家人借錢醫病，借唔借？

文：宋霖鈴

許家三姐妹，父母一早過身，主要靠大姐照顧兩個妹妹，二姐數年前移民，大姐結婚後離家，仍然每月和細妹吃一次飯，關係不錯。

大姐突然指丈夫家人患病，問細妹借數十萬元，卻沒解釋更多病情詳情。細妹念在姐妹之情、曾受大姐照顧，很掙扎：「可是我的流動現金只夠借一半，要借就要問銀行。」

應該留應急錢給自己？只借可負擔的數額？要預計對方不會還錢？如果不肯借，會否影響感情？

家福會理財教育中心理財社工葉玉瑩指家人之間借錢，背後很多假設：「借是有義氣，是雪中送炭﹑是經得起考驗的真感情；借了錢家人不還，是愚蠢﹑信錯人﹑是天真；家人問出口借錢遭拒絕，是薄情﹑是假意﹑是計較。」

她表示借錢無論如何都會有風險，如何做決定，取決於心理狀態、家人關係、過去生活經驗等。其中可以考慮的，是各人有不同的「財務界線」和權利：

財務界線的8個權利：

訂立財務界線 為自己的財務生活負責 對自身的財務狀況坦誠 避免陷入負債的狀態 不任意透露財政狀況 為身邊的人成為可學習的對象 將自身的財務健康前置於其他人 拒絕拯救他人的財務困境

葉玉瑩解釋在不同的關係中，這8點權利會有不同的應用程度，她坦言對著親密的對象，並非每人都能完全應用第7和第8項權利。

例如家人患病，子女付出多少醫療費，每人會有不同判斷。「這並沒有問題，重要的是你明白自己為何做出這決定，並且能夠為自己的選擇負責，即使事後有所後悔，也有能力承擔後果。」她亦建議不要假設借錢給家人，就不需還款，這樣只會拉低自己的財務界線。

當財務決定與家人期望不同，財務界線會備受壓力。葉玉瑩說最理想當然是大家和氣溝通，但如果溝通過程不順利，例如對方反應負面、不作理睬，甚至逼令當事人作出某些決定，自己便需要懂得維護界線。

「當他人想介入你的界線，你拒絕，他的反應可能令你不舒服，可能令你賠上一段關係，你要好好拿捏，什麼時候守界線，什麼時候不守界線。」如果無法達成共識，當事人可以考慮單方面做決定，「做完決定通知他？還是最終不做決定？如果你因為他不作決定或不合作，最終受他影響而心生埋怨，也要預想到有這後果。」

葉玉瑩認為必要時可以調整財務界線，因應情況採取不同應對方式，不斷檢視自己的承受能力。「最健康的做法，固然是各自妥善管理好自己的金錢，遇到對方有困難時，按自己的經濟能力而伸出援手。」她提醒，借錢蘊含著一份信任，若然以關係獲取金錢，會令關係變質，甚至陷入情緒勒索的危機。

（文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex