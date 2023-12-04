多艘商船紅海航行遇襲，美驅逐艦馳援擊落無人機，葉門青年運動聲稱攻擊2艘船

美國軍艦紅海遇襲，葉門青年運動聲稱攻擊2艘船

（中央社）美國國防部指出，一艘美國軍艦和多艘商船3日在紅海（Red Sea）遭到襲擊。伊朗支持的葉門什葉派激進團體青年運動（Huthi）叛軍3日表示，在葉門海岸攻擊兩艘船，強調因加薩戰爭而將「以色列」船舶當作目標。

《美聯社》報導，中東已經發生一系列與以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）戰爭有關的海上攻擊事件，上述攻擊恐標誌衝突顯著升級。

五角大廈指出：「我們知道有關卡尼號（USS Carney）和商船在紅海遇襲的報導，有消息時將會提供。」

卡尼號是美國海軍勃克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦。

英國軍方稍早表示，紅海疑有無人機攻擊導致爆炸，但未詳細說明。

美國國防沒有確認攻擊從何而來，不過以色列在加薩走廊（Gaza Strip）對哈瑪斯開戰的同時，青年運動已經在紅海展開一系列攻擊，並且派遣無人機、發射飛彈針對以色列目標。

因為討論情報議題而要求不具名的美國官員表示，上述攻擊於當地時間上午10時開始後，一直持續了長達5個小時。另一名美國官員指出，卡尼號遇襲期間攔劫至少一架無人機。

《法新社》報導，青年運動在社群媒體上傳聲明表示，他們「在曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）展開針對以色列船舶的軍事行動……以一枚飛彈瞄準第一艘船，以無人機鎖定第2艘船」。曼德海峽是連接紅海和亞丁灣（Gulf of Aden）的戰略水道。

青年運動表示，船名為Unity Explorer和Number Nine的兩艘船對青年運動部隊發出的「警告訊息置之不理」，因而予以攻擊。

青年運動強調，將繼續針對以色列船舶，「直到以色列對我們在加薩走廊堅定不移的兄弟進行的侵略停止。」

多艘商船紅海航行遇襲，美驅逐艦馳援擊落無人機

美軍中央司令部（US Central Command）指出，多艘商船3日在紅海航行時遭葉門叛軍鎖定為攻擊目標，一艘馳援的美國驅逐艦擊落多架無人機。

《法新社》報導，伊朗支持的葉門什葉派激進團體青年運動最近幾週對以色列發動連串無人機和飛彈攻擊，上個月還扣押一艘貨船。青年運動表示他們以2艘商船為攻擊目標，而最近這次攻擊標誌著此區航運面臨的威脅已明顯升高。

美軍中央司令部聲明指出：「今天在紅海南方國際海域作業的3艘商船遭遇了4次攻擊。」

聲明說，「美國海軍勃克級驅逐艦卡尼號收到商船求救信號並提供支援」，當天擊落了朝這艘戰艦飛行的3架無人機。

卡尼號偵測到一枚飛彈自青年運動掌控的葉門地區發射，這枚飛彈落在懸掛巴哈馬國旗的M/V Unity Explorer貨船附近海域，這艘貨船稍後通報遭另一枚自叛軍掌控地區發射的飛彈攻擊，受到輕微損傷。

懸掛巴拿馬國旗的散裝貨船M/V Number 9也通報遭到葉門發射的飛彈攻擊而受損，但無人傷亡；另一艘同樣懸掛巴拿馬國旗的M/V Sophie II商船也遭到攻擊，但毀損情況不嚴重。

美軍中央司令部說，這些攻擊「代表對國際商業和海事安全構成直接威脅」。

美軍中央司令部還說：「我們也有充分理由相信，這些攻擊雖由葉門青年運動發動，但完全是伊朗縱容。美國將與國際盟友和夥伴充分協調，考慮採取所有適當應對措施。」

青年運動稍早在社群媒體聲明表示，他們針對Unity Explorer和Number 9發動攻擊，並稱這些商船屬於以色列，而對以色列船舶的攻擊行動將持續下去，「直到以色列對我們在加薩走廊（Gaza Strip）堅定不移的兄弟進行的侵略停止」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航