亞錦賽台灣4比0奪大巨蛋歷史首勝，徐若熙7局10K壓制韓國，葉君璋讚「有像王牌」

亞錦賽徐若熙7局10K壓制韓國 台灣4比0奪大巨蛋歷史首勝

（中央社）台北大巨蛋昨（3）日迎接首次正式賽事，亞洲棒球錦標賽上演台韓大戰，台灣新生代王牌徐若熙繳出7局無失分好投、狂飆10K，加上隊長拿莫．伊漾長打率領，終場以4比0擊敗韓國。

等了超過30年，大巨蛋終於迎來首場正式賽事，湧進1萬6647名觀眾。台灣隊推出新生代王牌徐若熙掛帥先發，投出台北大巨蛋歷史性的正式賽第1球。

徐若熙用77球投7局，僅被敲出2支安打，沒有出現保送，飆出10次三振，沒有失分，根據現場計分板顯示，單場最快球速為150公里。

徐若熙退場之後，由日職火腿隊新秀、年僅18歲的孫易磊接替登板，飆出三振後雖然被敲一壘安打，不過再讓下一棒擊出雙殺打，沒有失分；第9局續投也無失分。最終台灣隊就以4比0擊敗韓國隊，拿下台北大巨蛋史上正式賽首勝，徐若熙也收下大巨蛋史上第一個勝投。

台灣隊在3局下展開攻勢，「台灣隊長」拿莫．伊漾敲出直擊左外野全壘打牆的深遠二壘安打，大巨蛋史上首支長打出爐，接著邱智呈、陳孝允接連敲出安打攻下1分，陳孝允貢獻台北大巨蛋史上首分打點，林承飛再敲安打帶有1分打點，之後劉基鴻雖然擊出雙殺打，不過送回1分，取得3比0領先。

台灣隊打線在4局下又展開攻勢，陳文杰敲出深遠二壘安打後，靠著推進到三壘，拿莫．伊漾再擊出內野安打攻下1分。

葉君璋壘後加持繳好投，徐若熙：每場都想投代表作

（中央社）台灣新生代王牌徐若熙昨日在台北大巨蛋投出歷史性第1球，在母隊味全龍教頭葉君璋「坐鎮」加持下，最後對韓國繳出7局無失分、10次三振表現，徐若熙表示，每場比賽都想成為自己的代表作。

亞洲棒球錦標賽昨日在台北大巨蛋開打，大巨蛋迎來首場正式比賽，上演台韓大戰，因此也締造許多「第1次」，台灣隊先發投手徐若熙就投出首球、首次三振；總計徐若熙用77球投7局，僅被敲出2支安打，沒有出現保送，飆出10次三振，沒有失分，拿下大巨蛋史上首場勝投。

賽後徐若熙表示，「謝謝總教練給我這個機會，讓我在大巨蛋第1場先發，也告訴自己不要辜負教練團對我的期待」；談到在大巨蛋投球的感覺，徐若熙指出，「無可挑剃，因為有講過哪裡不足，改善進度都很快，像之前投手丘後方斷層的問題就已經改善。」

被問到投總冠軍賽比較緊張、還是投亞錦賽比較緊張，徐若熙說：「其實對我來說都滿緊張，不管是季賽、總冠軍戰，還是國際賽，只能跟自己說把該做的事情做好，不要給自己那麼多壓力」；徐若熙也指出，每一場投球對自己都很重要，「因為不知道可以打幾年，每一場都想要成為自己的代表作。」

昨日葉君璋特地進場看球，也給了徐若熙十足的安定感，徐若熙笑說，大概知道葉總坐在本壘板後方，「但我想要找他時發現找不到，可能有幾顆動作不對時，想說葉總會不會在後面比動作。」徐若熙表示，賽季中都是葉君璋陪著丟球，「可能一天沒看到他會怪怪的」。

談到昨日比賽印象最深刻畫面，徐若熙則說是剛開場時，「因為觀眾都在喊，在室內都會有回音，心臟都會震一下，也謝謝觀眾都為我們吶喊」。

不過昨日大螢幕的測速槍有點「痛苦」，計分板顯示最快球速僅150公里，徐若熙笑說：「可能有比較慢，但就不要再去看就好」；不過徐若熙也指出，因為隔了一段時間沒有比賽，球速跟賽季比起來感覺還是比較慢一點。

徐若熙7局好投飆10K，葉君璋讚「有像王牌」

（中央社）亞洲棒球錦標賽昨日在台北大巨蛋歷史性開打，上演「台韓大戰」，徐若熙扛下先發重責，主投7局沒有失分，狂飆10次三振，母隊味全龍教頭葉君璋在場邊大讚「有像王牌」。

徐若熙在前2局演出6上6下，3局上1出局之後被金成祐敲出一壘安打，不過接著送出三振，再讓打者擊出三壘方向滾地球，三壘手劉基鴻演出美技守備，沒有失分；4局上再演出3上3下，飆出2次三振，加上右外野手陳孝允美技接殺；5局上也連解決3名打者。

5局中場過後，徐若熙在6局上雖然被首名打者敲安打，不過之後連製造3個出局數，最後飆出三振後振奮怒吼；7局上續投更是連飆出3次三振。雖然有80球的用球限制，不過最後徐若熙仍完成7局投球任務，第8局孫易磊接替登板。

總計徐若熙用77球投7局，僅被敲出2支安打，沒有出現保送，飆出10次三振，沒有失分，根據現場計分板，單場最快球速為150公里。

葉君璋到場看球，他表示，徐若熙表現很穩定，尤其是變化球很有水準，讓打者不好掌握。雖然徐若熙昨日最快球速150公里（計分板），不過葉君璋指出，以往這個時候是休息的時期，「反而現在球速這樣還能控制整個比賽，我覺得滿不錯的，有像王牌」。

林承飛首安、陳孝允首打點，沒想到是歷史性一刻

Photo Credit: 中央社 2023亞洲棒球錦標賽正式開打，台灣隊3日晚間開幕戰在台北大巨蛋迎戰韓國隊，5局下半台灣進攻，球員林承飛敲出安打帶起攻勢。

（中央社）棒球亞錦賽昨日開打，台北大巨蛋迎來首場正式賽，締造了許多第1次，敲出首安、猛打賞的林承飛表示，昨日主要是先把節奏做好；敲回首打點的陳孝允則說，沒想到這是歷史性的，只想把分數打回來。

等待了32年，終於等到台北大巨蛋首場正式比賽，就是亞洲棒球錦標賽開幕戰「台韓大戰」，台灣先發投手徐若熙投出歷史性第1球、送出首K，林承飛在1局下敲出首安，拿莫．伊漾在3局下敲出首支長打、跑回首分，陳孝允貢獻首打點。最後台灣以4比0擊敗韓國，奪大巨蛋史上首勝，徐若熙拿首場勝投。

敲出大巨蛋首支安打的林承飛昨日手感火燙，總計4打數敲出3安猛打賞，包辦1分打點。談到第1局首安，賽後林承飛表示，「因為畢竟是第1場，當下打擊重點就是把節奏做好，以擊球為優先，但不會想說打了第1支安打，上了壘攻勢就會進行下去，也感謝若熙給我們打擊、守備很好的安定感。」