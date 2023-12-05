加薩重燃戰火：以色列與哈瑪斯的停火協議，為何僅七天就戛然而止？

Photo Credit: EPA / BBC News

周五（12月1日）上午，以色列和哈瑪斯之間停火協議七天後戛然而止，戰火重燃。雙方釋放人質和囚犯工作及加薩地帶所急需的人道主義援助也遭停。

以下是圍繞最新事態發展的一些關鍵問題。

停火為何終止？

在當地時間07:00（格林威治標凖時間05:00），停火結束前一小時，以色列國防軍（IDF）報告稱，靠近加薩地帶附近的社區拉響了警報，隨後以色列國防軍稱攔截了一枚來自加薩的火箭彈。

一小時後，以色列軍方稱，戰鬥已經恢復，並指責哈瑪斯違反了協議條款。

以色列國防軍隨後表示，其戰鬥機正在襲擊哈瑪斯在加薩地帶的目標。

不久後，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）說，哈瑪斯「沒有履行今天釋放所有女性人質的義務，並向以色列公民發射了火箭彈。」

然而，哈瑪斯將戰火重燃歸咎於以色列，稱其拒絕「接受釋放其他人質的所有提議」。

哈瑪斯在一份聲明中說，「佔領國事先決定恢復罪惡的侵略」，並指責美國總統拜登（Joe Biden） 「繼續在加薩地帶實施猶太復國主義戰爭罪行」，「為以色列開了綠燈」。

在長達一周的停火期間，納坦雅胡一直受到壓力，特別是來自其政府中右翼分子的壓力，要求他重啟戰爭。以色列不斷明確表示，一旦協議結束，它就會重啟戰爭。

儘管如此，達成新協議的希望仍然存在。迄今為止，卡達在停火談判中發揮了至關重要的作用，該國周五證實，會談仍在繼續，「目的是恢復停火」。

加薩的情況如何？

在戰火重燃的七個小時內，隸屬哈瑪斯的加薩衛生部稱，已有60多人喪生，而在停火前已有近1.5萬名巴勒斯坦人喪生。

轟炸開始後，聯合國兒童基金會的詹姆斯・埃爾德（James Elder）在加薩南部一家醫院接受了《BBC》的採訪，他形容當時的情況 「非常可怕」。

他說，「對人們來說太可怕了，你可以從他們臉上看到恐懼。」 他還說，他所在的醫院附近遭到了一次襲擊。

他形容停火的結束是「每個人實在害怕的噩夢。」

停火前，以色列的軍事行動是針對對哈瑪斯 在10月7日發動的的致命襲擊進行了報復，加薩地帶遭到了大規模破壞。

以色列聲稱使用了超過1萬枚炸彈和導彈，《BBC》的分析發現，加薩近9.8萬棟建築可能遭到破壞，其中大部分集中在北部。

襲擊還導致嚴重人道主義危機。援助機構得以利用戰鬥暫停的時間運送重要援助物資，但據報道，他們到達的許多地區都遭到了破壞。

接下來會發生什麼？

儘管談判仍在繼續，希望能達成新的協議，但目前戰爭顯然已經重啟。

在加薩地帶北部，尤其是加薩城周圍，在激戰數周之後，以色列軍方現在似乎將大部分注意力集中到了南部，據報道，對那裏的空襲又開始了。

以色列國防軍還繪製了一張加薩地圖，將加薩分為2000多個區域，並稱該地圖將用於幫助加薩人民躲避未來的戰鬥。以色列國防軍說，將地圖劃分為不同區域是為了讓人們「在必要時從特定地點安全撤離」。

戰火重燃的同時，以色列戰機在加薩南部最大城市汗尤尼斯以東和以北地區投放了傳單與地圖連結。傳單沒有提到任何有編號的街區，但有一條阿拉伯語訊息，告訴四個有名字但沒有編號的地區的居民「立即撤離，前往拉法的避難所。」

在戰火重燃之前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會見了以色列官員，他堅稱下一階段的戰爭必須確保平民受到保護。

他說，他已告訴以色列政府，必須避免巴勒斯坦人進一步大規模流離失所，避免對醫院、發電站和供水設施等重要基礎設施造成破壞。

停火期間發生了什麼？

在七天停火期間，哈瑪斯同意從加薩釋放110人，其中包括78名以色列婦女和兒童。

作為協議的一部分，以色列監獄也釋放了240名巴勒斯坦人。他們被指控犯有一系列罪行，包括投擲石塊、煽動、謀殺未遂等。

許多獲釋的巴勒斯坦人並未被判定有罪，而是在候審期間被還押候審。一些人說，他們在10月7日襲擊事件後受到虐待和集體懲罰。以色列說，所有囚犯都是依法拘留的。

據估計，約有140名以色列人質仍被關押在加薩。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

原標題：以巴衝突：加沙停火為何戛然而止？

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九