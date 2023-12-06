【專訪】僑外生想留台工作卡關多，楊冠義：雇主不清楚外國人聘僱規定是主因之一

「畢業後，我可以留在台灣嗎？」這是許多留台僑外生畢業之後面對的困擾。雖然大多數僑外生對於留台工作有憧憬，但畢業後需要在一年內申請工作證，才能繼續留在台灣，且面臨台灣的「外籍專業人才門檻」，實屬不易。

為了延攬更多外籍人才來臺就學及就業，近年來台灣逐漸放寬在臺就業及居留法規等措施，讓外國優秀人才能夠進得來、留下來，並與國內人才相互激盪，以提升台灣產業的國際競爭力。然而這方面的政策還有待改善，僑外生雖獲台灣培育，但想留台尋求工作機會時卻時常碰釘。

製圖：《關鍵評論網》

2014年7月開始，「畢業僑外生留台工作」除了依一般依薪資、工作經驗等條件申請外，亦可以使用「評點配額機制」（簡稱：評點制）申請。在台灣畢業之僑外生，只要經勞動部審核累計點數滿70點，雇主即可以此方式聘請外籍人士。

迦南計畫「僑外生的人力銀行」

外國人想要留在台灣，就必須要先找到工作並申請工作證。來自馬來西亞的楊冠義於2014年創辦僑外生社群平台「M.I.T. Malaysian In Taiwan 馬來西亞人在台灣 」以及「Canaan Project迦南計畫」，專注在僑外生人才社群，為優秀的僑外生與企業提供平台，分享就業職缺及實習媒合機會，讓台灣與大東南亞的人才交流更緊密。

針對僑外生在台就業遇到最大的問題，楊冠義接受《關鍵評論網》專訪時表示，許多僑外生向他反應，自己應徵的中小企業無法達到聘請外籍專業人士的全年營業收入標準，有的雇主則是無相關經驗，認為申請過程會過於繁雜，因此最後放棄聘請外籍人士。

為了協助僑外生善用「評點制」留台工作，迦南計畫不時會在網站上推薦職缺，讓僑外生多一個管道尋求工作機會。

翻攝自Canaan Project網站

楊冠義也是2014年第一屆申請通過「評點制」，成功留台發展的僑外生，他現已取得台灣的永久居留證。近年來他常常奔於舉辦各項活動，幫助僑外生與台灣企業媒合。

他說：「就像台灣的104人力銀行或者是招聘求職網站JobStreet，我們特別在幫助台灣企業在找僑外生，現在比較像是接案子的方式去合作，比如一些企業想找馬來西亞人，我們就會幫忙辦招募說明會，在臉書投招募廣告。」

此外，楊冠義每年都會聯合教育部或僑委會，舉辦僑外生校園就業展，招募僑外生留台工作。他日前就在「Canaan Project迦南計畫」臉書平台上直播，與台灣經濟研究院代表大聊跨國產業人才交流的議題，深入瞭解目前僑外生就業的問題。

全台大缺工時代

根據勞動部的數據顯示，自103年7月起，僑外生除了透過單一薪資制度外，透過「評點制」取得聘僱許可人次逐年增加，於111年底核准留臺已達12309人次 ，占總聘僱許可人次之89%。當中以馬來西亞人最多，有4916人，第二是印尼2451人，第三則是越南2185人。

儘管透過「評點制」取得聘僱許可人次逐年增加，但若是與台灣正面臨的百萬缺工潮對比，卻是供不應求。據104人力銀行指出，今（2023）年11月工作機會數再度突破百萬，達到104.2萬個，年增4.2%，已是連續9個月超越百萬大關，顯示缺工數百萬以上已成為常態。

再加上台灣人口已經連續3年負成長，少子化的問題再加上新世代工作價值觀改變， 人力市場嚴重不足。台灣企業未來不得不走向「多元種族」，向東南亞國家招攬人才。

資料來源：勞動部、教育部，國發會整理。

台灣如何留得住人？

其實，除了台灣，鄰近的東北亞國家也因應高齡化、少子化的現象，積極向外攬才。各國使出優渥的聘雇條件，台灣要如何才能留得住人才？

近年來，政府開放更多評點制名額，讓更多符合資格的僑外生有機會留台工作。但對楊冠義來說，開放更多名額並無法真正解決問題，因為申請工作准證的門檻依然很高，儘管名額增加還是不會有人申請。

他表示，「對外國人來說，台灣的優點就是具備良好的生活居住條件，很方便，適合生活步調，不像香港或新加坡的節奏這麼快速，外國人會想要在這裡生活。但如果這些條件不加以改善，遲早會被淘汰，優勢也會逐漸減少。」

針對「評點制」，楊冠義建議，政府應該進一步鬆綁評點制內的企業規定。對於設立未滿1年的新企業，營業額就必須達新臺幣1000萬元以上，對他們來說是非常困難的。因此首要需調整的，是放寬企業營業額的部分。這樣不只是大企業，中小企業也同樣可以徵外籍人才。

此外，政府也應該大力宣導鼓勵企業聘請僑外生，簡化僑外生申請留台程序。讓雇主們知道其實並沒有這麼難，因為一般雇主觀念上還是停留在申請工作證的程序非常繁雜，因此最終還是放棄聘請外籍人才。

最後他也提到，外國人如需轉換雇主，就得由新雇主再次申請許可，並檢附受聘僱外國人之離職證明文件，現在每次轉職就要先考慮申請新的工作證的問題。對此他建議政府，可考慮將工作證綁定在個人身上，讓持卡人在證件有效期間內，可自由尋職、就職及轉職，不受限於一定的雇主以提高外國人才留台工作的意願。

台企的「外派人員」

後疫情時代，一個人不再只能是侷限於同一個地方工作，可能是兩地或多地移動，這也從中延伸出另一種趨勢。楊冠儀認為，如今僑外生不只是擁有一種選擇，除了留台工作，不如先在台灣找到工作，再回到自己的國家，當台灣企業的「外派人員」。僑外生畢業後可以在熟悉的台灣文化公司上班，同時也可以「回家」上班，一舉兩得。