洪惟仁的地理語言學：各地閩南方言在島上如洪水般「流動」，最終融合成台灣的普通腔

文：人文．島嶼 （採訪撰稿：劉勁甫｜攝影：古佳立）

走進台中教育大學台灣語文學系退休教授洪惟仁的「治言齋」——意思是「研究語言學的書房」——也是接下來他要為我們講故事的地方。

台灣是個多民族、多語言國家。在漢語系中，除了作為主要語言、使用最廣泛的華語外，還有許多本土語言，包含了閩南語和客語等。另有十五種南島語，其下各有許多方言，甚至現了世界上唯一的日語客里謳（南島語和日語的混合語）。

放眼世界，各語種在地理上的分布狀況、語種之間的互動關係，一直是語言學研究上重要的課題。因此，生在這座擁有複雜、多樣化語種的語言博物館，洪惟仁畢生的志業是用地圖把它呈現出來、紀錄下來，建立屬於台灣的地理語言學（Language geography）。

「語言學」的不歸路

出生嘉義新港鄉的洪惟仁，從小接觸漳州腔閩南語。國中時舉家移居萬里，在基隆就學，發現自身所講的閩南語口音和同學們不大相同，促使他對語言的差異性產生濃厚興趣。「班上的同學來自基隆市和金山、萬里等不同地區，不同地方的腔調不太一樣。而我的南部口音，卻被同學笑說是『下港腔』。」

進入高中，在一次自由命題的作文課堂中，洪惟仁洋洋灑灑寫下了一篇名為〈台語的音韻系統〉的文章而受到國文老師讚賞，並鼓勵他考中文系，終於以系狀元考上中國文化學院（後改制為中國文化大學）中文系。

洪惟仁大一時聽說台灣師範大學國文學系有一位留美歸國任教的鍾露昇教授正在研究台語，於是扣門拜師，旁聽了鍾教授的所有課程，學到了結構語言學與音韻學、語音學等知識。在鍾教授的引領下，洪惟仁與當時仍是博士生的著名美國漢學家羅杰瑞（Jerry Norman）一起從事南島語以及閩北語的語言調查，為他日後的田野調查打下基礎。

大學畢業後，洪惟仁進師大研究所完成碩士學位。然而，1973年，才剛畢業的洪惟仁便因「預備叛亂罪」被判十年徒刑，直到蔣介石去世大赦才提早出獄。算了一算，他說自己唱了六年八個月的《綠島小夜曲》。突如其來的人生插曲改變了洪惟仁的命運，卻不曾令他忘記台灣語言研究的志向。

獄中期間，洪惟仁意外拓展了自己的「聽野」，他耳聞了獄友們來自中國各地的閩南方言（有惠安、漳州和廈門等）。儘管當時無法進行系統性的調查，但他仍默默記下各地閩南語的方言特徵，以待日後展開研究。

1979年出獄後，洪惟仁研讀了前人的韻書、辭典及相關著作後，1985年決定開始全台方言之旅，展開自己的方言調查。「由於親戚朋友遍布全台，我便常藉口看他們，一住就是好幾天。讓他們帶我走訪各地，進行語言調查。」1992年出版的代表作《台灣方言之旅》，便是在那段時間的研究成果。

Photo Credit: 古佳立攝影 via 《人文島嶼》 洪惟仁說，許多人以為閩南語研究是戰後才開始，但早在日治時期，就有日本人在台進行考察，甚至以假名拼音紀錄閩南語。「台灣語言學之父」小川尚義便給了他很大的啟發。

全台走透透的經歷，也讓洪惟仁養成「聽音斷鄉」的特別技能——憑藉說話者的口音與用詞，便可推斷對方來自哪裡。他分享道：「有次，一位律師上門來尋求協助。他的當事人被控犯下一樁搶劫案，而被害人指出搶嫌說話帶有『鹿港腔』，但他的當事人是宜蘭人。所以想拜託我作證，操持『宜蘭腔』的人不可能講『鹿港腔』。」

到了庭上，法官卻認為口音可以模仿。但洪惟仁斬釘截鐵地說：「不可能！方言特有的腔調與字詞使用，是無法輕易模倣的。」洪惟仁的見解並未被採納，那位當事人仍被判了刑。他感到遺憾，方言學是科學的專業知識，應受到更大的尊重。

台灣語言品種的多樣

洪惟仁關心不同方言的差異與不同語種的分布，從而了解它們的來龍去脈。「語言學是一門關於人類語言的科學，涉及語言形式、文化、社會和地理的關係。可惜『語言地理學』卻是一門邊緣學科。」

「二十世紀是語言學蓬勃發展的時代，理論和研究日新月異，但地理語言學的發展仍舊有限。部分是語言地圖的繪製得耗費龐大的時間、經費和人力。除了大量的田野考察工作，還要有合理的解釋，建構系統性的論述。也因此地理語言學研究被視為成本效益低的投資，因而很少人願意投入。」

不過，洪惟仁認為台灣是個語言博物館，是從事地理語言學研究的絕佳場域。

台灣本是南島語系的一部分。四百年來，不同方言的漢族自福建、廣東一帶移民至此，並造成了原住民的語言存亡危機。然而，不同原籍的漢族之間也錯雜而居，出現了語言競爭、方言重整，再加上歷經不同政權（荷蘭、鄭王朝、滿清、日本、中華民國）的統治。致使台灣的族群不僅複雜，語言地盤與語言形式的變化也相當快速。

舉例來說，我們都知道在「華語」成為官方、主流語言以前，閩南語是台灣的共通語，也因此影響了其他語言的發展。例如福建客語被閩南語同化的現象就是明顯的例子，平時常聽到所謂「福佬客」或「鶴佬客」，即是指講閩南語的客家人。

儘管現在許多只會說閩南語的鶴佬客缺乏客家意識。不過，其閩南語還保有一些音韻、詞彙上的特色，那又如何辨別？洪惟仁笑著說「你就問他怎麼叫家裡的人？」

在「親屬稱謂」上，鶴佬客的閩南語還保存了一點客語的底層特色。例如：稱伯父是「阿伯 a-pâ」、稱伯母是「阿咪 a-mi」、稱叔叔是「阿叔 a-sû」、稱嬸嬸是「阿嬸 a-sím」等。在桃園八德、彰化永靖和員林一帶，雲林縣大西螺和大埤鄉等客家地區，都有機會聽到這樣的說法。