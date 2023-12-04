加薩重燃戰火，美國要求以勿傷平民；《路透社》：以色列告知阿拉伯國家，擬於戰後加薩設緩衝區
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美國愈來愈強烈要求以色列，在加薩南部發動任何攻擊時必須縮小交戰區，並保障給非戰鬥人員的安全區。美國副總統賀錦麗在杜拜發表演說時表示，以色列有權自衛，但必須遵守國際法和人道規範，且已有「太多無辜的巴勒斯坦人慘遭殺害」。
以色列擴大地面行動至整個加薩，交火至今發動上萬次空襲
（中央社）以色列國防軍（IDF）今天（當地時間3日）宣布，以色列正在將地面行動擴大到整個加薩走廊（Gaza Strip）。自與哈瑪斯（Hamas）延長休戰的協議1日破局以來，以色列恢復戰鬥行動，持續轟炸加薩。
美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）在記者會中：「以色列國防軍正在恢復並擴大地面行動，以對抗哈瑪斯在整個加薩走廊的據點。」
哈加里也強調「空軍向地面部隊提供空中援助的重要性」，並表示對恐怖分子的總部、武器製造設施、隧道和火箭發射場發動空襲，限縮了地面行動遭受的威脅。
他補充說：「我們的政策很明確，我們將強力打擊對我國領土構成的任何威脅。」
《法新社》報導，以色列當局表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯武裝分子10月7日突破加薩邊境進入以色列發動攻擊，造成約1200人喪命，其中大多數是平民，並且挾持了約240名人質，點燃以哈之間的戰火。
以色列矢言將摧毀哈瑪斯，旋即採取空中和地面行動作為回應，加薩當局稱以色列的行動造成眾多平民傷亡，其中大多是婦孺。
以色列軍方表示，自衝突爆發以來，以方已發動上萬次空襲。
軍方還說，已在加薩地區發現800多個隧道豎井，並「摧毀」了其中約500個，他們還說，有許多隧道豎井位於學校和清真寺等民用建築附近或內部。
加薩重燃戰火，美國加大力道要以色列勿傷平民
以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯看似均無意重啟破局的休戰協議情況下，美國升高呼籲以色列在加薩打擊哈瑪斯時，避免對巴勒斯坦平民造成進一步傷害。
《路透社》報導，以哈延長臨時停火協議破局後，以色列部隊開始襲擊加薩。對此，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）表示加薩已有太多無辜巴勒斯坦人喪命，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）則認為以色列有保護平民的「道德責任」。
賀錦麗和奧斯汀今天的言論，是華府升高施壓，要求以色列在加薩走廊的軍事行動焦點愈來愈南移的同時，行事要更加謹慎。
以哈戰火再起今天進入第3天，加薩走廊居民擔心目前的空襲和砲擊將是以色列地面行動進一步南移的前奏，若真是如此，他們恐被推進至一個愈來愈小的角落，甚至可能前進埃及。
加薩衛生當局表示，為期一週的休戰1日結束以來，已至少有193名巴勒斯坦人喪生，自以哈戰爭爆發以來更已有超過1萬5000名巴人丟了性命。哈瑪斯10月7日對以色列南部發動攻擊，造成1200人死亡，並有200多人被扣為人質，以色列因此矢言要消滅哈瑪斯。
賀錦麗在杜拜發表演說時表示，以色列有權自衛，但必須遵守國際法和人道規範，且已有「太多無辜的巴勒斯坦人慘遭殺害」。
賀錦麗告訴記者說：「老實說，平民苦難的程度以及加薩傳出來的照片和影片，都令人十分吃驚。」
奧斯汀則在以色列有必要保護加薩平民這方面，發表了迄今用詞最強硬的評論，說這是以色列「道義責任和戰略義務」。
奧斯汀承諾美國會支持以色列這個「世上最親密的盟友」，並表示他已敦促以色列官員大幅拓展加薩取得人道援助的管道。
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨天在特拉維夫（Tel Aviv）舉行的記者會上表示，該國將持續和美國以及國際組織協調，為加薩平民劃定「安全區」。
納坦雅胡說：「這很重要，因為我們不想傷害人民，只是有強烈的慾望要毀了哈瑪斯。」
美國愈來愈強烈要求以色列，在加薩南部發動任何攻擊時必須縮小交戰區，並保障給非戰鬥人員的安全區。
《路透社》：以色列告知阿拉伯國家，擬於戰後加薩設緩衝區
埃及和區域消息人士透露，以色列已通知幾個阿拉伯國家，希望在加薩邊境的巴勒斯坦這側設立一個緩衝區，以防止未來發生攻擊，此為戰後加薩提議的一部分。
《路透社》引述3位區域消息人士表示，以色列將其計畫告知埃及、約旦和阿拉伯聯合大公國。以色列和阿拉伯聯合大公國於2020年關係正常化。
消息人士還說，和以色列沒有外交關係的沙烏地阿拉伯也收到通知。沙國在美國斡旋下和以色列推動關係正常化，但因10月7日爆發的加薩戰爭而喊卡。
