裝組織哈瑪斯的「重心」所在。以色列稱，其轟炸行動成功地打擊了哈瑪斯的指揮官和戰鬥人員，並指責該組織以平民區為掩護。
衛星數據分析表明，整個加薩地帶可能有將近98,000棟建築遭到破壞，其中大部分集中在北部，如上圖所示。
紐約市立大學研究生院的科里・謝爾（Corey Scher）和俄勒岡州立大學的賈蒙・范登霍克（Jamon Van Den Hoek）對這些數據進行了分析。該分析基於對兩張獨立圖像的比較，以揭示建築物高度或結構的變化，這表明建築物受到了破壞。
我們分析了幾處受損嚴重地區的衛星圖像。
遭受首輪空襲的東北地區
在10月7日哈瑪斯發動襲擊後，加薩地帶北部和東北部的拜特拉希耶（Beit Lahia）和拜特哈嫩（Beit Hanoun）成為首批空襲目標。以色列國防軍（IDF）稱，該地區是哈瑪斯的藏身之處。
拜特拉希耶市俯瞰著向以色列邊境延伸的橄欖樹林和沙丘，而部分地區現已被夷為平地。
下方的衛星圖像顯示了拜特拉希耶東北部的一個地區，那裡的大片建築現已被摧毀。
推土機似乎已經在廢墟中清理出道路，以色列軍隊也清理了土地並在週圍田野建立了防禦陣地。
如上圖所示，在10月14日至11月22日期間，由多層建築和一座清真寺組成的天際線已逐漸化為廢墟。
五星級酒店受損，附近社區被夷為平地
在對加薩進行了數週空襲後，以色列開始在地面上展開行動——坦克和推土機穿過遭猛烈轟炸的地區。以色列國防軍沿著海岸一路向南，前往加薩城地區的沙提（海灘）難民營。
如下圖所示，在曾經是住宅區的地方，一連串彈坑清晰可見。海灘上的一些建築似乎已被部分被毀，包括加薩第一家五星級酒店阿爾馬什塔爾（Al-Mashtal）酒店，以及一些棚屋和餐館。
衛星分析顯示加薩南部受到破壞
空襲開始約一週後，以色列國防軍警告加薩北部的巴勒斯坦人向瓦迪加薩河以南遷移，以保障自身安全。
儘管發出警告，並有數十萬人逃離加薩城，但南部地區仍繼續成為襲擊目標。
難民營被毀
在敵對行動暫停之前，加薩中部的努塞拉特（Nuseirat）難民營遭到數次襲擊。據聯合國稱，該營地據稱住著約8.5萬人。
BBC已聯繫以色列國防軍尋求置評。
在加薩南部的汗尤尼斯，成千上萬的人住在帳篷或被炸毀的建築物廢墟中。
根據謝爾和范登霍克的分析，雖然南部的受損範圍不像北部那樣廣泛，但整個城市高達15%的建築物可能已經受損。
臨時停火帶來的空襲暫停促使一些人冒險前往市場。下圖中可以看到該市大清真寺附近受損的建築物。
以色列凖備進行長期戰鬥
除了從北向南推進外，以色列軍隊還向西切斷了加薩地帶，將加薩城與南部隔離開來。
在下面這張拍攝於加薩城南部的圖片中，我們可以看到，以軍用重型機械清理了原來的居民區，並用推土機推出了一條通往西部地中海海岸的道路。
你還可以看到數十輛軍車，包括坦克，聚集在用泥土築成的工事後。
衛星圖像還顯示，在加薩城阿茲哈爾大學（al-Azhar University）附近一塊空曠的廣場上，有一顆由車轍印成的「大衛星」（六芒星）。
戰前的網路圖片顯示孩子們曾在那裡玩耍，意味著這兒可能是一個公園，但以軍發言人丹尼爾・哈加里（Daniel Hagari）少將說，這片土地被哈瑪斯用作基地附近的閲兵廣場。該地區由以色列國防軍的戈蘭尼旅（Golani Brigade）接管。
哈加里少將在「X」平台發布消息稱，這顆「大衛之星」（猶太人和以色列的象徵）是由裝甲車在紀念自開戰以來犧牲的以色列士兵的儀式上碾成的。
