【書評】《我，厭男》：在深入了解本書之前，許多人早已拒絕嘗試理解女性主義者的憤怒
我們想讓你知道的是
《我，厭男》所呈現的，是部分如阿芒熱般年輕、基進的女性主義者，其實已經捨棄了當代主流性別平等論述強調「男性也是父權體制的受害者」、呼籲兩性應該共同促進性別平等的觀點。反之，她們將守護女性同伴不受傷害的目標，放置在讓男性理解女性主義的順位之前。
文：翁呈侑（女性主義者，目前投身於政治工作領域）
2020年8月，原本籍籍無名的法國女性主義者寶琳・阿芒熱 （Pauline Harmange）出版了一本名為《我，厭男》（Moi les hommes, je les déteste）的書籍，衝擊全球。在正式公開內容前，法國性別平等部門一名男性官員僅在看到書名後，便發郵件威脅出版社：「以性別為理由煽動仇恨是一種刑事犯罪」，要求取消出版本書。
想不到，各國媒體竟爭相報導此事，畢竟，一本「還未上市就被勒令禁止出版」的書，是一個極具吸引力的宣傳噱頭。隨著這股熱潮，這本書從初版400冊的小眾讀物，相繼被翻譯成超過18種語言，散佈世界各地。
2023年7月，位於北京的新星出版社中專門收錄女性主義書籍的若水文庫正式為其編譯，《我，厭男》走進華語世界。12月4日，台北的出版社也推出了繁體中文版。
在本書後記中作者提到，男性對於這本書的憤怒與厭惡，讓她受到難以想像的暴力與攻擊：「每當書被翻譯成一種新的語言，我便會收到全新的辱罵性詞彙」。在中國，《我，厭男》的內容尚未正式公開之前，豆瓣評論區就已經湧入負評與惡毒的羞辱，不是因為書本的內容有多麼激進，而是因為黃色書封上斗大的標題：我，厭男。
為什麼僅僅是一本書的出版，就足以激起男性群體的憤怒，讓作者接收到無數的性羞辱、恐嚇與威脅？《我，厭男》這本書究竟表達了什麼？我們如何從中反思當代性別平等課題的進程？
以偏概全，所有男性難辭其咎
「當我說自己厭男時，真的沒在開玩笑。」
這是阿芒熱在書本中，發出擲地有聲的吶喊。沒錯，厭男的宣稱並不只是厭惡「父權體制」、「男性文化」這些形而上的概念，而是直白地表達：我厭惡男性本身。
正因如此，男人們才會如此憤怒，因為他沒有絲毫將自身從整個群體中切割的辯白空間。經驗現象表明，每每有性別暴力事件發生時，他們總積極地宣示：「別以偏概全，並不是所有男人都會這樣！」、「男性不是性騷擾預備犯！」，透過這種方式，男性彷彿就能夠在父權體制所造成的罪責與清白的自身間，劃出一條明確的鴻溝，以此說服女人，自己並非父權體制的加害人。
老生常談的是：雖然不是所有男性都是性暴力加害者，但幾乎所有性暴力加害者都是男性，這反映了權力結構上的性別不平等，男性被社會賦予資格感（entitlement），允許他們犯下騷擾、強暴等罪刑。令人失望的是，在大多數的時候，相較於回眸審視錯誤的陽剛文化與價值、勸誡身旁的兄弟們，他們選擇製造更多傷害。
在日前引爆台灣社會的Metoo運動中，我們總看見男性在社群平台上調侃嘲弄：「男性是誣告性騷擾下的受害者」、「男生要好好保護自己」，妖魔化不完美的受害人；當出現如Amber Heard家暴案等少數以女性做為性別暴力加害者的案例時，他們卻總以此為例，控訴女權高漲、逆向歧視（reverse discrimination）。
如此現象，作為異性戀順性別男性、卻深切反思自身位置的社會學博士Allan Johnson在《性別打結》（The Gender Knot）一書中也提到：「許多男人會在別人提到『父權壓迫女人』時，當作是在指涉他個人，致使他們覺得有罪惡感而怒髮衝冠。這種防衛性反映出一個常見的混淆：父權體制作為一種社會型態，和參與在其中的人們，兩者其實是不同的。」
但是，「男性文化」或「父權體制」並不是虛無飄渺的存在，作為一項由象徵意義構成的體系，如果缺乏絕大多數男性作為群體在日常生活中不斷的實踐與再現，備受批判的有毒男性文化早已崩塌。身為性別體制下的既得利益者，順性別直男們不論是聽到「女權」時下意識地產生防衛心，將之視為擾亂社會的害蟲，或在女人、性少數受到壓迫時選擇沉默，將之視為「她們的課題」，其實都參與了修築那道阻擋弱勢者的父權長城。
