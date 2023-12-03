蕭美琴的國籍爭議：民進黨稱從未放棄，學者解釋持華僑護照仍是中華民國國民
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蕭美琴是否有「回復國籍」而不具參選資格，內政部一定查得到，也應該回答。但國籍與有無「身分證」無必然關係，因爲要拿到身分證，必須有「國籍」加上「戶籍」，但只要是中華民國國民，就可以拿中華民國護照，包括在台灣地區沒有戶籍的海外華僑，身份仍是中華民國國民。
2024總統大選倒數不到50日，候選人的國籍議題成為選戰焦點。民眾黨副總統參選人吳欣盈雙重國籍未解，民進黨副總統參選人蕭美琴也被質疑曾放棄中華民國國籍、不具參選資格。民進黨發言人林楚茵今（3）日表示，蕭美琴從未放棄中華民國籍，沒有回復國籍的問題，國民黨應惡意扭曲，應出來道歉。
蕭美琴出生於日本，父親蕭清芬是台南在地人，母親邱碧玉（Peggy Cooley）是歐裔美國人。根據我國《國籍法》，蕭美琴一出生就有中華民國國籍。
不過藥師林士峰2日在臉書貼上2002年蕭美琴為競選立委放棄美國國籍、拿到中華民國身分證的新聞截圖，質疑蕭美琴是否曾申請回復國籍。當時的新聞指出，蕭美琴提到向美國在台協會聲請放棄美國籍後，「過了幾天沒有身分的日子」。
國民黨台北市議員游淑慧今日也於臉書質疑蕭美琴有無中斷、回復過中華民國國籍。游淑慧翻出2000年《華視新聞》報導，報導引述蕭美琴解釋當時未放棄美國籍的原因，是因為如果放棄美國籍、只有華僑護照，就無法取得包括日本、泰國、美國、及許多歐洲申根國家的簽證。美國在台協會官員也告知說，如果放棄美國籍，蕭美琴又沒有台灣身份證字號以及永久居留權的護照，美國法律會把她當作無國籍人，這樣的身分，可能連在台灣居留都會有問題，因此讓她無法放棄美國籍。游淑慧質疑，當時蕭美琴的中華民國國籍到哪去了？
游淑慧也引述《聯合報》2009年的報導，蕭美琴當時自述，「因為我在日本出生，媽媽是美國人，從小只有美國籍，如果放棄，就變成無國籍。為了申請中華民國國籍及護照，我幾乎跑斷腿……2002年2月1日就任立委前，我已先去申辦放棄美國籍，等拿到立委就任證書，我馬上宣誓成為中華民國國民，「總算回到家了」。
游淑慧質疑，從蕭美琴的自述無法判斷她是自始沒有中華民國國籍，2002年才歸化取得國籍？還是曾有過中華民國國籍，後來喪失，2002年才回復取得國籍？但不論是雙重國籍、歸化或回復，依法都是不得參選正副總統的。
根據《總統副總統選舉罷免法》第20條規定，回復或歸化中華民國國籍的人，不得登記為總統、副總統候選人。
學者：國籍與有無身分證、持華僑護照無關
政治大學副教授廖元豪今日於臉書指出，蕭美琴是否有「回復國籍」而不具參選資格，內政部一定查得到，也應該回答。但他強調，國籍與有無「身分證」無必然關係。
廖元豪解釋，要拿到身分證，必須有「國籍」加上「戶籍」，但只要是中華民國國民，就可以拿中華民國護照。
廖元豪進一步指出，中華民國護照有2種，其一是在台灣有戶籍的公民護照，另一種是在台灣地區沒有戶籍、海外華僑所持有的護照，雖然後者公民權利不完整，入境需要許可、沒有健保，但身份仍是中華民國國民。
廖元豪表示，如果蕭美琴的父親，在她出生時有「中華民國國民」的身分，那蕭美琴從出生那一天自動取得「中華民國國民」身分，不管她何時辦身分證，也不論她有沒有拿到中華民國護照，「國民身分依然是從出生那一秒鐘開始算」。
民進黨立委林楚茵今日於臉書表示，蕭美琴從未放棄中華民國籍，沒有回復國籍的問題。林楚茵解釋，蕭美琴當時競選立委遇到的問題，也是海外僑胞常遇到的狀況，因為長年旅居國外，沒有定居台灣所以沒有戶籍，也就無法取得身分證，但始終是「中華民國國民」，擁有中華民國國籍。
賴清德競選總部發言人戴瑋姍今日也表示，蕭美琴自始至終都具有中華民國國籍，也從未放棄中華民國國籍，亦無回復國籍的問題，參選資格皆合乎相關規定，期盼社會各界以正確資訊為事實基礎，不實的討論應適可而止。
台灣事實查核中心指出，社群平台臉書、LINE從2023年12月1日則開始流傳民進黨副總統參選人蕭美琴有雙重國籍還擔任公職、還搭檔選副總統等說法。事實查核中心在美國聯邦政府的政府公報《聯邦公報》網站檢索，找到2002年7月22日公布放棄美國國籍資料，名單中即有「Hsiao Bi-Khim」，中間名登記為Louise。查核中心另檢視《商業週刊》2002年3月14日出刊報導，內容顯示2002年蕭美琴宣誓就任立委，並取得身分證，顯示蕭已向美國在台協會申請放棄美國籍，網路傳言為錯誤訊息。
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核稿編輯：邱宜君
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一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
我們想讓你知道的是
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
（經濟部能源署廣告）