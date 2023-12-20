《史上最偉大的第一次》：誰殺了冰人奧茲？5300年前，第一起神祕謀殺案發生

文：柯迪・卡西迪（Cody Cassidy）

如果把人類在地球上生存的時間壓縮成一天，那麼這件事，是發生在晚上11點35分（5300年前）。

5300年前

第一起神祕謀殺案發生

黎明前的曙光才剛閃現，一名銅器時代的男子，就已盯著目標從義大利阿爾卑斯山腳的村落出發，行經林木茂密的山麓小丘，等到對方消失在山坡上以後，才安靜無聲地開始整理自己的裝備。

這名男子穿上綿羊皮做的內衣和山羊皮緊身褲，用皮帶把草料和羊皮混製而成的外套束緊，將新鮮乾草塞入綁帶式皮靴，把要吃的山羊肉乾放入木枝編成的背包，在腰帶上插了一把打火石製的刀，再把裝滿箭的鹿皮製箭筒綁到背上，並背好長弓，然後就出發去追人了。

他身高大約165公分，體型細瘦結實，腿與肺都很強健，已適應山區的高度和地形。他上山時速度很快，而且動作敏捷優雅，好像一輩子都在爬這些陡峭的斜坡似的。他並沒有緊跟在目標身後，只是不疾不徐地維持與對方相同的速度，因為他知道，眼前的這個男人一定會行經許多人走的那條貿易之路；這條路位在奧茲塔爾阿爾卑斯山脈的頂峰，是因為最近春雪消融才顯露出來的。

他和目標一樣爬上爬下，避開了林木繁密的瓦爾西納峽谷（Val Senales gorge），抵達現在的錫米勞恩山徑（Similaun Pass）南側。他往山脊靠近，看見一縷煙從前方的小壑飄出，於是把弓從肩上取下，從箭筒中抽了一支箭，然後躡手躡腳地往山頂走去。

1991年9月，兩名登山客在奧地利和義大利邊境的奧茲塔爾阿爾卑斯山上，遭遇了可怕的場景。那年夏天異常炎熱，融化了錫米勞恩山徑旁一個小溝渠裡的雪，結果底下竟發現一具手臂扭曲、面目猙獰的男屍。這兩位登山客本以為遺骸的主人是死於前一年冬天的暴風雪，便通知了相關當局，但驗屍人員用氣錘把屍體鑽出來後，發現男子的皮膚已凍乾，因此懷疑他是死於更久以前，身分可能是一戰的士兵。

但後來，他們又看到了男子的裝備。

他身旁有一把古老的銅製斧頭，幾乎保存得完好無缺，是相當精緻的史前工具。這即使是在他生存的年代都很稀有，過去近5000年來更是沒有人製作或使用過類似的器具。全球各地的考古學家紛紛趕去調查，當地報紙則以他喪命的地點替他取了「奧茲」（Ötzi）這個暱稱。學者認為，奧茲的死亡時間比圖坦卡門早了大約2000年。

奧茲的生存年代並不是太過驚人，畢竟考古學家經常發現更久以前的骨骸，但他的遺骸卻是前所未見地完整。在奧茲死後，冰河馬上覆蓋了他的屍體，就像冷凍庫的門立刻關上一樣，將他隔絕在一個小空間裡。因此，5000年後他的屍骨幾乎仍完好無缺。

由於當地氣候冷且濕度理想，他的DNA、皮膚、指甲、器官、毛髮和眼球，甚至是胃裡頭的東西都留存了下來，讓科學家首度能一窺歐洲人在銅器時代的生活。經過20多年的不斷檢驗後，奧茲的遺骸應該已是人類自古以來研究得最透徹的屍體了。

曾與國家地理團隊一同查驗奧茲遺體的史丹佛大學考古學家派翠克．杭特（Patrick Hunt）告訴我，科學家已判定出他頭髮和眼睛的顏色、最後一餐吃了什麼、身上哪裡有刺青，也發現他有關節炎和其他許多病症。牙齒上的琺瑯質讓研究人員確知奧茲是出生在哪個谷地；就聲帶重建的結果來看，他的聲音應該沙啞又低沉，聽起來可能有點像牛蛙；此外，他的胃裡有花粉，所以學者得以確認他在人生的最後一趟跋涉中，是從哪一條路爬上奧茲塔爾山。

不過最有趣的，或許是登山客巧遇奧茲的近10年後才問世的一項發現。當時，一位放射學家進行了掃描，結果看見了其他研究人員先前都遺漏的細節：有個打火石製的箭頭埋在奧茲的左側鎖骨下方，造成鎖骨下動脈撕裂。一旦受了這種傷，即使是在現代手術台上也很難活命，更別說是幾千年前走在山路上的奧茲了。這項發現平息了10年來關於奧茲死因的爭論——他不是病死、跌死或失溫而死，而是被殺死的。

暴力向來都是人類生活的一部分，而且存在時間遠比智人歷史來得更長。人類學家一度認為，殺人和戰爭都是現代社會都市化之下的產物，根據這個理論，我們是在與不認識的人比鄰而居之後，才開始互殺，至於戰爭則是因為國家政權興起而生。

不過近年來，這派學者開始遭到強烈質疑，主要原因在於前述理論是奠基於兩項錯誤的假設：第一，他們誤以為猿類先祖在性格上比我們平和，並認定人類之所以會越來越暴力，是演化後的結果；第二，則是低估了遠古時期的暴力事件。

在過去數十年間，靈長類動物學家發現黑猩猩相殺的現象遠比人類來得頻繁；另一方面，雖然漁獵採集聚落衝突造成的死傷相對較少，不如國家級戰爭中的那種計劃性屠殺，但當時的聚落人口遠比現在少，而且可能是經常性地在鬥爭，所以暴力事件發生率可能和現代世界最危險的城市差不多，甚至還來得更高。因此人類學家現在認為，智人其實是從誕生之初，就已開始激烈地互鬥互殺了。

不過，我們有一點確實與先祖不同：人類社會越來越把暴力視為禁忌。如果在遠古時代殺人，多半會因而獲得讚譽，而不是招來懲處。不過，隨著合作帶來生存價值，使天擇機制開始有利於比較友善的個性，人類也歷經了學者所謂的「自我馴化」，因此殺人成了一種禁忌，至少在某些情況下是這樣，而且兇手要是被發現的話，有時還可能會遭到報復。