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2023/12/03,
社會

不滿勞動部回應，民團上街反對新增移工來源國、要求全面暫緩引進印度移工

不滿勞動部回應，民團上街反對新增移工來源國、要求全面暫緩引進印度移工
民間團體發起「守護民主台灣大遊行 123 別印來」集會遊行，現場民眾臉上貼著寫有「不是種族歧視、只想政府做事」的標語貼紙。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

「反對增加新移工國」表示，他們嘗試寫信給勞動部，表達對引進移工的擔憂，也做了懶人包，到政府的臉書留言區複製貼上，但卻遭勞動部長許銘春指是「AI」、「認知作戰」，因此才會走到上街遊行。

（中央社）由民眾在網路組成的「反對增加新移工國」團體今（3）日上凱道遊行，籲全面暫緩新增移工來源國，並將連署請願。勞動部回應，增加新移工來源國有助經濟社會發展且不應影響社會安定。

「反對增加新移工國」團體在凱達格蘭大道舉辦「守護民主台灣大遊行 123 別印來」集會遊行，約百名民眾參與。團體提出4點訴求，包含全面暫緩新增移工來源國、要求政府提供具實效的人民發聲平台、增訂移工管理專法及改善台灣勞動環境等。

這次活動總監YUNA指出，勞動部日前宣布台灣即將引進印度移工，卻未公開評估報告；外媒報導可能引進達10萬名移工，民眾對此充滿疑慮，團體透過臉書及勞動部部長信箱等期盼正式回覆，勞動部長許銘春日前接受媒體聯訪時僅表示這是認知作戰。

此外，YUNA提到，在得知開放新移工來源國之後，團體在國發會「提點子-公共政策網路參與平台」提出訴求；然而平台卻依《公共政策網路參與實施要點》第9點規定，全國性選舉期間，於投票日前60天暫停提議及附議。團體在求助無門的情況下，不得不上街表達意見。

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Photo Credit: 中央社
由「反對增加新移工國」團體發起的「123 別印來」集會3日在台北凱達格蘭大道舉行，有支持者在心願牆貼上小紙條發聲，反對新增移工來源國，盼政府傾聽民意。

YUNA表示，他們嘗試寫信給勞動部，表達對引進移工的擔憂，也做了懶人包，到政府的臉書留言區複製貼上，但卻遭勞動部長許銘春指是「AI」、「認知作戰」，因此才會走到上街遊行。

YUNA也提出這次活動的4項訴求，包括全面暫緩新增移工來源國，要求政府先提出新增移工來源國評估報告，詳列哪些產業是缺工、需要引進移工。第二是要求政府提供具實效的人民發聲平台，強調人民有權暫緩有疑慮的政策。第三為要求增訂移工管理專法，優先解決在台移工權益，也提及台灣移工75萬人，卻有8.5萬名失聯移工，代表每10個移工就有1個消失，讓人擔心。最後則須改善台灣勞動環境，根本解決缺工問題。

YUNA告訴記者，未來團體會持續關注移工議題，今天的活動也會向民眾爭取連署，接著向政府請願，希望能正面回應上述訴求。

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Photo Credit: 中央社
民間團體「反對增加新移工國」3日在台北凱達格蘭大道舉行「守護民主台灣大遊行 123 別印來」集會。

勞動部：不應對特定國家預設性別及種族偏見

勞動部以新聞稿回應，增加新移工來源國有助於經濟社會發展且不應影響社會安定，引進勞工素質、語言、學經歷及行為良好等條件，台灣皆可規定及要求；台灣已有發展多年的移工引進管理制度，會跨部會共同作好治安工作。

勞動部強調，台灣與印度勞工合作備忘錄僅是雙方協議架構，目前尚待確定簽署時間；樂見社會各界表達支持及反對等多元意見，均將納入政策評估，並採穩健務實態度，審慎規劃循序漸進開放引進。

勞動部同時呼籲，我國產業發展及失能長者的照顧需求日增，適度引進移工有助緩解缺工，不應對特定國家勞工預設性別及種族偏見。

新聞來源

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：邱宜君


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