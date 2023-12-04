《日本經濟新聞》：美國擬2024在印太部署新陸基中程飛彈，加強嚇阻中國
我們想讓你知道的是
這會是《中程核飛彈條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty）2019年失效以來，美方首次部署這類飛彈。美國與蘇聯在1987年簽定《中程核飛彈條約》，禁止兩國發展和保有射程500至5500公里的陸基飛彈。
（中央社）美國太平洋陸軍發言人菲力普斯（Rob Phillips）告訴《日本經濟新聞》，美軍計劃明（2024）年在印太地區部署陸基中程飛彈，在這個區域建立冷戰結束後首批陸基中程飛彈儲備，藉此提升對中國的嚇阻力。
菲力普斯向日經概述相關計畫，考慮中的部署選項，包括陸基版的標準六型飛彈（SM-6）及戰斧巡弋飛彈（Tomahawk Cruise Missile），這些飛彈據信射程在500至2700公里之間。
美國太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）近期出席加拿大哈利法克斯國際安全論壇（HISF）時已告訴記者，明年將於亞太地區部署新的中程陸基飛彈，作為阻止中國侵犯台灣的手段之一，當中將包括少數陸基戰斧及標準六型飛彈。
這會是《中程核飛彈條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty）2019年失效以來，美方首次部署這類飛彈。美國與蘇聯在1987年簽定《中程核飛彈條約》，禁止兩國發展和保有射程500至5500公里的陸基飛彈。
美國受到《中程核飛彈條約》的約束同時，中國則持續擴充中程飛彈儲備。根據美國國防部的中國軍力年度報告，據估計中方目前擁有1500枚射程1000至5500公里的飛彈。
菲力普斯並未說明美國可能部署這些飛彈的地點與時間等相關細節。
卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）資深研究員潘達（Ankit Panda）表示，美國陸軍主要會把中程飛彈部隊派到美國屬地關島（Guam），且尋求在緊急情況發生時，對亞洲盟邦進行更多前沿部署。
潘達說道：「這些部隊將常駐印太地區的美國屬地，主要是關島。盟邦可能對危機時期的輪調部署持開放態度，但這在很大程度上要取決於未來的政治動態。」
若要因應台灣海峽或南海危機，就需要擁有能射達這些重要航道或中國大陸境內目標的飛彈，這代表得在第一島鏈（從日本沖繩群島到台灣、菲律賓）附近進行延伸部署。
關島距離中國大陸4000公里遠，對於美軍在西太平洋的行動來說，關島地處至關重要的戰略位置，發生緊急情況時，中程飛彈部隊可從關島迅速部署至亞洲盟邦進行因應。
但目前日本、菲律賓都不願接受新的美國軍力部署，因為擔心在危機期間淪為中國軍隊的直接攻擊目標。白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今年1月曾說，目前沒有部署新陸基飛彈到日本的計畫。
戰略暨國際研究中心（CSIS）高級顧問坎西恩（Mark Cancian）表示，中國飛彈「將威脅西太平洋的美國（海軍）基地，美國需要類似戰力，好讓美方能打擊中國基地，而不會危及船艦或飛機」。
坎西恩認為美國陸軍將部署「精準打擊飛彈」（PrSM）到亞洲現有陸軍部隊，目前正在研發中的這款飛彈預計射程可達500公里左右，且能相容於高機動性多管火箭系統（High-Mobility Artillery Rocket System）和多管火箭系統（Multiple Launch Rocket System）。
儘管時程有所延誤，長程極音速武器（LRHW）也已進入最終研發階段。
新聞來源
延伸閱讀
- 智庫研究員：美、中、兩韓、日、澳、台競相擴大軍火庫，印太地區2030年代將充滿成千上萬枚新飛彈
- 美智庫：美中在地緣政治緊張加劇時各自發揮影響，2024大選可能成為台灣轉捩點
- 瑞典智庫SIPRI：地緣政治緊張致使全球核武持續增加，中國擁410枚核彈頭增長幅度居首
- 瑞典智庫SIPRI：2022年全球軍費飆升至2.24兆美元，歐洲國防開支創冷戰以來新高
- 沖繩駐軍可能成為台海衝突「前線」，展現美軍成為西太平洋強權的野心
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
從生活實踐淨零轉型，讓地球HP值滿點
我們想讓你知道的是
全球暖化情勢日益嚴峻，必須積極因應；減碳是每個人的責任，我們生活中的選擇與行動，都與地球的未來息息相關，但只要從小地方開始做出改變，就能帶來轉機，讓地球重拾生機。
