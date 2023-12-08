多重邊緣化的「中華民國福建省人」：金門是「可歌可泣」，還是「可割可棄」？
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年輕人認為金門有很多問題，沒有經歷過戰地特殊歲月的他們，不喜歡老一輩的人對中國的依賴，以及總是等待政府解決問題的習性。但是比起跟老一輩的分歧，最讓他們難過的，是台灣本島人的排斥。每次看到台灣網友因為金門「親中」的形象而嗆聲「滾回中國」「割給中國好啦」時，他們有種被自己人拋棄的傷感。
文：上官亂
我曾經問一位金門人，他到底屬於外省人還是本省人。他意味深長地說：我既不是外省人，也不是本省人，甚至不是台灣人，我是福建人，因為他們的身分證上寫著「中華民國福建省」。那麼，台灣本島人又怎麼看金門呢？他頗無奈地說：「可歌可泣，可割可棄。」他並非不認同台灣，相反，他還曾是民進黨籍金門民意代表參選人。
可是他深知，金門在整個台澎金馬共同體裡，充滿著多重邊緣性：過去是可歌可泣的前線，如今是揹負「親中」標籤的「背離者」，而且每到選舉臨近，這種疑慮就會驟然加強。
九月初，中國國務院頒佈新的統戰政策文件，宣佈福建作為「示範區」，其中還尤其提到把金門、馬祖分別和廈門與福州接軌，包括在金門通電、通氣、通金廈大橋，並共享機場，這與習近平這幾年在深港區域策劃「大灣區」，並將香港劃入的作法一樣。在台灣媒體的報導中，金門人似乎對此表示廣泛的支持與歡迎。
而對於對岸的「糖衣炮彈」，台灣的幾位非民進黨籍候選人則頻頻拋出積極回應。比如，8月22日，郭台銘到金門發表「金門和平倡議」，希望創設「兩岸和平協商辦公室」、建立「兩岸和平戰略研究院」等八大事項。柯文哲則在媒體採訪中表示支持通商、通水、通電、通郵、通氣和金廈大橋公投，甚至不反對金門作為政治、社會制度的試驗區。侯友宜則是提出「推動金門與對岸的通電通氣」、「兩岸醫療專區」、「金廈大橋公投」等金門政策六大主張。
於是在台灣的本土派看來，雖然金門無論在地理上，還是主流敍事上，都處於台灣的邊緣，但是，在地理和感情上都距離中國很近，近到敵友難分。
那麼，金門人自己怎麼想呢？前段時間，我去金門實地走訪了一圈，訪問了很多本地的年輕人和年長者、外地遊客和中轉的台商，發現金門人的立場似乎沒那麼簡單。
年長者：渴望跟廈門通電通橋，但孩子都送到台灣
在金門知名景點模範街開雜貨店二十幾年的張先生，應該就是大家印象中的典型金門生意人，他的店裡既有一條根、金門高粱等金門特產，也有來自中國的網紅食品螺螄粉、素毛肚——這些東西今年一月份在台灣本島禁止進口了，但是在金門卻處處可見。
回想起COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情三年的生意狀況，他連呼「好慘」，因為他的客源裡中客佔了一大半。他希望金門能儘快跟對岸通電、通氣、通橋和共用機場，但比這更迫切的事情，就是「下架民進黨」。我問他，在情感上對台灣還是中國更親近時，他稍加思索後，回答說：「中國」。
而在金沙鎮上，周阿嬤開雜貨店40年多了。她的店裡既有中國的螺螄粉，金門的一條根，也有台灣各地的特產，比如新竹米粉。她一再給我們強調金門本地食材的妙處，包括金門蚵仔乾、金門麵線，因為這裡遠離核心觀光區，所以她的客源主要是本地人。
她和很多金門人一樣，經歷過戰地年代，早年的客人都是阿兵哥，自小三通開通以後，中客越來越多，比阿兵哥的消費力強多了。她也希望儘快跟對岸通電、通氣、通橋和共用機場，但是，她的兒孫全部都在台灣本島生活、上學。