消息人士並未透露以色列擬設加薩緩衝區的計畫是如何傳達給利雅德當局。以色列和沙國沒有直接溝通管道。消息人士表示，非阿拉伯國家土耳其也接獲了通知。
以色列在為期7天的休戰結束後，於12月1日重啟攻勢。這項倡議並不意味著以色列攻勢很快將停止，卻凸顯出除既有的埃及和卡達等阿拉伯調停者以外，以色列也和其他國家接觸，尋求形塑戰後的加薩。
沒有一個阿拉伯國家表示願意在未來對加薩實施監督和管理，大多數阿拉伯國家都嚴厲譴責以色列的攻勢。根據加薩當局，以國的攻勢已造成巴勒斯坦1萬5000多人死亡，加薩城市地區大多被夷為平地。以方表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）10月7日發動的突襲造成1200人死亡，同時還劫持200多名人質。
要求匿名的3名消息人士之一，同時也是區域資深安全官員指出：「以色列希望在加薩和以色列之間從北到南建立一個緩衝區，以防止任何哈瑪斯或其他武裝分子滲透或攻擊以色列。」
阿拉伯聯合大公國官員在被詢及是否已得知這項緩衝區計畫時，未直接回應僅表示：「阿聯將支持所有相關各方商定的任何未來戰後安排」，以達到（區域）穩定，以及一個巴勒斯坦國家。
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綠能x數位，科技助攻水產養殖產業升級
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水產養殖結合太陽光電是一種創新的經營模式，讓漁場除了既有的漁獲外，更能提供綠電創造額外收益，國內更有漁場順勢導入數位工具管理養殖環境，持續提升水產質量。我們可以看到，數位與能源的雙軸轉型正在養殖漁業發生。
糧食生產是農漁業的主要功能，順應環境選擇不同的作物與耕種策略，是農漁民智慧的累積，臺灣的農漁業實力更是享譽國際。然而，由於整體產業結構轉型、生活型態轉變，傳統看天吃飯的一級產業，較不容易成為新世代就業的優先選項，如何在現有產業基礎上創造新商機、吸引年輕人返鄉，是各界都在思考的課題。
近年來，各國政府致力推動再生能源以實踐減碳，在不同場域、建物等結合光電開發的複合式發展模式，成為兼顧空間利用效率、提高單位面積產值的創新解決方案，這樣的趨勢正在農漁業現場發生。
農漁業結合光電創造附加價值
農電共生可提供自給自足的再生能源，還能保護農作物免受極端天氣影響，提高生產韌性，多餘的電力也可以躉售，提升農民收入。著眼於光電帶來的附加價值，越來越多國家看好農業結合太陽光電的發展潛力，德國、日本已有多個果園結合太陽光電從事農電共生，法國也實驗在成列的葡萄藤上安裝太陽光電模組。
不只農業，國際也開始出現結合水產養殖與太陽光電的漁電共生。例如美國切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發展出太陽能牡蠣生產系統，不僅實現綠電自發自用，漁產收穫量更高達傳統養殖場的45倍；而在養蝦大國越南，也開始執行養蝦場結合太陽能發電的漁電共生計畫，為養殖場提供穩定電力並帶來漁獲，一舉兩得。
數位轉型為漁電共生添助力
漁電共生是利用漁業養殖場域結合太陽光電設置，期能改善生產環境、增加漁民收益，創造土地多元利用，是臺灣積極推動的重要政策方向之一。不過其他國家與臺灣的漁電共生開發型態不太一樣，其他國家多以沿海鋪設水面型光電為主，臺灣的漁電共生則採用室內養殖場搭配屋頂型光電，或室外魚塭搭配立柱型／水面型／塭堤型光電設備，近年來在許多漁民與光電業者的努力合作下，這樣的複合式土地利用模式逐漸展現效益。
不同養殖物種的環境需求不一，漁電共生導入的過程須經磨合，運用魚塭上方架設太陽能板，冬天防寒害、夏天助降溫，並配合不同物種的習性調整投料策略，同時結合數位環境監控系統調節養殖環境，進而達到提高漁獲收益之積極目的。
光電開發帶來的效益，也讓原本衰頹的產業地景重現生機，例如位於臺南七股的日運案場，原本是高鹽度的廢棄魚塭地，在養殖專家與在地青年的協力下，透過微生物、益生菌來控制池水，搭配AI數位化儀器監控養殖過程，持續累積養殖數據建立資料庫，烏魚、虱目魚、白蝦的混養模式已多次收成；四鯤鯓漁電共生案場過去同樣是廢棄魚塭，改建為室內型漁電共生案場後，能精準控制環境變數以從事精緻養殖，已成功育成一尾重達30克以上的白蝦。
由於漁電共生帶來的效益逐漸獲得認同，有別於過去多為光電業者發起的開發模式，最近也出現由漁民發起的漁電共生規劃，例如茄萣區不少養殖戶視漁電共生為吸引青農返鄉的契機，積極爭取納入漁電共生先行區；目前採用塭堤型與立柱型的光電設施，養殖的虱目魚也已開始收成。
養殖漁業正在實現數位與能源的雙軸轉型
數十年來漁民的養殖專業與經營視野，讓臺灣水產養殖產業在國際上向來有一席之地，但近年來確實也面臨產業結構轉型、從業人口老化凋零的挑戰；如今結合光電的漁電共生模式，讓原本看似傳統的一級產業開始蛻變，養殖模式、經營模式、商業模式不斷創新，也吸引更多青年關注與投入；臺灣養殖王國的美名，相信在不久的未來，將藉由數位與能源的雙軸轉型，再次展現耀眼光芒。
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