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2023/12/04,
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日本世博會倒數2：大阪關西世博倒數500天，門票預售怎麼買一次掌握

日本世博會倒數2：大阪關西世博倒數500天，門票預售怎麼買一次掌握
2025年大阪關西世博進入倒數500天，這次世博會的吉祥物「脈脈」造型十分奇特。不過，萬博協會觀光推進課長畑田健表示，儘管「脈脈」造型獵奇，但推出的相關周邊商品時常引發搶購，銷量相當不錯。中央社記者戴雅真大阪攝 112年12月2日

我們想讓你知道的是

大阪關西世博會的超級早鳥票從11月30日起開始販售。門票種類繁多，預售期間販售的票種有「開幕券」、「前期券」、「一日券」（含超級早鳥、早鳥票）、「夏季通行證」、「全期間通行證」與「特別優惠票」等。

文：戴雅真（中央社記者）

2025年世界博覽會將在日本大阪舉行，11月30日邁入倒數500天，早鳥票正式開賣。這是日本第3度舉辦世博會，也是繼東京奧運以來再次舉辦國際性活動。大阪關西世博經歷預算飆漲、多國退出，以及籌辦進度落後等負面消息，能否繼東奧後打出成功雪恥仗，備受各界關注。

2025年世界博覽會將在日本大阪舉行，距離開幕進入倒數500天，早鳥票已於11日30日開賣，從這天起到開幕期前一天有各種不同程度優惠，想參觀的民眾可以透過線上購買。

大阪關西世博會預估經濟效益

日本為2025年大阪關西世博會設定的主題為「為世間生靈謀劃未來社會」，場地在大阪灣海濱的人工島「夢洲」，舉辦時間為2025年的4月13日到10月13日，共184天，可望吸引約2800萬人次到場參與，帶來2兆日幣（約新台幣4245億元）的經濟效益。

大阪關西世博門票怎麼買

大阪關西世博會的超級早鳥票從11月30日起開始販售。門票種類繁多，預售期間販售的票種有「開幕券」、「前期券」、「一日券」（含超級早鳥、早鳥票）、「夏季通行證」、「全期間通行證」與「特別優惠票」等。

以成人票為例，可以在2025年4月13日至26日開幕期間擇一天入場的「開幕券」售價4000日幣（約合新台幣850元）。「前期券」可在4月13日至7月18日期間擇一天入場，售價5000日幣（約合新台幣1062元）。

「一日券」的超級早鳥優惠販售期間自2023年11月30日至2024年10月6日，可在世博會開幕後任意挑一天入場，售價6000日幣（約合新台幣1274元）。早鳥票則是從2024年10月7日開始販售，到開幕前一天2025年4月12日截止，售價6700日幣（約合新台幣1423元）。

至於為什麼「前期券」會比「一日券」便宜？官方解釋，這是因為世博會往往越到後期人越多，因此推出前期入場門票更省的優惠，希望藉此分散人潮。

「夏季通行證」使用時間為2025年7月19日至8月31日，不限次數入場，售價1萬2000日幣；「全期間通行證」則是2025年4月13日至10月3日期間不限次數入場，售價3萬日幣。特別優惠票限持有身心障礙手冊的民眾購買，同行者1名可享同票價3700日幣。

兩種通行證的入場時間都是上午11時起，比其他門票的9時入場要晚2小時，也希望能有疏導人潮的作用。

世博會開始後，成人的「一日券」價格恢復至7500日幣，但有限定平日入場的「平日券」，售價6000日幣，以及在傍晚5時之後才能入場的「夜間券」，售價3700日幣。

自行購票民眾首先需要註冊萬博ID，網頁目前有正體中文、簡體中文、日文、英文、韓文、法文可選擇，操作方便，只要一人註冊，就可幫全家購買門票。開幕後還可以透過這個帳號預約參觀場館，僅需以手機秀出QR CORD，使用電子門票即可入場。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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