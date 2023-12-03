中歐峰會本週登場：貿易、政治難分割，中國與歐盟能否迎來外交「解凍期」？
我們想讓你知道的是
歐盟是中國最大的貿易夥伴，排在美國之前。在您開始閱讀這篇文章後的3分鐘左右時間裡，中歐之間的貨物和服務貿易往來已超過500萬美元。學者表示，「中國將歐洲視為博物館和購物中心，這裡對中國壓制性內外政策的抵制相對有限，中國公司可以購買一切。」
文：當遠（德國之聲中文網）
今年的中歐峰會將於12月7日在北京舉行，會前氛圍緊張，這在電動車的例子上不難看出：如今的中國電動車正如20年前來自該國的冰箱、吹風機和洗衣機一樣，遍布世界各地。幾十年來，全球汽車產業一直由歐洲、日本和美國製造商主導。如今，中國樂於強調自己是世界上最大的電動車製造商，並且正在超越曾經的競爭對手。
根據中國的統計數據，2023年上半年，中國出口了50多萬輛電動車。這相當於比去年同期成長了160%。與當年的家電一樣，如今的中國出口暢銷貨最重要的一點是：便宜。在歐盟委員會的眼裡是：太便宜了。
「（中國的）巨額國家補貼人為壓低了這些汽車的價格」，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）如是表示。「這正在扭曲我們的市場」，目前，全球市場正在「被更廉價的中國電動車淹沒」。今年9月，她宣布針對補貼問題展開調查。
馮德萊恩將於12月7日前往北京，也就是今年歐盟-中國高峰會的舉行地。歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）將陪同她一起出席會議。這將是歐中高層領導人4年來首次圍坐在一張桌子旁直接對話。屆時，現年65歲的馮德萊恩可能不得不為她針對中國電動車展開調查的決定進行辯護，因為此舉引起了中國領導人的極大不滿。
今年9月，中國商務部將上述措施稱為「赤裸裸的保護主義行為」，「將嚴重擾亂和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈」，中方同時強調，中國電動汽車產業為全球應對氣候變遷和包括歐盟在內的綠色轉型做出了巨大貢獻。
中國電動車來勢洶洶，勢必威脅歐洲市場
「目前有26家中國電動車製造商計劃在2025年前進入德國市場」，畢馬威（KPMG）諮詢公司的迪彭塞費恩（Bernd Diepenseifen） 如是介紹：「這個數字已經清楚地表明了即將發生的事情。即使（中國）汽車數量尚少，也意味著德國製造商的份額將會而且必須下降。這是加減法的必然結果。」
迪彭塞費恩繼續說道，電動車快速普及的關鍵在於電池技術。在彭博新能源財經（Bloomberg NEF）的全球鋰離子電池供應鏈競爭力排名中，中國排名第一。全球最大的電池製造商都來自中國。「中國可以獲得原材料，並且擁有最大的生產能力和銷售市場」。
電動車的地緣政治因素
然而，中國目前在電動車競賽中的有利地位來得並不容易。這不僅涉及貿易和工程技術，還涉及政治問題。上海同濟大學中德工程學院（CDHAW）教授馮曉在2022年新冠疫情期間已強調了電動車的地緣政治因素。
「制度性競爭和價值觀差異是汽車行業面臨的最大挑戰」，馮曉於2022年10月在中國舉行的一場中德汽車研討會上表示：「中國和歐洲是電動汽車領域的推動力量」， 「但也是競爭對手」。
歐盟宣布調查只是布魯塞爾和北京之間制度性競爭的表現。歐盟已於2020年引入了外商直接投資審查機制。此機制可用於防止對安全或公共秩序構成風險的投資。其目的是增加尤其中國投資者進入歐盟國家關鍵基礎設施的困難。
今年春天，歐盟委員會主席馮德萊恩也呼籲支持對歐洲企業在中國的投資進行審查。馮德萊恩指出，歐盟必須防止歐洲公司的資金和專業技能用於「提高那些同時也是制度性競爭對手的軍事和情報能力」。
重要的貿易夥伴，錯綜複雜的關係
