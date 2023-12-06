【專訪】僑外生想留台工作卡關多，楊冠義：雇主不清楚外國人聘僱規定是主因之一
我們想讓你知道的是
近年來台灣逐漸放寬在臺就業及居留法規等措施，讓外國優秀人才能夠進得來、留下來。僑外生雖獲台灣培育，但想留台尋求工作機會時卻時常碰釘。除了台灣，鄰近的東北亞國家也因應高齡化、少子化的現象，積極向外攬才。各國使出優渥的聘雇條件，台灣要如何才能留得住人才？
「畢業後，我可以留在台灣嗎？」這是許多留台僑外生畢業之後面對的困擾。雖然大多數僑外生對於留台工作有憧憬，但畢業後需要在一年內申請工作證，才能繼續留在台灣，且面臨台灣的「外籍專業人才門檻」，實屬不易。
為了延攬更多外籍人才來臺就學及就業，近年來台灣逐漸放寬在臺就業及居留法規等措施，讓外國優秀人才能夠進得來、留下來，並與國內人才相互激盪，以提升台灣產業的國際競爭力。然而這方面的政策還有待改善，僑外生雖獲台灣培育，但想留台尋求工作機會時卻時常碰釘。
2014年7月開始，「畢業僑外生留台工作」除了依一般依薪資、工作經驗等條件申請外，亦可以使用「評點配額機制」（簡稱：評點制）申請。在台灣畢業之僑外生，只要經勞動部審核累計點數滿70點，雇主即可以此方式聘請外籍人士。
迦南計畫「僑外生的人力銀行」
外國人想要留在台灣，就必須要先找到工作並申請工作證。來自馬來西亞的楊冠義於2014年創辦僑外生社群平台「M.I.T. Malaysian In Taiwan 馬來西亞人在台灣 」以及「Canaan Project迦南計畫」，專注在僑外生人才社群，為優秀的僑外生與企業提供平台，分享就業職缺及實習媒合機會，讓台灣與大東南亞的人才交流更緊密。
針對僑外生在台就業遇到最大的問題，楊冠義接受《關鍵評論網》專訪時表示，許多僑外生向他反應，自己應徵的中小企業無法達到聘請外籍專業人士的全年營業收入標準，有的雇主則是無相關經驗，認為申請過程會過於繁雜，因此最後放棄聘請外籍人士。
為了協助僑外生善用「評點制」留台工作，迦南計畫不時會在網站上推薦職缺，讓僑外生多一個管道尋求工作機會。
楊冠義也是2014年第一屆申請通過「評點制」，成功留台發展的僑外生，他現已取得台灣的永久居留證。近年來他常常奔於舉辦各項活動，幫助僑外生與台灣企業媒合。
他說：「就像台灣的104人力銀行或者是招聘求職網站JobStreet，我們特別在幫助台灣企業在找僑外生，現在比較像是接案子的方式去合作，比如一些企業想找馬來西亞人，我們就會幫忙辦招募說明會，在臉書投招募廣告。」
此外，楊冠義每年都會聯合教育部或僑委會，舉辦僑外生校園就業展，招募僑外生留台工作。他日前就在「Canaan Project迦南計畫」臉書平台上直播，與台灣經濟研究院代表大聊跨國產業人才交流的議題，深入瞭解目前僑外生就業的問題。
全台大缺工時代
根據勞動部的數據顯示，自103年7月起，僑外生除了透過單一薪資制度外，透過「評點制」取得聘僱許可人次逐年增加，於111年底核准留臺已達12309人次 ，占總聘僱許可人次之89%。當中以馬來西亞人最多，有4916人，第二是印尼2451人，第三則是越南2185人。
儘管透過「評點制」取得聘僱許可人次逐年增加，但若是與台灣正面臨的百萬缺工潮對比，卻是供不應求。據104人力銀行指出，今（2023）年11月工作機會數再度突破百萬，達到104.2萬個，年增4.2%，已是連續9個月超越百萬大關，顯示缺工數百萬以上已成為常態。