- 本文由托馬斯・斯賓塞（Thomas Spencer）、保羅・布朗（Paul Brown）、傑克・霍頓（Jake Horton）、亞歷克斯・穆雷（Alex Murray）、沙揚・薩達里扎德（Shayan Sardarizadeh）和傑米瑪・赫德（Jemimah Herd）補充報導。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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關鍵二：「雙飆新升代」成主流，升級雙向大頻寬 讓上傳和下載一樣順暢
從最新的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」中，不難發現到此次調查的結果也延續了去年的趨勢－有愈來愈多消費者傾向於升級更大的頻寬，其中尤其是 101-300M 之間的用戶成長度最高，而隨著家用寬頻龍頭HiNet 光世代積極推動300M、500M方案的「雙向對稱頻寬」2 ，用戶無需額外花費就能體驗到上傳與下載相同速率的極致飆網體驗，不僅避免上傳頻寬壅塞導致影響下載速度的窘境，也符合現代人比過去更仰賴上傳頻寬的使用情境，包括開直播、社群分享大量照片、影片，以及常見的雲端服務、即時通訊工具的檔案分享，都能更有效率！而雙向對稱頻寬的「雙飆新升代」相信也將成為消費者家用寬頻的主流選擇。
關鍵三：不只有線飆速，同步提供最佳 Wi-Fi 無線連網體驗更重要
在此次東方線上的調查中，我們發現到不少消費者的上網需求並非只侷限於有線連網，Wi-Fi 無線連網的需求相對更重要，也產生許多使用上的「痛點」，包括家中無線網路涵蓋的範圍不足、死角過多，使用的 Wi-Fi 分享器不夠穩定、常斷線，或是家中使用者、連網裝置太多，使用者難以自行解決 Wi-Fi 產生的使用問題…等。
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雖說網路帶來不少便利，但相對潛藏於網路背後的資安威脅也不免讓人膽戰心驚！尤其上網時，有可能因為一時不察點擊到帶有惡意的連結，又或是連上的網站或應用服務本身就潛藏惡意程式，在沒有任何防備的情況下，就很容易因此而「中招」，輕則系統不穩、當機，嚴重的可能造成個人隱私資料外流，甚至因為勒索病毒讓重要檔案付之一炬。
尤其是家人、朋友共用網路，但卻完全沒有資安意識的情況，很有可能成為病毒、駭客與詐騙的「破口」，因此建議大家在選擇家用寬頻時，可以進一步留意業者是否有提供額外的網路安全加值服務，像是中華電信就提供了相當完整的防護解決方案，包括防駭守門員、色情守門員、防毒防駭…等服務，而HiNet光世代 300M (含)以上的用戶也免費享有「上網守衛服務」，提供「有感防護阻擋頁面」，讓網路上的「有駭」網站不得其門而入，進而確保網路使用無後顧之憂，並降低被駭風險！
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從東方線上歷年來的「消費者網路使用行為與滿意度調查」，都能看出消費者對於家用寬頻選擇的需求變化，消費者在家使用網路需求愈來愈高，對於追求高速網路方案的態勢更為明顯，而且對於消費者來說，選擇家用寬頻業者至關重要的還是在於「網路穩定性」、「品牌口碑」與「解決網路使用問題的能力」這幾個面向，尤其對於網路重度使用者來說，一時半刻的斷線都是難以忍受的，而在所有業者中，中華電信 HiNet光世代連年獲得滿意度 No.1 的肯定，顯示不論是產品品質還是客戶服務，都獲得了消費者的信賴。
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[1] 數據來源：TWNIC 2023年10月公布數據 https://map.twnic.tw/
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