孫石熙《堅守議題，撼動韓國的力量》：朴槿惠將父親執政時期的錯誤，都交給「歷史判斷」
我們想讓你知道的是
以世越號沉船為起點，陸續爆發總統閨密干政、總統被彈劾下台，政權交替後的兩韓與美國高峰會；社會上則有三星工會事件及席捲而來的MeTOO浪潮。孫石熙不僅率領JTBC新聞室參與了每一個歷史時刻，率先獨家報導，更花上長達數百日追蹤同一議題。這樣不放棄的堅持，讓新聞產生了巨大影響力，不僅顛覆了政權，更扭轉了社會。
文：孫石熙
【場面 #5】朴槿惠候選人願意受訪
二○一二年九月的第一週，我先後走訪美國紐約、華盛頓DC和北卡羅來納州的夏洛特。挑戰連任的歐巴馬有望在九月三日至六日於夏洛特舉辦的美國民主黨全國大會上正式被提名為候選人。同年韓國也將舉行總統大選，朴槿惠候選人和文在寅候選人展開了激烈的競爭。《EBS》的「Docuprime」節目製作組選在這恰巧的時間點決定製作三集名為《造王者》的紀錄片，節目製作人李柱熙等人幾個月前來到我任教的誠信女子大學，邀請我擔任該節目的主持人。
我從沒接過《MBC》以外電視台的工作，經過一番深思熟慮後決定加入他們，之後的整個夏天都在忙著拍攝。《造王者》參考了加州大學柏克萊分校的喬治．雷可夫（George Lakoff）教授的著作《別想那隻大象！》（Don’t Think of an Elephant）。在節目中介紹了選舉活動中的「框架」問題，以及競選幕僚五花八門的選戰策略等。
雖然不是盛夏，但九月初的美國東部還是十分悶熱。特別是在九月六日提名歐巴馬為候選人後，夏洛特的天氣更是變化無常，一會雷電交加，一會又烈日當空。美國民主黨全國大會正如火如荼的舉行，這時首爾的《視線集中》製作組打來了電話。
「前輩，新世界黨總統候選人朴槿惠願意受訪。」
「喔？但離選舉還有很長一段時間啊！」
「是啊，應該是想先讓我們採訪吧。」
「那應該是有話想說，先確認一下要講什麼內容吧。」
「這樣喔……其他政黨還沒確定候選人，可能大家都想了解朴候選人的政見吧？」
「話是沒錯，但我覺得她是不是想談歷史認知的問題呢？她因為這件事幾次陷入困境，應該是想在選舉正式開始前，先把這個問題解決掉吧？」
雖然有力候選人願意先讓我們採訪是好事，但最重要的還是內容。以當時的情況來看，除了對歷史認知的問題，似乎沒有其他特別的爭議。
採訪日期定在了九月十日星期一，也就是我從美國回來後就要立刻進行專訪。雖然我人在美國採訪美國大選，腦海中卻一直在想該如何採訪朴候選人。從夏洛特經亞特蘭大，返回首爾的漫長旅途中，我幾乎沒有闔眼，一直絞盡腦汁思考該提什麼問題。
每次採訪朴槿惠候選人都很不容易，特別是二○○四年四月九日，當時訪問時任在野黨大國家黨黨魁的她時，只因她說了一句：「現在是要跟我吵架嗎？」直到今天人們都還在議論這件事。
當時也是國會議員選舉在即，作為在野黨黨魁，自然會被追問各種問題，各種提心吊膽的場面不斷上演，但最終還是問到了當時在野黨提出的「經濟犧牲論」。朴槿惠指出，只有在野黨獲得多數席次才能拯救經濟，所以我追問這觀點的依據。可能從她的立場來看，我過於執著於這個問題，讓那次訪問引起不小風波。
當時的大國家黨發言人強烈譴責我的採訪是「侮辱人格、帶有惡意」。那位發言人後來也與朴候選人反目，這就是所謂的政治吧。總之，現在回想起來，當時激怒朴候選人的問題是：「比起過去，您似乎是在承諾未來，但選民（判斷拯救經濟的能力）不是依據過去來做判斷的嗎？」可能對她而言，「過去」始終很不自在。
【場面 #6】如果可以回到一週前
二○一二年九月十日，距離第十八屆總統大選倒數一百天的早上，在其他政黨尚未確定候選人的情況下，新世界黨候選人朴槿惠接受了我們的專訪。這是大選候選人首次受訪，而這次專訪也一度動搖了大選局面。至今我也想不通朴候選人為什麼要提早受訪，也許她是覺得既然早晚都要受訪，不如快刀斬亂麻，之後好專心準備選戰。
其實當天的專訪涉及了很多議題。當時引發爭議的新世界黨公報委員疑似勸說首爾大學教授安哲秀不參選、新世界黨的促進國民幸福委員長金鍾仁和院內代表李漢久間的「經濟民主化」爭論、金產分離和禁止循環投資問題，以及所謂的「減放建」（減稅、去管制化、建立法律秩序）等。在長時間的專訪中，朴槿惠候選人連追加問題也回答得游刃有餘，但當問及歷史問題時，採訪卻朝著意想不到的方向發展了下去。
我和朴槿惠候選人似乎對此次專訪的目的抱持不同想法。正如前面所言，我認為當時人們最關注的是朴候選人的史觀，所以推測她在選舉開跑前受訪是為了盡快處理自己的致命傷—歷史認知問題。但關於這個問題，她的回答偏離了我的預想。
「（前略）此外，據我所知，現在針對維新也有很多評價。當時父親為國家勞心勞力，甚至說過：『對我的墳墓吐口水吧。』我覺得他的這句話表達了一切。記得父親逝世三週年時，有一位旅美作家在著作中寫道：『評價朴正熙總統，要從韓半島如何造就朴總統和朴總統如何建設韓半島兩個方面同時思考，才能得出正確評價。』我時常會想起那篇文章。」
「但保守陣營學者也提出過這樣的觀點，即使您對五一六的正當性持擁護的態度，但應當重新思考維新的問題。請問，您是否也很難同意這樣的觀點呢？」
