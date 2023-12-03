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2023/12/03,
生活

12月起8類場所要戴口罩？近期可能大流行？迎戰黴漿菌6大QA一次看

12月起8類場所要戴口罩？近期可能大流行？迎戰黴漿菌6大QA一次看
衛福部長薛瑞元（左）2日到桃園機場視察採檢實施狀況。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

最近常在網路上看到，12月起8類場所要戴口罩，衛生福利部疾病管制署已澄清，這個內容是2020年COVID-19疫情期間防疫措施，是過時資訊，與現行措施不符，民眾勿信、勿轉傳。

（中央社）中國爆發呼吸道疾病流行，黴漿菌尤其引發關注，台灣祭出多項防疫新制，包含機場港區執行疫情監測、提醒老人及幼兒近期勿前往中國等。下文整理防疫重點，幫助民眾掌握。

Ｑ1：因中國呼吸道疾病流行，機場有何新措施？

自11月26日起，於台北、桃園、台中及高雄國際機場實施「定點監測鼓勵採檢」，針對自中港澳入境有類流感症狀旅客，鼓勵採檢，檢驗包含流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、鼻病毒、肺炎黴漿菌等17種病毒及4種細菌，衛生福利部研判不排除這項防疫制度可能延長到過年。

Q2：除了勤洗手、戴口罩，還能怎麼保護自己？

接種新冠肺炎疫苗的比率相當低，連流行性感冒疫苗的施打率也比往年低，台北市醫師公會提醒，長者等脆弱族群建議盡速接種COVID-19的XBB疫苗、流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗，提升3重保護力。

Q3：台灣的黴漿菌肺炎藥物足夠嗎？

衛生福利部食品藥物管制署多次重申，目前黴漿菌治療用藥「Azithromycin（日舒）」原廠藥與國內學名藥皆供應充足，相關第一、二線抗生素也無缺貨問題。

Q4：最近常在網路上看到，12月起8類場所要戴口罩，這是真的嗎？

衛生福利部疾病管制署日前已經澄清，這個內容是2020年COVID-19疫情期間防疫措施，是過時資訊，與現行措施不符，民眾勿信、勿轉傳。

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Photo Credit: 衛生福利部疾病管制署

依據今年8月15日起規定，目前應戴口罩場所為醫院、診所、一般護理之家及老人福利機構等室內空間，其餘則有建議戴口罩的情境或由民眾自主決定戴口罩。

Q5：家有長輩和幼兒，最近適合帶著全家人去中國旅行嗎？

疾管署提醒，目前中國當地醫療量能較吃緊，掛號難、看診較慢，若在當地染疫，可能不易就醫，呼籲免疫力較弱的老人和幼兒，近期非必要暫緩前往中國；若必要前往，強烈建議先接種流感與COVID-19疫苗，並在當地勤洗手、戴口罩，避免感染。

Q6：台灣近期可能出現黴漿菌大流行嗎？

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民指出，台灣已4年沒有流行黴漿菌，因鄰近國家正處流行期，使台灣流行機會大增，台灣的醫院黴漿菌檢驗陽性個案增加，未來2個月，甚至到明年春節須特別留意。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：邱宜君


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