再加上台灣人口已經連續3年負成長，少子化的問題再加上新世代工作價值觀改變， 人力市場嚴重不足。台灣企業未來不得不走向「多元種族」，向東南亞國家招攬人才。
台灣如何留得住人？
其實，除了台灣，鄰近的東北亞國家也因應高齡化、少子化的現象，積極向外攬才。各國使出優渥的聘雇條件，台灣要如何才能留得住人才？
近年來，政府開放更多評點制名額，讓更多符合資格的僑外生有機會留台工作。但對楊冠義來說，開放更多名額並無法真正解決問題，因為申請工作准證的門檻依然很高，儘管名額增加還是不會有人申請。
他表示，「對外國人來說，台灣的優點就是具備良好的生活居住條件，很方便，適合生活步調，不像香港或新加坡的節奏這麼快速，外國人會想要在這裡生活。但如果這些條件不加以改善，遲早會被淘汰，優勢也會逐漸減少。」
針對「評點制」，楊冠義建議，政府應該進一步鬆綁評點制內的企業規定。對於設立未滿1年的新企業，營業額就必須達新臺幣1000萬元以上，對他們來說是非常困難的。因此首要需調整的，是放寬企業營業額的部分。這樣不只是大企業，中小企業也同樣可以徵外籍人才。
此外，政府也應該大力宣導鼓勵企業聘請僑外生，簡化僑外生申請留台程序。讓雇主們知道其實並沒有這麼難，因為一般雇主觀念上還是停留在申請工作證的程序非常繁雜，因此最終還是放棄聘請外籍人才。
最後他也提到，外國人如需轉換雇主，就得由新雇主再次申請許可，並檢附受聘僱外國人之離職證明文件，現在每次轉職就要先考慮申請新的工作證的問題。對此他建議政府，可考慮將工作證綁定在個人身上，讓持卡人在證件有效期間內，可自由尋職、就職及轉職，不受限於一定的雇主以提高外國人才留台工作的意願。
台企的「外派人員」
後疫情時代，一個人不再只能是侷限於同一個地方工作，可能是兩地或多地移動，這也從中延伸出另一種趨勢。楊冠儀認為，如今僑外生不只是擁有一種選擇，除了留台工作，不如先在台灣找到工作，再回到自己的國家，當台灣企業的「外派人員」。僑外生畢業後可以在熟悉的台灣文化公司上班，同時也可以「回家」上班，一舉兩得。
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中華電信 HiNet 光世代持續進化！讓全家體驗「最速」飆網快感！
我們想讓你知道的是
網路是每一個現代人不可或缺的重要資源，除了出門在外使用行動網路，家中更是需要高速、穩定且優質的寬頻服務，來滿足全家人的上網需求，而本篇文章也透過東方線上最新發佈的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」結果，為大家整理選擇家用寬頻的四大關鍵點。
網路對現代人的重要性不言而喻，日常生活已與網路密不可分，因此速度夠快、穩定性夠高且安全可靠的上網產品也開始受到大家重視。除了一般在戶外使用手機的行動網路，回到家中更需要可靠的家用寬頻環境。不過提供寬頻上網服務的業者不少，到底該選哪一家、何種規格的上網服務才最穩定可靠，相信也是讀者心中的疑問。
近期由知名市調公司 東方線上所發佈的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」報告顯示，家用寬頻用戶最常遇到「Wi-Fi效能差」、「連線不穩定」與「網速慢」等困擾，而且由於家中的寬頻網路多半為全家共用，除了同住的家人，學生族群或是小資上班族也會與同學、朋友合租，而面臨多人共用網路的狀況。因此多人同時上網的連線穩定性，儼然成為許多人選擇家用寬頻時的關鍵考量！
在接下來的文章中，我們也將為大家彙整四個選擇家用寬頻的重要關鍵，只要掌握住這幾個訣竅，自然讓你不花冤枉錢不踩雷！
關鍵一：選擇「光纖到府」全家一起暢快飆網！
最近幾年，我們可以從市面上各個家用寬頻業者的宣傳廣告中看到，不少業者都已經標榜使用「光纖網路」，也讓一般消費者難以分辨是否每一家口中所說的「光纖」都是相同規格、相同品質？
