【藝遊嚮導】12/5-12/11：桃園文創博覽會、人權藝術生活節《自由的靈魂》、《台北大空襲》音樂劇，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜《彼此彼此》特技肢體劇場2023歲末 華山烏梅｜雙映演出

時間｜2023/12/8（五） - 2023/12/10（日）

地點｜華山1914文創園區東3B館 烏梅劇院（台北市中正區八德路一段1號）

備註｜本活動為售票活動

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那個曾經的我們，在彼與此之間的情感累積成回憶，而當日常隨時間拉長，我們還是那個曾經的我們嗎？

《彼此彼此》融合雙人特技馬戲與肢體劇場，將情侶之間的情感與狀態，以日常卻非現實的手法在虛實交錯間，將生活與回憶巧妙銜接，呈現彼此關係間無聲的張力。

透過馬戲的創作手法，以不可思議的身體極限表達兩人關係間的角力、曲折與依賴，將彼此想像中的模樣、甚至記憶裡的純粹，以高超的技巧展現。兩人的肢體也如同對話與獨白般，在互動中同時流露溫柔與剛強，卻也展現自我與脆弱的一面。無論兩人是相互扶持還是互相對抗，兩人內心最終所渴望的一切，都已盡在彼此的身體之間。

名稱｜2023新編京劇《劉姥姥和王熙鳳》

時間｜2023/12/8（五） - 2024/12/24（日）

地點｜台北市藝文推廣處城市舞台（台北市松山區八德路三段25號）

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金嗓美女孔玥慈飾演劉姥姥所認識的王熙鳳，而李寶春破天荒在繽紛多姿的紅樓印象裡，揮灑出一位天上沒有、人間難得、可親可愛、古靈精怪的鄉下老奶奶。

人人心中各自有本《紅樓夢》，人人心中各自有座大觀園。李寶春引名著入戲，創作《劉姥姥和王熙鳳》，以獨特的視角演繹書中兩位形象鮮活的女性­——劉姥姥俗而不傻，關鍵中顯情義。王熙鳳由盛而衰，體現人生水月鏡花。

劉姥姥在大觀園裡，展示教科書級的高情商，「今兒做一回老風流」、「老劉、老劉，食量大如牛，吃一個老母豬不抬頭！」三言兩語風靡眾生。但劉姥姥不僅會耍寶，還是個知輕重、會感恩的明白人；她見賈府風雨飄搖、王熙鳳油盡燈枯，便仗義救出了巧姐！

本次演出，文武老生李寶春用他自己的方式感謝當代第一丑角孫正陽二十年、八十場戲的合作與諄諄，跨「行當」挑戰孫正陽最拿手的腳色——劉姥姥。孫正陽曾經肯定李寶春把他的藝術學得維妙維肖；他說丑角雖非李的本行，但到了李手上，添了新意，多了發揮。

名稱｜我妻我母我丈母娘

時間｜2023/12/9（六） - 2023/12/24（日）

地點｜台中市中山堂（台中市北區學士路98號）

備註｜本活動為售票活動

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新娘帶球走，上車補票算什麼？看我妻新婚牽娘嫁，丈母娘大戰我老母！

三個女人帶著對同一個男人的牽絆，分別以妻子、母親、丈母娘的身份再續前緣，連孟婆也被拖下水？！四人生活在一個屋簷下，盡為了雞毛蒜皮小事爭吵，說到底都是以愛為名，這錯縱複雜的愛能否有大和解的一天⋯⋯。

且看呂雪鳳、郎祖筠詼諧幽默又夾雜諷刺的演繹和對話，在笑與淚中道出為人子女、媳婦、女婿的各種愛與難處；且看京劇小天后黃宇琳從古到今，從小女人到大老婆的新詮釋；且看狄志杰夾在三個女人當中，從大員外到小男人的苦；且看兒童天王趙自強如何從管家老吳變成暖心大丈夫；且看董仔如何從孟婆被打入凡間變網紅。

【展覽】

名稱｜群星閃耀—美國及臺灣現代主義文學特展

時間｜2023/12/2（六）- 2024/4/28（日）

地點｜國立台灣文學館（台南市中西區湯德章大道1號）

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本展將展出臺灣讀者熟知的美國作家費茲傑羅、福克納、海明威等人之作品，並透過臺灣1960年代作家出版品、影音及手稿文物，將充滿實驗性及顛覆傳統的現代主義文學介紹給觀眾。

此次特展將爬梳美國1920至1950年代如海明威、福克納、費茲傑羅等作家與作品，並以美國在台新聞處的譯介作為拉力，對應到1960年代的臺灣作家，說明他們如何透過西方現代主義的技巧而發展出屬於臺灣自己的現代主義風格，以完整的臺灣現代主義作品與史料，說明現代主義在臺灣既是一種橫向移植，但也帶有強烈創新精神的特色。

名稱｜2023桃園文創博覽會《桃園超有種》

時間｜2023/11/25（六） - 2023/12/10（日）

地點｜中原文創園區（桃園市中壢區忠信路160號）

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一場以生物學演化歷程探討桃園文化、創意、產業的地方文博會！ 在地土壤與文化基因交纏錯綜，幻化成桃園獨特的超有種生態圈。

桃園文創博會2023的展演主題為「桃園超有種 TAOYUAN SUPER SPECIES」，桃園這座城市具備森林資源與豐富水文的生態地理、不同宗教信仰的文化交融、多元族群的更迭聚散、工業農業交通運輸的多產業發展等特徵，城市從其「繁衍」過程和「迭代累積」的生態節奏中孕育出多面獨特的城市姿態，猶如一座超有種的生態圈：他們姿態各異，各擅勝場，在一連串延續、微小且隨機的變化中，運用設計、創意、文化轉譯等本領，跳出原先系譜的框架界線，尋找最適合所處環境的變異型態，使適應性得以發生，由此探問城市的潛力，發掘城市新型態DNA。

名稱｜2023人權藝術生活節《自由的靈魂》

時間｜2023/12/2（六） - 2024/1/14（日）

地點｜國家人權博物館 白色恐怖景美紀念園區（新北市新店區復興路131號）

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藝術是人類生命不可或缺的一部分，人權更是。 人權藝術生活節，將對人權議題的思索，透過藝術展演，帶進觀眾的生命之中，成為不可或缺的一部分。

「自由的靈魂 2023人權藝術生活節」以音樂會《自由的靈魂》揭開序幕，展開為期兩週的表演藝術節目。除了表演藝術，民眾於白色恐怖景美紀念園區也能搭配《有人_有影_有跡—潘小俠×高仲明對照展》、《天曉之前_思念文物典藏展》以及《我們的世界不斷在開門》三大特展，一覽多元藝術形式所呈現的白色恐怖歷史及生命故事。

今（2023）年度開幕音樂會受民眾熱烈迴響，而自2024年1月14日為止，尚有音樂、舞蹈、戲劇、影像劇場、小說展演、漫遊式劇場、漫畫故事劇場等表演藝術節目，橫跨白色恐怖、香港民主運動、原住民族認同及無障礙藝術等多元人權議題。

【影視】

名稱｜《年少日記》Time Still Turns The Pages

上映時間｜2023/12/8（五）

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人跟人之間沒有永遠，因為大家始終都會離開。我寧願以後都獨自生活，都不想再看見身邊的人離開⋯⋯。

在中學任職的鄭老師在校園意外發現一封沒署名的遺書，在尋找真相過程中，卻讓他想起充滿暴力和遺憾的童年往事。但與此同時，妻子的婚姻危機和父親病危的雙重壓力下，他必須跟時間賽跑，找出企圖輕生的同學並阻止悲劇發生。