赴中採訪失聯？《南早》引述記者陳敏莉家人指「目前安全」

（中央社）日本《共同社》先前報導香港《南華早報》記者陳敏莉（Minnie Chan）今年10月底到北京採訪「香山論壇」後失聯，《南華早報》回覆《明報》查詢時引述陳的家人指目前人在北京，需時間處理私人事項，目前安全。

《共同社》11月30日報導，專門報導中國國防及外交新聞的資深記者陳敏莉今年10月底到北京採訪「香山論壇」後失聯，朋友擔心她可能正被中國當局調查。

《共同社》向《南華早報》查詢時，獲回覆指陳目前正休假，基於隱私不會透露更多詳情。

香港《明報》報導，《南華早報》回覆該報查詢時，引述陳敏莉的家人轉告，指陳敏莉目前身在北京，並需時間處理一個私人事項，其家人又指陳敏莉目前安全，希望外界尊重個人隱私。

《明報》又引述《南華早報》指，陳敏莉目前正在休假，並稱記者在執行專業職務時的安全，對該報至關重要，會繼續與陳的家人保持聯絡，提供一切所需協助。

《明報》表示，根據該報了解，陳敏莉與另一名南早記者10月底到北京採訪「香山論壇」，另一名記者其後返港；陳在11月上旬與同事聯絡後，其後大半個月同事及朋友一直未能聯絡上陳。

香港記者協會聲明指十分關注陳敏莉赴京採訪後失蹤一事，並指如果陳敏莉的親友知悉其現況或需要協助，可與記協聯絡。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex