家人借錢醫病，借唔借？
我們想讓你知道的是
借錢蘊含著一份信任，若然以關係獲取金錢，會令關係變質，甚至陷入情緒勒索的危機。
文：宋霖鈴
許家三姐妹，父母一早過身，主要靠大姐照顧兩個妹妹，二姐數年前移民，大姐結婚後離家，仍然每月和細妹吃一次飯，關係不錯。
大姐突然指丈夫家人患病，問細妹借數十萬元，卻沒解釋更多病情詳情。細妹念在姐妹之情、曾受大姐照顧，很掙扎：「可是我的流動現金只夠借一半，要借就要問銀行。」
應該留應急錢給自己？只借可負擔的數額？要預計對方不會還錢？如果不肯借，會否影響感情？
家福會理財教育中心理財社工葉玉瑩指家人之間借錢，背後很多假設：「借是有義氣，是雪中送炭﹑是經得起考驗的真感情；借了錢家人不還，是愚蠢﹑信錯人﹑是天真；家人問出口借錢遭拒絕，是薄情﹑是假意﹑是計較。」
她表示借錢無論如何都會有風險，如何做決定，取決於心理狀態、家人關係、過去生活經驗等。其中可以考慮的，是各人有不同的「財務界線」和權利：
財務界線的8個權利：
- 訂立財務界線
- 為自己的財務生活負責
- 對自身的財務狀況坦誠
- 避免陷入負債的狀態
- 不任意透露財政狀況
- 為身邊的人成為可學習的對象
- 將自身的財務健康前置於其他人
- 拒絕拯救他人的財務困境
葉玉瑩解釋在不同的關係中，這8點權利會有不同的應用程度，她坦言對著親密的對象，並非每人都能完全應用第7和第8項權利。
例如家人患病，子女付出多少醫療費，每人會有不同判斷。「這並沒有問題，重要的是你明白自己為何做出這決定，並且能夠為自己的選擇負責，即使事後有所後悔，也有能力承擔後果。」她亦建議不要假設借錢給家人，就不需還款，這樣只會拉低自己的財務界線。
當財務決定與家人期望不同，財務界線會備受壓力。葉玉瑩說最理想當然是大家和氣溝通，但如果溝通過程不順利，例如對方反應負面、不作理睬，甚至逼令當事人作出某些決定，自己便需要懂得維護界線。
「當他人想介入你的界線，你拒絕，他的反應可能令你不舒服，可能令你賠上一段關係，你要好好拿捏，什麼時候守界線，什麼時候不守界線。」如果無法達成共識，當事人可以考慮單方面做決定，「做完決定通知他？還是最終不做決定？如果你因為他不作決定或不合作，最終受他影響而心生埋怨，也要預想到有這後果。」
葉玉瑩認為必要時可以調整財務界線，因應情況採取不同應對方式，不斷檢視自己的承受能力。「最健康的做法，固然是各自妥善管理好自己的金錢，遇到對方有困難時，按自己的經濟能力而伸出援手。」她提醒，借錢蘊含著一份信任，若然以關係獲取金錢，會令關係變質，甚至陷入情緒勒索的危機。
（文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook）
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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從生活實踐淨零轉型，讓地球HP值滿點
我們想讓你知道的是
全球暖化情勢日益嚴峻，必須積極因應；減碳是每個人的責任，我們生活中的選擇與行動，都與地球的未來息息相關，但只要從小地方開始做出改變，就能帶來轉機，讓地球重拾生機。
地球就像是一個巨大的有機體，具有自我調節的能力，然而因人類活動產生大量碳排，溫度上升導致全球氣候異常並造成災害；聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2023年3月公布第六次評估報告（IPCC AR6）指出，根據2021年10月各國宣布的國家自主貢獻，2030年承諾的減排量仍不足以將本世紀末的升溫控制在1.5°C，甚至難以限制在2°C；氣候變遷已對地球健康構成威脅，一個「宜居且永續的未來」機會之窗正在迅速關閉。
全球升溫攝氏1.5 °C、 2°C，影響有這麼大嗎？
IPCC 估計，若地球升溫1.5°C，到2100年前海平面將上升0.26到0.77公尺，若升溫至2°C則將再增加0.1公尺，將影響小型島嶼、低窪沿海及三角洲等區域約1,000萬人口暴露在相關風險中；就研究涵蓋的105,000個物種，升溫1.5 °C會有 6% 的昆蟲、 8% 的植物和 4% 的脊椎動物地理分布範圍會縮小50%，升溫2°C，則會有18%的昆蟲、16%的植物和8%的脊椎動物消失；與高溫有關的疾病發病率或死亡率將增加，並提高相關蟲媒傳染疾病帶來的風險。