最後，我們必須要釐清，阿芒熱的「地圖砲」並非肆意散播對於男性的仇恨。我想，《我，厭男》正是藉由將男性視作一個「體制下的性別整體」，藉此讓我們反思在群體中作為個體的個別男性仍必須在日常生活中為女性群體遭受到的不平等肩負起改變的責任，而非總是試圖推託卸責。
女性，不被允許憤怒地說話
儘管阿芒熱在《我，厭男》中毫不掩飾地表達她對於順性別男性的憤怒與不信任，她仍溫和地表示：「我們並不是真的討厭男人，因為他們畢竟是我們的伴侶，兄弟、父親、同事和朋友，我們很愛他們。」同時，作為女性主義者，有鑑於這兩個詞彙時常被誤會存在相似性，她也明確地定義厭男與厭女（misogyny）的差異：
厭男是一種回應，並非針對絕對的男性性別。或許，詞典應該這樣闡述：「對行使男性權力的人感覺到厭惡的事實。」……厭男者從根本上說，是在反對男權，並不是厭惡男人，而是厭惡塑造男人的社會和文化係統。……相反，厭女者厭惡的，則是女性本身，其對女性的看法是完全生物性的：可以插入的器官，用於繁殖的子宮，會來月經的物種，手無縛雞之力的群體。
如果男性總是自栩其並非「父權結構」的一部分，那麼阿芒熱甚至都已經為「厭男不等於厭惡男人」辯解了，為什麼他們依舊暴跳如雷？這是因為，男性，從一開始就不願意聆聽「憤怒的」女性主義者說話。
在簡體中文版的《我，厭男》正式公開內容前，豆瓣上便湧入大量的男性使用者打下低星評價，他們說：「看看她們，又在打女拳了」。他們可能並不在乎、也不真正知道書本的觀點和內容，卻因為這本書的標題——「我，厭男」，代表著一個憤怒的女性主義者的激烈宣示，就讓他們怒不可遏。
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這樣用手機才安全！五個你一定要知道的「行動資安防護秘技」！
我們想讓你知道的是
現代人出門可能會忘了帶錢包、忘了帶鑰匙，但絕對不會忘記帶的肯定就是「智慧型手機」，畢竟生活中的資訊取得、溝通聯繫甚至是金融交易…等必要功能都靠手機完全包辦，甚至我們重要的個人隱私也都保存其中－小至通訊錄、行事曆、電子郵件到大量的照片、影片，甚至是各類應用服務的帳號密碼，也正因如此，手機成為近幾年資安威脅的主要目標。
雖說智慧型手機的資安風險愈來愈高，但絕大多數使用者似乎都沒有意識到手機資安防護的重要性，不過近幾年有愈來愈多牽涉手機平台的資安案例出現在新聞上，也讓大家慢慢開始重視到「行動資安防護」的重要性。
對於智慧型手機的使用者來說，建立起正確的資安防護概念是非常必要的，若是忽視了主動防護的意識，下一個新聞上的受害者可能就是你！在接下來的文章中，也要為大家帶來五個你一定要知道的行動資安防護秘技，有看有保庇哦！
秘技之一：來路不明的 Wi-Fi 、網站不要連
大部分的手機都會搭配 4G 或 5G 行動網路，但不見得每一個人都會用吃到飽的資費，因此若是在家中或公司之外的公共場合，多半會尋找可免費使用的 Wi-Fi 網路，不過這些 Wi-Fi 若是由公共設施如機場、政府機關、學校或是店家所提供，相對較無資安疑慮，但若是未知來源且沒有加密鎖定的 Wi-Fi 訊號，就需要格外留意，可能會有傳輸資料遭受側錄，或是被路由器導引至帶有惡意程式或騙取個資的網頁。
除了養成良好的使用習慣，手機若有針對這些資安隱患有所防護，對於使用者來說也有額外的保障，像是三星的 Galaxy 系列手機，就加入了 Knox Vault 主動防護機制，且不僅止於系統面的安全性，更將關鍵的硬體元件也列入防護的一環，在手機開機後便能完整監控系統核心，確保沒有受到外來惡意程式的竄改，帶來即時保護且從不間斷！
秘技之二：密碼設定有一套，生物辨識更可靠
對於手機使用者來說，資安防護的第一線就是「密碼鎖定」，除了各類型的應用程式服務，手機的螢幕鎖定也是必要一環，但要特別注意的是，切莫不要因為方便記憶，就使用組合簡單、容易被破解的密碼組合，像是單純用生日、英文名字…等較容易被猜中的組合，也要避免所有的網路服務都使用同一組密碼。
