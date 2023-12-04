日本世博會倒數4：大阪世博想像未來，AI服務人類、客製化培養肉上餐桌

文：戴雅真（中央社記者）

2025年世界博覽會將在日本大阪舉行，11月30日邁入倒數500天，早鳥票正式開賣。這是日本第3度舉辦世博會，也是繼東京奧運以來再次舉辦國際性活動。大阪關西世博經歷預算飆漲、多國退出，以及籌辦進度落後等負面消息，能否繼東奧後打出成功雪恥仗，備受各界關注。

日本為2025年大阪關西世博會設定主題為「為世間生靈謀劃未來社會」，充滿對未來世界想像。日本機器人教父石黑浩想像50年後，應是人工智慧為人類服務的世界；教授松崎典彌則設想餐桌上可能出現客製化培養肉。

石黑浩「生命的未來」展示館

日本在世博會的8個核心展館分別由8名製作人負責，以「生命的光輝計畫」（Brilliance of Life Project）為主題，邀請製片人河瀨直美、劇作家小山薰堂、石黑浩等人領導，以「擁抱生命」、「生命的循環」、「生命的共鳴」等為題，提供各種體驗。

大阪大學教授、ATR石黑浩實驗室客座主任石黑浩負責「生命的未來」（Future of Life）展示館。他說，50年前的大阪世博取得巨大成功，但當年大家在乎的只有科技，不在乎環境，也不在乎人類的未來，「如今人類才終於開始體認到，我們必須為人類的未來負責」。

然而，人類手上有太多科技可以應用，石黑浩表示，他的展示館目的是打造「未來」，讓大家體驗一下50年後的世界，預計將展示7個未來的生活場景，讓大家對未來有更具體的想像。

至於人工智慧（AI）會不會取代人類的爭議，身為日本仿真機器人鼻祖的石黑浩認為，人類之所以優於動物，就是人類具備科技，也因此人類永遠無法與科技、機器及AI切割，「就像我們現在老是在使用智慧型手機、手機幾乎等同於大腦的一部分一樣」，現在是用手機來分擔工作，未來則是用機器人。

他請出他的「仿真機器人」來回答問題。機器人「石黑浩」被問到想不想要統治人類時說，「不，我的目標不是要讓自己超越人類，我反而對理解人類感興趣，以及如何利用科技來提升我們的生活與社會」。「科技和AI的發展，不見得需要取代人類，反而開啟了陪伴與協助的新可能性。」

Photo Credit: 中央社 日本在2025年世博會的8個核心展館分別由8名製作人負責。其中，大阪大學教授石黑浩負責「生命的未來」展示館，身為機器人鬼才的他製作了仿造自己外型的機器人，還可以代替他回答問題。中央社記者戴雅真大阪攝 112年12月3日

量身打造肉品的未來餐桌？

隨著世界人口增加，人類對蛋白質的需求量提高，但增加牲口的飼養數量，卻可能帶來環境問題。根據聯合國糧農組織（FAO）數據，「全球畜牧業飼養家畜的二氧化碳總排放量為每年71億噸，占所有人為溫室氣體排放量的14.5%」。

因此，大阪大學研究所工學研究科教授松崎典彌與民間企業合作，以3D列印技術生產「培養肉」，最終目標是降低製作成本達成量產，希望對世界糧食短缺與環境問題提供解答。

不同於過去沒辦法模仿牛肉質地或結構的人造肉，培養肉透過採集牛等動物身上的細胞來生產。松崎典彌說，目前大家食用的肉有動物的肌肉與脂肪，若想要複製肉塊，就需建構同樣的組織，先製作肌肉纖維、脂肪、血管組織，再利用3D列印技術組成細長的纖維狀後綑綁起來，一塊肉就完成了，「當然，這過程絕對不簡單」。

參觀松崎典彌在大阪大學的實驗室，裡頭擺著島津製作所為實驗專門打造的儀器，他們的目標是透過3D列印技術，創造出有完美油花、可媲美「和牛」的培養肉。

之所以把「和牛」當目標，是因和牛有較多的單不飽和脂肪酸，被認為對人體更健康，也就是和牛的油酸（Oleic acid）。油酸的脂肪熔點只有攝氏13.4度，肉質更嫩，這也是為何用手指摸頂級的牛肉，脂肪會在手上化開的原因。

Photo Credit: 中央社 大阪大學研究所工學研究科教授松崎典彌與企業合作，以3D列印技術生產培養肉，不但有可能複製出肉類結構、打造出美麗的油花，甚至還可以針對脂肪和肌肉進行調整，量身打造出一塊專屬的肉品。中央社記者戴雅真大阪攝 112年12月3日

松崎典彌表示，透過3D列印技術，不但有可能複製出肉類結構、打造出美麗的油花，甚至還可以針對脂肪和肌肉進行調整，量身打造出一塊專屬的肉品。

在2025年大阪關西世博會，松崎典彌希望展現「未來廚房」樣貌。在他的想像中，未來肉類產業鏈從肉的細胞分離開始，接著培養、3D列印、品管、包裝、運送。

民眾購買肉類時，可以憑個人口味，訂製想要的脂肪比例。今天想吃肥一點，就來一塊脂肪30%肉品，為了健康希望吃瘦一點的肉，也可依喜好下單，甚至想吃魚肉混蝦肉、和牛混澳洲牛也沒問題，一個指令就可完成。

松崎典彌說，希望未來能不用殺死動物就有肉可吃，並推廣這項技術到世界各國，讓每家的餐桌上都有能客製化肉品的機器。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