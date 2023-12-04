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TNL+ 2023/12/04,
醫療

宇宙射線與低重力導致男性太空人「勃起障礙」，抗氧化劑治療可緩解

宇宙射線與低重力導致男性太空人「勃起障礙」，抗氧化劑治療可緩解
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

在地球上的我們受到地球磁場與大氣層的保護，免受高能量宇宙輻射的直接影響，不過在外太空執行任務的太空人，雖然穿有太空衣，但在沒有地球大氣層與磁場保護的情況下，太空人一週所接受到的宇宙輻射，相當於位於地球表面的我們一年所接受的輻射量。

文：賴明君

除了肌肉萎縮、骨質疏鬆，以及罹患癌症風險提高以外，長時間待在外太空的男性太空人還面臨了一個新發現的健康危機：勃起功能障礙。近日由美國太空總署（NASA）資助的一項研究發現，在宇宙射線（galactic cosmic rays）的影響與低重力的環境中，男性太空人在回到地球後，會有持續性的勃起功能障礙。

這篇近日刊登於《美國實驗生物學聯合會》（Federation of America Societies for Experimental Biology）的研究，是第一個針對太空人性健康的科學研究。

參與研究的美國佛羅里達州立大學（Florida State University）拉法沃爾（Justin La Favor）教授向《衛報》表示，未來在派遣太空人時，多了一項需要考慮的健康風險；而在男性太空人完成任務返回地球後，需要密切監測其性健康，並視情況利用抗氧化劑（antioxidants ）來治療勃起功能障礙。

宇宙射線、低重力環境與勃起功能障礙

這項研究的目的，是為了了解外太空環境對內會陰動脈（distal internal pudendal artery），以及陰莖海綿體（corpus cavernosum）所造成的影響。由於研究不適合以人體作為實驗對象，因此研究人員們將86隻成年雄性實驗鼠隨機分組，接受為期4週的實驗。

在地球上的我們受到地球磁場與大氣層的保護，免受高能量宇宙輻射的直接影響，不過在外太空執行任務的太空人，雖然穿有太空衣，但在沒有地球大氣層與磁場保護的情況下，太空人一週所接受到的宇宙輻射，相當於位於地球表面的我們一年所接受的輻射量。

為了還原太空人在外太空執行任務時，高輻射且低重力的環境，科學家們在美國太空總署位於紐約的太空輻射實驗室（Nasa’s Space Radiation Laboratory），將這些老鼠傾斜30度角懸掛，暴露在模擬宇宙射線的輻射當中。而在為期4週的輻射暴露後，研究人員會給這批實驗鼠一年的休息時間，一年後再對他們進行身體健康檢查。

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