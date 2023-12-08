多重邊緣化的「中華民國福建省人」：金門是「可歌可泣」，還是「可割可棄」？

文：上官亂

我曾經問一位金門人，他到底屬於外省人還是本省人。他意味深長地說：我既不是外省人，也不是本省人，甚至不是台灣人，我是福建人，因為他們的身分證上寫著「中華民國福建省」。那麼，台灣本島人又怎麼看金門呢？他頗無奈地說：「可歌可泣，可割可棄。」他並非不認同台灣，相反，他還曾是民進黨籍金門民意代表參選人。

可是他深知，金門在整個台澎金馬共同體裡，充滿著多重邊緣性：過去是可歌可泣的前線，如今是揹負「親中」標籤的「背離者」，而且每到選舉臨近，這種疑慮就會驟然加強。

九月初，中國國務院頒佈新的統戰政策文件，宣佈福建作為「示範區」，其中還尤其提到把金門、馬祖分別和廈門與福州接軌，包括在金門通電、通氣、通金廈大橋，並共享機場，這與習近平這幾年在深港區域策劃「大灣區」，並將香港劃入的作法一樣。在台灣媒體的報導中，金門人似乎對此表示廣泛的支持與歡迎。

而對於對岸的「糖衣炮彈」，台灣的幾位非民進黨籍候選人則頻頻拋出積極回應。比如，8月22日，郭台銘到金門發表「金門和平倡議」，希望創設「兩岸和平協商辦公室」、建立「兩岸和平戰略研究院」等八大事項。柯文哲則在媒體採訪中表示支持通商、通水、通電、通郵、通氣和金廈大橋公投，甚至不反對金門作為政治、社會制度的試驗區。侯友宜則是提出「推動金門與對岸的通電通氣」、「兩岸醫療專區」、「金廈大橋公投」等金門政策六大主張。

於是在台灣的本土派看來，雖然金門無論在地理上，還是主流敍事上，都處於台灣的邊緣，但是，在地理和感情上都距離中國很近，近到敵友難分。

那麼，金門人自己怎麼想呢？前段時間，我去金門實地走訪了一圈，訪問了很多本地的年輕人和年長者、外地遊客和中轉的台商，發現金門人的立場似乎沒那麼簡單。

年長者：渴望跟廈門通電通橋，但孩子都送到台灣

在金門知名景點模範街開雜貨店二十幾年的張先生，應該就是大家印象中的典型金門生意人，他的店裡既有一條根、金門高粱等金門特產，也有來自中國的網紅食品螺螄粉、素毛肚——這些東西今年一月份在台灣本島禁止進口了，但是在金門卻處處可見。

Photo Credit: Koika @Wikimedi Commons CC BY-SA 3.0 圖為金門模範街。

回想起COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情三年的生意狀況，他連呼「好慘」，因為他的客源裡中客佔了一大半。他希望金門能儘快跟對岸通電、通氣、通橋和共用機場，但比這更迫切的事情，就是「下架民進黨」。我問他，在情感上對台灣還是中國更親近時，他稍加思索後，回答說：「中國」。

而在金沙鎮上，周阿嬤開雜貨店40年多了。她的店裡既有中國的螺螄粉，金門的一條根，也有台灣各地的特產，比如新竹米粉。她一再給我們強調金門本地食材的妙處，包括金門蚵仔乾、金門麵線，因為這裡遠離核心觀光區，所以她的客源主要是本地人。

她和很多金門人一樣，經歷過戰地年代，早年的客人都是阿兵哥，自小三通開通以後，中客越來越多，比阿兵哥的消費力強多了。她也希望儘快跟對岸通電、通氣、通橋和共用機場，但是，她的兒孫全部都在台灣本島生活、上學。

其實金門人的「生意」很多。金門民眾多福利多，比如金門高粱酒廠每年會在重大節日給全體金門人發金門高粱，很多人便會把酒倒賣給台灣客人或者中國客人。在小三通港口水頭碼頭，每天都有做代購奶粉和免稅商品的本地人，他們會抓住每個疑似廈門來的遊客介紹生意。金門人早已習慣在每一次歷史浪潮中尋找紅利。

比他們更年長一些的老人，大多都有這樣的共同記憶：過去，金門跟廈門就是鄰居和親戚，東南亞是他們的廣闊腹地，但是突然有一天，這個僑鄉突然就變成了戰地，他們不光再也去不了近在咫尺的廈門，由於戰地管制，去台灣都要重重審批。

那時候，金門的發展具有非凡的示範和意識形態對抗意義。金門被稱為「三民主義示範縣」，幾十年間，與廈門互相廣播喊話，互相投擲氣球、漂浮物、傳單。就連漁民出海捕魚，也帶著刺探情報和政治宣傳的任務。他們也經歷過無數的動員，除了戰爭動員，還有全民滅麻雀、滅老鼠的運動。

他們的一切吃穿住行都受軍方管轄。島上開挖出無數的坑道，海灘上築上無數阻止坦克登陸的軌條寨。居民要建新房也必須跟軍官申請，因為屋頂必須避開射擊線，住宅裡必須挖地下室。就連釀酒，都成了軍方的專賣事業，至今，島上仍然遍地高粱田，源源不斷地提供給聞名兩岸的金門酒廠。

島上駐紮著數萬名官兵，最多時號稱十萬。這些官兵既是金門人的鄰居，也是金門商家最大的客源。本地人跟軍人之間形成了微妙的關係，既融洽，又衝突。阿兵哥們會到熟識的本地店家中偷看電視，店主還會幫他們望風，躲避長官。同時，也有一些習性不好的阿兵哥會有大量賒帳，鬧出矛盾。

但總的來說，這種阿兵哥生意為金門人的錢包做出巨大貢獻，本地人的錢基本只進不出，積蓄很多，至今在全台都排名前列。於是當金門解嚴後，金門人迅速在廈門和台灣本島大量置產，出手闊綽。

在兩岸對峙的幾十年裡，金門既是向廈門展示優越性的「三民主義模範縣」，更是反攻中國的前線和跳板，國軍敍事中的「英雄島」，它先後經歷了古寧頭戰役、九三炮戰、八二三炮戰、六一九炮戰等大大小小的軍事衝突。