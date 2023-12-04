多艘商船紅海航行遇襲，美驅逐艦馳援擊落無人機，葉門青年運動聲稱攻擊2艘船
我們想讓你知道的是
青年運動在社群媒體上傳聲明表示，他們「在曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）展開針對以色列船舶的軍事行動……以一枚飛彈瞄準第一艘船，以無人機鎖定第2艘船」。曼德海峽是連接紅海和亞丁灣（Gulf of Aden）的戰略水道。
美國軍艦紅海遇襲，葉門青年運動聲稱攻擊2艘船
（中央社）美國國防部指出，一艘美國軍艦和多艘商船3日在紅海（Red Sea）遭到襲擊。伊朗支持的葉門什葉派激進團體青年運動（Huthi）叛軍3日表示，在葉門海岸攻擊兩艘船，強調因加薩戰爭而將「以色列」船舶當作目標。
《美聯社》報導，中東已經發生一系列與以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）戰爭有關的海上攻擊事件，上述攻擊恐標誌衝突顯著升級。
五角大廈指出：「我們知道有關卡尼號（USS Carney）和商船在紅海遇襲的報導，有消息時將會提供。」
卡尼號是美國海軍勃克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦。
英國軍方稍早表示，紅海疑有無人機攻擊導致爆炸，但未詳細說明。
美國國防沒有確認攻擊從何而來，不過以色列在加薩走廊（Gaza Strip）對哈瑪斯開戰的同時，青年運動已經在紅海展開一系列攻擊，並且派遣無人機、發射飛彈針對以色列目標。
因為討論情報議題而要求不具名的美國官員表示，上述攻擊於當地時間上午10時開始後，一直持續了長達5個小時。另一名美國官員指出，卡尼號遇襲期間攔劫至少一架無人機。
《法新社》報導，青年運動在社群媒體上傳聲明表示，他們「在曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）展開針對以色列船舶的軍事行動……以一枚飛彈瞄準第一艘船，以無人機鎖定第2艘船」。曼德海峽是連接紅海和亞丁灣（Gulf of Aden）的戰略水道。
青年運動表示，船名為Unity Explorer和Number Nine的兩艘船對青年運動部隊發出的「警告訊息置之不理」，因而予以攻擊。
青年運動強調，將繼續針對以色列船舶，「直到以色列對我們在加薩走廊堅定不移的兄弟進行的侵略停止。」
多艘商船紅海航行遇襲，美驅逐艦馳援擊落無人機
美軍中央司令部（US Central Command）指出，多艘商船3日在紅海航行時遭葉門叛軍鎖定為攻擊目標，一艘馳援的美國驅逐艦擊落多架無人機。
《法新社》報導，伊朗支持的葉門什葉派激進團體青年運動最近幾週對以色列發動連串無人機和飛彈攻擊，上個月還扣押一艘貨船。青年運動表示他們以2艘商船為攻擊目標，而最近這次攻擊標誌著此區航運面臨的威脅已明顯升高。
美軍中央司令部聲明指出：「今天在紅海南方國際海域作業的3艘商船遭遇了4次攻擊。」
聲明說，「美國海軍勃克級驅逐艦卡尼號收到商船求救信號並提供支援」，當天擊落了朝這艘戰艦飛行的3架無人機。
卡尼號偵測到一枚飛彈自青年運動掌控的葉門地區發射，這枚飛彈落在懸掛巴哈馬國旗的M/V Unity Explorer貨船附近海域，這艘貨船稍後通報遭另一枚自叛軍掌控地區發射的飛彈攻擊，受到輕微損傷。
懸掛巴拿馬國旗的散裝貨船M/V Number 9也通報遭到葉門發射的飛彈攻擊而受損，但無人傷亡；另一艘同樣懸掛巴拿馬國旗的M/V Sophie II商船也遭到攻擊，但毀損情況不嚴重。
美軍中央司令部說，這些攻擊「代表對國際商業和海事安全構成直接威脅」。
美軍中央司令部還說：「我們也有充分理由相信，這些攻擊雖由葉門青年運動發動，但完全是伊朗縱容。美國將與國際盟友和夥伴充分協調，考慮採取所有適當應對措施。」
青年運動稍早在社群媒體聲明表示，他們針對Unity Explorer和Number 9發動攻擊，並稱這些商船屬於以色列，而對以色列船舶的攻擊行動將持續下去，「直到以色列對我們在加薩走廊（Gaza Strip）堅定不移的兄弟進行的侵略停止」。
新聞來源
延伸閱讀
- 葉門「青年運動」組織劫船、威脅紅海安全，引以色列與日本譴責，要求儘快釋放船員
- 美伊緊張局勢加劇：因應伊朗扣押船隻，美國部署3000名海軍至紅海
- 伊朗、美國陣營分裂中東，為何此次以色列與巴勒斯坦的加薩戰爭不同往常？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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這樣用手機才安全！五個你一定要知道的「行動資安防護秘技」！
我們想讓你知道的是
現代人出門可能會忘了帶錢包、忘了帶鑰匙，但絕對不會忘記帶的肯定就是「智慧型手機」，畢竟生活中的資訊取得、溝通聯繫甚至是金融交易…等必要功能都靠手機完全包辦，甚至我們重要的個人隱私也都保存其中－小至通訊錄、行事曆、電子郵件到大量的照片、影片，甚至是各類應用服務的帳號密碼，也正因如此，手機成為近幾年資安威脅的主要目標。
雖說智慧型手機的資安風險愈來愈高，但絕大多數使用者似乎都沒有意識到手機資安防護的重要性，不過近幾年有愈來愈多牽涉手機平台的資安案例出現在新聞上，也讓大家慢慢開始重視到「行動資安防護」的重要性。
對於智慧型手機的使用者來說，建立起正確的資安防護概念是非常必要的，若是忽視了主動防護的意識，下一個新聞上的受害者可能就是你！在接下來的文章中，也要為大家帶來五個你一定要知道的行動資安防護秘技，有看有保庇哦！
秘技之一：來路不明的 Wi-Fi 、網站不要連
大部分的手機都會搭配 4G 或 5G 行動網路，但不見得每一個人都會用吃到飽的資費，因此若是在家中或公司之外的公共場合，多半會尋找可免費使用的 Wi-Fi 網路，不過這些 Wi-Fi 若是由公共設施如機場、政府機關、學校或是店家所提供，相對較無資安疑慮，但若是未知來源且沒有加密鎖定的 Wi-Fi 訊號，就需要格外留意，可能會有傳輸資料遭受側錄，或是被路由器導引至帶有惡意程式或騙取個資的網頁。
除了養成良好的使用習慣，手機若有針對這些資安隱患有所防護，對於使用者來說也有額外的保障，像是三星的 Galaxy 系列手機，就加入了 Knox Vault 主動防護機制，且不僅止於系統面的安全性，更將關鍵的硬體元件也列入防護的一環，在手機開機後便能完整監控系統核心，確保沒有受到外來惡意程式的竄改，帶來即時保護且從不間斷！
秘技之二：密碼設定有一套，生物辨識更可靠
對於手機使用者來說，資安防護的第一線就是「密碼鎖定」，除了各類型的應用程式服務，手機的螢幕鎖定也是必要一環，但要特別注意的是，切莫不要因為方便記憶，就使用組合簡單、容易被破解的密碼組合，像是單純用生日、英文名字…等較容易被猜中的組合，也要避免所有的網路服務都使用同一組密碼。
當然，以手機鎖定來說，比較好的方式就是使用「生物辨識」，像是 iPhone 的臉部辨識 Touch ID，或是一般手機常見的指紋辨識等，更能兼顧使用便利與安全性。
針對重要的密碼與生物辨識資料，三星的 Knox Vault 也考量到儲存與傳輸過程的安全，手機中除了有安全處理器為相關資料的傳輸加密，內部的安全記憶體更讓密碼與生物辨識特徵資訊妥善保存，不會隨意外洩或被破解。
