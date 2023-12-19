洪惟仁的地理語言學：各地閩南方言在島上如洪水般「流動」，最終融合成台灣的普通腔
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洪惟仁關心不同方言的差異與不同語種的分布，從而了解它們的來龍去脈。「語言學是一門關於人類語言的科學，涉及語言形式、文化、社會和地理的關係。可惜『語言地理學』卻是一門邊緣學科。」
文：人文．島嶼 （採訪撰稿：劉勁甫｜攝影：古佳立）
走進台中教育大學台灣語文學系退休教授洪惟仁的「治言齋」——意思是「研究語言學的書房」——也是接下來他要為我們講故事的地方。
台灣是個多民族、多語言國家。在漢語系中，除了作為主要語言、使用最廣泛的華語外，還有許多本土語言，包含了閩南語和客語等。另有十五種南島語，其下各有許多方言，甚至現了世界上唯一的日語客里謳（南島語和日語的混合語）。
放眼世界，各語種在地理上的分布狀況、語種之間的互動關係，一直是語言學研究上重要的課題。因此，生在這座擁有複雜、多樣化語種的語言博物館，洪惟仁畢生的志業是用地圖把它呈現出來、紀錄下來，建立屬於台灣的地理語言學（Language geography）。
「語言學」的不歸路
出生嘉義新港鄉的洪惟仁，從小接觸漳州腔閩南語。國中時舉家移居萬里，在基隆就學，發現自身所講的閩南語口音和同學們不大相同，促使他對語言的差異性產生濃厚興趣。「班上的同學來自基隆市和金山、萬里等不同地區，不同地方的腔調不太一樣。而我的南部口音，卻被同學笑說是『下港腔』。」
進入高中，在一次自由命題的作文課堂中，洪惟仁洋洋灑灑寫下了一篇名為〈台語的音韻系統〉的文章而受到國文老師讚賞，並鼓勵他考中文系，終於以系狀元考上中國文化學院（後改制為中國文化大學）中文系。
洪惟仁大一時聽說台灣師範大學國文學系有一位留美歸國任教的鍾露昇教授正在研究台語，於是扣門拜師，旁聽了鍾教授的所有課程，學到了結構語言學與音韻學、語音學等知識。在鍾教授的引領下，洪惟仁與當時仍是博士生的著名美國漢學家羅杰瑞（Jerry Norman）一起從事南島語以及閩北語的語言調查，為他日後的田野調查打下基礎。
大學畢業後，洪惟仁進師大研究所完成碩士學位。然而，1973年，才剛畢業的洪惟仁便因「預備叛亂罪」被判十年徒刑，直到蔣介石去世大赦才提早出獄。算了一算，他說自己唱了六年八個月的《綠島小夜曲》。突如其來的人生插曲改變了洪惟仁的命運，卻不曾令他忘記台灣語言研究的志向。
獄中期間，洪惟仁意外拓展了自己的「聽野」，他耳聞了獄友們來自中國各地的閩南方言（有惠安、漳州和廈門等）。儘管當時無法進行系統性的調查，但他仍默默記下各地閩南語的方言特徵，以待日後展開研究。
1979年出獄後，洪惟仁研讀了前人的韻書、辭典及相關著作後，1985年決定開始全台方言之旅，展開自己的方言調查。「由於親戚朋友遍布全台，我便常藉口看他們，一住就是好幾天。讓他們帶我走訪各地，進行語言調查。」1992年出版的代表作《台灣方言之旅》，便是在那段時間的研究成果。
全台走透透的經歷，也讓洪惟仁養成「聽音斷鄉」的特別技能——憑藉說話者的口音與用詞，便可推斷對方來自哪裡。他分享道：「有次，一位律師上門來尋求協助。他的當事人被控犯下一樁搶劫案，而被害人指出搶嫌說話帶有『鹿港腔』，但他的當事人是宜蘭人。所以想拜託我作證，操持『宜蘭腔』的人不可能講『鹿港腔』。」