其實金門人的「生意」很多。金門民眾多福利多，比如金門高粱酒廠每年會在重大節日給全體金門人發金門高粱，很多人便會把酒倒賣給台灣客人或者中國客人。在小三通港口水頭碼頭，每天都有做代購奶粉和免稅商品的本地人，他們會抓住每個疑似廈門來的遊客介紹生意。金門人早已習慣在每一次歷史浪潮中尋找紅利。
比他們更年長一些的老人，大多都有這樣的共同記憶：過去，金門跟廈門就是鄰居和親戚，東南亞是他們的廣闊腹地，但是突然有一天，這個僑鄉突然就變成了戰地，他們不光再也去不了近在咫尺的廈門，由於戰地管制，去台灣都要重重審批。
那時候，金門的發展具有非凡的示範和意識形態對抗意義。金門被稱為「三民主義示範縣」，幾十年間，與廈門互相廣播喊話，互相投擲氣球、漂浮物、傳單。就連漁民出海捕魚，也帶著刺探情報和政治宣傳的任務。他們也經歷過無數的動員，除了戰爭動員，還有全民滅麻雀、滅老鼠的運動。
他們的一切吃穿住行都受軍方管轄。島上開挖出無數的坑道，海灘上築上無數阻止坦克登陸的軌條寨。居民要建新房也必須跟軍官申請，因為屋頂必須避開射擊線，住宅裡必須挖地下室。就連釀酒，都成了軍方的專賣事業，至今，島上仍然遍地高粱田，源源不斷地提供給聞名兩岸的金門酒廠。
島上駐紮著數萬名官兵，最多時號稱十萬。這些官兵既是金門人的鄰居，也是金門商家最大的客源。本地人跟軍人之間形成了微妙的關係，既融洽，又衝突。阿兵哥們會到熟識的本地店家中偷看電視，店主還會幫他們望風，躲避長官。同時，也有一些習性不好的阿兵哥會有大量賒帳，鬧出矛盾。
但總的來說，這種阿兵哥生意為金門人的錢包做出巨大貢獻，本地人的錢基本只進不出，積蓄很多，至今在全台都排名前列。於是當金門解嚴後，金門人迅速在廈門和台灣本島大量置產，出手闊綽。
在兩岸對峙的幾十年裡，金門既是向廈門展示優越性的「三民主義模範縣」，更是反攻中國的前線和跳板，國軍敍事中的「英雄島」，它先後經歷了古寧頭戰役、九三炮戰、八二三炮戰、六一九炮戰等大大小小的軍事衝突。
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2023資安產業日：新秀育成、跨域合作，資安培育基地在沙崙
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11月24日，數位發展部數位產業署於沙崙資安服務基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
疫情後，全球數位化的腳步更加迅速，網路惡意攻擊形式也不斷翻新，對臺灣造成許多資安威脅。因此，政府將資安產業列為國家重要產業之一，2021年底於臺南沙崙啟用的「ACW SOUTH 數位產業署沙崙資安服務基地」（下稱沙崙基地），就以推動資安產業發展、提升產業資安防護能量、推動產業資安、創造資安跨域合作為核心使命，積極推動人才育成、驗測實證產業技術、跨域合作等計畫，打造臺灣指標性的資安場域。
啟用至今，沙崙基地已培育超過2300人次的資安人才、已開發23套攻防演練劇本，並協助23家次廠商完成33項次資安產品驗測。為進一步凝聚臺灣資安產業，上週五（11/24）數位發展部數位產業署於沙崙基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
2023資安產業日盛大開幕：臺廠深耕、國際肯定，見證臺灣資安領先全球。
今年資安產業日聚焦於臺灣IT（資訊科技）、OT（營運技術）領域的資安研發、供應鏈聯防、產品驗測及人才培訓等亮點成果。數產署也在開幕儀式中加入巧思，展現各界深耕資安技術、提升產業資安韌性的歷程，並透過授贈資安新秀榮譽獎狀，凸顯沙崙基地攜手產業共育新秀的不遺餘力。此外，為了促進資安產業與產業資安進一步的交流與對話，也邀集資安領域專家，分享AI協防、公私協力及CMMC等最新資安趨勢；並於主會場中透過23家攤位展示，構築產官學研之間的交流平台，促進研發技術及創新服務的產業能量流動。
