蕭美琴的國籍爭議：民進黨稱從未放棄，學者解釋持華僑護照仍是中華民國國民

2024總統大選倒數不到50日，候選人的國籍議題成為選戰焦點。民眾黨副總統參選人吳欣盈雙重國籍未解，民進黨副總統參選人蕭美琴也被質疑曾放棄中華民國國籍、不具參選資格。民進黨發言人林楚茵今（3）日表示，蕭美琴從未放棄中華民國籍，沒有回復國籍的問題，國民黨應惡意扭曲，應出來道歉。

蕭美琴出生於日本，父親蕭清芬是台南在地人，母親邱碧玉（Peggy Cooley）是歐裔美國人。根據我國《國籍法》，蕭美琴一出生就有中華民國國籍。

不過藥師林士峰2日在臉書貼上2002年蕭美琴為競選立委放棄美國國籍、拿到中華民國身分證的新聞截圖，質疑蕭美琴是否曾申請回復國籍。當時的新聞指出，蕭美琴提到向美國在台協會聲請放棄美國籍後，「過了幾天沒有身分的日子」。

國民黨台北市議員游淑慧今日也於臉書質疑蕭美琴有無中斷、回復過中華民國國籍。游淑慧翻出2000年《華視新聞》報導，報導引述蕭美琴解釋當時未放棄美國籍的原因，是因為如果放棄美國籍、只有華僑護照，就無法取得包括日本、泰國、美國、及許多歐洲申根國家的簽證。美國在台協會官員也告知說，如果放棄美國籍，蕭美琴又沒有台灣身份證字號以及永久居留權的護照，美國法律會把她當作無國籍人，這樣的身分，可能連在台灣居留都會有問題，因此讓她無法放棄美國籍。游淑慧質疑，當時蕭美琴的中華民國國籍到哪去了？

游淑慧也引述《聯合報》2009年的報導，蕭美琴當時自述，「因為我在日本出生，媽媽是美國人，從小只有美國籍，如果放棄，就變成無國籍。為了申請中華民國國籍及護照，我幾乎跑斷腿……2002年2月1日就任立委前，我已先去申辦放棄美國籍，等拿到立委就任證書，我馬上宣誓成為中華民國國民，「總算回到家了」。

游淑慧質疑，從蕭美琴的自述無法判斷她是自始沒有中華民國國籍，2002年才歸化取得國籍？還是曾有過中華民國國籍，後來喪失，2002年才回復取得國籍？但不論是雙重國籍、歸化或回復，依法都是不得參選正副總統的。

根據《總統副總統選舉罷免法》第20條規定，回復或歸化中華民國國籍的人，不得登記為總統、副總統候選人。

學者：國籍與有無身分證、持華僑護照無關

政治大學副教授廖元豪今日於臉書指出，蕭美琴是否有「回復國籍」而不具參選資格，內政部一定查得到，也應該回答。但他強調，國籍與有無「身分證」無必然關係。

廖元豪解釋，要拿到身分證，必須有「國籍」加上「戶籍」，但只要是中華民國國民，就可以拿中華民國護照。

廖元豪進一步指出，中華民國護照有2種，其一是在台灣有戶籍的公民護照，另一種是在台灣地區沒有戶籍、海外華僑所持有的護照，雖然後者公民權利不完整，入境需要許可、沒有健保，但身份仍是中華民國國民。

廖元豪表示，如果蕭美琴的父親，在她出生時有「中華民國國民」的身分，那蕭美琴從出生那一天自動取得「中華民國國民」身分，不管她何時辦身分證，也不論她有沒有拿到中華民國護照，「國民身分依然是從出生那一秒鐘開始算」。

民進黨立委林楚茵今日於臉書表示，蕭美琴從未放棄中華民國籍，沒有回復國籍的問題。林楚茵解釋，蕭美琴當時競選立委遇到的問題，也是海外僑胞常遇到的狀況，因為長年旅居國外，沒有定居台灣所以沒有戶籍，也就無法取得身分證，但始終是「中華民國國民」，擁有中華民國國籍。

賴清德競選總部發言人戴瑋姍今日也表示，蕭美琴自始至終都具有中華民國國籍，也從未放棄中華民國國籍，亦無回復國籍的問題，參選資格皆合乎相關規定，期盼社會各界以正確資訊為事實基礎，不實的討論應適可而止。

台灣事實查核中心指出，社群平台臉書、LINE從2023年12月1日則開始流傳民進黨副總統參選人蕭美琴有雙重國籍還擔任公職、還搭檔選副總統等說法。事實查核中心在美國聯邦政府的政府公報《聯邦公報》網站檢索，找到2002年7月22日公布放棄美國國籍資料，名單中即有「Hsiao Bi-Khim」，中間名登記為Louise。查核中心另檢視《商業週刊》2002年3月14日出刊報導，內容顯示2002年蕭美琴宣誓就任立委，並取得身分證，顯示蕭已向美國在台協會申請放棄美國籍，網路傳言為錯誤訊息。

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核稿編輯：邱宜君