若是仔細深究不同業者所使用的固網佈建規格，不難發現到其中有不少「貓膩 」，其中有線電視業者通常採用的是與傳統同軸電纜整合了「混合式光纖架構」，也就是從業者的機房端到用戶家中的網路傳輸線路中，僅有部份採用光纖架構，除了傳輸速度與穩定性可能大打折扣，甚至網路訊號的延遲時間（RTT）也比較高，直接影響玩線上遊戲或是上網搶票的使用體驗！
為了避免上述問題發生，建議大家在選擇家用寬頻時，首選以FTTH「光纖到府」方式提供服務的業者，像是目前家用寬頻龍頭中華電信 HiNet 光世代300M 以上頻寬採用「光纖到府」，確保使用者能享有「一條光纖直通府上」的品質。並且中華電信的線路，從機房端至用戶端，主要佈建在專用的地下電信管道內，如此一來，線路可以受到良好的外在保護，可大幅降低連線品質受到外在環境因素干擾的可能性， 網速體驗自然最快、最穩，也讓通訊延遲更低，讓你連線電競或是上網搶購都快人一步免焦慮！
除了「光纖到府」是關鍵，另一個與上網體驗有關、但卻經常被大家忽略的，就是「國際連線頻寬」的規格，畢竟大家在使用網路時，不會單純只瀏覽或使用台灣本地的網站服務，更多會是跨國連結至國際伺服器的使用型態，若是家用寬頻業者的國際連線頻寬不足，很容易遇到上網尖峰時段發生網路延遲、甚至連線相當緩慢的狀況！值得一提的是，TWINC在今年10月最新公佈的國外連線頻寬統計，全台連外頻寬最大的固網業者正是中華電信 HiNet，頻寬規模是其他業者的 3 倍至 50 倍[1]，除了直達路由的延遲較低，也具備多套備援路由，提升國際連網的穩定度，對使用者更有保障！
關鍵二：「雙飆新升代」成主流，升級雙向大頻寬 讓上傳和下載一樣順暢
從最新的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」中，不難發現到此次調查的結果也延續了去年的趨勢－有愈來愈多消費者傾向於升級更大的頻寬，其中尤其是 101-300M 之間的用戶成長度最高，而隨著家用寬頻龍頭HiNet 光世代積極推動300M、500M方案的「雙向對稱頻寬」2 ，用戶無需額外花費就能體驗到上傳與下載相同速率的極致飆網體驗，不僅避免上傳頻寬壅塞導致影響下載速度的窘境，也符合現代人比過去更仰賴上傳頻寬的使用情境，包括開直播、社群分享大量照片、影片，以及常見的雲端服務、即時通訊工具的檔案分享，都能更有效率！而雙向對稱頻寬的「雙飆新升代」相信也將成為消費者家用寬頻的主流選擇。
關鍵三：不只有線飆速，同步提供最佳 Wi-Fi 無線連網體驗更重要
在此次東方線上的調查中，我們發現到不少消費者的上網需求並非只侷限於有線連網，Wi-Fi 無線連網的需求相對更重要，也產生許多使用上的「痛點」，包括家中無線網路涵蓋的範圍不足、死角過多，使用的 Wi-Fi 分享器不夠穩定、常斷線，或是家中使用者、連網裝置太多，使用者難以自行解決 Wi-Fi 產生的使用問題…等。
即使家裡裝了無線路由器，但仍然有很多收訊死角？透過中華電信Wi-Fi全屋通服務，可針對家中實際狀況來設置無線路由器，甚至面對大坪數、多樓層空間也能建構Mesh Wi-Fi網狀網路，讓涵蓋訊號更全面。
