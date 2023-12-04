【東南亞週報】馬來西亞12月推多國入境免簽｜中國軍艦抵緬參加海上安全演習｜水燈節推「虛擬施放」
我們想讓你知道的是
馬來西亞首相安華於11月26日舉行的人民公正黨（PKR）大會閉幕式上宣布，自12月1日起將對中國、印度及數個中東國家的觀光客實施免簽入境措施，來自這些國家的觀光客無需簽證可在大馬停留長達30日。此措施旨在吸引更多觀光客到大馬並促進經濟成長。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第251期，為讀者挑選2023年11月25日至12月1日期間，有關越南、緬甸、泰國、印尼、新加坡與馬來西亞的六則東協區域大事。
越南｜武文賞訪岸田文雄 越日雙邊升級「全面戰略夥伴關係」
越南國家主席武文賞於11月27日至30日出訪日本，會晤日本首相岸田文雄，雙方宣布在建交50週年之際，兩國關係提升至「全面戰略夥伴關係」。
針對雙邊關係升級，武文賞指出，此次的宣布替雙邊關係打開新的扉頁，以實現實質、全面、有效、緊密的雙邊關係，以及區域與世界的和平與穩定。岸田則表示，日本致力於支持越南的獨立自主、邁向成功的工業化和現代化。
國防方面，日本政府在今年4月成立「政府安全保障能力強化支援（Official Security Assistance，OSA）」，有別於既有的政府開發援助（Official Development Assistance，ODA），透過新框架允許日本向其他志同道合國家提供軍事武器，支持他國提升國防能力。今年度的首批支援對象為菲律賓、馬來西亞、孟加拉和斐濟。11月時宣布，將以越南以及非洲的吉布地為新的候選國。日越雙邊同意透過聯合訓練、資訊共享和能力建設等，促進海上安全合作，特別是在海岸警衛隊。
經貿方面，武文賞感謝日本對越的開發援助，以及日本企業在越南的投資。而目前共有52萬越南國民居住在日本，已成為日本第2大外國人族群。在2003年雙邊簽訂日越共同倡議（Japan-Vietnam Joint Initiative），此次會談也提及在2024年更新共同倡議協議。
目前越南與中國、印度、俄羅斯、南韓、美國建立全面戰略夥伴關係，日本為第六國；並考慮與澳洲、新加坡與印尼升級為全面戰略夥伴關係。
緬甸｜緬北戰事激增之際 中國軍艦抵緬參加海上安全演習
正值緬甸軍政府與緬北武裝勢力衝突激增之際，中國海軍驅逐艦、護衛艦和補給艦三艘艦艇於11月27日抵達緬甸仰光迪拉瓦（Thilawa）港，展開為期4天的友好訪問。
據緬甸環球新光報（Global New Light of Myanmar）指出，這支由700人部隊組成的中國海軍特遣隊此時到訪，是為了參加中緬海上安全演習，不過，緬甸當局並未透露演習的細節和時間。這是中國海軍艦艇隊第六次訪緬。
作為緬甸軍政府的主要盟友與武器來源，中方並未將2021年緬甸軍方奪權行動稱之為政變。不過，近來由於緬北內戰，中國對緬甸邊境戰事傷及中國公民和穩定表示不滿、對戰鬥激增感到擔憂，也質疑軍政府嚴厲打擊緬北網路詐騙行動的決心。
緬甸內部也罕見出現在首都奈比多和仰光舉行的示威活動，抗議人士指責中國支持少數民族武裝團體，而這是源自於緬軍政府此前表示，緬北武裝勢力使用的是中國製造的無人機。《伊洛瓦底江雜誌社》（The Irrawaddy）報導，反華抗議是有軍政府的授權。
不過，在抗議行動之後，緬甸政權試圖安撫北京，稱中緬關係「牢固而友好」。軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）也聲稱兩國之間「兄弟般」的關係和戰略夥伴關係「永遠不會削弱」。
（中國海軍三艘軍艦11月27日抵達緬甸仰光，展開為期四天訪問。）
泰國｜水燈節推「虛擬施放」 提倡環保慶祝方式
泰國每年大約在11月期間，或以佛曆12月15日月圓時，各地區將慶祝水燈節（Loi Krathong Festival），透過蓮花狀的木船，以花、香柱、蠟燭或一枚硬幣布置，並放入水中，表示對水神「甘牙」的感謝與敬意。2023年的水燈節落在11月27日，而今年因環保人士近年強調該節慶對環境之衝擊，泰國政府呼籲人民改採「虛擬施放」的方式慶祝該節日。
為了響應環保，曼谷都會管理局（BMA）推出新的措施，對此一歷史悠久的傳統進行了新的嘗試。該局指出，與其使用傳統祭品，現代人可以數位方式創造「克拉通」（krathong）。參與者可在紙上或手機繪製克拉通，其草圖將被掃描，再投射到城市的翁昂運河（Ong Ang Canal）上。
BMA指出，大約3700克拉通被投射到運河上，參與者之中以年輕人居多。然而，大部分曼谷人仍以傳統方式參與該節慶活動。活動結束時，當局從城市水道中清理超過60萬克拉通。海洋環境專家Dr. Thon Thamrongnawasawat在此前曾強力呼籲大眾避免使用保麗龍材質的克拉通。他表示現今克拉通的材料難以辨認是否為純天然材質或包括人工元素，後者對人或動物均會造成負面影響。
值得慶幸的是，據BMA今年採用保麗龍材質的克拉通相較去年已降低3%，大部分克拉通為天然材質而製。清理隊在回收水中的克拉通後，將會再進行分類，並將可生物降解的元素變成肥料，塑料則運往垃圾掩埋場。
印尼｜印總統候選人阿尼斯提政見 取消遷都計畫
印尼總統大選將於2024年2月24日登場，競選期間從11月28日正式開跑。候選人阿尼斯本週提出政見，表示上任後將取消印尼的遷都計畫。
印尼總統大選共有三組候選人，前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）、國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）以及前中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）。阿尼斯本週指出，遷都計畫只會造成新一波的區域發展不均，政府不該只是建設某個特定區域， 應該多方均衡發展。
佐科威政府在2019年4月拍板，將首都從雅加達遷移至爪哇島外，新首都將設於東加里曼丹省，命名為努山達拉（Nusantara）。預計分階段遷都，總統府、四個中央部會將首先於2024年8月17日獨立日時移至努山達拉。國會並於2022年1月通過法案，將遷都事宜入法，即使政黨輪替也須依法執行。稍早在今年3月，阿尼斯曾公開表示支持持續推進遷都計畫，但本週改口。表態支持阿尼斯的政黨伊斯蘭繁榮正義黨（PKS）主席則指出，並非打算取消整個遷都計畫，而是將努山達拉打造成經濟中心。
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【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
我們想讓你知道的是
從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
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