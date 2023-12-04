加薩重燃戰火，美國要求以勿傷平民；《路透社》：以色列告知阿拉伯國家，擬於戰後加薩設緩衝區

以色列擴大地面行動至整個加薩，交火至今發動上萬次空襲

（中央社）以色列國防軍（IDF）今天（當地時間3日）宣布，以色列正在將地面行動擴大到整個加薩走廊（Gaza Strip）。自與哈瑪斯（Hamas）延長休戰的協議1日破局以來，以色列恢復戰鬥行動，持續轟炸加薩。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）在記者會中：「以色列國防軍正在恢復並擴大地面行動，以對抗哈瑪斯在整個加薩走廊的據點。」

哈加里也強調「空軍向地面部隊提供空中援助的重要性」，並表示對恐怖分子的總部、武器製造設施、隧道和火箭發射場發動空襲，限縮了地面行動遭受的威脅。

他補充說：「我們的政策很明確，我們將強力打擊對我國領土構成的任何威脅。」

《法新社》報導，以色列當局表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯武裝分子10月7日突破加薩邊境進入以色列發動攻擊，造成約1200人喪命，其中大多數是平民，並且挾持了約240名人質，點燃以哈之間的戰火。

以色列矢言將摧毀哈瑪斯，旋即採取空中和地面行動作為回應，加薩當局稱以色列的行動造成眾多平民傷亡，其中大多是婦孺。

以色列軍方表示，自衝突爆發以來，以方已發動上萬次空襲。

軍方還說，已在加薩地區發現800多個隧道豎井，並「摧毀」了其中約500個，他們還說，有許多隧道豎井位於學校和清真寺等民用建築附近或內部。

加薩重燃戰火，美國加大力道要以色列勿傷平民

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯看似均無意重啟破局的休戰協議情況下，美國升高呼籲以色列在加薩打擊哈瑪斯時，避免對巴勒斯坦平民造成進一步傷害。

《路透社》報導，以哈延長臨時停火協議破局後，以色列部隊開始襲擊加薩。對此，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）表示加薩已有太多無辜巴勒斯坦人喪命，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）則認為以色列有保護平民的「道德責任」。

賀錦麗和奧斯汀今天的言論，是華府升高施壓，要求以色列在加薩走廊的軍事行動焦點愈來愈南移的同時，行事要更加謹慎。

以哈戰火再起今天進入第3天，加薩走廊居民擔心目前的空襲和砲擊將是以色列地面行動進一步南移的前奏，若真是如此，他們恐被推進至一個愈來愈小的角落，甚至可能前進埃及。

加薩衛生當局表示，為期一週的休戰1日結束以來，已至少有193名巴勒斯坦人喪生，自以哈戰爭爆發以來更已有超過1萬5000名巴人丟了性命。哈瑪斯10月7日對以色列南部發動攻擊，造成1200人死亡，並有200多人被扣為人質，以色列因此矢言要消滅哈瑪斯。

賀錦麗在杜拜發表演說時表示，以色列有權自衛，但必須遵守國際法和人道規範，且已有「太多無辜的巴勒斯坦人慘遭殺害」。

賀錦麗告訴記者說：「老實說，平民苦難的程度以及加薩傳出來的照片和影片，都令人十分吃驚。」

奧斯汀則在以色列有必要保護加薩平民這方面，發表了迄今用詞最強硬的評論，說這是以色列「道義責任和戰略義務」。

奧斯汀承諾美國會支持以色列這個「世上最親密的盟友」，並表示他已敦促以色列官員大幅拓展加薩取得人道援助的管道。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨天在特拉維夫（Tel Aviv）舉行的記者會上表示，該國將持續和美國以及國際組織協調，為加薩平民劃定「安全區」。

納坦雅胡說：「這很重要，因為我們不想傷害人民，只是有強烈的慾望要毀了哈瑪斯。」

美國愈來愈強烈要求以色列，在加薩南部發動任何攻擊時必須縮小交戰區，並保障給非戰鬥人員的安全區。

《路透社》：以色列告知阿拉伯國家，擬於戰後加薩設緩衝區

埃及和區域消息人士透露，以色列已通知幾個阿拉伯國家，希望在加薩邊境的巴勒斯坦這側設立一個緩衝區，以防止未來發生攻擊，此為戰後加薩提議的一部分。

《路透社》引述3位區域消息人士表示，以色列將其計畫告知埃及、約旦和阿拉伯聯合大公國。以色列和阿拉伯聯合大公國於2020年關係正常化。

消息人士還說，和以色列沒有外交關係的沙烏地阿拉伯也收到通知。沙國在美國斡旋下和以色列推動關係正常化，但因10月7日爆發的加薩戰爭而喊卡。

消息人士並未透露以色列擬設加薩緩衝區的計畫是如何傳達給利雅德當局。以色列和沙國沒有直接溝通管道。消息人士表示，非阿拉伯國家土耳其也接獲了通知。

以色列在為期7天的休戰結束後，於12月1日重啟攻勢。這項倡議並不意味著以色列攻勢很快將停止，卻凸顯出除既有的埃及和卡達等阿拉伯調停者以外，以色列也和其他國家接觸，尋求形塑戰後的加薩。

沒有一個阿拉伯國家表示願意在未來對加薩實施監督和管理，大多數阿拉伯國家都嚴厲譴責以色列的攻勢。根據加薩當局，以國的攻勢已造成巴勒斯坦1萬5000多人死亡，加薩城市地區大多被夷為平地。以方表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）10月7日發動的突襲造成1200人死亡，同時還劫持200多名人質。

要求匿名的3名消息人士之一，同時也是區域資深安全官員指出：「以色列希望在加薩和以色列之間從北到南建立一個緩衝區，以防止任何哈瑪斯或其他武裝分子滲透或攻擊以色列。」

阿拉伯聯合大公國官員在被詢及是否已得知這項緩衝區計畫時，未直接回應僅表示：「阿聯將支持所有相關各方商定的任何未來戰後安排」，以達到（區域）穩定，以及一個巴勒斯坦國家。