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2023/12/04,
印太

《日本經濟新聞》：美國擬2024在印太部署新陸基中程飛彈，加強嚇阻中國

《日本經濟新聞》：美國擬2024在印太部署新陸基中程飛彈，加強嚇阻中國
Photo Credit: GettyImages

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這會是《中程核飛彈條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty）2019年失效以來，美方首次部署這類飛彈。美國與蘇聯在1987年簽定《中程核飛彈條約》，禁止兩國發展和保有射程500至5500公里的陸基飛彈。

（中央社）美國太平洋陸軍發言人菲力普斯（Rob Phillips）告訴《日本經濟新聞》，美軍計劃明（2024）年在印太地區部署陸基中程飛彈，在這個區域建立冷戰結束後首批陸基中程飛彈儲備，藉此提升對中國的嚇阻力。

菲力普斯向日經概述相關計畫，考慮中的部署選項，包括陸基版的標準六型飛彈（SM-6）及戰斧巡弋飛彈（Tomahawk Cruise Missile），這些飛彈據信射程在500至2700公里之間。

美國太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）近期出席加拿大哈利法克斯國際安全論壇（HISF）時已告訴記者，明年將於亞太地區部署新的中程陸基飛彈，作為阻止中國侵犯台灣的手段之一，當中將包括少數陸基戰斧及標準六型飛彈。

這會是《中程核飛彈條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty）2019年失效以來，美方首次部署這類飛彈。美國與蘇聯在1987年簽定《中程核飛彈條約》，禁止兩國發展和保有射程500至5500公里的陸基飛彈。

美國受到《中程核飛彈條約》的約束同時，中國則持續擴充中程飛彈儲備。根據美國國防部的中國軍力年度報告，據估計中方目前擁有1500枚射程1000至5500公里的飛彈。

菲力普斯並未說明美國可能部署這些飛彈的地點與時間等相關細節。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）資深研究員潘達（Ankit Panda）表示，美國陸軍主要會把中程飛彈部隊派到美國屬地關島（Guam），且尋求在緊急情況發生時，對亞洲盟邦進行更多前沿部署。

潘達說道：「這些部隊將常駐印太地區的美國屬地，主要是關島。盟邦可能對危機時期的輪調部署持開放態度，但這在很大程度上要取決於未來的政治動態。」

若要因應台灣海峽或南海危機，就需要擁有能射達這些重要航道或中國大陸境內目標的飛彈，這代表得在第一島鏈（從日本沖繩群島到台灣、菲律賓）附近進行延伸部署。

關島距離中國大陸4000公里遠，對於美軍在西太平洋的行動來說，關島地處至關重要的戰略位置，發生緊急情況時，中程飛彈部隊可從關島迅速部署至亞洲盟邦進行因應。

但目前日本、菲律賓都不願接受新的美國軍力部署，因為擔心在危機期間淪為中國軍隊的直接攻擊目標。白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今年1月曾說，目前沒有部署新陸基飛彈到日本的計畫。

戰略暨國際研究中心（CSIS）高級顧問坎西恩（Mark Cancian）表示，中國飛彈「將威脅西太平洋的美國（海軍）基地，美國需要類似戰力，好讓美方能打擊中國基地，而不會危及船艦或飛機」。

坎西恩認為美國陸軍將部署「精準打擊飛彈」（PrSM）到亞洲現有陸軍部隊，目前正在研發中的這款飛彈預計射程可達500公里左右，且能相容於高機動性多管火箭系統（High-Mobility Artillery Rocket System）和多管火箭系統（Multiple Launch Rocket System）。

儘管時程有所延誤，長程極音速武器（LRHW）也已進入最終研發階段。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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