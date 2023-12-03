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2023/12/03,
印太

疑為親伊斯蘭國報復行動：菲律賓民答那峨大學體育館爆炸，菲國軍事高度戒備

疑為親伊斯蘭國報復行動：菲律賓民答那峨大學體育館爆炸，菲國軍事高度戒備
發生爆炸的大學體育館外拉起封鎖線。Photo Credit: GettyImages

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菲律賓警方表示，南部一所大學體育館今（3）日舉行彌撒時發生爆炸，已釀4人死亡、42人受傷。爆炸發生在菲國最大的穆斯林城市馬拉韋市（Marawi），這座城市在2017年曾被伊斯蘭武裝分子圍困了5個月。

（中央社）菲律賓警方表示，南部一所大學體育館今（3）日舉行彌撒時發生爆炸，造成3死9傷，當局正在調查是否為親伊斯蘭國（Islamic State）武裝分子的報復攻擊。

綜合《法新社》和《路透社》報導，當地警察局長諾布雷薩（Allan Cruz Nobleza）告訴記者，當局正在調查民答那峨州立大學（Mindanao State University）體育館爆炸事件，其中一個方向是針對是否為親伊斯蘭國武裝分子報復來追查。

諾布雷薩說，警方正在調查幕後黑手使用的是簡易爆炸裝置或手榴彈。爆炸發生在菲國最大的穆斯林城市馬拉韋市（Marawi），這座城市在2017年被伊斯蘭武裝分子圍困了5個月。

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Photo Credit: Google Map
地圖中標示紅點之處為馬拉韋市。

此次發生爆炸案馬拉韋市，位於菲律賓民答那峨島南拉瑙省。民答那峨島位於菲律賓最南端，菲律賓是以天主教為主的國家，但民答那峨島有眾多的穆斯林人口，包括1970年末成立的菲律賓伊斯蘭教分離組織「莫洛伊斯蘭解放陣線」（Moro Islamic Liberation Front, MILF），也是以此作為據點持續與政府軍對抗、希望建立莫洛國，導致該地區武裝衝突不斷。

2017年後，極端組織「伊斯蘭國」在其主要盤踞地敘利亞遭擊潰，觸角延伸至東南亞，與菲律賓南方的反政府組織合流。2017年5月，效忠伊斯蘭國的「阿布沙耶夫組織」和「毛特組織」在馬拉韋市與菲政府軍發生激烈衝突，並佔領馬拉韋市達5個月之久，造成超過千人死亡、上萬人流離失所。

在2017年爆發馬拉韋危機後，菲律賓時任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）下令於民答那峨實施戒嚴，直到2019年12月，當局認為當地的恐怖主義和極端主義叛亂已趨衰落，才決定不延長戒嚴。民答那峨自治區也在2022年首次舉行區議會選舉，但該地仍時有暴力事件發生。

根據《BBC》，3日這起爆炸案已造成4人死亡、42人受傷。

爆炸事件疑為報復菲律賓軍方擊斃親伊斯蘭國組織成員

菲律賓軍方昨天表示，前一天在馬吉丹奧省（Maguindanao del Sur）的軍事行動中擊斃11名好戰分子，其中包括親伊斯蘭國組織「菲律賓蘭佬伊斯蘭國」（Dawlah Islamiyah-Philippines）的成員。

南蘭佬省（Lanao del Sur）省長阿迪翁（Mamintal Adiong Jr.）在聲明中表示：「我譴責今天早上發生的暴力爆炸事件，針對教育機構的恐怖攻擊必須受到譴責，因為這些機構是促進和平文化的地方。」南蘭佬省政府在臉書專頁發布的照片顯示，阿迪翁在一家醫療機構探視傷者。

民答那峨州立大學在臉書（Facebook）發表聲明指出：「對宗教集會期間發生的暴力行為深感悲痛和震驚，我們以最強烈的措辭譴責這種毫無意義和可怕的行為。」民答那峨州立大學表示，學校將暫時停課，直到另行通知。民答那峨州立大學還說：「我們與我們的基督教社群以及所有受到這起悲劇影響的人同在。」

馬拉韋市長甘達姆拉（Majul Gandamra）敦促穆斯林和基督教社群成員團結一致。甘達姆拉在聲明中表示：「我們的城市長期以來一直是和平共處與和諧的燈塔，我們不允許這類暴力行為損害我們對和平與團結的集體承諾。」

《美聯社》報導，目前尚無誰該對這起爆炸案負責的明確跡象，但菲律賓警方表示，不排除穆斯林武裝分子參與其中。

《路透社》報導，菲律賓軍隊處於高度戒備狀態，當局已將此事件定調為「伊斯蘭恐攻」。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）於X平台譴責「外國恐怖分子」於週日清晨對民答那峨州立大學和馬拉韋社區犯下令人髮指的行為，痛批對無辜者使用暴力的極端分子，永遠被視為菲國社會的敵人。小馬可仕表示，菲律賓當局正與民答那峨穆斯林自治區等地方政府協調，也指示菲律賓國家警察和菲律賓武裝部隊確保民眾的安全。

新聞來源

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：邱宜君


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