睽違4年亞錦賽大巨蛋開打：今晚台韓大戰徐若熙先發，台灣隊抗韓打線出爐

（中央社）亞洲棒球錦標賽「台韓大戰」今（3）日在台北大巨蛋歷史性開打，台灣隊由新生代王牌徐若熙掛帥先發，先發打序已經出爐，由宋嘉翔蹲捕與徐若熙搭配，第4棒則由劉基鴻扛下。

讓台灣棒球迷等了超過30年的台北大巨蛋，終於要在今天迎接首場正式比賽，亞錦賽開幕戰在今天晚間6時開打，由台灣隊與韓國隊交手，開賣1萬7000張票早已被搶購一空，下午大巨蛋周邊也開始聚集人潮。

「台韓大戰」今天由徐若熙登板先發，用球限制為80球，台灣隊總教練郭李建夫今天賽前接受訪問時表示，徐若熙的狀況還可以。之前母隊味全龍隊總教練葉君璋也有幫徐若熙看過投球動作，郭李建夫說：「就是注意一下身體不要衝太快，大概提醒他一下就好。」

Photo Credit: 中央社 亞洲棒球錦標賽開幕戰將於台北大巨蛋開打，由地主台灣隊迎戰勁敵韓國隊，味全龍隊投手徐若熙預定是開幕戰先發投手，首度踏入台北大巨蛋。

台韓戰的先發打線也出爐，郭李建夫公布，打線從1到9棒依序為邱智呈（中外野）、陳孝允（右外野）、林承飛（游擊）、劉基鴻（三壘）、廖健富（指定打擊）、陳文杰（左外野）、林靖凱（二壘）、宋嘉翔（捕手）、拿莫．伊漾（一壘）。

捕手會選擇來自樂天桃猿隊的宋嘉翔，而非跟徐若熙一樣同屬味全龍隊的林辰勳，郭李建夫指出，宋嘉翔與林辰勳的打擊都還不錯，不過在阻殺能力方面宋嘉翔比較好一點，之前練習賽宋嘉翔與徐若熙也搭配過，「目前看起來沒有差很多。」

Photo Credit: 中央社 樂天桃猿隊的宋嘉翔（圖）被選為台韓大戰的捕手。

亞錦賽大巨蛋開打寫歷史，台韓開幕戰徐若熙、申憲珉先發

亞洲棒球錦標賽今天將在台北大巨蛋開打，迎來歷史性一刻，為首場正式比賽，開幕戰上演「台韓大戰」，台灣隊推出新生代王牌徐若熙掛帥先發，對上韓國隊的先發投手申憲珉。

亞錦賽預賽分為A、B組，台灣隊被分在A組，與韓國、香港、巴勒斯坦同組；B組有日本、菲律賓、巴基斯坦、泰國。台灣隊將在今天晚上6時開幕戰於台北大巨蛋迎戰韓國，台灣球迷等待了超過30年，終於迎來首場大巨蛋正式比賽。

台灣隊在上一屆2019年亞錦賽勇奪冠軍，中間遇到COVID-19疫情，睽違4年再度舉辦，要尋求連霸。且場地之一就是新落成的台北大巨蛋，備受關注，3度開放線上賣票都被秒殺，同時有5萬人在線搶票。今天將有1萬7000名觀眾進場，一起為台灣隊加油。

台灣隊今天推出23歲新生代王牌「龍之子」徐若熙掛帥先發，最快球速能飆到157公里，已經是中職味全龍隊的王牌投手，這次在台灣隊更是扛起「抗韓」任務。之前就已收到對韓國先發任務的徐若熙曾表示，目前各方面都調整得還不錯。

韓國隊先發投手是21歲右投申憲珉，來自韓職SSG登陸者隊，最快球速152公里，均速則是146、147公里左右。對於台灣打者的印象，申憲珉表示，台灣打者很會打直球，因此要投直球之前會想清楚再投。目前韓國隊正在世代交替，亞錦賽韓國隊平均年齡僅約22歲。

Photo Credit: 中央社 2023亞洲棒球錦標賽3日晚間將在台北大巨蛋進行開幕戰，歷史性一刻上演「台韓大戰」，韓國隊教練、球員2日進場練球時都對大巨蛋讚不絕口。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：邱宜君