除了手機、平板電腦、筆電…等常見的設備需要無線連網，還有家中愈來愈多的 IoT 智慧物聯網裝置，例如：智慧家電、智慧安防等設備，也同樣需要穩定的 Wi-Fi，所以建議消費者在選擇家用寬頻時，須進一步了解業者是否有同步提供 Wi-Fi連網的佈建服務。以中華電信 HiNet光世代 為例，用戶可以選搭「Wi-Fi 全屋通」的整合服務，在施工的同時，專業工程師也會依據客戶家中環境不同，提供完整的無線網路環境規劃，並搭配優質的 Wi-Fi 6無線路由器，近期更推出最新的Wi-Fi 6E規格，具備更大頻寬、更低延遲速率及低干擾的優勢。如果是大坪數、或是多樓層透天厝，則能透過兩台以上無線路由器組成Mesh Wi-Fi 網狀網路架構的超涵蓋訊號，打造隨時隨地、全屋漫遊的無縫上網環境，同時以月租方式租用設備，不僅沒有初期大量投資設備的成本，也不需要負擔後續產生的維護成本，只要有任何問題，一通電話找24小時客服，就能快速為你解析問題，不用擔心要自行上網做功課，還要 DIY 到心很累了！
關鍵四：守護網路安全一步到位，更讓人安心
雖說網路帶來不少便利，但相對潛藏於網路背後的資安威脅也不免讓人膽戰心驚！尤其上網時，有可能因為一時不察點擊到帶有惡意的連結，又或是連上的網站或應用服務本身就潛藏惡意程式，在沒有任何防備的情況下，就很容易因此而「中招」，輕則系統不穩、當機，嚴重的可能造成個人隱私資料外流，甚至因為勒索病毒讓重要檔案付之一炬。
尤其是家人、朋友共用網路，但卻完全沒有資安意識的情況，很有可能成為病毒、駭客與詐騙的「破口」，因此建議大家在選擇家用寬頻時，可以進一步留意業者是否有提供額外的網路安全加值服務，像是中華電信就提供了相當完整的防護解決方案，包括防駭守門員、色情守門員、防毒防駭…等服務，而HiNet光世代 300M (含)以上的用戶也免費享有「上網守衛服務」，提供「有感防護阻擋頁面」，讓網路上的「有駭」網站不得其門而入，進而確保網路使用無後顧之憂，並降低被駭風險！
結語：全家的數位生活，讓中華電信 HiNet光世代 一手包辦！
從東方線上歷年來的「消費者網路使用行為與滿意度調查」，都能看出消費者對於家用寬頻選擇的需求變化，消費者在家使用網路需求愈來愈高，對於追求高速網路方案的態勢更為明顯，而且對於消費者來說，選擇家用寬頻業者至關重要的還是在於「網路穩定性」、「品牌口碑」與「解決網路使用問題的能力」這幾個面向，尤其對於網路重度使用者來說，一時半刻的斷線都是難以忍受的，而在所有業者中，中華電信 HiNet光世代連年獲得滿意度 No.1 的肯定，顯示不論是產品品質還是客戶服務，都獲得了消費者的信賴。
中華電信HiNet光世代「速在必行 2.0」方 案為大家帶來網速有感升級！升級雙向對稱頻寬300M、500M方案也有超划算的價格，也能搭配Wi-FI全屋通一次完成家中無線網路環境的建置！
對於重視居家上網品質，尤其是要符合多人共用需求的消費者來說，中華電信 HiNet光世代在不少人心目中持續霸榜家用寬頻業者的第一首選，而近期推出的「速在必行 2.0」方案也持續提供優惠資費與加碼好康活動，其中 300M、500M 雙向對稱頻寬也成為最為超值的選擇，搭配「Wi-Fi 全屋通」即可輕鬆搞定家中無線連網環境，所以選擇家用寬頻，當然就要選擇最適合全家共享，大家都滿意的中華電信HiNet 光世代！
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[1] 數據來源：TWNIC 2023年10月公布數據 https://map.twnic.tw/
[2] 光世代網路服務因受距離及設備限制，供租對象為本公司採用產品技術可達之範圍為限，請逕洽客服0800-080123或至中華電信網站查詢是否可供裝光世代。光世代之網路各速率係指最高可提供之線路速率(Line rate)，客戶實際上網傳輸資料速率(Data rate)會因上網終端設備之軟硬體、距離、客戶所在位置之環境及到訪網站之連外頻寬、同時使用加值服務(如：MOD、OTT…)等因素之影響，有時會發生上網速率下降的現象，因此於提供上網服務時依國際標準網路品質分類歸屬為Best Effort模式。