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2023/12/04,
印太

【東南亞週報】馬來西亞12月推多國入境免簽｜中國軍艦抵緬參加海上安全演習｜水燈節推「虛擬施放」

【東南亞週報】馬來西亞12月推多國入境免簽｜中國軍艦抵緬參加海上安全演習｜水燈節推「虛擬施放」
位於馬來西亞吉隆坡的雙子星大樓。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

馬來西亞首相安華於11月26日舉行的人民公正黨（PKR）大會閉幕式上宣布，自12月1日起將對中國、印度及數個中東國家的觀光客實施免簽入境措施，來自這些國家的觀光客無需簽證可在大馬停留長達30日。此措施旨在吸引更多觀光客到大馬並促進經濟成長。

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第251期，為讀者挑選2023年11月25日至12月1日期間，有關越南、緬甸、泰國、印尼、新加坡與馬來西亞的六則東協區域大事。

越南｜武文賞訪岸田文雄 越日雙邊升級「全面戰略夥伴關係」

越南國家主席​​武文賞於11月27日至30日出訪日本，會晤日本首相岸田文雄，雙方宣布在建交50週年之際，兩國關係提升至「全面戰略夥伴關係」。

針對雙邊關係升級，武文賞指出，此次的宣布替雙邊關係打開新的扉頁，以實現實質、全面、有效、緊密的雙邊關係，以及區域與世界的和平與穩定。岸田則表示，日本致力於支持越南的獨立自主、邁向成功的工業化和現代化。

國防方面，日本政府在今年4月成立「政府安全保障能力強化支援（Official Security Assistance，OSA）」，有別於既有的政府開發援助（Official Development Assistance，ODA），透過新框架允許日本向其他志同道合國家提供軍事武器，支持他國提升國防能力。今年度的首批支援對象為菲律賓、馬來西亞、孟加拉和斐濟。11月時宣布，將以越南以及非洲的吉布地為新的候選國。日越雙邊同意透過聯合訓練、資訊共享和能力建設等，促進海上安全合作，特別是在海岸警衛隊。

經貿方面，武文賞感謝日本對越的開發援助，以及日本企業在越南的投資。而目前共有52萬越南國民居住在日本，已成為日本第2大外國人族群。在2003年雙邊簽訂日越共同倡議（Japan-Vietnam Joint Initiative），此次會談也提及在2024年更新共同倡議協議

目前越南與中國、印度、俄羅斯、南韓、美國建立全面戰略夥伴關係，日本為第六國；並考慮與澳洲、新加坡與印尼升級為全面戰略夥伴關係。

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Photo Credit: GettyImages
2023年11月27日，越南國家主席​​武文賞（左）和日本首相岸田文雄（右）在東京首相官邸舉行的聯合新聞記者會結束時握手。

緬甸｜緬北戰事激增之際 中國軍艦抵緬參加海上安全演習

正值緬甸軍政府與緬北武裝勢力衝突激增之際，中國海軍驅逐艦、護衛艦和補給艦三艘艦艇於11月27日抵達緬甸仰光迪拉瓦（Thilawa）港，展開為期4天的友好訪問。

據緬甸環球新光報（Global New Light of Myanmar）指出，這支由700人部隊組成的中國海軍特遣隊此時到訪，是為了參加中緬海上安全演習，不過，緬甸當局並未透露演習的細節和時間。這是中國海軍艦艇隊第六次訪緬。

作為緬甸軍政府的主要盟友與武器來源，中方並未將2021年緬甸軍方奪權行動稱之為政變。不過，近來由於緬北內戰，中國對緬甸邊境戰事傷及中國公民和穩定表示不滿、對戰鬥激增感到擔憂，也質疑軍政府嚴厲打擊緬北網路詐騙行動的決心。

緬甸內部也罕見出現在首都奈比多和仰光舉行的示威活動，抗議人士指責中國支持少數民族武裝團體，而這是源自於緬軍政府此前表示，緬北武裝勢力使用的是中國製造的無人機。《伊洛瓦底江雜誌社》（The Irrawaddy）報導，反華抗議是有軍政府的授權。

不過，在抗議行動之後，緬甸政權試圖安撫北京，稱中緬關係「牢固而友好」。軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）也聲稱兩國之間「兄弟般」的關係和戰略夥伴關係「永遠不會削弱」。

（中國海軍三艘軍艦11月27日抵達緬甸仰光，展開為期四天訪問。）

泰國｜水燈節推「虛擬施放」 提倡環保慶祝方式

泰國每年大約在11月期間，或以佛曆12月15日月圓時，各地區將慶祝水燈節（Loi Krathong Festival），透過蓮花狀的木船，以花、香柱、蠟燭或一枚硬幣布置，並放入水中，表示對水神「甘牙」的感謝與敬意。2023年的水燈節落在11月27日，而今年因環保人士近年強調該節慶對環境之衝擊，泰國政府呼籲人民改採「虛擬施放」的方式慶祝該節日

為了響應環保，曼谷都會管理局（BMA）推出新的措施，對此一歷史悠久的傳統進行了新的嘗試。該局指出，與其使用傳統祭品，現代人可以數位方式創造「克拉通」（krathong）。參與者可在紙上或手機繪製克拉通，其草圖將被掃描，再投射到城市的翁昂運河（Ong Ang Canal）上。

BMA指出，大約3700克拉通被投射到運河上，參與者之中以年輕人居多。然而，大部分曼谷人仍以傳統方式參與該節慶活動。活動結束時，當局從城市水道中清理超過60萬克拉通。海洋環境專家Dr. Thon Thamrongnawasawat在此前曾強力呼籲大眾避免使用保麗龍材質的克拉通。他表示現今克拉通的材料難以辨認是否為純天然材質或包括人工元素，後者對人或動物均會造成負面影響。

值得慶幸的是，據BMA今年採用保麗龍材質的克拉通相較去年已降低3%，大部分克拉通為天然材質而製。清理隊在回收水中的克拉通後，將會再進行分類，並將可生物降解的元素變成肥料，塑料則運往垃圾掩埋場。

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Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
泰國水燈節的畫面（Loi Krathong Festival）

印尼｜印總統候選人阿尼斯提政見 取消遷都計畫

印尼總統大選將於2024年2月24日登場，競選期間從11月28日正式開跑。候選人阿尼斯本週提出政見，表示上任後將取消印尼的遷都計畫

印尼總統大選共有三組候選人，前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）、國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）以及前中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）。阿尼斯本週指出，遷都計畫只會造成新一波的區域發展不均，政府不該只是建設某個特定區域， 應該多方均衡發展。

佐科威政府在2019年4月拍板，將首都從雅加達遷移至爪哇島外，新首都將設於東加里曼丹省，命名為努山達拉（Nusantara）。預計分階段遷都，總統府、四個中央部會將首先於2024年8月17日獨立日時移至努山達拉。國會並於2022年1月通過法案，將遷都事宜入法，即使政黨輪替也須依法執行。稍早在今年3月，阿尼斯曾公開表示支持持續推進遷都計畫，但本週改口。表態支持阿尼斯的政黨伊斯蘭繁榮正義黨（PKS）主席則指出，並非打算取消整個遷都計畫，而是將努山達拉打造成經濟中心


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