到了庭上，法官卻認為口音可以模仿。但洪惟仁斬釘截鐵地說：「不可能！方言特有的腔調與字詞使用，是無法輕易模倣的。」洪惟仁的見解並未被採納，那位當事人仍被判了刑。他感到遺憾，方言學是科學的專業知識，應受到更大的尊重。
台灣語言品種的多樣
洪惟仁關心不同方言的差異與不同語種的分布，從而了解它們的來龍去脈。「語言學是一門關於人類語言的科學，涉及語言形式、文化、社會和地理的關係。可惜『語言地理學』卻是一門邊緣學科。」
「二十世紀是語言學蓬勃發展的時代，理論和研究日新月異，但地理語言學的發展仍舊有限。部分是語言地圖的繪製得耗費龐大的時間、經費和人力。除了大量的田野考察工作，還要有合理的解釋，建構系統性的論述。也因此地理語言學研究被視為成本效益低的投資，因而很少人願意投入。」
不過，洪惟仁認為台灣是個語言博物館，是從事地理語言學研究的絕佳場域。
台灣本是南島語系的一部分。四百年來，不同方言的漢族自福建、廣東一帶移民至此，並造成了原住民的語言存亡危機。然而，不同原籍的漢族之間也錯雜而居，出現了語言競爭、方言重整，再加上歷經不同政權（荷蘭、鄭王朝、滿清、日本、中華民國）的統治。致使台灣的族群不僅複雜，語言地盤與語言形式的變化也相當快速。
舉例來說，我們都知道在「華語」成為官方、主流語言以前，閩南語是台灣的共通語，也因此影響了其他語言的發展。例如福建客語被閩南語同化的現象就是明顯的例子，平時常聽到所謂「福佬客」或「鶴佬客」，即是指講閩南語的客家人。
儘管現在許多只會說閩南語的鶴佬客缺乏客家意識。不過，其閩南語還保有一些音韻、詞彙上的特色，那又如何辨別？洪惟仁笑著說「你就問他怎麼叫家裡的人？」
在「親屬稱謂」上，鶴佬客的閩南語還保存了一點客語的底層特色。例如：稱伯父是「阿伯 a-pâ」、稱伯母是「阿咪 a-mi」、稱叔叔是「阿叔 a-sû」、稱嬸嬸是「阿嬸 a-sím」等。在桃園八德、彰化永靖和員林一帶，雲林縣大西螺和大埤鄉等客家地區，都有機會聽到這樣的說法。
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【馬力歐陪你喝一杯】旅遊達人林鴻祥的澳門旅遊攻略
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澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
- 澳門半島：澳門半島部分土地與中國廣東省相接，不到10平方公里的範圍內，就有25個世界文化遺產、20座博物館，屬於整個澳門歷史文化最豐富的島嶼。
- 氹仔島：氹仔島為標準的住宅區與商業區，還有一條百米長的「官也街」，是購買伴手禮、品嘗道地美食的好去處。
- 路環島：路環島過去是澳門政府規劃的自然保育區，僅有一間高級酒店和澳門唯一的高爾夫球場。
- 路氹填海區：用最直接的比喻，填海區就好像是美國的拉斯維加斯，包含金沙、永利、新葡京等，澳門30個以上的國際級酒店都在這裡。
你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
「澳門歷史城區」一直是澳門本島頗具盛名的歷史名勝古蹟，並在2005年被列入《世界文化遺產名錄》；但你可能不知道，其實最初澳門只以「大三巴牌坊」向聯合國教科文組織申請世界文化遺產。林鴻祥打趣地說，「當聯合國教科文組織的審查委員們來到澳門，實際走一趟舊城區、了解到整個歷史（例如澳門是中國第一個跟西方接觸的地方），才發現世界文化遺產不該只有一個大三巴牌坊，應該要把整個舊城區全部納入。」後來就像大家所熟知的，聯合國教科文組織把整個城區列入了《世界文化遺產名錄》，並列出25項世界文化遺產。
