美搖擺州穆斯林不滿拜登，恐衝擊2024總統大選選情；拜登若決定退出，民主黨無備案恐引發混亂
我們想讓你知道的是
拜登的競選搭檔、副總統賀錦麗（Kamala Harris）支持率也相當低迷，如果拜登退選，她不會自動取代他成為頭號候選人。如果她在拜登缺席的情況下競選總統，她將因他們的聯合競選基礎受益，但其他民主黨人也可能會加入選戰。一位資深民主黨人告訴《路透社》：「沒有B計畫。如果他……突然退選，你認識的每個人都會參選。副總統毫無殺傷力。」
美搖擺州穆斯林不滿拜登，恐衝擊2024總統大選選情
美國數個搖擺州的穆斯林領袖2日在底特律郊區舉行會議，誓言撤回對於總統拜登的支持，因為不滿他對加薩走廊（Gaza Strip）衝突的處置。
《美聯社》報導，美國密西根州民主黨人已警告白宮，拜登對於以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）戰爭的處置，可能使他失去阿拉伯裔美國人社群的支持，足以影響2024年總統大選結果。
密西根州、明尼蘇達州、亞利桑那州、威斯康辛州、佛羅里達州、喬治亞州、內華達州及賓夕法尼亞州穆斯林領袖，2日聚集在密州城市迪爾伯恩（Dearborn）。
據報導，這些穆斯林領袖前方的講台上寫著「放棄拜登，立即停火」，而迪爾伯恩是全美阿拉伯裔美國人密度最高的城市。
協助籌辦這場會議的穆斯林胡笙（Jaylani Hussein）表示，拜登不願呼籲停火，已損害他與美國穆斯林社群的關係，這份關係已無法修復。
根據哈瑪斯掌控的加薩走廊衛生部，自以哈戰爭爆發以來，已有逾1萬3300名巴勒斯坦人遇害，死者有大約2/3是婦孺。
胡笙指出：「我們的稅金被用來徹底摧毀家庭及孩童。我們今日目睹的是悲劇中的悲劇。」
他告訴《美聯社》：「我們社群的憤怒教人難以置信。更令我們生氣的事情之一是，我們大多數其實曾經投給總統拜登。」
拜登若突退出2024年大選，民主黨無備案恐引發混亂
（中央社）如果美國總統拜登（Joe Biden）因任何因素決定退出2024年總統大選，民主黨沒有備案，屆時突然需要能夠頂替他的人選，恐引起混亂的黨內鬥爭。
《路透社》報導，儘管民調表現落後，加上包括部分民主黨人在內的人對他的年齡感到擔憂，拜登4月仍宣布尋求連任，民主黨初選的有力挑戰者也紛紛讓賢。
就算現在有更多的民主黨參選人加入選戰，未來道路仍不明朗，因為內華達州、南卡羅來納州和喬治亞州等關鍵州的初選截止日期已過。
拜登的忠實支持者引用他的執政紀錄，認為民主黨不需要備案來擊敗可能的共和黨候選人川普（Donald Trump）。拜登曾在2020年擊敗川普，贏得總統大選。
如果81歲的拜登真的退選，可能出現以下情況：民主黨可以根據黨內規則，在明年8月全國代表大會上挑選另一位被提名人。
《路透社》採訪多位現任和前任官員，他們明確表示希望拜登成功連任，但也認為如果這位美國史上最年長的總統在角逐白宮大位期間，因為健康因素或其他原因退選，民主黨可能面臨劇變。
拜登的競選搭檔、副總統賀錦麗（Kamala Harris）支持率也相當低迷，如果拜登退選，她不會自動取代他成為頭號候選人。如果她在拜登缺席的情況下競選總統，她將因他們的聯合競選基礎受益，但其他民主黨人也可能會加入選戰。
一位資深民主黨人告訴《路透社》：「沒有B計畫。如果他……突然退選，你認識的每個人都會參選。副總統毫無殺傷力。」
新聞來源
延伸閱讀
- 拜登過81歲生日，各界進一步關注「老」議題，專家：拜登和川普都可能是「超級老人」
- 美總統初選將起跑，民調顯示選民不想看見拜登、川普再戰一次
- 民調：一個太老一個貪汙，美選民對「老糊塗」拜登與「不正派」川普都沒好感
- 《華爾街日報》最新民調：年齡和經濟將是拜登競選連任兩大弱點，但能在人格特質上贏過川普
- 共和黨大金主科克旗下AFP Action宣布力挺前南卡州長海利，盼在初選擊敗川普
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
我們想讓你知道的是
減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。