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2023/12/03,
歐洲

巴黎鐵塔附近發生攻襲，釀1死1傷，外媒稱凶嫌被捕前高喊「真主至大」

巴黎鐵塔附近發生攻襲，釀1死1傷，外媒稱凶嫌被捕前高喊「真主至大」
2023年12月2日巴黎發生襲擊事件，警方於現場拉起封鎖線。Photo Credit: GettyImages

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嫌疑人為26歲的阿曼德，他同時擁有法國與伊朗籍，曾於2016年7年在巴黎拉德芳斯策劃暴力行動被捕，被判處4年監禁，並於2018年服刑完畢。嫌疑人最初襲擊一對外國夫婦，刺死一名出生在菲律賓的德國公民後，越過塞納河並傷及另一人。

（中央社）法國內政部長和警方表示，1名攻擊者2日在巴黎市中心艾菲爾鐵塔附近持武襲擊1人並傷及另外1人。《法新社》報導，嫌犯遭逮捕前曾高呼「真主至大」。

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）在舊稱推特（Twitter）的社群媒體平台X發文表示，警方逮捕了1名攻擊路人的襲擊者，現場有1名死者，而巴黎消防隊正在協助1名傷者。達馬南並在文末呼籲民眾避開事發地區。

警方消息來源告訴《法新社》說，這名攻擊者追隨激進伊斯蘭教且有精神疾病史，消息來源並說死者是被刺死。而《路透社》則報導，BFM電視台（BFMTV）引述的警察消息來源說攻擊者是持榔頭行凶，死者為德國籍。根據警方消息來源說法，這名嫌疑人表示自己無法忍受穆斯林在世界各地遭殺害。巴黎檢察官辦公室表示，攻擊者是法國籍，出生於1997年，已依殺人和殺人未遂罪名遭逮捕及偵辦。

法國《世界報》（Le Monde）指出，嫌疑人名為阿曼德（ Armand R.），他同時擁有法國與伊朗籍，曾於2016年7年在巴黎拉德芳斯策劃暴力行動被捕，被判處4年監禁，並於2018年服刑完畢。

《法新社》則指出，嫌疑人最初襲擊一對外國夫婦，刺死一名出生在菲律賓的德國公民，在目擊者介入阻止後他越過塞納河，再用榔頭打傷一人，最終遭警方以電擊槍制服。

巴黎不到8個月後將舉行奧林匹克運動會，今晚這起事件恐掀起外界對這場國際體育盛會維安的疑慮。巴黎計劃史無前例的在塞納河（Seine）舉行奧運開幕式，預料將吸引上看60萬名群眾參與。

巴黎過去多次遭受極端分子攻擊，包括2015年1月發生的查理周刊總部槍擊案，以及同年11月在巴黎巴塔克蘭劇院以及法蘭西體育場等處發生的槍擊與自殺式爆炸襲擊，當時造成130人死亡。

《法新社》指出，法國擁有眾多猶太與穆斯林人口，隨著以色列與哈瑪斯在加薩走廊的衝突爆發，這個國家的衝突也正在加劇。

新聞來源

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：邱宜君


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