歐盟是中國最大的貿易夥伴，排在美國之前。在您開始閱讀這篇文章後的3分鐘左右時間裡，中歐之間的貨物和服務貿易往來已超過500萬美元。2022年中國與歐盟的貿易額接近8500億美元。相比之下，中美貿易額為6900億美元。
早在2019年，也就是德國政府今年夏天提出中國戰略之前，歐盟就將中國定義為「合作夥伴」、「經濟競爭對手」和「制度性競爭對手」。德國聯邦外交部東亞、東南亞及太平洋地區事務專員陶文治（Martin Thümmel）解釋說，德國政府採納了歐盟的這項「三分法」。「任何反對這種三分法的人不僅是在反對德國，也是在反對歐盟。這種說法很清楚地描述了我們與中國的錯綜複雜的關係，這一關係不能簡單地用非黑即白來形容，而是不乏許多灰色色調」。
歐洲的新自信
義大利帕維亞大學（University of Pavia）政治學教授貝科夫斯基（Axel Berkofsky）在接受《德國之聲》採訪時表示：「中國將歐洲視為博物館和購物中心，這裡對中國壓制性內外政策的抵制相對有限，中國公司可以購買一切。」
「中國現在必須做好準備，承認歐洲不是一個較弱的中等力量、會僅因為想向中國出售更多的汽車和機械而向中國磕頭」，貝科夫斯基同時也是位於米蘭的義大利國際政治研究所亞洲計畫的負責人。他補充說：「沒有人反對擴大貿易關係，但也要實現互惠互利。」
歐洲的新自信從其反對中國政府補貼的行動中可見一斑。「在地緣政治方面，歐盟不一定是最強大的行動者。而在貿易和投資政策方面，歐盟委員會卻頗具影響力，可以自視為一個大國」。
外交冰河期
2021年，歐盟委員會暫時凍結《中歐全面投資協定》（CAI）的批准程序，起因是中國在新疆自治區系統性鎮壓維吾爾人事件曝光後產生的外交分歧。布魯塞爾和北京互相施加了製裁。
此次中歐峰會的舉行時間正值冬季，也是雙邊關係的冰河時期。能否解凍仍有待觀察。高峰會召開前，中國轉而拋出外交客套言辭。
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這樣用手機才安全！五個你一定要知道的「行動資安防護秘技」！
我們想讓你知道的是
現代人出門可能會忘了帶錢包、忘了帶鑰匙，但絕對不會忘記帶的肯定就是「智慧型手機」，畢竟生活中的資訊取得、溝通聯繫甚至是金融交易…等必要功能都靠手機完全包辦，甚至我們重要的個人隱私也都保存其中－小至通訊錄、行事曆、電子郵件到大量的照片、影片，甚至是各類應用服務的帳號密碼，也正因如此，手機成為近幾年資安威脅的主要目標。
雖說智慧型手機的資安風險愈來愈高，但絕大多數使用者似乎都沒有意識到手機資安防護的重要性，不過近幾年有愈來愈多牽涉手機平台的資安案例出現在新聞上，也讓大家慢慢開始重視到「行動資安防護」的重要性。
對於智慧型手機的使用者來說，建立起正確的資安防護概念是非常必要的，若是忽視了主動防護的意識，下一個新聞上的受害者可能就是你！在接下來的文章中，也要為大家帶來五個你一定要知道的行動資安防護秘技，有看有保庇哦！
秘技之一：來路不明的 Wi-Fi 、網站不要連
大部分的手機都會搭配 4G 或 5G 行動網路，但不見得每一個人都會用吃到飽的資費，因此若是在家中或公司之外的公共場合，多半會尋找可免費使用的 Wi-Fi 網路，不過這些 Wi-Fi 若是由公共設施如機場、政府機關、學校或是店家所提供，相對較無資安疑慮，但若是未知來源且沒有加密鎖定的 Wi-Fi 訊號，就需要格外留意，可能會有傳輸資料遭受側錄，或是被路由器導引至帶有惡意程式或騙取個資的網頁。
除了養成良好的使用習慣，手機若有針對這些資安隱患有所防護，對於使用者來說也有額外的保障，像是三星的 Galaxy 系列手機，就加入了 Knox Vault 主動防護機制，且不僅止於系統面的安全性，更將關鍵的硬體元件也列入防護的一環，在手機開機後便能完整監控系統核心，確保沒有受到外來惡意程式的竄改，帶來即時保護且從不間斷！
秘技之二：密碼設定有一套，生物辨識更可靠
對於手機使用者來說，資安防護的第一線就是「密碼鎖定」，除了各類型的應用程式服務，手機的螢幕鎖定也是必要一環，但要特別注意的是，切莫不要因為方便記憶，就使用組合簡單、容易被破解的密碼組合，像是單純用生日、英文名字…等較容易被猜中的組合，也要避免所有的網路服務都使用同一組密碼。
