赴中採訪失聯？《南早》引述記者陳敏莉家人指「目前安全」
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《南華早報》引述記者陳敏莉的家人轉告，指陳敏莉目前身在北京，並需時間處理一個私人事項，其家人又指陳敏莉目前安全，希望外界尊重個人隱私。
（中央社）日本《共同社》先前報導香港《南華早報》記者陳敏莉（Minnie Chan）今年10月底到北京採訪「香山論壇」後失聯，《南華早報》回覆《明報》查詢時引述陳的家人指目前人在北京，需時間處理私人事項，目前安全。
《共同社》11月30日報導，專門報導中國國防及外交新聞的資深記者陳敏莉今年10月底到北京採訪「香山論壇」後失聯，朋友擔心她可能正被中國當局調查。
《共同社》向《南華早報》查詢時，獲回覆指陳目前正休假，基於隱私不會透露更多詳情。
香港《明報》報導，《南華早報》回覆該報查詢時，引述陳敏莉的家人轉告，指陳敏莉目前身在北京，並需時間處理一個私人事項，其家人又指陳敏莉目前安全，希望外界尊重個人隱私。
《明報》又引述《南華早報》指，陳敏莉目前正在休假，並稱記者在執行專業職務時的安全，對該報至關重要，會繼續與陳的家人保持聯絡，提供一切所需協助。
《明報》表示，根據該報了解，陳敏莉與另一名南早記者10月底到北京採訪「香山論壇」，另一名記者其後返港；陳在11月上旬與同事聯絡後，其後大半個月同事及朋友一直未能聯絡上陳。
香港記者協會聲明指十分關注陳敏莉赴京採訪後失蹤一事，並指如果陳敏莉的親友知悉其現況或需要協助，可與記協聯絡。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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能源轉型看數字說話！臺灣成為拚進亞洲第二的淨零優等生
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為實踐能源轉型，近年來我國再生能源的設置量已大幅成長，不僅光電和風電合計裝置容量已是2016年的7倍，今（2023）年再生能源發電占比更可望達到一成；綠電增加，能源效率亦逐年提升，能效評分已躍升亞洲第二；透過綠能優先、燃氣搭配，同時大減舊型亞臨界燃煤機組使用，空氣品質更是持續改善。為了更好的未來，臺灣將持續加緊轉型腳步，實現2050淨零願景。
再生能源成長幅度優於全球平均
依據國際再生能源總署IRENA所發布之再生能源裝置容量統計，近5年（2018-2022年，以2017年為基期）全球再生能源裝置容量年複合成長率為9.1%；同期臺灣的年複合成長率為21.9%，表現優於全球平均。
2023年9月我國風電與光電裝置容量達14.137GW，為2016年之7.33倍；尤其離岸風電更是在政府與民間協力下，從無到有開始建立產業鏈，累積至2023年11月已有281座離岸風機屹立於海上，裝置容量突破2GW。
風光加速布局
2022年風力發電與太陽光電發電量達142.2億度，為2016年的5.5倍，及時提供了產業界最需要的綠電，支持供應鏈的綠色與低碳轉型。
國際能效評分躍升亞洲第二
能源密集度即生產每單位國內生產毛額（GDP）所消耗的能源數量，是反映能源效率的重要指標，根據能源署統計資料，近10年來臺灣能源密集度年均改善2.9%；根據美國能源經濟學會（ACEEE）最新（2022）發表之「國際能源效率評分卡」（International Energy Efficiency Scorecard），臺灣能源效率從13名（2016）進步到世界第8（2022）；亞洲僅次於日本。在整體政策（national effort）、建築、工業、運輸等四個面向的評分中，整體政策得分最高，名列全球第5；顯示臺灣能源效率持續提升，是產業與全民共同努力的成果。
空汙減排有感
透過發電結構調整、機組汰舊換新、空污改善措施，台電公司火力電廠整體空污排放量已從2016年約10.7萬公噸，降至2022年約4.2萬公噸，減少61%。近年來台電持續落實增氣減煤，不僅有助於提升發電效率，空氣品質也不斷改善，顯示能源轉型過程兼顧環境永續。
近年來政府積極推動能源轉型，不僅有助於減緩氣候變遷影響，再生能源也穩健成長，持續提升我國能源自主與改善環境品質，帶動新興產業蓬勃發展，為整個社會經濟體系注入了新的活力。未來將持續深耕再生能源發展路徑，重點放在極大化發展光電場域、離岸風力及前瞻能源等綠電領域，搭配儲能技術的應用，能夠有效回應再生能源的間歇性發電特性，能源供應更穩定。同時，亦積極推動強化電網韌性的措施，透過多方努力，將如期如質達成政策目標，逐步實現能源轉型，為臺灣打造更加永續、綠色的未來。
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