陸戰見真章：柯盈配鞏固都會區與黃國昌分進合擊，侯康配大型造勢強化空戰全力催票，賴蕭配選前兩週號召百萬人民站出來
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2024年總統選戰進入白熱化階段，民眾黨12月開始將至全台廟口開講並舉辦大型造勢。國民黨為強化組織動員，計畫到選前之夜前，將舉辦超過15場的大型造勢活動。民進黨預計選前兩週起全台大造勢，舉辦超過20場的萬人大型活動。
柯盈配造勢鞏固都會區，黃國昌巡講分進合擊
（中央社）總統大選進入倒數階段，台灣民眾黨啟動陸戰模式，將陸續舉辦中大型造勢活動，並於中南部巡迴開講，為「柯盈配」 催票。不分區立委參選人黃國昌則鎖定北部都會區巡迴開講，分進合擊。
台灣民眾黨主席柯文哲搭檔不分區立委吳欣盈參選2024總統大選，藍白合破局後，由於國民黨禁止柯文哲為國民黨立委參選人站台，讓他遭質疑行程少、走不出去。柯陣營則回應12月開始將至全台廟口開講並舉辦大型造勢，行程滿檔，全台跑透透。
許甫說，民眾黨8月的4週年黨慶約3500人到場參與，11月19日板橋誓師大會原先報名破3000人，最後結算到場民眾達到6000人，從近期參與活動的民眾人數、小額捐款金額，可感受到有許多民眾期待改變的心情愈來愈強大。
許甫指出，民眾黨預計在北、中、南都會區舉辦多場中大型造勢活動，12月依序在台南、桃園、新竹舉行，選前黃金週衝刺將挺進台中、高雄，1月12日舉辦選前之夜。
他表示，民眾黨從9月就展開廟口開講巡迴，效果不錯，未來將兵分兩路，除中南部繼續巡迴開講外，黃國昌將與其他不分區立委參選人兵分兩路，在雙北市、桃園市、基隆、宜蘭巡迴開講。
許甫也提到，除了線下實體活動，也正規畫新的網路節目在柯文哲的Youtube播映，爭取網友支持。
此外，民眾黨議員、黨公職從12月起也在都會區舉辦街頭肥皂箱開講，活動透過直播串連線上、線下，1日已有多位青年黨公職走進內湖街頭宣傳理念。
柯辦發言人吳怡萱表示，盼透過街講行動，走進街頭與民眾近距離接觸，成為柯文哲的分身，將力量擴散，爭取更多支持。
侯康配啟動大型造勢，強化空戰全力催票
（中央社）2024年總統選戰進入白熱化階段，國民黨為強化組織動員，計畫到選前之夜前，將舉辦超過15場的大型造勢活動，除1日在宜蘭舉辦首場大型造勢活動外，2日也將在彰化繼續舉辦，下週移師苗栗。至於後續場次，目前也已在規畫安排中。
國民黨在前高雄市長韓國瑜列入不分區立委第一名，總統參選人侯友宜搭配中廣董事長趙少康的「侯康配」確定後，黨內人士表示，藍軍支持者開始表態力挺，在大選進入短兵相接、白熱化階段的重要時期，藍營也將發揮陸戰優勢，穩固基本盤。
國民黨到選前，將舉辦17場大型造勢，首場12月1日從宜蘭出發，2日到彰化舉辦，12月5日移師苗栗。至於後續場次，黨中央已經與各縣市完成初步的聯繫與規劃，相關的時間與地點，仍在協調安排中。
除了國民黨在組織戰已全面動起來外，黨中央也持續透過網路空戰，爭取民眾支持，包括製作短影音，與陸戰相結合造勢，像中央黨部邀請各地立委參選人召開記者會，再剪輯成短影片，除在網路宣傳，也會在相關的造勢場合播放，讓參選人透過論述爭取民眾的認同。
至於開拓年輕和中間選票，黨內人士指出，國民黨透過製作影片，宣傳16位青年立委參選人，讓年輕人了解國民黨願意給年輕人機會，同時，也將持續了解年輕人的心聲與困難，提出具體可行、且有感的政見牛肉，爭取認同。
此外，黨內人士也說，國民黨提出的不分區立委名單，有不少人選在自身專業領域上就有許多支持者，黨內也持續透過宣傳，增加曝光，爭取知識、中間選民的支持。
賴蕭配選前兩週全台大造勢，規劃號召百萬人民站出來
（中央社）距離2024大選投票倒數，民進黨預計選前兩週起全台大造勢，舉辦超過20場的萬人大型活動，選前一週還規劃號召百萬人民站出來，至於訴求、形式還在規劃中，預計最快下週明朗。
民進黨總統參選人賴清德、副總統參選人蕭美琴的「賴蕭配」，12月3日將成立全國暨台北市競選總部，這也是全國22個縣市競總最後一塊拼圖。輔選人士說，選戰將進入深水區，賴蕭將分進合擊，加上總統蔡英文助攻加持，力拚團結勝選、國會過半。
黨內人士評估，立委過半很難，但不是沒有機會，估計立委激戰區約15個選區，民進黨已經著手每兩天1區，針對激戰區進行民調，評估優劣勢，加強輔選力道。藍白在「君悅飯店」事件後各自歸隊，下週開始進行民調，會比較具有參考價值。
選前最後衝刺，民進黨規劃在全台舉辦超過20場大型造勢，包括多個立委激戰區所在的新北市等縣市都將加場，全力催票，讓席次極大化。
此外，輔選人士指出，目前也有「百萬人民站出來」的規劃，但活動形式、訴求還未確定。
