健保總額成長率4.7％，專家估2026年前面臨漲保費；點值撥補爭議，醫界提議另設公務預算挹注

健保總額成長率4.7% 專家估2026年前面臨漲保費

（中央社）2024年健保總額成長率核定為高推估4.7%，付費者代表總額協商召集人李永振表示，這次不僅首度將成長率拉到天花板，更挪用作健保基金的公務預算救點值，估2026年前恐面臨漲保費。

有關2024年健保總額預算，健保署長石崇良接受媒體聯訪時表示，2024年健保總額成長率4.7%，是為擴大新醫療科技給付、增加兒童急重症照護、強化全人醫療照護、擴大居家機構照護，以及提升護理照護量能及強化醫管感染控制等，因應民眾醫療需求，擴大健保資源使用效益。

健保安全準備金不能低於1個月水準，健保署原初估今年底安全準備金約有1.97個月，明（2024）年底安全準備金大概有1.86個月。石崇良表示，即使行政院挹注健保新台幣240億元扣除43.33億元撥補點值，今年底安全準備金約1.89個月，明年底1.8個月，明年健保費率仍不受影響。

李永振昨（3）日在記者會中表示，以現行費率5.17%、成長率較高的總額協商醫界代表版本推估，若2024年總額成長率為4.672%，2024年健保收支累計結餘1278億元，預計2026年安全準備金用罄，收支發生短絀。如今健保總額成長率高達4.7%，2026年前恐面臨漲保費。

健保總額協商專家學者代表韓幸紋說，總額成長率4.7%超出今年協商的醫界與付費者版本，4.7%未在健保會討論，是健保署直接提出，未透過健保會監督。政府未依法行政，破壞總額協商制度，開了惡例，未來醫界及消費者無法相互信任，因為即使雙方協商，政府仍有自己的作法。

台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊說，2024年健保總額不僅協商機制遭破壞，仔細分析醫院及西醫基層部門各項計畫草案檢核表，需求評估、預期效應等資料竟有40多項欠缺，衛福部仍審核通過這項動輒上億元的計畫。「如果這是我學生交的期末報告，一定會被當掉。」

中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明表示，西醫基層從年初積極與各地方公會及醫學會收集資料，都是希望未來提供民眾服務的預算，包含兒童及長者醫療照護計畫、提升護理師收入等，經過半年以上密集會議，這些預算健保署也認同，提供資料訴求非常清楚。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁說，台灣健保總額過去一直都是不足，雖2024年健保總額成長率被外界稱為拉到天花板，但細看過去多年健保總額成長率平均值為4.77%，甚至一度有5%以上，總額成長率一定要足夠，才能因應新藥或新科技引入、醫事人員調薪等制度。

健保點值撥補爭議 醫界提議另設公務預算挹注

（中央社）行政院同意動支51.33億元，解決因就醫爆量而縮水的健保點值，部分挹注經費來自原做健保基金的公務預算，引起健保會部分代表不滿。醫界提議未來另設公務預算挹注，常態化撥補。

健保總額是事先匡列預算金額，醫療服務給付則在事後論點數計算，一旦點數爆量，「點值」就會稀釋。今年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情解封，民眾就醫爆量，上半年健保給付點值1點不足1元，形同醫院診所進帳打折。行政院同意動支約新台幣51.33億元，補貼中醫、西醫基層及醫院部門健保點值。

至於預算來源，優先動支健保總額預算「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」項目預算8億元，行政院公務預算挹注健保基金240億元支應不足部分。

健保會付費者與專家學者、公正人士代表委員昨日舉行記者會抗議，擔憂動用健保基金先例一開，未來只要安全準備金充足就會被挪為他用。

台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊表示，立法院審查2024年度健保基金預算時，相關議事錄決議已言明2023年撥補240億元與2024年200億元，明列支出是用於撥補健保基金以改善健保財務，因為擔心民眾經濟受疫情影響，避免調漲保費，充實安全準備，不是撥補點值。

衛生福利部中央健康保險署長石崇良接受媒體聯訪時表示，「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」多年未使用，幾乎都回歸健保基金，自2003年起累計89.7億元，如遇非預期風險經費當年度所編預算不足，應從健保基金挹注支應。即使動用經費，明年健保費率仍不受影響。

醫界同樣選擇在昨日舉行記者會表態挺健保撥補。台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁說，面對這次的議題，健保會法定職權是提供意見的角色，公務預算補點值是最大共識。避免類似爭議再度發生，建議未來可增加額外公務預算，挹注點值不足，以利常態化補足浮動點值。

出席記者會的多名醫界代表提到，收入被打折，沒人能接受，尤其如今面臨疫後醫事人員離職潮，若沒有足夠經費，難以改善待遇、調升薪資，人員持續流失、照護人力不足，醫院只能被迫不斷縮減病床數，對於民眾健康影響甚鉅。

醫學中心協會監事、亞東醫院院長邱冠明表示，疫情之後，全世界醫療供應鏈產生巨大變化，台灣從今年開始COVID-19疫情治療費用不再透過公務預算，改為健保給付，對醫院收入有很大的影響，台北區上半年健保點值跌破0.8，總額財務試算不可控、不可預期，不利於產業發展。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航