COP28共22國簽署宣言：為達淨零排放，全球核能裝置2050年前需提升3倍

（中央社）20多個國家2日在杜拜召開的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）上要求2050年之前將世界核電產能提高到2020年水準的3倍，以助全球屆時達到淨零排放目標。

《法新社》報導，由美國、日本、數個歐洲國家到非洲的迦納等國背書的宣言指出，核能在達成碳中和目標上扮演「關鍵角色」。

以核能作為較潔淨的化石燃料替代選項具有爭議性，因為環保團體擔憂核能安全及核廢料處理。環保團體350.org便表示，2011年日本福島核災凸顯出原能的危險。

美國氣候特使凱瑞（John Kerry）在會議上表示：「我們不是要說服任何人相信，這絕對會是所有其他能源來源的壓倒性替代選項；但我們知道，因為科學與事實和證據呈現的實際情況告訴我們，若要達成2050淨零排放，不能不使用一些核能。」

Pleased to launch the Declaration to Triple Nuclear Energy at #COP28 with 20+ countries from four continents.



Nuclear power that adheres to the highest standards of safety, sustainability, security, and non-proliferation has a key role to play in keeping 1.5 C within reach. pic.twitter.com/ptrXlRFtsP — Special Presidential Envoy John Kerry (@ClimateEnvoy) December 2, 2023

簽署這份宣言的國家，還有英國、保加利亞、加拿大、捷克、芬蘭、法國、匈牙利、韓國、摩爾多瓦、蒙古、摩洛哥、荷蘭、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、瑞典、烏克蘭和阿拉伯聯合大公國。

根據該宣言，簽署國同意於2050年將全球核能容量增加至2020年水平的3倍、核電產能增加2倍以上，以將全球升溫控制於攝氏1.5度以內。宣言也指出， 減少核電將讓實現淨零排放的目標變得更加困難、成本也會更高。

Tripler les capacités nucléaires du monde d'ici 2050 : à la COP28, nous sommes déjà une vingtaine de pays à porter cet objectif.



Rendez-vous en Belgique pour le premier Sommet Nucléaire en 2024. pic.twitter.com/oiWqQodY8k — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 2, 2023

不過，350.org北美分部主任奧道爾（Jeff Ordower）表示：「我們雖然感謝（美國總統）拜登政府準備要投資化石燃料的替代選項，但我們已沒有時間浪費在危險的分心選項，例如核能。」

日相岸田：為實現脫碳社會，不新建無減碳對策火力電廠

日本首相岸田文雄出席聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）峰會演說時表示，為實現脫碳社會，日本今後將不會新建未採取減碳對策的燃煤火力發電廠。

日本放送協會（NHK）報導，岸田談到全球平均氣溫上升相比工業革命前要控制在攝氏1.5度內的國際社會目標時說，全球仍未踏上「1.5度目標」的道路，為了修正目前的軌道，「2030年前的行動至關重要」。談到減少排放溫室氣體的必要性等，岸田說，日本持續挑戰在2030年度減排46%、甚至減排50%的高水準目標，「我們目前已減排約20%，確實地取得進展」。

有關採用根據排碳量讓企業等負擔成本的「碳定價」制度，及發行新國債促進民間對邁向脫碳社會投資等，岸田也展現出進一步加快相關對策的態度。

基於外界要求減少使用化石燃料，岸田說，有關未採取減少排碳對策的燃煤火力發電廠，應根據各國狀況各自在邁向淨零道路中努力。岸田說，日本將在邁向符合自己的淨零目標確保能源穩定供應同時，停止在國內新建未採取減少排碳對策的燃煤火力發電廠。

Japan to stop building unabated coal power plants, PM Kishida tells COP28 https://t.co/xZsgS7zGIo pic.twitter.com/z46MzX0wfW — Reuters (@Reuters) December 1, 2023

為了對全球脫碳化做出貢獻，岸田表示，將在本月由日本主導舉行亞太地區合作推動相關對策的首次領袖會議。

超過百國承諾，2030年再生能源產能將增加2倍

COP28聯合國氣候峰會主辦國阿拉伯聯合大公國2日表示，超過110國已簽署一項承諾，致力讓全球再生能源產能至2030年再增加2倍。

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）正在杜拜舉行，《法新社》報導，主辦國表示，這些國家將攜手合作，力求在2030年底前，將全球再生能源發電量提升到至少1萬1000GW（gigawatt，百萬瓩）。阿聯指出，這些國家承諾將共同合作，讓全球每年平均能源效率改善幅度倍增，提高至每年超過4%。

COP28峰會主席賈比爾（Sultan Al Jaber）表示，已有117國簽署這項承諾，但他仍呼籲更多國家盡快加入，「這可以也將有助全球從未使用碳捕捉技術減排的燃煤發電（unabated coal）轉型」。

Today at #COP28, the United States joins more than 115 nations in a commitment to double energy efficiency and to triple renewable energy capacity by 2030. pic.twitter.com/mGmA02XaRA — Vice President Kamala Harris (@VP) December 2, 2023

歐盟今年稍早首次提出這項有關再生能源的新目標，此後這也依序被COP28主辦國阿拉伯聯合大公國、七大工業國集團（G7）及20國集團（G20）提出討論。然而，這些承諾沒有約束力。

大規模增加風力、太陽能及其他再生能源的使用，對全球在2050年達成淨零排放的目標至關重要。歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）告訴《法新社》，再生能源產能增2倍的承諾向投資者及金融市場釋出「全世界都在朝那目標邁進」的強烈訊號。她有信心將能達成目標，「我們仍需十分努力的是速度」。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：邱宜君