中國官媒拉攏印尼新聞機構合作，分析：印尼媒體淪外宣工具恐影響大選
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印尼的《美都新聞》（Metro Xin Wen）於11月14日與中國中央廣播電視總台（China Media Group）簽署合作協議，表示將加強雙方在包含新聞內容等「各領域的廣泛合作與交流」，預告這家媒體未來制播與中共有關的消息，只會有增無減。印尼獨立智庫分析說，近年來中國官方控制的媒體正與印尼數家新聞機構大舉合作，但他憂心，這恐讓後者淪為美化中共種族滅絕政策的外宣工具。
文：林柏宏
印尼媒體最近和中國官媒簽署合作協議，雙方將在包含新聞內容等領域廣泛交流，引發關注。分析人士表示，這可能導致印尼媒體淪為美化中共在新疆進行種族滅絕政策的外宣工具，也恐讓一帶一路的相關報道無法完整呈現，甚至影響印尼明年2月的總統大選選情。
中國官媒《中國日報》11月30日指出，中國指責美國在南中國海爭端問題上挑釁其地區盟友菲律賓後，東南亞的一家媒體隨即於後一天跟進報道，稱中國警告「華盛頓的介入只會讓情況變得更糟」。
此外，在中共喉舌《新華網》於11月27日刊登中共中央政治局舉行會議的報道後，這家新聞機構也在隨後發布相關消息，稱中國國家主席習近平指出，為了保護公民及其海外利益，「有必要深化國際執法合作」。
報道包含上述等數則來自中共官方消息的，是位於印尼的《美都新聞》（Metro Xin Wen）。據報，《美都新聞》已於11月14日與中國中央廣播電視總台（China Media Group）簽署合作協議，表示將加強雙方在包含新聞內容等「各領域的廣泛合作與交流」，預告這家媒體未來制播與中共有關的消息，只會有增無減。
不過，不只《美都新聞》，印尼獨立智庫「經濟與法律研究中心」（CELIOS）中國和印尼研究中心主任赫馬特（Muhammad Zulfikar Rakhmat）說，近年來中國官方控制的媒體正與印尼數家新聞機構大舉合作，但他憂心，這恐讓後者淪為美化中共種族滅絕政策的外宣工具。
調查：部分印尼媒體宣傳中共新疆政策
赫馬特告訴美國之音：「中國使用許多方法來在印尼傳播正面敘事，其中一個就是內容共享協議，像是《新華網》或是《中國日報》等中國（官方）新聞媒體，會與印尼像是《雅加達郵報》（The Jakarta Post）等媒體共享內容，之後在中國發布的新聞，就會被這些媒體轉載，這種情況非常常見，所以現在會經常在印尼看到，新疆不存在侵犯人權事件的新聞。」
赫馬特還說，中國曾於2019及2022年邀請印尼記者前往新疆，許多記者在行程結束「被要求寫一些中國相關的消息」，因此隨後出現一些像是「新疆（人權）事件是西方的政治宣傳」等報道。
赫馬特指出，中國甚至還在2021年時無預警封鎖印尼報紙《爪哇郵報》（Jawa Pos），原因可能與其新疆報道有關。
2022年8月，聯合國人權事務高級專員辦事處發布一份譴責性的報告指出，中國政府對新疆維吾爾族、以及其他突厥裔穆斯林的人權侵犯恐構成「危害人類罪」。今年8月底，人權觀察進一步表示，雖然聯合國的新疆報告已經對外公開一年，但中國「對維吾爾族的危害人類罪行未見收斂」。
赫馬特所任職的經濟與法律研究中心，才於11月下旬舉行一場名為「加強記者對中國媒體戰略及其影響抵抗能力」的活動，與美國智庫自由之家（Freedom House）資深研究員莎拉．庫克（Sarah Cook）、及印尼新聞從業人員，討論中國對當地媒體的影響力。
自由之家於去年9月發布一份名為《北京的全球媒體影響力：威權擴張和民主的韌性》（Beijing's Global Media Influence 2022）的研究報告，報告指出，在2019年1月至2021年12月之間，印尼遭受北京媒體影響力作用等級為39分，位居調查中的亞洲國家第三名。
但庫克對美國之音直指，據她觀察，中共外宣近期對印尼媒體的攻勢炮火並未間斷，甚至可以說是獲得一定成效。
庫克說：「自2020年以來，印尼民眾對中國的印象其實變得更差，民眾也不信任與中國的經濟交流。但如果你談論的是（印尼）某些政治參與人士或是穆斯林組織，他們在重申中國政府（對新疆）的立場上已取得了一些成功，或者至少不像外界所期望地那樣公開批評（新疆人權）。 」
專家：印尼一帶一路報道未完整呈現
除了希望中國的新疆政策能在印尼被大力宣傳，赫馬特還說，北京也很關注當地民眾，是否對包含雅萬高鐵等中國一帶一路的建設或計畫有正面評價。
赫馬特說：「北京透過社群媒體和內容共享協議，持續宣傳一帶一路倡議為印尼帶來好處。像是（中國駐印尼）大使就在（社交平台X）的一篇推文中提到雅萬高鐵。雅萬高鐵確實對部分民眾帶來好處，但相關報道並不完整。民眾還需要知道其他一些資訊，像是中國投資其實對其建設附近的環境和居民造成負面沖擊，而這些資訊都沒有被充分地呈現。」
但報道未完整呈現事實還可能只是冰山一角。今年5月，印尼《羅盤電視台》（KompasTV）和《羅盤報》（Kompas.com）因在各自的YouTube帳號發布，有關雅萬高鐵債務飆升的新聞影片，而遭到Youtube內容創作者起訴，原因是影片內容違反版權規定。對此，《羅盤電視台》和《羅盤報》表示，已經接受兩項遭起訴的版權索賠。
不過，印尼獨立記者聯盟（AJI）、以及印尼新聞法律援助協會認為，這起事件是有心人士試圖壓制媒體或新聞界的報道，因為新聞影片內容「涉及公共利益的訊息」，而這「必須讓民眾知悉」。
對此，印尼有線新聞網（CNN Indonesia）透過一份官方聲明對美國之音表示，雖然截至目前為止，該公司從來沒有因為報道印尼的一帶一路倡議、或是新疆的人權議題，受到不法分子恐嚇或威脅阻止披露相關消息，但由於《羅盤電視台》和《羅盤報》的報道試圖對雅萬高鐵的融資提出評論， 而這是由印尼公共資金資助的項目，因此「人們有權知道相關進展。如果任何人發現相關報導不真實或有偏見，應向（印尼）國家新聞委員會投訴」。
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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