面對全球氣候失衡的威脅，我們就像遊戲中闖關的玩家，必須想辦法讓地球的HP值（生命值）恢復，然而這不是遊戲，挑戰結果意味著我們真實的未來。減碳、零碳是控制暖化的關鍵，加速導入再生能源、電氣化是主要國家刻正加速推動的重要政策，然而發電過程勢必有能量轉換的效率損失，輸配電則有線損，因此國際能源總署（IEA）倡議各國在思考未來能源組合（energy portfolio）時，應將節能視為第一燃料（energy saving is the first fuel）。歐盟目標在2030年最終能源消費較2020年實績值減少15.8%，法國淨零策略（SNBC）則規劃大幅提升工業、住宅、運輸能源效率，日本第六次能源基本計畫也提出2030年電力需求較2013年減少20%的目標。
除了國家層級推動的的節能目標，你我還能採取哪些行動、讓地球恢復生機？
多想兩秒鐘，地球更輕鬆
愛地球不只是一種生活風格，也是很潮的生活態度，每個人從食、衣、住、行、育、樂、購等生活小細節，選擇對環境友善的生活習慣，就有機會讓地球更宜居。
1. 利用大眾運輸或碳排量低的交通運具
根據我國《氣候變遷因應法》所規定，國家溫室氣體長期減量目標係由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同達成，根據環境部提供的數據，2021年我國運輸部門溫室氣體排放量約占13%，若使用電動運具、搭乘大眾運輸工具，短程距離往返選擇走路、騎腳踏車，可有效減少碳排，有助改善空氣品質，更有益身體健康。
2. 自備環保用具，減少一次用產品使用
出門前隨手攜帶環保購物袋、環保杯、杯套或環保餐具，如果忘記帶，亦可使用租借循環杯與容器，或店家提供的環保餐具，尤其少用一個塑膠袋就相當於減碳0.057公斤，幾秒鐘的選擇與行動，能夠減少一次性產品垃圾、省下處理廢棄餐具的能源消耗，降低地球的負擔。舉手之勞自備購物袋、餐具，就是實踐減碳生活的第一步。
3. 認明節能標章，省電還能減碳
常見於耗能商品上的「能源效率標示」，提供了年耗電量、耗能等級資訊，並根據不同產品提供對應的能源效率數據；耗能等級數字越低代表耗能越少、越節能，圖示上的溫度計也就會落在象徵地球降溫的藍綠色；而貼有節能標章的產品，代表能源效率比國家認證標準高10-50%，所以用電更省，更有助於降低碳排。
4. 智慧用電，錢包受惠
智慧電表是具備通訊功能的電力量測設備，每日可將用電數據回傳台電公司，搭配使用「台灣電力App」，可查詢每15分鐘的用電量，每6小時可結算一次電費，另外，還可透過APP內「用電比較」、「未出帳用電量」、「費率試算」、「住宅用電分析」等功能，掌控電費支出及家電使用情形，找出家中的吃電怪獸，即時調整用電習慣，省下不必要的電費支出。
5. 加入綠領行列，將知識化作守護地球的行動
除了節能，以再生能源替代化石燃料，更是降低碳排的關鍵，近年來在政府的加速推動下，我國今（2023）年再生能源發電占比可望達到10%，逐漸成為供電要角；不過根據國際能源總署IEA在2023年9月發布的新版《2023年淨零路徑圖》（Net Zero Roadmap 2023 Update – A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach），2030 年全球再生能源裝置容量必須成長三倍達到11,000GW，才能達成淨零排放情境所設定的減排量。更多的再生能源，意味著基礎建設、技術研發、產業推動也必須加倍投入，有賴運輸、建築、金融……等不同領域的「綠領人才」投入實踐淨零轉型。根據104人力銀行數據顯示，2013-2023十年間，綠領工作數成長6.5倍；面對2050淨零目標，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入。
淨零轉型你我同行
在這場為了地球未來而戰的任務中，每個地球玩家都扮演著關鍵角色，無論是隨手關燈、自備購物袋這樣的舉手之勞，或是選擇低碳排的電器與運具，甚至成為綠領工作者親自參與，每一個支持淨零轉型的力量，都有助於地球HP生命值恢復滿點。
（經濟部能源署廣告）