開幕式的成果短講中，榮獲2023年全球百大科技研發獎R&D 100 Awards的代表黃鼎傑組長表示「工控資安近年來逐漸受到產業重視，ICSentry工控資安威脅分析平台榮獲R&D 100 Awards的肯定，代表臺灣資安創新研發能量受到國際的注目與肯定。」對所有為資安產業奉獻心力的人來說，這座獎項是國際對臺灣資安研發能量的肯定，也鼓舞了在資安道路上持續努力前行的產業夥伴。綜觀今年臺灣資安的成果，數位發展署林俊秀副署長讚嘆，「臺灣資安真的是十年磨一劍。如今能夠收穫如此亮眼的成果，都是奠基於許多人多年來的共同努力，才終於走到今日這一步，真正把臺灣資安發揚光大。」
為產業注入新活力：業師領銜、接軌產業，從理論到實務的新秀實戰
不過，資安產業若要持續發展，帶來更多的創新技術及服務，後進的人才培育絕對是不可或缺的關鍵。因此，今年沙崙基地也延續去年沙崙資安新秀大賽「育才」的核心精神，辦理「2023沙崙資安新秀媒合培育計畫」，攜手產業師資，幫助對資安領域有熱忱、有興趣的新秀們找到學習的環境與資源，更上一層樓。
開幕式中，數位發展部唐鳳部長也蒞臨現場，親自頒贈今年度入選參與資安新秀媒合培育計畫的企業與同學們榮譽獎狀。授贈前，唐鳳部長也在致詞中肯定「企業出專題，學生來解題」的媒合模式。資安新秀代表陳躍心同學表示，計畫過程最特別的是接受業界導師的專業指導，不僅加深他們對資安理解，也在過程中體會到理論學習和產業實務的差異，對未來的課業學習及職涯發展都影響深遠。下午時段的新秀快講活動中，新秀們更充分展現對於資安領域的熱情、以及對業師輔導的感謝與肯定。
開幕式結束後，新秀們在「Testbed 資安應用多元展區」展出此次的專題成果，同時亦將想傳達給大眾的計畫成果資訊，透過有趣的闖關遊戲進行推廣；除此之外，現場還有「新秀成果導覽活動」，由專人詳盡地介紹沙崙計畫的發展脈絡與成果亮點，並帶領觀眾逐關導覽，深入認識不同新秀隊伍在培訓過程的點點滴滴：例如來自長庚大學資管系的「什麼時候要吃藏壽司」隊，運用叡揚資訊提供的培訓平台及漏洞檢測工具，開發出具備安全框架的「智慧安全會議室管理系統」；以及跨校組隊的「吃飯皇帝大_白飯北科大」隊，透過菱鏡提供的硬體設備進行實作，進行資安攻擊的觀測與分析，並且在專題期間偵測到一起真實的DDos攻擊。
有趣的是，分享過程中新秀們不約而同的表示，參與計畫最大的收穫是他們從一次次的挫折與困難中，領悟到實作與理論的差距。而當自己從單純解題、答題的「解題者」，進階為找到問題、解決問題的「出題者」後，他們對資安領域也產生更多熱情。另一方面，參與育才的企業導師也相當肯定新秀們的認真，他們學習過程的衝勁和態度，就是成功解題的關鍵，也期待未來沙崙基地的人才培育計畫能夠更大、更廣，為臺灣資安產業注入更多活水。
新秀人培 x 產業對話：臺灣資安的關鍵節點
開幕式時，唐鳳部長曾提到，「數位部為了彌平『資安產業』和『產業資安』的距離，長期致力於推動各項資安計畫，以期未來新的服務或需求出現時，雙方能在毫無知識隔閡的狀態下連結，最大化技術迭代的速度。」而ACW SOUTH數位產業署沙崙資安服務基地就是兩者交會的關鍵節點，不只培訓更多產業資安人才，同時挖掘更多潛在的新秀投入資安產業，也促成臺灣各界企業的相互交流，啟發越來越多的正向循環。也期許未來在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地能匯聚更多資安人才，凝聚產業資安能量，攜手產官學研朝更靈活、多元的資安未來邁進。
（數位發展部數位產業署廣告）