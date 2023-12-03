中國外長王毅訪河內促中越鐵路升級，新路線可能穿過越南最大稀土中心
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越南計劃明年重啟國內最大稀土礦場，這項西方支持的計畫規模可媲美全世界最大稀土礦場。此舉是削弱中國在稀土市場霸主地位更廣泛行動的一部分。學者指出，美國和其他國家對越南增加稀土產量頗感興趣，因為美國面臨依賴中國稀土供應的風險。
（中央社）中國外交部長王毅近日訪問越南，中越考慮對兩國之間的鐵路連接進行重大升級，促進一條穿越越南稀土中心地帶的鐵路線。值得注意的是以美國為首的西方國家也與越南合作發展稀土產業。
《自由亞洲電台》2日報導，王毅1至2日訪問河內，爲中國國家主席習近平的越南之行做準備，王毅發表了一篇文章，稱兩國同意加強貿易關係並促進鐵路連接。
據援引越南官員和外交官表示，中國和越南在努力對兩國迄今發展不足的鐵路連接進行重大升級，以促進一條穿越越南稀土中心地帶並通往越南北部第一大港口的鐵路線，而中國是迄今爲止世界最大的稀土提煉國。稀土是生產電動汽車電池和智慧手機螢幕等現代設備原料。
報導指出，越南正試圖建立自己的稀土產業，這被外界看作是挑戰中國在稀土領域的主導地位之舉。不過，越南內部的爭鬥給這些努力蒙上陰影。目前尚不清楚中國將爲越南的鐵路升級提供多少資金，也不清楚河內是否會接受中國政府爲此提供鉅額融資。
《美國之音》2日報導，美國和其他國家對越南增加稀土產量頗感興趣。新加坡的東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）資深研究員黎洪和（Le Hong Hiep）表示，美國希望越南成為更重要的供應商，如果可能的話，或許可以取代中國，因為美國可能面臨依賴中國稀土供應的風險。黎洪和說，不僅美國，韓國、日本和澳洲等其他夥伴也正在與越南合作發展稀土產業。
另《路透社》今年9月報導，根據美國地質調查所（U.S. Geological Survey），越南擁有全球第2大稀土蘊藏量，但多數仍未開發，且因中國幾乎壟斷全球市場，壓低價格，導致越南的投資受到阻礙。美國總統拜登（Joe Biden）9月訪問河內升級美越雙邊關係，並簽署協議，以提升越南吸引投資人開發稀土的能力。
越南計劃明年重啟國內最大稀土礦場，這項西方支持的計畫規模可媲美全世界最大稀土礦場。此舉是削弱中國在稀土市場霸主地位更廣泛行動的一部分。但稀土煉製過程複雜，中國掌握許多加工技術。部分受訪業者坦言，在越南建立稀土中心有難度。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：邱宜君
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能源轉型看數字說話！臺灣成為拚進亞洲第二的淨零優等生
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為實踐能源轉型，近年來我國再生能源的設置量已大幅成長，不僅光電和風電合計裝置容量已是2016年的7倍，今（2023）年再生能源發電占比更可望達到一成；綠電增加，能源效率亦逐年提升，能效評分已躍升亞洲第二；透過綠能優先、燃氣搭配，同時大減舊型亞臨界燃煤機組使用，空氣品質更是持續改善。為了更好的未來，臺灣將持續加緊轉型腳步，實現2050淨零願景。
再生能源成長幅度優於全球平均
依據國際再生能源總署IRENA所發布之再生能源裝置容量統計，近5年（2018-2022年，以2017年為基期）全球再生能源裝置容量年複合成長率為9.1%；同期臺灣的年複合成長率為21.9%，表現優於全球平均。
2023年9月我國風電與光電裝置容量達14.137GW，為2016年之7.33倍；尤其離岸風電更是在政府與民間協力下，從無到有開始建立產業鏈，累積至2023年11月已有281座離岸風機屹立於海上，裝置容量突破2GW。
風光加速布局
2022年風力發電與太陽光電發電量達142.2億度，為2016年的5.5倍，及時提供了產業界最需要的綠電，支持供應鏈的綠色與低碳轉型。
國際能效評分躍升亞洲第二
能源密集度即生產每單位國內生產毛額（GDP）所消耗的能源數量，是反映能源效率的重要指標，根據能源署統計資料，近10年來臺灣能源密集度年均改善2.9%；根據美國能源經濟學會（ACEEE）最新（2022）發表之「國際能源效率評分卡」（International Energy Efficiency Scorecard），臺灣能源效率從13名（2016）進步到世界第8（2022）；亞洲僅次於日本。在整體政策（national effort）、建築、工業、運輸等四個面向的評分中，整體政策得分最高，名列全球第5；顯示臺灣能源效率持續提升，是產業與全民共同努力的成果。
空汙減排有感
透過發電結構調整、機組汰舊換新、空污改善措施，台電公司火力電廠整體空污排放量已從2016年約10.7萬公噸，降至2022年約4.2萬公噸，減少61%。近年來台電持續落實增氣減煤，不僅有助於提升發電效率，空氣品質也不斷改善，顯示能源轉型過程兼顧環境永續。
近年來政府積極推動能源轉型，不僅有助於減緩氣候變遷影響，再生能源也穩健成長，持續提升我國能源自主與改善環境品質，帶動新興產業蓬勃發展，為整個社會經濟體系注入了新的活力。未來將持續深耕再生能源發展路徑，重點放在極大化發展光電場域、離岸風力及前瞻能源等綠電領域，搭配儲能技術的應用，能夠有效回應再生能源的間歇性發電特性，能源供應更穩定。同時，亦積極推動強化電網韌性的措施，透過多方努力，將如期如質達成政策目標，逐步實現能源轉型，為臺灣打造更加永續、綠色的未來。
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