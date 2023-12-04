COP28熱議「自願性碳市場」何去何從，學者建議台灣企業先觀察

（中央社）全球節能減碳議題在COP28討論，包括自願性碳市場何去何從，3日兩場會議分別從政府監管和提高碳權誠信角度切入。中經院碳市場專家劉哲良說，國際標準仍在發展，台灣企業宜先觀察。

聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）進入第4天，在各國元首或政府首長參與的全球氣候行動高峰會昨天結束後，各式各樣的氣候相關議題加碼登場。

其中，自願性碳市場（Voluntary Carbon Market，VCM）自2003年推出至今20年，一路成長到2021年達20億美元市值的高峰後受重挫，國際媒體也調查揭發弊端，質疑成為企業「漂綠」（greenwashing）工具。在此氛圍下，COP28期間至少有5場以自願性碳市場為主題的論壇。

「VCM已經走到十字路口」，自願碳市場誠信委員會（ICVCM）專家小組共同主席巴拉塔（Pedro Barata）在3日上午的論壇說，過去自願性碳市場未受任何監管，未來政府介入勢不可免。

究竟什麼是自願性碳市場？中華經濟研究院能源與環境中心主任劉哲良在杜拜COP28現場接受《中央社》採訪解釋，強制性碳權是受法律規定必須減少二氧化碳排放量，而未被列管強制減量的企業則可以在碳市場交易、自願減量。

自願性碳市場的交易標的是「碳權」（carbon credit，又稱碳匯，例如能吸收二氧化碳的造林計畫就可獲取碳權），目前有三種核發主責機關。第一是聯合國，但與之相關的「巴黎協定」第6條規定還沒有執行細則，各界期待年底前聯合國能討論出來，全球可依其標準重新上路。

第二種是由幾個國際獨立機構所發，比如世界最大碳權認證機構Verra、多個環境團體合作推出的「黃金標準」等。第三種是包括台灣在內，全世界有20幾個地區或國家政府自行發放碳權。

3日COP28兩場關於自願性碳市場的討論，是以第二種的國際獨立機構為主。劉哲良說，這塊目前「可說是百家爭鳴、彼此競爭，誰有公信力、能否形成共識，還需要觀察」。

由歐盟23個會員國及英國資助的「歐洲大學學院」（European University Institute，EUI）學者波蓋西（Simone Borghesi）在上午論壇表示，自願性碳市場20年來產生的問題包括：透明度不足，使碳權價值有不確定性；無法永久減碳，要一直監控計畫成效；還有「碳掠奪」（carbon grabbing），也就是獲取碳權的計畫未能保證在地社區獲益。

這些問題讓人開始討論政府應否介入監管，包括是否管制價格、限制發行機構的數目等。

由企業組成的國際排放交易協會（IETA）國際政策主任波札尼（Andrea Bonzanni）質疑，他說當初是因為政府沒有行動，企業自發才形成自願性碳市場，如今政府的手才要伸進來監管，但問題是該如何管。因為交易是全球的，監管規則也必須是全球性的。

劉哲良說，監管越嚴會讓碳權專案的申請越困難，削弱碳市場的功能，但近期趨勢是希望政府監管至少要能確保專案不會被重複計算。

英國《衛報》（Guardian）與德國《時代週報》（Die Zeit）等合作花了9個月調查，在今年1月揭露Verra發放的森林專案碳權有90%是不存在、被重複計算的「魅影」。

在英國政府與自願性碳市場誠信倡議組織（VCMI）3日下午合辦的論壇中，美國和英國的政府代表同聲希望自願性碳市場仍能發揮功能。

自願碳市場誠信委員會主席納札勒（Annette Nazareth）也說，唯有具高度誠信的碳權市場才能成為全球加速減碳行動的助力。

從針對自願性碳市場的誠信問題就有兩個倡議組織來看，問題確實不小。

劉哲良表示，台灣企業購買碳權目的，若是為了抵付將來政府徵收的「碳費」、因應環境影響評估的要求等，則「應優先使用國內自己產生的碳權，這會是我們現在主要的遊戲規則」。

若是為了符合國際供應鏈的要求，就可能去買國外的碳權、碳排放憑證，企業自會遵循相關國際規範，例如歐盟「碳邊境安排機制」（CBAM）。

至於想投入自願性碳市場的台灣企業，他建議先觀察，因為現在熱門的幾個國際獨立機構都還在發展中，碳權的品質有風險，最好等國際標準形成後再去買。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航