選舉決戰關鍵在於搶攻年輕選票與中間選票，黨內人士說，賴清德在年輕族群支持度也不錯，但還有提升的空間，網路社群經營起步比較慢，4、5月才投入經營急起直追，成績還不錯，加上蕭美琴助攻，發揮加乘效果。
黨內人士表示，賴清德陣營日前推出「Bi-khim 戰貓喵喵喵」新節目，蕭美琴在首集節目大談愛貓經，分享4隻貓Princess、阿花、Tiger、Fluffy的萌照，播出後效果不錯。募款小物日前推出賴蕭配Q版貓狗徽章，引爆超強排隊潮，500套獨家限量徽章瞬間賣光，總部並評估推出特製版的貓狗徽章。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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綠能x數位，科技助攻水產養殖產業升級
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水產養殖結合太陽光電是一種創新的經營模式，讓漁場除了既有的漁獲外，更能提供綠電創造額外收益，國內更有漁場順勢導入數位工具管理養殖環境，持續提升水產質量。我們可以看到，數位與能源的雙軸轉型正在養殖漁業發生。
糧食生產是農漁業的主要功能，順應環境選擇不同的作物與耕種策略，是農漁民智慧的累積，臺灣的農漁業實力更是享譽國際。然而，由於整體產業結構轉型、生活型態轉變，傳統看天吃飯的一級產業，較不容易成為新世代就業的優先選項，如何在現有產業基礎上創造新商機、吸引年輕人返鄉，是各界都在思考的課題。
近年來，各國政府致力推動再生能源以實踐減碳，在不同場域、建物等結合光電開發的複合式發展模式，成為兼顧空間利用效率、提高單位面積產值的創新解決方案，這樣的趨勢正在農漁業現場發生。
農漁業結合光電創造附加價值
農電共生可提供自給自足的再生能源，還能保護農作物免受極端天氣影響，提高生產韌性，多餘的電力也可以躉售，提升農民收入。著眼於光電帶來的附加價值，越來越多國家看好農業結合太陽光電的發展潛力，德國、日本已有多個果園結合太陽光電從事農電共生，法國也實驗在成列的葡萄藤上安裝太陽光電模組。
不只農業，國際也開始出現結合水產養殖與太陽光電的漁電共生。例如美國切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發展出太陽能牡蠣生產系統，不僅實現綠電自發自用，漁產收穫量更高達傳統養殖場的45倍；而在養蝦大國越南，也開始執行養蝦場結合太陽能發電的漁電共生計畫，為養殖場提供穩定電力並帶來漁獲，一舉兩得。
數位轉型為漁電共生添助力
漁電共生是利用漁業養殖場域結合太陽光電設置，期能改善生產環境、增加漁民收益，創造土地多元利用，是臺灣積極推動的重要政策方向之一。不過其他國家與臺灣的漁電共生開發型態不太一樣，其他國家多以沿海鋪設水面型光電為主，臺灣的漁電共生則採用室內養殖場搭配屋頂型光電，或室外魚塭搭配立柱型／水面型／塭堤型光電設備，近年來在許多漁民與光電業者的努力合作下，這樣的複合式土地利用模式逐漸展現效益。
不同養殖物種的環境需求不一，漁電共生導入的過程須經磨合，運用魚塭上方架設太陽能板，冬天防寒害、夏天助降溫，並配合不同物種的習性調整投料策略，同時結合數位環境監控系統調節養殖環境，進而達到提高漁獲收益之積極目的。
光電開發帶來的效益，也讓原本衰頹的產業地景重現生機，例如位於臺南七股的日運案場，原本是高鹽度的廢棄魚塭地，在養殖專家與在地青年的協力下，透過微生物、益生菌來控制池水，搭配AI數位化儀器監控養殖過程，持續累積養殖數據建立資料庫，烏魚、虱目魚、白蝦的混養模式已多次收成；四鯤鯓漁電共生案場過去同樣是廢棄魚塭，改建為室內型漁電共生案場後，能精準控制環境變數以從事精緻養殖，已成功育成一尾重達30克以上的白蝦。
由於漁電共生帶來的效益逐漸獲得認同，有別於過去多為光電業者發起的開發模式，最近也出現由漁民發起的漁電共生規劃，例如茄萣區不少養殖戶視漁電共生為吸引青農返鄉的契機，積極爭取納入漁電共生先行區；目前採用塭堤型與立柱型的光電設施，養殖的虱目魚也已開始收成。
養殖漁業正在實現數位與能源的雙軸轉型
數十年來漁民的養殖專業與經營視野，讓臺灣水產養殖產業在國際上向來有一席之地，但近年來確實也面臨產業結構轉型、從業人口老化凋零的挑戰；如今結合光電的漁電共生模式，讓原本看似傳統的一級產業開始蛻變，養殖模式、經營模式、商業模式不斷創新，也吸引更多青年關注與投入；臺灣養殖王國的美名，相信在不久的未來，將藉由數位與能源的雙軸轉型，再次展現耀眼光芒。
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