地球就像是一個巨大的有機體，具有自我調節的能力，然而因人類活動產生大量碳排，溫度上升導致全球氣候異常並造成災害；聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2023年3月公布第六次評估報告（IPCC AR6）指出，根據2021年10月各國宣布的國家自主貢獻，2030年承諾的減排量仍不足以將本世紀末的升溫控制在1.5°C，甚至難以限制在2°C；氣候變遷已對地球健康構成威脅，一個「宜居且永續的未來」機會之窗正在迅速關閉。
全球升溫攝氏1.5 °C、 2°C，影響有這麼大嗎？
IPCC 估計，若地球升溫1.5°C，到2100年前海平面將上升0.26到0.77公尺，若升溫至2°C則將再增加0.1公尺，將影響小型島嶼、低窪沿海及三角洲等區域約1,000萬人口暴露在相關風險中；就研究涵蓋的105,000個物種，升溫1.5 °C會有 6% 的昆蟲、 8% 的植物和 4% 的脊椎動物地理分布範圍會縮小50%，升溫2°C，則會有18%的昆蟲、16%的植物和8%的脊椎動物消失；與高溫有關的疾病發病率或死亡率將增加，並提高相關蟲媒傳染疾病帶來的風險。
面對全球氣候失衡的威脅，我們就像遊戲中闖關的玩家，必須想辦法讓地球的HP值（生命值）恢復，然而這不是遊戲，挑戰結果意味著我們真實的未來。減碳、零碳是控制暖化的關鍵，加速導入再生能源、電氣化是主要國家刻正加速推動的重要政策，然而發電過程勢必有能量轉換的效率損失，輸配電則有線損，因此國際能源總署（IEA）倡議各國在思考未來能源組合（energy portfolio）時，應將節能視為第一燃料（energy saving is the first fuel）。歐盟目標在2030年最終能源消費較2020年實績值減少15.8%，法國淨零策略（SNBC）則規劃大幅提升工業、住宅、運輸能源效率，日本第六次能源基本計畫也提出2030年電力需求較2013年減少20%的目標。
除了國家層級推動的的節能目標，你我還能採取哪些行動、讓地球恢復生機？
多想兩秒鐘，地球更輕鬆
愛地球不只是一種生活風格，也是很潮的生活態度，每個人從食、衣、住、行、育、樂、購等生活小細節，選擇對環境友善的生活習慣，就有機會讓地球更宜居。
1. 利用大眾運輸或碳排量低的交通運具
根據我國《氣候變遷因應法》所規定，國家溫室氣體長期減量目標係由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同達成，根據環境部提供的數據，2021年我國運輸部門溫室氣體排放量約占13%，若使用電動運具、搭乘大眾運輸工具，短程距離往返選擇走路、騎腳踏車，可有效減少碳排，有助改善空氣品質，更有益身體健康。
2. 自備環保用具，減少一次用產品使用
出門前隨手攜帶環保購物袋、環保杯、杯套或環保餐具，如果忘記帶，亦可使用租借循環杯與容器，或店家提供的環保餐具，尤其少用一個塑膠袋就相當於減碳0.057公斤，幾秒鐘的選擇與行動，能夠減少一次性產品垃圾、省下處理廢棄餐具的能源消耗，降低地球的負擔。舉手之勞自備購物袋、餐具，就是實踐減碳生活的第一步。
3. 認明節能標章，省電還能減碳
常見於耗能商品上的「能源效率標示」，提供了年耗電量、耗能等級資訊，並根據不同產品提供對應的能源效率數據；耗能等級數字越低代表耗能越少、越節能，圖示上的溫度計也就會落在象徵地球降溫的藍綠色；而貼有節能標章的產品，代表能源效率比國家認證標準高10-50%，所以用電更省，更有助於降低碳排。
4. 智慧用電，錢包受惠
智慧電表是具備通訊功能的電力量測設備，每日可將用電數據回傳台電公司，搭配使用「台灣電力App」，可查詢每15分鐘的用電量，每6小時可結算一次電費，另外，還可透過APP內「用電比較」、「未出帳用電量」、「費率試算」、「住宅用電分析」等功能，掌控電費支出及家電使用情形，找出家中的吃電怪獸，即時調整用電習慣，省下不必要的電費支出。
5. 加入綠領行列，將知識化作守護地球的行動
除了節能，以再生能源替代化石燃料，更是降低碳排的關鍵，近年來在政府的加速推動下，我國今（2023）年再生能源發電占比可望達到10%，逐漸成為供電要角；不過根據國際能源總署IEA在2023年9月發布的新版《2023年淨零路徑圖》（Net Zero Roadmap 2023 Update – A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach），2030 年全球再生能源裝置容量必須成長三倍達到11,000GW，才能達成淨零排放情境所設定的減排量。更多的再生能源，意味著基礎建設、技術研發、產業推動也必須加倍投入，有賴運輸、建築、金融……等不同領域的「綠領人才」投入實踐淨零轉型。根據104人力銀行數據顯示，2013-2023十年間，綠領工作數成長6.5倍；面對2050淨零目標，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入。
淨零轉型你我同行
在這場為了地球未來而戰的任務中，每個地球玩家都扮演著關鍵角色，無論是隨手關燈、自備購物袋這樣的舉手之勞，或是選擇低碳排的電器與運具，甚至成為綠領工作者親自參與，每一個支持淨零轉型的力量，都有助於地球HP生命值恢復滿點。
（經濟部能源署廣告）