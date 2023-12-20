《史上最偉大的第一次》：誰殺了冰人奧茲？5300年前，第一起神祕謀殺案發生
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輪子是誰發明的？第一個笑話是誰說的？誰喝了第一杯啤酒？誰是第一起謀殺案的兇手，誰是第一個外科醫生，誰引發了第一場火災——最關鍵的是，誰是第一個這麼勇敢生食黏糊糊生蠔的人？跟著卡西迪的深入探索，一起回到歷史現場直擊17位偉大創新者與故事，一窺史前時代人類的生活智慧，同時思考這些歷史文化的關鍵發展如何影響人類未來。
文：柯迪・卡西迪（Cody Cassidy）
如果把人類在地球上生存的時間壓縮成一天，那麼這件事，是發生在晚上11點35分（5300年前）。
5300年前
第一起神祕謀殺案發生
黎明前的曙光才剛閃現，一名銅器時代的男子，就已盯著目標從義大利阿爾卑斯山腳的村落出發，行經林木茂密的山麓小丘，等到對方消失在山坡上以後，才安靜無聲地開始整理自己的裝備。
這名男子穿上綿羊皮做的內衣和山羊皮緊身褲，用皮帶把草料和羊皮混製而成的外套束緊，將新鮮乾草塞入綁帶式皮靴，把要吃的山羊肉乾放入木枝編成的背包，在腰帶上插了一把打火石製的刀，再把裝滿箭的鹿皮製箭筒綁到背上，並背好長弓，然後就出發去追人了。
他身高大約165公分，體型細瘦結實，腿與肺都很強健，已適應山區的高度和地形。他上山時速度很快，而且動作敏捷優雅，好像一輩子都在爬這些陡峭的斜坡似的。他並沒有緊跟在目標身後，只是不疾不徐地維持與對方相同的速度，因為他知道，眼前的這個男人一定會行經許多人走的那條貿易之路；這條路位在奧茲塔爾阿爾卑斯山脈的頂峰，是因為最近春雪消融才顯露出來的。
他和目標一樣爬上爬下，避開了林木繁密的瓦爾西納峽谷（Val Senales gorge），抵達現在的錫米勞恩山徑（Similaun Pass）南側。他往山脊靠近，看見一縷煙從前方的小壑飄出，於是把弓從肩上取下，從箭筒中抽了一支箭，然後躡手躡腳地往山頂走去。
1991年9月，兩名登山客在奧地利和義大利邊境的奧茲塔爾阿爾卑斯山上，遭遇了可怕的場景。那年夏天異常炎熱，融化了錫米勞恩山徑旁一個小溝渠裡的雪，結果底下竟發現一具手臂扭曲、面目猙獰的男屍。這兩位登山客本以為遺骸的主人是死於前一年冬天的暴風雪，便通知了相關當局，但驗屍人員用氣錘把屍體鑽出來後，發現男子的皮膚已凍乾，因此懷疑他是死於更久以前，身分可能是一戰的士兵。
但後來，他們又看到了男子的裝備。
他身旁有一把古老的銅製斧頭，幾乎保存得完好無缺，是相當精緻的史前工具。這即使是在他生存的年代都很稀有，過去近5000年來更是沒有人製作或使用過類似的器具。全球各地的考古學家紛紛趕去調查，當地報紙則以他喪命的地點替他取了「奧茲」（Ötzi）這個暱稱。學者認為，奧茲的死亡時間比圖坦卡門早了大約2000年。
奧茲的生存年代並不是太過驚人，畢竟考古學家經常發現更久以前的骨骸，但他的遺骸卻是前所未見地完整。在奧茲死後，冰河馬上覆蓋了他的屍體，就像冷凍庫的門立刻關上一樣，將他隔絕在一個小空間裡。因此，5000年後他的屍骨幾乎仍完好無缺。
由於當地氣候冷且濕度理想，他的DNA、皮膚、指甲、器官、毛髮和眼球，甚至是胃裡頭的東西都留存了下來，讓科學家首度能一窺歐洲人在銅器時代的生活。經過20多年的不斷檢驗後，奧茲的遺骸應該已是人類自古以來研究得最透徹的屍體了。
曾與國家地理團隊一同查驗奧茲遺體的史丹佛大學考古學家派翠克．杭特（Patrick Hunt）告訴我，科學家已判定出他頭髮和眼睛的顏色、最後一餐吃了什麼、身上哪裡有刺青，也發現他有關節炎和其他許多病症。牙齒上的琺瑯質讓研究人員確知奧茲是出生在哪個谷地；就聲帶重建的結果來看，他的聲音應該沙啞又低沉，聽起來可能有點像牛蛙；此外，他的胃裡有花粉，所以學者得以確認他在人生的最後一趟跋涉中，是從哪一條路爬上奧茲塔爾山。
不過最有趣的，或許是登山客巧遇奧茲的近10年後才問世的一項發現。當時，一位放射學家進行了掃描，結果看見了其他研究人員先前都遺漏的細節：有個打火石製的箭頭埋在奧茲的左側鎖骨下方，造成鎖骨下動脈撕裂。一旦受了這種傷，即使是在現代手術台上也很難活命，更別說是幾千年前走在山路上的奧茲了。這項發現平息了10年來關於奧茲死因的爭論——他不是病死、跌死或失溫而死，而是被殺死的。
