香港社運人士周庭流亡加拿大，稱曾應國安要求「返一次大陸」、寫「悔過書」

（中央社）被稱為「學民女神」的前「香港眾志」核心成員周庭，在加拿大宣布經慎重考慮後「大概一輩子不會回去了」；香港警方今天（4日）對此表達譴責，呼籲懸崖勒馬勿一生背負「逃犯」之名。

《美國之音》今天報導，周庭2021年6月從監獄中獲釋後，鮮對外公開露面，更加絕跡於社群媒體。外界對她在香港的動向一無所知。但她突然於12月3日在社群媒體Instagram公開她的最新動向。

根據周庭社群網站文章，她說目前在加拿大一所大學就讀，依國安警要求在12月底的假期短暫返回香港向警方報到。但經過深思熟慮，包括香港局勢、自身安全、生理與心理健康狀況，決定不會返回香港。

她表示，「大概一輩子不會回去了」。主要的原因是，如果回去報到，國安即使不拘捕或收回護照，也很有可能會像之前那樣，提出一些條件或進行問話，而她需要滿足他們要求才能回到加拿大。

她說：「隨著香港形勢變得更嚴峻，他們也隨時可以再以調查為由禁止我出境。我不想再被迫做不想做的事情，也不想再被迫到中國大陸了。這樣下去，即使我人安全，身體和心靈也會崩潰。」

周庭強調，並不是最初便有不返回香港的打算，當還在香港時，完全沒有思考過是否回港的問題，在連自己能否順利出境也不清楚情況下，根本沒有心思思考之後的事情。但當她來到加拿大安頓後，才慢慢開始思考，在做出這次決定前，她還買了12月回港的機票。所以她並非處心積慮欺騙國安，若有這陳述絕對是錯的。

她表示，2020年11月23日因警總案開始還押，隨後被判入獄。判刑僅僅是10個月，以現今的標準來說，是「相當的短」。縱使如此，監禁期間一直很害怕自己無法出獄，幸運地，能在2021年6月離開監獄，但心中的恐懼和不安，卻絲毫沒有消失。

她指出，按照國安法的程序，每3個月，國安都會要求簽署一份「扣留旅遊證件通知書」，通知護照會被多扣留3個月，3個月又3個月。每次報到也擔心會隨時再被拘捕，即使回到家，也總是想像著，國安是否在某個清晨，就如上次般，敲打大門，試圖把鎖撬爛，破門而入，再次用某個罪名把她帶走。

周庭說曾被迫到中國大陸，指今年8月為了滿足國安人員條件取回被扣押護照，「被安排」過境到了中國大陸一次。香港警務處國安處人員協助她成功申請回鄉證，並陪同她到深圳「一天遊」。周庭被安排參觀「改革開放展覽」，了解中共發展以及歷代領導人「輝煌成就」。其後，更被安排到騰訊總部，了解「祖國的科技發展」。

她承認自己患上焦慮症、驚恐症、創傷後壓力症及憂鬱症，指出「這幾年切身感受到，免於恐懼的自由，是多麼可貴的東西。將來還有很多未知，但可以知道的是，我終於不用再為會否被捕而擔憂，也可以說想說的話、做想做的事了」。

周庭因涉入2019年「反送中」抗爭被判刑10個月入獄，隨後遭升級為「甲級犯人」，曾被移監到高度設防級別的女懲教所服刑。

對於周庭棄保流亡加拿大，《香港01》今天報導，香港警方回覆事件指出，對於最近有人在社交媒體表示，不會按時向警方報到，警方強烈譴責這些公然挑戰法紀的不負責行為，同時呼籲當事人懸崖勒馬，不要選擇走一條不歸的路，一生背負「逃犯」之名。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex