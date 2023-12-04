【藝遊嚮導】12/5-12/11：桃園文創博覽會、人權藝術生活節《自由的靈魂》、《台北大空襲》音樂劇，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
人人心中各自有本《紅樓夢》和一座大觀園，這次文武老生李寶春引名著入戲創作《劉姥姥和王熙鳳》，揮灑出一位天上沒有、人間難得、可親可愛、古靈精怪的鄉下老奶奶！2023人權藝術生活節已在週末揭開序幕，橫跨白色恐怖、香港民主運動、原住民族認同等議題，藉由音樂、舞蹈、戲劇等形式，等著你共襄勝舉。入圍第60屆金馬獎最佳影片等5項大獎的《年少日記》即將在台上映，在中學任職的鄭老師在校園意外發現一封沒署名的遺書，在尋找真相過程中，卻讓他想起了充滿暴力和遺憾的童年往事⋯⋯。
【表演藝術】
名稱｜《彼此彼此》特技肢體劇場2023歲末 華山烏梅｜雙映演出
時間｜2023/12/8（五） - 2023/12/10（日）
地點｜華山1914文創園區東3B館 烏梅劇院（台北市中正區八德路一段1號）
備註｜本活動為售票活動
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那個曾經的我們，在彼與此之間的情感累積成回憶，而當日常隨時間拉長，我們還是那個曾經的我們嗎？
《彼此彼此》融合雙人特技馬戲與肢體劇場，將情侶之間的情感與狀態，以日常卻非現實的手法在虛實交錯間，將生活與回憶巧妙銜接，呈現彼此關係間無聲的張力。
透過馬戲的創作手法，以不可思議的身體極限表達兩人關係間的角力、曲折與依賴，將彼此想像中的模樣、甚至記憶裡的純粹，以高超的技巧展現。兩人的肢體也如同對話與獨白般，在互動中同時流露溫柔與剛強，卻也展現自我與脆弱的一面。無論兩人是相互扶持還是互相對抗，兩人內心最終所渴望的一切，都已盡在彼此的身體之間。
名稱｜2023新編京劇《劉姥姥和王熙鳳》
時間｜2023/12/8（五） - 2024/12/24（日）
地點｜台北市藝文推廣處城市舞台（台北市松山區八德路三段25號）
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金嗓美女孔玥慈飾演劉姥姥所認識的王熙鳳，而李寶春破天荒在繽紛多姿的紅樓印象裡，揮灑出一位天上沒有、人間難得、可親可愛、古靈精怪的鄉下老奶奶。
人人心中各自有本《紅樓夢》，人人心中各自有座大觀園。李寶春引名著入戲，創作《劉姥姥和王熙鳳》，以獨特的視角演繹書中兩位形象鮮活的女性——劉姥姥俗而不傻，關鍵中顯情義。王熙鳳由盛而衰，體現人生水月鏡花。
劉姥姥在大觀園裡，展示教科書級的高情商，「今兒做一回老風流」、「老劉、老劉，食量大如牛，吃一個老母豬不抬頭！」三言兩語風靡眾生。但劉姥姥不僅會耍寶，還是個知輕重、會感恩的明白人；她見賈府風雨飄搖、王熙鳳油盡燈枯，便仗義救出了巧姐！
本次演出，文武老生李寶春用他自己的方式感謝當代第一丑角孫正陽二十年、八十場戲的合作與諄諄，跨「行當」挑戰孫正陽最拿手的腳色——劉姥姥。孫正陽曾經肯定李寶春把他的藝術學得維妙維肖；他說丑角雖非李的本行，但到了李手上，添了新意，多了發揮。
名稱｜我妻我母我丈母娘
時間｜2023/12/9（六） - 2023/12/24（日）
地點｜台中市中山堂（台中市北區學士路98號）
備註｜本活動為售票活動
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新娘帶球走，上車補票算什麼？看我妻新婚牽娘嫁，丈母娘大戰我老母！
三個女人帶著對同一個男人的牽絆，分別以妻子、母親、丈母娘的身份再續前緣，連孟婆也被拖下水？！四人生活在一個屋簷下，盡為了雞毛蒜皮小事爭吵，說到底都是以愛為名，這錯縱複雜的愛能否有大和解的一天⋯⋯。
且看呂雪鳳、郎祖筠詼諧幽默又夾雜諷刺的演繹和對話，在笑與淚中道出為人子女、媳婦、女婿的各種愛與難處；且看京劇小天后黃宇琳從古到今，從小女人到大老婆的新詮釋；且看狄志杰夾在三個女人當中，從大員外到小男人的苦；且看兒童天王趙自強如何從管家老吳變成暖心大丈夫；且看董仔如何從孟婆被打入凡間變網紅。
【展覽】
名稱｜群星閃耀—美國及臺灣現代主義文學特展
時間｜2023/12/2（六）- 2024/4/28（日）
地點｜國立台灣文學館（台南市中西區湯德章大道1號）
本展將展出臺灣讀者熟知的美國作家費茲傑羅、福克納、海明威等人之作品，並透過臺灣1960年代作家出版品、影音及手稿文物，將充滿實驗性及顛覆傳統的現代主義文學介紹給觀眾。
此次特展將爬梳美國1920至1950年代如海明威、福克納、費茲傑羅等作家與作品，並以美國在台新聞處的譯介作為拉力，對應到1960年代的臺灣作家，說明他們如何透過西方現代主義的技巧而發展出屬於臺灣自己的現代主義風格，以完整的臺灣現代主義作品與史料，說明現代主義在臺灣既是一種橫向移植，但也帶有強烈創新精神的特色。
名稱｜2023桃園文創博覽會《桃園超有種》
時間｜2023/11/25（六） - 2023/12/10（日）
地點｜中原文創園區（桃園市中壢區忠信路160號）
一場以生物學演化歷程探討桃園文化、創意、產業的地方文博會！ 在地土壤與文化基因交纏錯綜，幻化成桃園獨特的超有種生態圈。
桃園文創博會2023的展演主題為「桃園超有種 TAOYUAN SUPER SPECIES」，桃園這座城市具備森林資源與豐富水文的生態地理、不同宗教信仰的文化交融、多元族群的更迭聚散、工業農業交通運輸的多產業發展等特徵，城市從其「繁衍」過程和「迭代累積」的生態節奏中孕育出多面獨特的城市姿態，猶如一座超有種的生態圈：他們姿態各異，各擅勝場，在一連串延續、微小且隨機的變化中，運用設計、創意、文化轉譯等本領，跳出原先系譜的框架界線，尋找最適合所處環境的變異型態，使適應性得以發生，由此探問城市的潛力，發掘城市新型態DNA。
名稱｜2023人權藝術生活節《自由的靈魂》
時間｜2023/12/2（六） - 2024/1/14（日）
地點｜國家人權博物館 白色恐怖景美紀念園區（新北市新店區復興路131號）
藝術是人類生命不可或缺的一部分，人權更是。 人權藝術生活節，將對人權議題的思索，透過藝術展演，帶進觀眾的生命之中，成為不可或缺的一部分。
「自由的靈魂 2023人權藝術生活節」以音樂會《自由的靈魂》揭開序幕，展開為期兩週的表演藝術節目。除了表演藝術，民眾於白色恐怖景美紀念園區也能搭配《有人_有影_有跡—潘小俠×高仲明對照展》、《天曉之前_思念文物典藏展》以及《我們的世界不斷在開門》三大特展，一覽多元藝術形式所呈現的白色恐怖歷史及生命故事。
今（2023）年度開幕音樂會受民眾熱烈迴響，而自2024年1月14日為止，尚有音樂、舞蹈、戲劇、影像劇場、小說展演、漫遊式劇場、漫畫故事劇場等表演藝術節目，橫跨白色恐怖、香港民主運動、原住民族認同及無障礙藝術等多元人權議題。
【影視】
名稱｜《年少日記》Time Still Turns The Pages
上映時間｜2023/12/8（五）
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人跟人之間沒有永遠，因為大家始終都會離開。我寧願以後都獨自生活，都不想再看見身邊的人離開⋯⋯。
在中學任職的鄭老師在校園意外發現一封沒署名的遺書，在尋找真相過程中，卻讓他想起充滿暴力和遺憾的童年往事。但與此同時，妻子的婚姻危機和父親病危的雙重壓力下，他必須跟時間賽跑，找出企圖輕生的同學並阻止悲劇發生。
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ASUS與NVIDIA聯手陽明交大應用藝術所，頂尖軟硬體設備助藝術與STEM領域學生提前接軌AI產業
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近年AI的影響力從業界延伸到學界， AI課程成為學生熱門選修，此類課程仰賴高效能工具。ASUS與NVIDIA看準學界需求，於陽明交通大學應用藝術研究所(Institute of Applied Arts, IAA)配置多台搭載GeForce RTX 40 系列筆電GPU的ASUS/ROG高效能，以頂尖的軟硬體設備，幫助師生輕鬆運用生成式AI技術創作激盪創意，培養前瞻藝術人才。
近年因應生成式AI的熱潮，AI對產業的商業模式、營運流程，產生顛覆性的革新。事實上，AI的影響力，也開始從業界延伸到學界，越來越多學生主動學習寫AI程式，或將AI工具應用到主修科系。透過高效能的軟硬體工具，教授在授課或學生實作過程， 得以無後顧之憂揮灑新世代創意。
本次產學合作由華碩提供經NVIDIA Studio認證並搭載GeForce RTX™ 4060筆電GPU的創作者筆電，包括ASUS Vivobook 16X、ROG Zephyrus G14、ROG Flow X16以及適合STEM學習的ASUS TUF Gaming A15，幫助同時跨藝術創作及STEM（科學、技術、工程、數學）領域的陽明交通大學應用藝術研究所師生在符合業界標準的環境中實作，激發無窮創作潛力。
應藝所專任助理教授劉辰岫：培養跨領域學生使用最新科技媒材進行創作
此次華碩與NVIDIA、國立陽明交通大學應用藝術研究所攜手，以IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作形式打造前瞻藝術學習環境，考量之一就是應藝所訓練學生時，強調對新科技的重視程度。應藝所專任助理教授劉辰岫表示：「我們許多學生是跨科系報考，像是資工、教育、文學等，所上學風自由開放，也與時俱進。教學時使用最新工具媒材，讓藝術與科技產生深度融合，『跨領域』成為應藝所相當獨特的人才養成路徑。」
既然應藝所的師生在教學、創作過程高度依賴科技，ROG Zephyrus G14提供給師生使用後有哪些明顯的感受？劉辰岫舉例，教學過程會使用到3D建模軟體Blender，以及同步執行多個機器學習任務，因為ROG Zephyrus G14搭載GeForce RTX 4060 筆電GPU提供強大的運算效能，在處理複雜的3D建模訓練指令時，操作起來相當順暢，高解析度螢幕可以看到細緻的渲染視覺，對於師生在建模過程，確實可以加速流程。
另外，應藝所在教學現場相當重視腦力激盪的討論，進而嘗試打破藝術邊界，讓創意勇於馳騁。課程中如果人手有一台高效能筆電，不但可大幅減少運算時間，ROG Zephyrus G14輕薄好攜帶，可在任何空間進行討論、創作或展示作品，十分便利。
劉辰岫觀察到，學生透過ROG Zephyrus G14執行視覺化程式設計軟體TouchDesigner，在創建藝術作品之際，受惠高效能的NVIDIA GPU，可以處理更複雜的視覺效果，實現最高畫格率，加速生成出要渲染作品的指令；加上這台筆電相當輕巧，內建HDMI、Type-C和USB多種接頭，學生上課時能輕鬆連接到投影機或拿在手上，將藝術作品分享給其他人觀賞，有助於在課堂上把創意想法變成實際作品。