秘技之三：真正隱私的資料避免長期存於手機
過去經常看到有使用者因為維修電腦、手機時發生隱私資料遭到外流的情況，尤其是一些私密的照片、影片，都有可能在手機送修甚至遺失時，遭到有心人士破解盜取資料，而這些狀況一般來說很難避免，也因此會建議大家，如果是真的不能曝光的內容，建議不要選擇長時間保存於手機之中，而是選擇不易外流的儲存方式，例如：隨身碟、外接硬碟。
當然，如果手機中真的有重要的隱私資料需要保存，三星 Galaxy 手機內建的「安全資料夾」會是相當可靠的選擇，除了同樣採用三星 Knox Vault 技術防護，更是手機原有系統中的一個獨立區塊，也能夠透過應用市集安裝程式，而且能與手機原本的程式相互區隔，使用上更為彈性。
秘技之四：非官方來源應用不亂裝，權限允許要看清
智慧型手機之所以功能強大，主要在於和電腦一樣能夠透過各類型應用程式的安裝來擴充更多功能，雖然應用程式造就了手機的便利性，但使用者可能會因為忽視應用程式的取得來源，而不小心「引狼入室」。
對於蘋果用戶來說，除非進行系統越獄才能使用非 App Store 來源的應用程式，因此相對接觸到有問題 App 的機率較低，但 Andriod 平台是可以透過 APK 方式來安裝應用，且除了 Google Play 之外，也有不少第三方的應用商店，甚至是直接從應用官網下載的使用形式，因此對於可能暗藏惡意程式的 App 較難防範。
當然，即使是官方來源的應用程式，也需要格外注意這些程式對於系統權限存取的要求是否合理，當應用程式會索取本身功能以外的系統權限時，就需要特別留意，像是明明是相機應用，卻索要聯絡人、撥打電話、發送簡訊的權限，就明顯有問題 ，因此也提醒大家，在安裝 App 的同時，對於這些權限存取不可不慎。
除了注意應用程式的來源與安裝權限需求，對於三星 Galaxy 手機的用戶來說，也能好好活用「隱私權設定表」這樣的主控頁面全盤掌握所有應用程式的動態，快速找出哪一款 App 有異常行為，同時對於實體的定位與網路上的行為痕跡也能選擇關閉，讓你在現實生活或網路上的隱私都能受到保護。
秘技之五：可疑連結不亂點，就算是親友傳來也要先確認
一直以來，資安威脅的主要來源就是「釣魚連結」，且從過去常見的電子郵件、網站慢慢轉移至各類型的社交平台、即時通訊工具與手機簡訊，可說是最「與時俱進」的一種資安攻擊手法，若是一不注意點擊了這些連結，手機系統就可能遭到入侵，為駭客開了一道「後門」，隱私資料可能全都曝光。
當然，若是三星 Galaxy 手機的用戶，面對愈來愈泛濫的釣魚連結威脅，也能透過 Knox Vault 的即時防護功能為自己多增加一道保險，確保手機使用期間的安全，無需定期為手機重開機來避免作業系統受到入侵而被植入惡意程式，甚至手機關機時，硬體層面也有防止實體破壞、資料偵測的機制，讓手機內的隱私資料獲得完整保護。
結語
智慧型手機為人們帶來便利性，但卻也同時帶來資安方面的風險，在仰賴手機功能應用的同時，更應該多花一點時間建立正確的資安防護意識，與其擔心自己是否會成為駭客鎖定的目標，不如提前建立好完整的防範機制。
但對於絕大多數沒有太多資安技術知識的使用者來說，主動做好資安防護絕非易事，相對的，選擇妥善考量資安防護技術的產品，或許會是更好的方式，而三星早在多年前就導入 Knox Vault 技術至行動平台，更逐步完善防護機制，相對的更能讓使用者在不需要額外進行功能設定的情況下，就享有完整防護機制，更能妥善守護用戶的隱私安全，也成為眾多手機品牌中最值得信賴的選擇。
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