林鴻祥說，澳門有趣的小故事還有很多，不只有澳門歷史城區成為世界文化遺產的故事；像是「大三巴牌坊」的名稱由來也很有趣。「大三巴牌坊本來是聖保祿大教堂，叫『São Paulo』，是以前遠東地區最大的天主教堂，也是中國第一座西式大學。但因為當地人覺得São Paulo很難發音，所以取諧音作『三巴』，再為了和聖若瑟修院區隔，人們就叫它大三巴、叫聖若瑟修院小三巴，最後又因為聖保祿大教堂歷經三次大火燒到只剩一片牆，跟中國的「牌坊」很像，所以才被稱呼為『大三巴牌坊』。」
「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
除了了解有趣的歷史，另一個澳門必玩的就是度假村。澳門的度假村非常特別，其他地方的度假村是單一旅館，但澳門最少是由3至13個旅館組合而成，無論是住宿環境、餐飲內容、服務品質都是國際級的頂尖規格。另外，度假村的娛樂項目也非常多樣，有適合全家同樂的水上主題樂園、室內樂園，有最新科技的沉浸式主題遊戲，也有聞名世界的博弈設施（Casino）、度假服務與娛樂表演。林鴻祥分享，「度假村的好處是在小小範圍裡就能看見等比例的倫敦塔、二分之一比例的巴黎鐵塔，甚至是體驗威尼斯人的貢多拉（Gondola），再加上宛如拉斯維加斯般不同造型、內容的設施，一趟行程光度假村就玩不玩，尤其對難有長假的人而言非常值得。」
在今年4月公布的《2023香港澳門米其林指南》中，澳門總共有17間餐廳、獲得28顆米其林星級評定。林鴻祥說，澳門高級酒店雲集，每間度假村都用盡辦法打造亮點。這些米其林星餐廳，不只裝潢、布置、服務各有特色，食材、酒水也都是最頂級的，菜式更是中式、韓式、日式、歐美菜式通通都有，包羅萬象。節目中，林鴻祥也分享他個人的用餐經驗，不藏私地推薦好幾間CP值超高的米其林星級餐廳，並由衷地建議大家，「真的，人的一生可以去品嘗一次。」
除了頂級的米其林星級餐廳，中西交融的澳門歷史也讓當地發展出許多富含特色的「澳門式」葡國菜──土生菜；林鴻祥特別推薦，「來到澳門，大家一定要品嘗混合中國食材、葡式料理方法、東南亞香料的『葡國雞』，這是專屬於澳門、獨一無二的融合料理。」如果還想吃像豬扒包、葡式蛋塔、竹昇麵等平民美食，林鴻祥也建議大家可以到度假村的美食街多晃晃，一趟下來絕對有吃不完的澳門美食。
現在就準備出發！澳門私房景點、機票資訊這裡看
看到這裡，已經迫不及待想規劃一趟澳門度假之旅了嗎？林鴻祥建議，規劃前可以先關注「澳門旅遊局」的官方LINE帳號，裡面不只有許多旅遊景點資訊，甚至連澳門一日遊的行程都能直接幫你安排的妥妥當當。
而達人行程的部分，林鴻祥分享了他最愛的私房景點，「我覺得最好玩、旅遊業也很少人去的，是澳門路環島的『九澳村』。」他接著說，「前往九澳村的交通很方便，搭公車就到了。一下車就是非常有名的安德魯蛋塔，然後前面有個非常葡萄牙式的海關，和一間名為『荔枝碗造船廠』的觀光工廠；再繼續往前走，就會看到一間主打400轉綿密奶泡的漢記咖啡；在道路的對面，還有知名影視場景『聖方濟各教堂』。最後會來到擁有百年歷史的『路環漁村』，一路上有吃有喝有玩有看，就像回到以前時空，很有歷史感、很值得去走，推薦給大家。」
今年台灣旅遊業也邀請了一些航空公司，設計「香港進去，澳門出來」的機票行程，讓旅客們經過港珠澳大橋到澳門，然後玩完就搭航班飛回台灣，希望增加國人前往澳門旅遊的方便性。此外，星宇航空也推出了每天兩班直飛、早去晚回澳門航班，想要前往澳門旅遊的民眾不妨多多利用。還想了解更詳細的澳門旅遊及機票資訊？立即收聽本集《馬力歐陪你喝一杯》節目吧！