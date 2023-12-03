刺青、金髮也OK：日本環球影城、健身房鬆綁徵才條件，日媒指出有這2原因
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位於大阪市的主題樂園「日本環球影城」（USJ），已從2021年9月起允許員工在不讓遊客看到、能隱藏於制服內的情況下保有刺青，甚至也從2022年起允許員工染金髮。USJ負責人員說，因為來自不同國籍和背景的員工增加，且遊客的價值觀也在改變，「我們希望透過讓員工享受工作來確保所需要的人才」。
（中央社）日本過去很長一段時間視刺青（紋身）為黑幫象徵，不過，這樣的觀念近年似乎已漸翻轉，包括日本環球影城、拉麵店、健身房等業界，紛紛鬆綁進用員工時的刺青限制。
日本《讀賣新聞》報導，日本餐飲店等場所已可看到愈來愈多從業人員身上出現刺青，儘管日本長期以來認為刺青帶有強烈反社會的形象，但刺青文化在國外早已經以時尚方式扎根，隨著訪日外國人增加，讓日本年輕人愈來愈不抗拒刺青。
人手不足，業者求才不拒刺青
而這些從業人員之所以能保有刺青，似乎也跟現在日本各行各業普遍面臨人手嚴重不足有關。
位於大阪市心齋橋的一間拉麵店，28歲男性店長左手臂上刺有以大海為靈感的圖案。他笑說，「不用隱藏刺青工作，讓我感覺能做自己」。這名男店長在鹿兒島縣種子島長大，21歲時首度刺青，雖然過去也曾於餐飲店工作，但工作時被要求必須將刺青隱藏起來，這讓他頗感鬱悶。
直到約2年前碰到現在這家店的老闆，同意讓他在不遮掩刺青的情況下工作。這間店還有另外4名員工也有刺青。37歲的店主說，現在是一個多元時代，餐飲業界人手不足，「我想盡可能擴大徵人範圍」。
審美觀念逐漸翻轉，年輕人對刺青沒有抗拒
位於大阪市的主題樂園「日本環球影城」（USJ），已從2021年9月起允許員工在不讓遊客看到、能隱藏於制服內的情況下保有刺青，甚至也從2022年起允許員工染金髮。USJ負責人員說，因為來自不同國籍和背景的員工增加，且遊客的價值觀也在改變，「我們希望透過讓員工享受工作來確保所需要的人才」。
經營日本人力網站Indeed的公司表示，出現接受「金髮」等儀容不拘關鍵字的徵才廣告，其占比有與日俱增趨勢。
根據統計，截至今年6月止，上述徵才廣告占整體比率為14.4%，是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情前的2019年6月5.1%的近3倍；儘管目前明確指出「刺青可」的徵才廣告仍屬少數，但也有慢慢增加的傾向。
這種傾向特別出現在人手嚴重不足的建設業等行業，而也有愈來愈多的美容院及健身房都允許員工刺青。
一間位於東京都的運輸公司，也從今年開始在徵才廣告寫明「刺青可」。運輸公司負責人說，總之他們希望能雇用體力好、願意留久一點的年輕人。
長照、警界仍難接受刺青
有別於上述行業對刺青的歡迎或不排斥，仍有部分行業目前依舊對刺青敬謝不敏。
名古屋市一處專門提供銀髮人士住宅的負責人說，雖然人手不足，但必須最優先考量使用者的心情，所以原則上不會雇用有刺青的人。由照顧人員組成的公益社團法人日本介護福祉士會負責人員指出，最近外國從業人員增加，也有人因為宗教理由刺青，「今後或許不同意（刺青）也不行」。
雖然多數警察進用條件中未明白表示，但近畿地方一名警察相關人士說，「沒聽過有進用過（有刺青的人）的前例」；大阪市政府雖然也未明確規定，但在職員倫理規則中寫明「不能讓市民看到」。更別提日本警備業法中明文規定「暴力團員（類似黑道份子）不能擔任警備員（保全人員）」的保全業，也是很難進用有刺青的人員。
日本都留文科大學教授山本芳美說，到1970年代止的任俠（黑幫）電影風潮，讓「刺青」等同「極道」（黑幫）的形象確立而變成禁忌之事。
山本表示，近年來可以看到愈來愈多有刺青的外國人，特別是愈年輕的日本人，對刺青就愈沒有抗拒感。山本指出，雖然因不同業界而異，但從彌補人手不足及尊重多元觀點的角度來看，可能會有愈來愈多企業同意在一定條件下，讓員工能保有刺青。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：邱宜君
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