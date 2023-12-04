美搖擺州穆斯林不滿拜登，恐衝擊2024總統大選選情；拜登若決定退出，民主黨無備案恐引發混亂

美搖擺州穆斯林不滿拜登，恐衝擊2024總統大選選情

美國數個搖擺州的穆斯林領袖2日在底特律郊區舉行會議，誓言撤回對於總統拜登的支持，因為不滿他對加薩走廊（Gaza Strip）衝突的處置。

《美聯社》報導，美國密西根州民主黨人已警告白宮，拜登對於以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）戰爭的處置，可能使他失去阿拉伯裔美國人社群的支持，足以影響2024年總統大選結果。

密西根州、明尼蘇達州、亞利桑那州、威斯康辛州、佛羅里達州、喬治亞州、內華達州及賓夕法尼亞州穆斯林領袖，2日聚集在密州城市迪爾伯恩（Dearborn）。

據報導，這些穆斯林領袖前方的講台上寫著「放棄拜登，立即停火」，而迪爾伯恩是全美阿拉伯裔美國人密度最高的城市。

協助籌辦這場會議的穆斯林胡笙（Jaylani Hussein）表示，拜登不願呼籲停火，已損害他與美國穆斯林社群的關係，這份關係已無法修復。

根據哈瑪斯掌控的加薩走廊衛生部，自以哈戰爭爆發以來，已有逾1萬3300名巴勒斯坦人遇害，死者有大約2/3是婦孺。

胡笙指出：「我們的稅金被用來徹底摧毀家庭及孩童。我們今日目睹的是悲劇中的悲劇。」

他告訴《美聯社》：「我們社群的憤怒教人難以置信。更令我們生氣的事情之一是，我們大多數其實曾經投給總統拜登。」

拜登若突退出2024年大選，民主黨無備案恐引發混亂

（中央社）如果美國總統拜登（Joe Biden）因任何因素決定退出2024年總統大選，民主黨沒有備案，屆時突然需要能夠頂替他的人選，恐引起混亂的黨內鬥爭。

《路透社》報導，儘管民調表現落後，加上包括部分民主黨人在內的人對他的年齡感到擔憂，拜登4月仍宣布尋求連任，民主黨初選的有力挑戰者也紛紛讓賢。

就算現在有更多的民主黨參選人加入選戰，未來道路仍不明朗，因為內華達州、南卡羅來納州和喬治亞州等關鍵州的初選截止日期已過。

拜登的忠實支持者引用他的執政紀錄，認為民主黨不需要備案來擊敗可能的共和黨候選人川普（Donald Trump）。拜登曾在2020年擊敗川普，贏得總統大選。

如果81歲的拜登真的退選，可能出現以下情況：民主黨可以根據黨內規則，在明年8月全國代表大會上挑選另一位被提名人。

《路透社》採訪多位現任和前任官員，他們明確表示希望拜登成功連任，但也認為如果這位美國史上最年長的總統在角逐白宮大位期間，因為健康因素或其他原因退選，民主黨可能面臨劇變。

拜登的競選搭檔、副總統賀錦麗（Kamala Harris）支持率也相當低迷，如果拜登退選，她不會自動取代他成為頭號候選人。如果她在拜登缺席的情況下競選總統，她將因他們的聯合競選基礎受益，但其他民主黨人也可能會加入選戰。

一位資深民主黨人告訴《路透社》：「沒有B計畫。如果他……突然退選，你認識的每個人都會參選。副總統毫無殺傷力。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航