當然，以手機鎖定來說，比較好的方式就是使用「生物辨識」，像是 iPhone 的臉部辨識 Touch ID，或是一般手機常見的指紋辨識等，更能兼顧使用便利與安全性。
針對重要的密碼與生物辨識資料，三星的 Knox Vault 也考量到儲存與傳輸過程的安全，手機中除了有安全處理器為相關資料的傳輸加密，內部的安全記憶體更讓密碼與生物辨識特徵資訊妥善保存，不會隨意外洩或被破解。
秘技之三：真正隱私的資料避免長期存於手機
過去經常看到有使用者因為維修電腦、手機時發生隱私資料遭到外流的情況，尤其是一些私密的照片、影片，都有可能在手機送修甚至遺失時，遭到有心人士破解盜取資料，而這些狀況一般來說很難避免，也因此會建議大家，如果是真的不能曝光的內容，建議不要選擇長時間保存於手機之中，而是選擇不易外流的儲存方式，例如：隨身碟、外接硬碟。
當然，如果手機中真的有重要的隱私資料需要保存，三星 Galaxy 手機內建的「安全資料夾」會是相當可靠的選擇，除了同樣採用三星 Knox Vault 技術防護，更是手機原有系統中的一個獨立區塊，也能夠透過應用市集安裝程式，而且能與手機原本的程式相互區隔，使用上更為彈性。
秘技之四：非官方來源應用不亂裝，權限允許要看清
智慧型手機之所以功能強大，主要在於和電腦一樣能夠透過各類型應用程式的安裝來擴充更多功能，雖然應用程式造就了手機的便利性，但使用者可能會因為忽視應用程式的取得來源，而不小心「引狼入室」。
對於蘋果用戶來說，除非進行系統越獄才能使用非 App Store 來源的應用程式，因此相對接觸到有問題 App 的機率較低，但 Andriod 平台是可以透過 APK 方式來安裝應用，且除了 Google Play 之外，也有不少第三方的應用商店，甚至是直接從應用官網下載的使用形式，因此對於可能暗藏惡意程式的 App 較難防範。
當然，即使是官方來源的應用程式，也需要格外注意這些程式對於系統權限存取的要求是否合理，當應用程式會索取本身功能以外的系統權限時，就需要特別留意，像是明明是相機應用，卻索要聯絡人、撥打電話、發送簡訊的權限，就明顯有問題 ，因此也提醒大家，在安裝 App 的同時，對於這些權限存取不可不慎。
除了注意應用程式的來源與安裝權限需求，對於三星 Galaxy 手機的用戶來說，也能好好活用「隱私權設定表」這樣的主控頁面全盤掌握所有應用程式的動態，快速找出哪一款 App 有異常行為，同時對於實體的定位與網路上的行為痕跡也能選擇關閉，讓你在現實生活或網路上的隱私都能受到保護。
秘技之五：可疑連結不亂點，就算是親友傳來也要先確認
一直以來，資安威脅的主要來源就是「釣魚連結」，且從過去常見的電子郵件、網站慢慢轉移至各類型的社交平台、即時通訊工具與手機簡訊，可說是最「與時俱進」的一種資安攻擊手法，若是一不注意點擊了這些連結，手機系統就可能遭到入侵，為駭客開了一道「後門」，隱私資料可能全都曝光。
當然，若是三星 Galaxy 手機的用戶，面對愈來愈泛濫的釣魚連結威脅，也能透過 Knox Vault 的即時防護功能為自己多增加一道保險，確保手機使用期間的安全，無需定期為手機重開機來避免作業系統受到入侵而被植入惡意程式，甚至手機關機時，硬體層面也有防止實體破壞、資料偵測的機制，讓手機內的隱私資料獲得完整保護。
結語
智慧型手機為人們帶來便利性，但卻也同時帶來資安方面的風險，在仰賴手機功能應用的同時，更應該多花一點時間建立正確的資安防護意識，與其擔心自己是否會成為駭客鎖定的目標，不如提前建立好完整的防範機制。
但對於絕大多數沒有太多資安技術知識的使用者來說，主動做好資安防護絕非易事，相對的，選擇妥善考量資安防護技術的產品，或許會是更好的方式，而三星早在多年前就導入 Knox Vault 技術至行動平台，更逐步完善防護機制，相對的更能讓使用者在不需要額外進行功能設定的情況下，就享有完整防護機制，更能妥善守護用戶的隱私安全，也成為眾多手機品牌中最值得信賴的選擇。
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