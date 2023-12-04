立法院4日審查《人工生殖法》修正草案，婦女新知籲謹慎以對，同志團體籲盡速開放

《人工生殖法》修法待審 婦女新知籲謹慎以對

（中央社）立法院今（4）日將審查《人工生殖法》部分條文修正草案。婦女新知昨日表示，各版本草案都有草率處理代孕者權益的情況，且完全違反國際上的反省與改革趨勢，呼籲政府嚴肅謹慎以對。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日將審查多名立委提出的「《人工生殖法》部分條文修正草案」。

婦女新知基金會昨（3）日發布聲明表示，自1980年代以來，是否開放代理孕母一直都是高度爭議的議題，基於杜絕剝削、性別平等價值原則；目前排審的草案看不出有任何制度設計，可具體保障代孕者權益，避免代孕者的身體自主權遭到剝削。

婦女新知說明，已開放代理孕母各國經驗顯示，代孕中介機構的管理規範如何設計（包含是否禁止廣告、收費、營利）、治理結構能否平衡各方權力關係、規範落實程度，是避免代孕者遭受壓迫的關鍵之一；但目前版本都將「居間代孕服務機構」的設立及應遵行事項，空白授權給主管機關以子法規範。

婦女新知直言，草率處理代孕者權益的情況，今日審查的草案中四處可見；基於對人權價值的堅持，國際間有主張審慎檢視本國國民在國外委託代孕，或本國國民接受他國國民委託代孕，是否需要國家更多介入規範等討論；目前排審的4個代孕草案，完全違反國際上的反省與改革趨勢。

婦女新知指出，「修改僅夫妻可使用人工生殖技術此一歧視單身女性與女同志配偶之規定」與「開放代理孕母」實為兩項可分開處理修法議題，且應優先完成前者修法。

前者修法技術門檻較低，解決單身歧視的問題，落實女性身體自主權；後者牽涉一方使用另一方女性身體，訂立契約可能限制甚至控制此名女性備孕、懷孕、生產期間飲食、生活、作息，影響其孕期產後健康，事涉代孕者、委託者、代孕子女、生殖醫療機構、仲介各方關係與規範，爭議多且複雜，一旦制度設計不良，不平等關係很容易導致普遍剝削，顯然需要更多研究與共識。

婦女新知強調，這次各委員提出的草案皆以少子女化為由提出修法，然而少子女化對策不可能迴避女性身體自主權與性別平等議題，也不能以父權體制傳宗接代願望為動力，建基在剝削的制度上，希望立委及政府各部門嚴肅謹慎以對。

《人工生殖法》修法待審 同志團體籲盡速開放

（中央社）立法院今日將討論《人工生殖法》修正草案。多個同志團體昨日呼籲，《人工生殖法》應儘速開放，針對單身女性、女同志配偶及代孕制度等樣態個別聚焦處理，而非統包討論拖慢修法進度。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日將審查多名立委提出的「《人工生殖法》部分條文修正草案」。為此，彩虹平權大平台、台灣同志家庭權益促進會、台灣同志諮詢熱線協會等同志團體昨日發布聯合聲明。

聲明指出，單身女性的生育自主早在《人工生殖法》立法之時就已有討論卻未被納入；在同婚通過後，符合現行《人工生殖法》要件的女同志配偶也一直被排除在法律適用範圍之外；代孕制度的討論已經延續多年，但多數的討論並未納入同志社群的生育需求。

同志團體樂見立院有法案的審查進度討論，但上述都是在《人工生殖法》的法制化與多年的討論過程中，一直欠缺討論的生育不平等議題；聲明認為不同的討論困境應該個別處理，而非將立法技術跟討論範圍不同的議題統包共同討論，以此為由拖慢開放的速度。

台灣伴侶權益推動聯盟則主張現行《人工生殖法》應取消婚姻狀態的限制，並在性傾向平等的基礎上儘速開放女同志配偶與單身者使用借精技術；至於代孕制度因涉及對第三人自由與權益的影響，必須在確保制度能夠公平、友善且可信賴的前提下朝開放的方向研議。

伴侶盟強調，開放人工生殖不應被樂觀地視為解決少子化的萬靈丹，低薪高工時的勞動型態、昂貴又欠缺彈性的育兒服務，造成一般人民職涯發展與家庭照顧難以平衡，這才是台灣嚴重少子化的主要根源。

伴侶盟呼籲，政府必須正視不利生育與家庭照顧的勞動和社會因素，同步提出更為全面性且具有性別觀點的勞動與社會政策，才能根本性解決少子化危機。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航