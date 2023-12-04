陸戰見真章：柯盈配鞏固都會區與黃國昌分進合擊，侯康配大型造勢強化空戰全力催票，賴蕭配選前兩週號召百萬人民站出來

柯盈配造勢鞏固都會區，黃國昌巡講分進合擊

（中央社）總統大選進入倒數階段，台灣民眾黨啟動陸戰模式，將陸續舉辦中大型造勢活動，並於中南部巡迴開講，為「柯盈配」 催票。不分區立委參選人黃國昌則鎖定北部都會區巡迴開講，分進合擊。

台灣民眾黨主席柯文哲搭檔不分區立委吳欣盈參選2024總統大選，藍白合破局後，由於國民黨禁止柯文哲為國民黨立委參選人站台，讓他遭質疑行程少、走不出去。柯陣營則回應12月開始將至全台廟口開講並舉辦大型造勢，行程滿檔，全台跑透透。

許甫說，民眾黨8月的4週年黨慶約3500人到場參與，11月19日板橋誓師大會原先報名破3000人，最後結算到場民眾達到6000人，從近期參與活動的民眾人數、小額捐款金額，可感受到有許多民眾期待改變的心情愈來愈強大。

許甫指出，民眾黨預計在北、中、南都會區舉辦多場中大型造勢活動，12月依序在台南、桃園、新竹舉行，選前黃金週衝刺將挺進台中、高雄，1月12日舉辦選前之夜。

他表示，民眾黨從9月就展開廟口開講巡迴，效果不錯，未來將兵分兩路，除中南部繼續巡迴開講外，黃國昌將與其他不分區立委參選人兵分兩路，在雙北市、桃園市、基隆、宜蘭巡迴開講。

許甫也提到，除了線下實體活動，也正規畫新的網路節目在柯文哲的Youtube播映，爭取網友支持。

此外，民眾黨議員、黨公職從12月起也在都會區舉辦街頭肥皂箱開講，活動透過直播串連線上、線下，1日已有多位青年黨公職走進內湖街頭宣傳理念。

柯辦發言人吳怡萱表示，盼透過街講行動，走進街頭與民眾近距離接觸，成為柯文哲的分身，將力量擴散，爭取更多支持。

Photo Credit: 中央社 國民黨總統參選人侯友宜（中）、副總統參選人趙少康（右2）與台北市長蔣萬安（左1）11月26日上午出席「侯友宜、李彥秀聯合競總成立大會」，為國民黨立委參選人李彥秀（左2）輔選。中央社記者王飛華攝 112年11月26日

侯康配啟動大型造勢，強化空戰全力催票

（中央社）2024年總統選戰進入白熱化階段，國民黨為強化組織動員，計畫到選前之夜前，將舉辦超過15場的大型造勢活動，除1日在宜蘭舉辦首場大型造勢活動外，2日也將在彰化繼續舉辦，下週移師苗栗。至於後續場次，目前也已在規畫安排中。

國民黨在前高雄市長韓國瑜列入不分區立委第一名，總統參選人侯友宜搭配中廣董事長趙少康的「侯康配」確定後，黨內人士表示，藍軍支持者開始表態力挺，在大選進入短兵相接、白熱化階段的重要時期，藍營也將發揮陸戰優勢，穩固基本盤。

國民黨到選前，將舉辦17場大型造勢，首場12月1日從宜蘭出發，2日到彰化舉辦，12月5日移師苗栗。至於後續場次，黨中央已經與各縣市完成初步的聯繫與規劃，相關的時間與地點，仍在協調安排中。

除了國民黨在組織戰已全面動起來外，黨中央也持續透過網路空戰，爭取民眾支持，包括製作短影音，與陸戰相結合造勢，像中央黨部邀請各地立委參選人召開記者會，再剪輯成短影片，除在網路宣傳，也會在相關的造勢場合播放，讓參選人透過論述爭取民眾的認同。

至於開拓年輕和中間選票，黨內人士指出，國民黨透過製作影片，宣傳16位青年立委參選人，讓年輕人了解國民黨願意給年輕人機會，同時，也將持續了解年輕人的心聲與困難，提出具體可行、且有感的政見牛肉，爭取認同。

此外，黨內人士也說，國民黨提出的不分區立委名單，有不少人選在自身專業領域上就有許多支持者，黨內也持續透過宣傳，增加曝光，爭取知識、中間選民的支持。

Photo Credit: 中央社 民進黨總統參選人賴清德（左）11月20日在台北競選總部 召開記者會，宣布副手為駐美代表蕭美琴（右）。賴 清德說，感謝蕭美琴帶著多年歷練，回到台灣和他一 起為國家努力，兩人會穩穩帶領國家，堅定走對的 路，請人民給予機會。中央社記者王騰毅攝 112年11月20日

賴蕭配選前兩週全台大造勢，規劃號召百萬人民站出來

（中央社）距離2024大選投票倒數，民進黨預計選前兩週起全台大造勢，舉辦超過20場的萬人大型活動，選前一週還規劃號召百萬人民站出來，至於訴求、形式還在規劃中，預計最快下週明朗。

民進黨總統參選人賴清德、副總統參選人蕭美琴的「賴蕭配」，12月3日將成立全國暨台北市競選總部，這也是全國22個縣市競總最後一塊拼圖。輔選人士說，選戰將進入深水區，賴蕭將分進合擊，加上總統蔡英文助攻加持，力拚團結勝選、國會過半。

黨內人士評估，立委過半很難，但不是沒有機會，估計立委激戰區約15個選區，民進黨已經著手每兩天1區，針對激戰區進行民調，評估優劣勢，加強輔選力道。藍白在「君悅飯店」事件後各自歸隊，下週開始進行民調，會比較具有參考價值。

選前最後衝刺，民進黨規劃在全台舉辦超過20場大型造勢，包括多個立委激戰區所在的新北市等縣市都將加場，全力催票，讓席次極大化。

此外，輔選人士指出，目前也有「百萬人民站出來」的規劃，但活動形式、訴求還未確定。

選舉決戰關鍵在於搶攻年輕選票與中間選票，黨內人士說，賴清德在年輕族群支持度也不錯，但還有提升的空間，網路社群經營起步比較慢，4、5月才投入經營急起直追，成績還不錯，加上蕭美琴助攻，發揮加乘效果。

黨內人士表示，賴清德陣營日前推出「Bi-khim 戰貓喵喵喵」新節目，蕭美琴在首集節目大談愛貓經，分享4隻貓Princess、阿花、Tiger、Fluffy的萌照，播出後效果不錯。募款小物日前推出賴蕭配Q版貓狗徽章，引爆超強排隊潮，500套獨家限量徽章瞬間賣光，總部並評估推出特製版的貓狗徽章。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