暴力向來都是人類生活的一部分，而且存在時間遠比智人歷史來得更長。人類學家一度認為，殺人和戰爭都是現代社會都市化之下的產物，根據這個理論，我們是在與不認識的人比鄰而居之後，才開始互殺，至於戰爭則是因為國家政權興起而生。
不過近年來，這派學者開始遭到強烈質疑，主要原因在於前述理論是奠基於兩項錯誤的假設：第一，他們誤以為猿類先祖在性格上比我們平和，並認定人類之所以會越來越暴力，是演化後的結果；第二，則是低估了遠古時期的暴力事件。
在過去數十年間，靈長類動物學家發現黑猩猩相殺的現象遠比人類來得頻繁；另一方面，雖然漁獵採集聚落衝突造成的死傷相對較少，不如國家級戰爭中的那種計劃性屠殺，但當時的聚落人口遠比現在少，而且可能是經常性地在鬥爭，所以暴力事件發生率可能和現代世界最危險的城市差不多，甚至還來得更高。因此人類學家現在認為，智人其實是從誕生之初，就已開始激烈地互鬥互殺了。
不過，我們有一點確實與先祖不同：人類社會越來越把暴力視為禁忌。如果在遠古時代殺人，多半會因而獲得讚譽，而不是招來懲處。不過，隨著合作帶來生存價值，使天擇機制開始有利於比較友善的個性，人類也歷經了學者所謂的「自我馴化」，因此殺人成了一種禁忌，至少在某些情況下是這樣，而且兇手要是被發現的話，有時還可能會遭到報復。
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如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
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AI時代來臨，在這電腦挑戰人腦、科技看似將取代人力的時刻，何者才能打破時空與科技的發展，成為大師級的永恆？浪琴表的巨擘系列是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
AI逐漸成為現代人生活與職場中不可或缺的一部分，人類要如何在科技發展中留下不可取代的價值呢？相較於短暫發展的AI，人類工匠技藝經過數千年的進化，攀附著每個時代發展的生活背景，所開創出的手工技術，絕對是AI所無法取代的，就如同智能錶功能雖強大，但在收藏與鑑賞的價值中，始終無法超過傳統機械錶。傳統機械錶所帶給人類的，正是工匠技藝集大成之作，數百年來製錶大師一錘一鑿所淬煉的藝術作品，不僅可提供時計功能，更充滿著手造的溫度。
製錶工藝集大成之作，巨擘系列廣納自由奔放思維
提及製錶領域的巨擘，自然不可不提浪琴表，秉持突破創新、追求卓越的品牌宗旨，屢屢於製錶歷史中創造不凡。擁有超過190年製錶歷史的浪琴表，打造過無數的經典名作，其中於2005年的巨擘系列，秉持著對命名的驕傲與自豪，成為浪琴表製錶技藝集大成之作。巨擘系列全數採用自動上鍊機芯，且在精湛的技藝中，提供多款型號與豐富功能選擇，可依照不同的用錶需求挑選到最適合自身的錶款。
持續創新、打造引領潮流時代的錶壇巨擘，更是巨擘系列迷人之處，最新推出兩款全日曆月相腕錶，專為男性量身打造，完美融入浪琴表將近兩世紀的製錶技藝，具備月相顯示盤、月份/星期視窗、彎月日期指示、碼表計時與24小時顯示等多重功能，且以淺顯易懂的人性化操作介面呈現，完美體現巨擘系列的精妙之處。
巨擘系列全日曆月相腕錶中，42毫米的錶殼直徑內以不鏽鋼材質對應兩種不同色澤錶盤，銀色全日曆月相腕錶錶盤不僅以獨具質感且細緻的拉絲處理，並搭配藍鋼打造的羅馬時標與指針，優雅中更見卓越功能；銀色錶盤款式還提供同色系的藍色鱷魚皮錶帶與不鏽鋼鏈帶兩種選擇。
另一款炭黑錶盤的全日曆月相腕錶，則運用玫瑰金的對比顯眼配色，打造羅馬時標與指針。藉由藍寶石透明錶背設計，將L687全自動雕花機芯一覽無遺，具備約66小時動力儲存與3bar的防水機能以外，更使用同級罕見的導柱輪設計，確保計時動力鏈的精準傳遞，也讓計時運作可更達穩定。全日曆月相腕錶炭黑款式同樣提供兩種錶帶選擇，一為灰色鱷魚皮錶帶，另一則為不鏽鋼鏈帶款式。
以精湛技術打破時空藩籬，AI時代的巨擘作品
全新推出的巨擘系列完美展現浪琴表跳脫框架、不受限制的思維，不僅從過往經驗汲取，更思考當代世界的多元與無限可能，將經典優雅與卓越性能完美結合，延續巨擘系列深受愛錶與專業人士擁戴的匠心基因，無論何時都能於手腕上閃閃發亮。
當人類歷史發展到倚重AI之刻，許多人開始反思要如何留存人類價值的珍貴，從歷史發展軌跡中找到手工打造、工匠技藝的精髓是關鍵。浪琴表的巨擘系列就是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
悠久經驗與匠心工藝，浪琴表巨擘系列：https://bit.ly/46Tpkhn