當然，以手機鎖定來說，比較好的方式就是使用「生物辨識」，像是 iPhone 的臉部辨識 Touch ID，或是一般手機常見的指紋辨識等，更能兼顧使用便利與安全性。
針對重要的密碼與生物辨識資料，三星的 Knox Vault 也考量到儲存與傳輸過程的安全，手機中除了有安全處理器為相關資料的傳輸加密，內部的安全記憶體更讓密碼與生物辨識特徵資訊妥善保存，不會隨意外洩或被破解。
秘技之三：真正隱私的資料避免長期存於手機
過去經常看到有使用者因為維修電腦、手機時發生隱私資料遭到外流的情況，尤其是一些私密的照片、影片，都有可能在手機送修甚至遺失時，遭到有心人士破解盜取資料，而這些狀況一般來說很難避免，也因此會建議大家，如果是真的不能曝光的內容，建議不要選擇長時間保存於手機之中，而是選擇不易外流的儲存方式，例如：隨身碟、外接硬碟。
當然，如果手機中真的有重要的隱私資料需要保存，三星 Galaxy 手機內建的「安全資料夾」會是相當可靠的選擇，除了同樣採用三星 Knox Vault 技術防護，更是手機原有系統中的一個獨立區塊，也能夠透過應用市集安裝程式，而且能與手機原本的程式相互區隔，使用上更為彈性。
秘技之四：非官方來源應用不亂裝，權限允許要看清
智慧型手機之所以功能強大，主要在於和電腦一樣能夠透過各類型應用程式的安裝來擴充更多功能，雖然應用程式造就了手機的便利性，但使用者可能會因為忽視應用程式的取得來源，而不小心「引狼入室」。
對於蘋果用戶來說，除非進行系統越獄才能使用非 App Store 來源的應用程式，因此相對接觸到有問題 App 的機率較低，但 Andriod 平台是可以透過 APK 方式來安裝應用，且除了 Google Play 之外，也有不少第三方的應用商店，甚至是直接從應用官網下載的使用形式，因此對於可能暗藏惡意程式的 App 較難防範。
當然，即使是官方來源的應用程式，也需要格外注意這些程式對於系統權限存取的要求是否合理，當應用程式會索取本身功能以外的系統權限時，就需要特別留意，像是明明是相機應用，卻索要聯絡人、撥打電話、發送簡訊的權限，就明顯有問題 ，因此也提醒大家，在安裝 App 的同時，對於這些權限存取不可不慎。
除了注意應用程式的來源與安裝權限需求，對於三星 Galaxy 手機的用戶來說，也能好好活用「隱私權設定表」這樣的主控頁面全盤掌握所有應用程式的動態，快速找出哪一款 App 有異常行為，同時對於實體的定位與網路上的行為痕跡也能選擇關閉，讓你在現實生活或網路上的隱私都能受到保護。
秘技之五：可疑連結不亂點，就算是親友傳來也要先確認
一直以來，資安威脅的主要來源就是「釣魚連結」，且從過去常見的電子郵件、網站慢慢轉移至各類型的社交平台、即時通訊工具與手機簡訊，可說是最「與時俱進」的一種資安攻擊手法，若是一不注意點擊了這些連結，手機系統就可能遭到入侵，為駭客開了一道「後門」，隱私資料可能全都曝光。
當然，若是三星 Galaxy 手機的用戶，面對愈來愈泛濫的釣魚連結威脅，也能透過 Knox Vault 的即時防護功能為自己多增加一道保險，確保手機使用期間的安全，無需定期為手機重開機來避免作業系統受到入侵而被植入惡意程式，甚至手機關機時，硬體層面也有防止實體破壞、資料偵測的機制，讓手機內的隱私資料獲得完整保護。
結語
智慧型手機為人們帶來便利性，但卻也同時帶來資安方面的風險，在仰賴手機功能應用的同時，更應該多花一點時間建立正確的資安防護意識，與其擔心自己是否會成為駭客鎖定的目標，不如提前建立好完整的防範機制。
但對於絕大多數沒有太多資安技術知識的使用者來說，主動做好資安防護絕非易事，相對的，選擇妥善考量資安防護技術的產品，或許會是更好的方式，而三星早在多年前就導入 Knox Vault 技術至行動平台，更逐步完善防護機制，相對的更能讓使用者在不需要額外進行功能設定的情況下，就享有完整防護機制，更能妥善守護用戶的隱私安全，也成為眾多手機品牌中最值得信賴的選擇。
本文章內容由「蘋果仁」提供。