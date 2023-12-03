睽違4年亞錦賽大巨蛋開打：今晚台韓大戰徐若熙先發，台灣隊抗韓打線出爐
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讓台灣棒球迷等了超過30年的台北大巨蛋，終於要在今天迎接首場正式比賽，亞錦賽開幕戰在今天晚間6時開打，除了味全龍的王牌投手徐若熙被欽點先發，台韓戰的先發打線也出爐，林承飛、劉基鴻、廖健富等新生代強棒入列。
（中央社）亞洲棒球錦標賽「台韓大戰」今（3）日在台北大巨蛋歷史性開打，台灣隊由新生代王牌徐若熙掛帥先發，先發打序已經出爐，由宋嘉翔蹲捕與徐若熙搭配，第4棒則由劉基鴻扛下。
讓台灣棒球迷等了超過30年的台北大巨蛋，終於要在今天迎接首場正式比賽，亞錦賽開幕戰在今天晚間6時開打，由台灣隊與韓國隊交手，開賣1萬7000張票早已被搶購一空，下午大巨蛋周邊也開始聚集人潮。
「台韓大戰」今天由徐若熙登板先發，用球限制為80球，台灣隊總教練郭李建夫今天賽前接受訪問時表示，徐若熙的狀況還可以。之前母隊味全龍隊總教練葉君璋也有幫徐若熙看過投球動作，郭李建夫說：「就是注意一下身體不要衝太快，大概提醒他一下就好。」
台韓戰的先發打線也出爐，郭李建夫公布，打線從1到9棒依序為邱智呈（中外野）、陳孝允（右外野）、林承飛（游擊）、劉基鴻（三壘）、廖健富（指定打擊）、陳文杰（左外野）、林靖凱（二壘）、宋嘉翔（捕手）、拿莫．伊漾（一壘）。
捕手會選擇來自樂天桃猿隊的宋嘉翔，而非跟徐若熙一樣同屬味全龍隊的林辰勳，郭李建夫指出，宋嘉翔與林辰勳的打擊都還不錯，不過在阻殺能力方面宋嘉翔比較好一點，之前練習賽宋嘉翔與徐若熙也搭配過，「目前看起來沒有差很多。」
亞錦賽大巨蛋開打寫歷史，台韓開幕戰徐若熙、申憲珉先發
亞洲棒球錦標賽今天將在台北大巨蛋開打，迎來歷史性一刻，為首場正式比賽，開幕戰上演「台韓大戰」，台灣隊推出新生代王牌徐若熙掛帥先發，對上韓國隊的先發投手申憲珉。
亞錦賽預賽分為A、B組，台灣隊被分在A組，與韓國、香港、巴勒斯坦同組；B組有日本、菲律賓、巴基斯坦、泰國。台灣隊將在今天晚上6時開幕戰於台北大巨蛋迎戰韓國，台灣球迷等待了超過30年，終於迎來首場大巨蛋正式比賽。
台灣隊在上一屆2019年亞錦賽勇奪冠軍，中間遇到COVID-19疫情，睽違4年再度舉辦，要尋求連霸。且場地之一就是新落成的台北大巨蛋，備受關注，3度開放線上賣票都被秒殺，同時有5萬人在線搶票。今天將有1萬7000名觀眾進場，一起為台灣隊加油。
台灣隊今天推出23歲新生代王牌「龍之子」徐若熙掛帥先發，最快球速能飆到157公里，已經是中職味全龍隊的王牌投手，這次在台灣隊更是扛起「抗韓」任務。之前就已收到對韓國先發任務的徐若熙曾表示，目前各方面都調整得還不錯。
韓國隊先發投手是21歲右投申憲珉，來自韓職SSG登陸者隊，最快球速152公里，均速則是146、147公里左右。對於台灣打者的印象，申憲珉表示，台灣打者很會打直球，因此要投直球之前會想清楚再投。目前韓國隊正在世代交替，亞錦賽韓國隊平均年齡僅約22歲。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：邱宜君
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一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
我們想讓你知道的是
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
（經濟部能源署廣告）