「評價眾說紛紜，所以我覺得應該交由歷史判斷。但身為朴總統的女兒，我還是要對當時的受害者和經歷時代痛苦的人們表示歉意。此外，我認為我有責任為民主主義的發展努力下去。」
（中略）
「大部分媒體都希望您能清楚表態，才會不斷提出這個問題。我重新總結一下您的意思，也就是說，您指出了五一六的不可避免性，所以對於十月維新也持相同立場嗎？」
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你也憧憬海外生活嗎？中國信託【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界！
我們想讓你知道的是
中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動，現場除了東南亞韻味濃厚的市集，也邀請謝哲青、吳鳳，以及身經百戰的外派工作者們蒞臨，帶大家踏出探索世界的腳步，認識不一樣的東南亞！
為鼓勵臺灣人看見不同，勇敢踏出探索世界的腳步，中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動。現場不只有泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的南洋市集；還邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及身經百戰的外派工作者蒞臨現場，透過「課本外的東南亞」、「異國婚姻大解密」、「給嚮往海外工作者的建議」三大主題，帶大家認識你可能不知道的東南亞。
為了當天的活動，中國信託還特別深入泰國，用影像記錄下遠在異鄉的海外工作者們，是如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦；也讓現場的每一位民眾，能藉由溫柔動人的鏡頭，在不同的國度裡，看見相同的溫情與感動。
看見不同、理解不同，收穫無國界的美好
首場文化講堂是由知名作家謝哲青帶來的「課本外的東南亞：泰式文化生活」。他是從種族、語言及宗教的源頭開始梳理，再透過北中南部的特色景點，深入淺出的介紹泰國文化的不同面貌。其中最有趣的一段，是他在旅途中了解泰國人生命觀的經歷，「北地府桑卡布里（Sangkhla Buri），有個國際知名的景點『孟橋』（Saphan Mon）。孟橋就像圖片上那樣搖搖晃晃的、很沒有安全感。所以我就去問當地人，為什麼橋要這樣蓋？結果他們回答，『不會死、不會壞的東西是妖怪。真正有生命的東西要面對宇宙的循環，它有它的生老病死，所以時間一到橋就會壞。』」謝哲青分享，這次經驗不只能看見人對大自然、生命不去強求的態度，也讓他更進一步理解泰國人的處世觀點與生活文化。
緊接著，是臺灣女婿吳鳳帶來的「異國婚姻大解密」，與臺籍妻子Rynne結婚將近9年的他特別來到現場分享異國婚姻的個人經驗，以及步入禮堂後，他和Rynne兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。吳鳳分享，「在婚姻裡「國籍」其實並不那麼重要，更重要的是雙方願不願意融入彼此的家庭、敞開心胸接納不同的文化。」因為結婚終究是彼此之間的關係，兩人的態度與價值觀是否契合，能否彼此包容、共同打拚，其實才是異國婚姻中最重要的關鍵。
勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
對於沒有全然沒有外派經驗的工作者而言，語言能力、專業能力、離鄉背井……心中每次的困惑與遲疑都是挑戰，到底外派工作者需要具備怎麼樣的條件或特質？林怡芳部長認為，最困難的，其實還是跨出第一步。「聽到外派，很多人會認為『我的語言能力不夠好』、『我的專業能力不夠好』，心理就退縮了；但事實上很多事情都是在當地學習，然後在日常生活中學習、進步。」因此，外派工作最重要的是適應力，以及願意接受挑戰、勇於探索你未知事物的心態，她說，「在真正遇到困難的時候，這些信念才能夠幫助你度過困境、從外派中學到更多。」
當然，外派出國其實也不全然是工作。除了每天8小時的上班時間，海外工作者還有16個小時要在當地度過，所以心態的調整就非常關鍵。魏爾彰副總也分享他的外派經驗，「在當地廣泛結交朋友、找到興趣很重要，因為有了當地的人際關係和休閒娛樂，你才會覺得你是『生活』在這，而不是『外派』到這，而且多和當地人互動也能更了解他們的思維，對工作上的溝通也會有幫助。」
付出這麼多的心力，外派經驗給工作者的回報也相當可觀。魏爾彰認為，除了直觀的薪資及職涯成長，還能夠讓你收穫一段在不同國家、不同文化生活的經驗，相當難得且不平凡。神秘嘉賓陳思孜也補充，「外派工作就像加速器，不管是工作上的專業困難、個人身體的情緒消化與健康管理，還是同事間的人際互動，在外派期間都必須自己調整消化。在臺灣，經歷這些人生變化可能需要5年、10年，但外派只要短短1年就可能會經歷、體會。」最後，三人也不約而同的鼓勵台下對於外派工作躍躍欲試的聽眾，若有機會給自己多一點挑戰，就勇敢踏出第一步吧！
流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。