中壢家樂福大火，竟是3男拿賣場「殺蟲劑噴打火機」所致，律師：最重可處無期徒刑或7年以上有期徒刑

中壢家樂福大火 竟是3男拿賣場「殺蟲劑噴打火機」所致

桃園市中壢區中華路二段的「家樂福」中原店昨（3）日凌晨3時59分發生火警，當時20歲郭男在友人20歲黃男及24歲周男的慫恿下，在賣場內的清潔用品區，持打火機並用賣場商品殺蟲劑噴灑火源而引發火警，全案訊後依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。

桃園市消防局作日凌晨3時59分接獲報案，中壢區中華路二段501號「家樂福」中原店發生火警，當時地下1樓起火燃燒，消防局出動消防人員102名、消防車35輛及救護車2輛抵達現場，並於5時06分順利控制火勢。

隨後警方調查發現，賣場為24小時營業，當時賣場顧客20歲郭男在友人20歲黃男及24歲周男的慫恿下，在賣場內的清潔用品區，持打火機並用賣場商品殺蟲劑噴灑火源而引發火警，全案訊後依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。

針對凌晨賣場發生火警，家樂福回應，目前已控制撲滅，所幸無人員傷亡，近期暫停營業中，如顧客有購物需求可至鄰近家樂福中壢店、內壢店購物，造成不便敬情見諒。

殺蟲劑噴打火機燒火燒家樂福 律師曝3男最重恐「關到死」

桃園市中壢區一間家樂福大賣場，昨日凌晨發生火警，雖然未造成人員傷亡，但賣場損失慘重，警方後續追查，竟是3名男子點燃殺蟲劑才引發火勢，由於火警發生當下賣場仍在營業中，這下子3人不僅得賠償賣場損失，還得吃上公共危險罪刑期。

據了解，20歲郭男與20歲黃姓、24歲周姓好友一起逛賣場，3人行經清潔用品區時，郭男在2名好友慫恿之下，竟在賣場內點燃打火機並持殺蟲劑猛噴，熊熊火勢瞬間延燒，進而釀成火警，警方事後也將3人帶回偵訊，訊後依涉嫌公共危險罪送辦。

敬業國際法律事務所主持律師余韋德指出，若3人基於共同犯意聯絡，由其中1人實施放火行為，該大賣場為24小時營業，發生火災時應有人在內，故3名男子都是涉嫌刑法第173條第一項放火罪，如果是放火燒毀可處無期徒刑或是7年以上有期徒刑，倘若2人教唆另名男子放火，則該2人為教唆犯。

玩殺蟲劑噴火燒毀家樂福 化學老師：噴霧罐有「這成分」最好都遠離火源

桃園中壢區中華路二段「家樂福」中原店昨日凌晨發生火警，當時3名男子在賣場內用殺蟲劑噴灑打火機而引發大火。對此，化學老師張瑞表示，由於殺蟲劑及髮膠等噴霧罐內含有易燃物質「有機溶劑」，因此遇到火源就會起火燃燒，但是並非所有噴霧罐內的物質都會燃燒，因此還是要特別注意罐內的成分。

不少民眾常使用的殺蟲劑及髮膠噴霧都是裝在高壓噴霧罐中，讓罐內的液體能夠以霧狀噴出來，使用起來相當方便。不過，桃園中壢卻有3名男子將殺蟲劑噴灑打火機的火源，造成現場起火燃燒。對此，化學老師張瑞指出，並非所有高壓噴霧罐內的物質與火源接觸都會起火，而是要看罐內的物質為何，例如殺蟲劑和髮膠噴霧內含有「有機溶劑」，是極度易燃的物質，若透過高壓噴霧罐噴出並接觸到火源就會產生大範圍的燃燒。

不過，並非所有高壓噴霧罐內的物質都會燃燒，張瑞表示，例如噴在臉上使用的保濕噴霧沒有有機溶劑的成分，因此接觸火源也不會燃燒，而防曬噴霧則是要看成分。為了避免發生危險，提醒民眾只要是噴霧罐最好都還是遠離火源，才不會因為不清楚罐內的物質而釀成無法挽回的災禍。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航