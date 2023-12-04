日本世博會倒數4：大阪世博想像未來，AI服務人類、客製化培養肉上餐桌
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日本為2025年大阪關西世博會設定主題為「為世間生靈謀劃未來社會」，充滿對未來世界想像。日本機器人教父石黑浩想像50年後，應是人工智慧為人類服務的世界；教授松崎典彌則設想餐桌上可能出現客製化培養肉。
文：戴雅真（中央社記者）
2025年世界博覽會將在日本大阪舉行，11月30日邁入倒數500天，早鳥票正式開賣。這是日本第3度舉辦世博會，也是繼東京奧運以來再次舉辦國際性活動。大阪關西世博經歷預算飆漲、多國退出，以及籌辦進度落後等負面消息，能否繼東奧後打出成功雪恥仗，備受各界關注。
日本為2025年大阪關西世博會設定主題為「為世間生靈謀劃未來社會」，充滿對未來世界想像。日本機器人教父石黑浩想像50年後，應是人工智慧為人類服務的世界；教授松崎典彌則設想餐桌上可能出現客製化培養肉。
石黑浩「生命的未來」展示館
日本在世博會的8個核心展館分別由8名製作人負責，以「生命的光輝計畫」（Brilliance of Life Project）為主題，邀請製片人河瀨直美、劇作家小山薰堂、石黑浩等人領導，以「擁抱生命」、「生命的循環」、「生命的共鳴」等為題，提供各種體驗。
大阪大學教授、ATR石黑浩實驗室客座主任石黑浩負責「生命的未來」（Future of Life）展示館。他說，50年前的大阪世博取得巨大成功，但當年大家在乎的只有科技，不在乎環境，也不在乎人類的未來，「如今人類才終於開始體認到，我們必須為人類的未來負責」。
然而，人類手上有太多科技可以應用，石黑浩表示，他的展示館目的是打造「未來」，讓大家體驗一下50年後的世界，預計將展示7個未來的生活場景，讓大家對未來有更具體的想像。
至於人工智慧（AI）會不會取代人類的爭議，身為日本仿真機器人鼻祖的石黑浩認為，人類之所以優於動物，就是人類具備科技，也因此人類永遠無法與科技、機器及AI切割，「就像我們現在老是在使用智慧型手機、手機幾乎等同於大腦的一部分一樣」，現在是用手機來分擔工作，未來則是用機器人。
他請出他的「仿真機器人」來回答問題。機器人「石黑浩」被問到想不想要統治人類時說，「不，我的目標不是要讓自己超越人類，我反而對理解人類感興趣，以及如何利用科技來提升我們的生活與社會」。「科技和AI的發展，不見得需要取代人類，反而開啟了陪伴與協助的新可能性。」
量身打造肉品的未來餐桌？
隨著世界人口增加，人類對蛋白質的需求量提高，但增加牲口的飼養數量，卻可能帶來環境問題。根據聯合國糧農組織（FAO）數據，「全球畜牧業飼養家畜的二氧化碳總排放量為每年71億噸，占所有人為溫室氣體排放量的14.5%」。
因此，大阪大學研究所工學研究科教授松崎典彌與民間企業合作，以3D列印技術生產「培養肉」，最終目標是降低製作成本達成量產，希望對世界糧食短缺與環境問題提供解答。
不同於過去沒辦法模仿牛肉質地或結構的人造肉，培養肉透過採集牛等動物身上的細胞來生產。松崎典彌說，目前大家食用的肉有動物的肌肉與脂肪，若想要複製肉塊，就需建構同樣的組織，先製作肌肉纖維、脂肪、血管組織，再利用3D列印技術組成細長的纖維狀後綑綁起來，一塊肉就完成了，「當然，這過程絕對不簡單」。
參觀松崎典彌在大阪大學的實驗室，裡頭擺著島津製作所為實驗專門打造的儀器，他們的目標是透過3D列印技術，創造出有完美油花、可媲美「和牛」的培養肉。
之所以把「和牛」當目標，是因和牛有較多的單不飽和脂肪酸，被認為對人體更健康，也就是和牛的油酸（Oleic acid）。油酸的脂肪熔點只有攝氏13.4度，肉質更嫩，這也是為何用手指摸頂級的牛肉，脂肪會在手上化開的原因。
松崎典彌表示，透過3D列印技術，不但有可能複製出肉類結構、打造出美麗的油花，甚至還可以針對脂肪和肌肉進行調整，量身打造出一塊專屬的肉品。
在2025年大阪關西世博會，松崎典彌希望展現「未來廚房」樣貌。在他的想像中，未來肉類產業鏈從肉的細胞分離開始，接著培養、3D列印、品管、包裝、運送。
民眾購買肉類時，可以憑個人口味，訂製想要的脂肪比例。今天想吃肥一點，就來一塊脂肪30%肉品，為了健康希望吃瘦一點的肉，也可依喜好下單，甚至想吃魚肉混蝦肉、和牛混澳洲牛也沒問題，一個指令就可完成。
松崎典彌說，希望未來能不用殺死動物就有肉可吃，並推廣這項技術到世界各國，讓每家的餐桌上都有能客製化肉品的機器。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
我們想讓你知道的是
從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
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