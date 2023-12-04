日本世博會倒數1：日本3度舉辦世博會，場地與場館亮點搶先看
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大阪關西世博將於2025年4月13日登場，如今正式進入倒數500天，這是日本繼東京奧運以來再次舉辦國際性活動。東奧命運多舛，碰上COVID-19疫情，成為史上首度延期奧運，部分賽事採取無觀眾比賽，還爆發圍標弊案。這次日本能否打出漂亮的雪恥戰，各界都關注。
文：戴雅真（中央社記者）
2025年世界博覽會將在日本大阪舉行，11月30日邁入倒數500天，早鳥票正式開賣。這是日本第3度舉辦世博會，也是繼東京奧運以來再次舉辦國際性活動。大阪關西世博經歷預算飆漲、多國退出，以及籌辦進度落後等負面消息，能否繼東奧後打出成功雪恥仗，備受各界關注。
大阪關西世博將於2025年4月13日登場，如今正式進入倒數500天，這是日本繼東京奧運以來再次舉辦國際性活動。東奧命運多舛，碰上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，成為史上首度延期奧運，部分賽事採取無觀眾比賽，還爆發圍標弊案。這次日本能否打出漂亮的雪恥戰，各界都關注。
不過，大阪關西世博同樣烏雲籠罩，先是原與日本國際博覽會協會（簡稱萬博協會）簽署合約的電通公司，因東奧弊案被停止承接政府案件1年。而選擇跟日本當地承包商、建設公司簽約建設場館的國家，受到建材成本上漲、日本建築業勞力短缺等影響，遲遲沒廠商得標。
然後是近期包括墨西哥、愛沙尼亞相繼以國內情勢為由，退出大阪關西世博。俄羅斯則以「與主辦者缺乏充分溝通」為理由退出，疑似不滿日本譴責俄國入侵烏克蘭。但幸運的是，又有丹麥、芬蘭、挪威、冰島、瑞典、智利、喀麥隆、克羅埃西亞、牙買加9國宣布出展，其中5國要合力推出「北歐5國共同館」，參展的國家地區增至159個。
日本舉辦世博歷史
第一屆世界博覽會於1851年在英國倫敦舉行，當時讓工業革命強國英國大秀國力與工業生產力。世博隨後移師各國舉辦，每次都能為主辦國吸引關注以及經濟效益。
日本過去舉辦2次世界博覽會，1970年於大阪首度辦理世界博覽會（日本稱萬國覽博會），也是首次在亞洲舉辦的世界博覽會。日本藝術家岡本太郎當年為了日本主題館設計的「太陽之塔」被保留了下來，如今在萬博紀念公園展示，並於2020年被列入日本的登錄有形文化財。
日本第二次舉辦世博是2005年的愛知世博會，主題是「自然的睿智」，強調人類與大自然的和諧關係，官方吉祥物「森林爺爺」和「森林小子」相當受歡迎。愛知世博總計有121個國家、4個國際機構參加，185天會期共吸引2200萬人次到場。
世博會並沒有規定每年舉辦，不過必須在預定舉辦年度的9年內提出申請。法國在2016年提交申辦2025年世博會，其他有意主辦的國家也提出申請。
法國之後因故退出，由亞塞拜然首都巴庫（Baku）、日本大阪以及俄羅斯的葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）競爭，最後國際展覽局（BIE）逾150個會員國用電子投票決定主辦城市，由大阪取得主辦資格。
大阪關西世博會場地與場館
2025年大阪關西世博會場地在大阪灣海濱的人工島「夢洲」，占地約155公頃。這裡原本是一處停放貨櫃的碼頭，從整地開始，一步步變身為世博會場地。
日本在世博會的8個核心展館分別由8名製作人負責，以「生命的光輝計畫」（Brilliance of Life Project）為主題，邀請日本製片人河瀨直美、劇作家小山薰堂、日本機器人教父石黑浩等人領導，以「擁抱生命」、「生命的循環」、「生命的共鳴」等為題，提供各種體驗，鼓勵參觀者探索生活與生命，實踐創造力。
世博會場的建造成本原本設定在1250億日圓，不過受到俄烏戰爭爆發等因素影響，成本一路飆漲，如今增至2350億日圓（約新台幣500億元），是原預算的1.9倍。
作為世博會標誌的木造巨大圓環由日本新生代建築大師藤本壯介操刀，耗資350億日圓，寬30公尺、高12至20公尺，預計2025年2月完工，建成後將成為全世界最大的木造建築物之一。
這個巨大圓環下方是步道，上方有巨大屋頂，因此被稱為「大屋根」（屋根為日文屋頂之意）。由於世博會舉行時間在4月到10月，剛好橫跨最炎熱的夏季，官方打造大屋根的初衷是遮陽作用，防止參觀者中暑，同時象徵世博會「多元但又統一」的理念。
原本的計畫是在世博會閉幕後將大屋根解體，提供給地方政府當作建材，但近來也有考慮原址保留或是搬遷。
大阪關西世博會吉祥物
大阪關西世博會的吉祥物「脈脈」（MYAKU-MYAKU）造型十分奇特，是一個藍色、有四肢的生物，臉上套著一個紅色圈圈，上頭有5隻眼睛，轉過身來會發現它還有一個小尾巴，上頭同樣是1隻眼睛，看起來有點嚇人。
根據官方解釋，「脈脈」誕生於關西某處小泉水，是細胞與水合而為一的神秘生物。紅色部分是「細胞」，會不斷分裂並增加，藍色部分則是「乾淨的水」。它可以不斷改變外觀，目前模樣是仿造人的形象。其能量來自於陽光，但「脈脈」也很愛下雨天，身體可吸收雨水。
萬博協會觀光推進課長畑田健表示，儘管「脈脈」造型獵奇，但推出的相關周邊時常引發搶購，銷量相當不錯。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
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從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
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