全球獲獎無數的ROG Zephyrus G14 搭載NVIDIA GeForce RTX 4060 筆電 GPU，高達 125W TGP，並具備 NVIDIA Advanced Optimus 與 DLSS 3 技術，解鎖頂級創作應用程式中的 RTX 和 AI 加速、可實現最大穩定性的 NVIDIA Studio 驅動程式，最佳化運算能力及效能超乎想像，加速創意構思，輕鬆迎戰多工任務。採用ROG Nebula 霓真技術電競螢幕，16:10長寬比，QHD 165Hz/3ms 面板， 100% PCI-P3 廣色域，搭配 Dolby Vision 影像技術，色彩準確度通過Pantone認證，畫面明亮、快速、生動，更有德國萊因護眼認證，不閃屏、抗藍光，揮灑創意開闢嶄新「視」界！了解更多：ROG Zephyrus G14
開放資源給其他學科學生使用，成為校內跨領域的創意激盪Hub
IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作設備，也開放給陽明交大其他科系師生預約使用。因為看到越來越多STEM領域的學生，在寫程式作業的時候，受限私人筆電的GPU效能不夠優異，導致學習效率大打折扣。
對此，華碩與NVIDIA就針對理工相關學科的學生，鼓勵使用搭載NVIDIA GPU的華碩筆電，可加速驅動機械、結構和電氣仿真等數十種的STEM應用程式，展現高速效能；又或是計算機科學、數據科學的學生，在處理大型數據集、訓練生成式 AI和機器學習模型時，可以更快獲得的分析結果。
事實上，過去十年間NVIDIA已經從一間以GPU為核心業務，進化成運算平台的公司，提供的解決方案不光只是顯示卡，還有橫跨其中的軟體及運算平台，例如有NVIDIA AI（企業級尖端人工智慧平台）和 NVIDIA Omniverse（創意協作開放平台）。幫助設計師、藝術家、工程師、數據科學家等專業創作者，不再受限軟硬體資源，影響創作或演算的進度。
也因為IAA x NVIDIA Studio x ASUS學習設備開放給各系所授課使用，有助於日後校內跨領域交流。劉辰岫教授回應：「應藝所是整合跨領域創意的樞紐，很多時候不同領域的師生都會在這裡做腦力激盪，加上應藝所的課程也有很多非本科系學生選修；以及我手上的計畫也會邀請建築所、資工所的老師一起參與，因此我們很期待未來這些資源的加入會帶動更多跨領域的創意激盪。」
ASUS與NVIDIA賦能空間價值，規劃講座/工作坊協助師生掌握新科技
除了提供軟硬體設備，ASUS與NVIDIA也期待能為此場域挹注更多創新能量。後續也將規劃一系列講座與工作坊主題，讓校內師生能第一手掌握產業現況，使用嶄新的設備來進行研發與實作。
例如NVIDIA將籌辦生成式AI主題的研討會，邀請領域的業界講師，教導學生怎麼設定、使用生成式AI來提升創作效率，藉此讓學生們認識到GPU在創作時的重要性。另外，NVIDIA也會規劃Omniverse工作坊，邀請教授和學生親自實作，了解Omniverse的特點和功能，有助於把Omniverse融入創作流程，進而豐富學生的知識與技能。
另一方面，深耕校園多年的華碩，以培育更多國內優秀技術人才為出發點，未來也會在此舉辦AI主題講座，邀請業師講授如何實際操作創作者筆電及相關應用，有助師生更了解產品特色，得以更精實地利用筆電創作，期待能具體提升同學的創意產出效率，以及擴大教授的研究能量。
當人工智慧已成為全球先進國家的下個角力主戰場，台灣若希望在AI賽道不落人後，從教育往下扎根將是關鍵。華碩與NVIDIA攜手陽明交大，透過提供設備、講座等多元資源，有助於培養下一代AI思維，厚植設計人才的數位實力，期待台灣有朝一日成為AI強國。
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