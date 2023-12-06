甜茶版《旺卡》12/6上映，首波評價出爐！休葛蘭、豆豆先生參演增添話題，回顧提摩西夏勒梅全方面演技蛻變之路
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《旺卡》的首波評價問世，獲得了各大雜誌和網站影評的一致好評。電影於12月6日正式上映，在耶誕佳節期間，將呈獻充滿溫馨趣味的迷人影視饗宴。對於想要感受節慶氛圍的觀眾來說，不妨進戲院品味這部作品，感受提摩西的迷人魅力。
年末是電影院強檔連發的時刻，而在今年的年末，最受矚目且引發話題的電影非提摩西・夏勒梅（Timothée Chalamet）主演的《巧克力冒險工廠》前傳《旺卡》（Wonka）莫屬。
《旺卡》描述了主角「威利旺卡」（Willy Wonka）如何以歡快的方式改變世界，並深信生活中最美好的事物源自於夢想。若能幸運地遇見威利旺卡，所有夢想都可能成真。
透過預告片，我們一窺了威利旺卡和歐帕倫普聯手對抗惡勢力的部分情節，以及一系列引人入勝的逃脫場面。同時，《旺卡》的預告也透露出電影將呈現盛大的歌舞場面，為觀眾呈現視覺和聽覺的豐富饗宴。
故事描述
《旺卡》是1971年經典電影《歡樂糖果屋》的前傳，改編自羅爾德・達爾（Roald Dahl）在1964年創作的故事《查理與巧克力工廠》（Charlie and the Chocolate Factory），並以音樂劇呈現，講述了世界最偉大的發明家、魔術師和巧克力製造商「威利旺卡」（Willy Wonka）的成長故事。
威利旺卡是一位多才多藝的魔術師、發明家，以及「巧克力家」，一直以來，他懷抱著建立屬於自己的巧克力帝國的夢想。然而，由於他的產品過於親民，傳遞「不分階級的歡樂氛圍」，引起了其他商人和權貴的嫉妒，成為惡勢力的打擊目標。
透過《旺卡》這部電影，將讓觀眾深入了解威力旺卡年輕時的奇幻冒險，見證他許多奇異有趣點子的誕生，以及他為實現夢想而努力的決心。
幕前幕後都是黃金陣容
電影《旺卡》由《柏靈頓：熊愛趴趴走》（Paddington）、《柏靈頓熊熊出任務》（Paddington 2）的導演保羅・金（Paul King）執導，製片方則請來《哈利波特》系列的資深製片師大衛・海曼（David Heyman）操刀。
而演員陣容方面，備受歡迎的新生代演員提摩西將主演「威利旺卡」一角，其他演員包括英國男星休・葛蘭（Hugh Grant）飾演歐帕倫普矮人、金球獎影后莎莉・霍金斯（Sally Hawkins）、艾美獎視后奧莉薇亞・柯爾曼（Olivia Colman），以及「豆豆先生」羅溫・艾金森。一眾優秀的演員陣容，加上精湛的製片團隊，令人十分期待這部巨作的上映。
提摩西首度挑戰唱跳演技成話題
透過預告，我們發現《旺卡》裡似乎有不少歌舞橋段，讓人期待提摩西是否會突破以往文靜的形象，會在大銀幕上展現出歌喉和舞技的一面。
導演受訪時，對提摩西的歌喉讚譽有加，稱讚他擁有純粹而真實的嗓音，歌聲非常優美，不禁讓人更加期待，在這次的作品中除了演技的卓越展現之外，提摩西是否還會帶給影迷更多意想不到的驚喜體驗。
休葛蘭搞笑演出引發期待
在《巧克力冒險工廠》中，歐帕倫普矮人一直是最搞笑的角色，與旺卡的默契演出成為電影的看點之一。在電影《旺卡》中，休・葛蘭擔任這一關鍵角色再適合不過了！
故事中，威利旺卡邀請歐帕倫普從蠻荒國度搬到美國，成為巧克力工廠的一員。預告片中，威利旺卡使用各種機關「捕捉」休葛蘭，兩人之間的有趣互動相當吸睛。
在預告中，休・葛蘭以一段逗趣的自我介紹登場：「我的身材恰到好處，在歐帕倫普族裡算是公認的高個子，江湖人稱高富帥」這樣的自嘲，為影片增色不少，讓人更加期待在正片中，兩位演員之間的互動將擦出怎樣的精彩火花。
「豆豆先生」驚喜客串成亮點
另一個引人注目的亮點是，《旺卡》中「豆豆先生」羅溫・艾金森也有特別客串！
在預告片中，豆豆先生穿著神父裝扮，手拿十字架出現在懺悔室，讓人非常好奇他將會飾演怎樣的角色。豆豆先生一向帶有天生的喜感，相信已經成功引起影迷的興趣，讓人期待他在電影中將帶來什麼樣驚喜逗趣的表現。
提摩西飾演「第三位旺卡」，首波評價一面倒好評
其實，提摩西所飾演的「威利旺卡」已經是第三度被翻拍。
在提摩西之前，早在1971年就有一部名為《歡樂糖果屋》（Willy Wonka & the Chocolate Factory）的電影，由老牌影星金・懷德（Gene Wilder）擔任「威利旺卡」這個角色，懷德的演出以溫暖又瘋狂的古怪風格深受好評，形象深植人心。
而在2005年的《巧克力冒險工廠》中，強尼・戴普（Johnny Depp）演出了第二種版本的「威利旺卡」，展現了一種古怪中帶有一點邪魅的風格，創造出另一種「威利旺卡」的特色，同時保留原作童趣原型。
由於前兩位演員塑造的鮮明「威利旺卡」形象深入人心，因此當提摩西確定接下2023年版「威利旺卡」一角時，引起了廣泛討論。
最近，《旺卡》的首波評價也終於問世，獲得了各大雜誌和網站影評的一致好評，紛紛讚揚提摩西的出色演技，以及電影所呈現的全新氛圍，這更加激發了觀眾對這部即將在2023年末上映的巨獻的期待。
知名電影網站《Next Best Picture》 編輯Zoë Rose Bryant表示：
「《旺卡》為觀眾帶來真正的魔幻時光。 導演異想天開的風格在這部電影發揮得極致，，搶眼的提摩西和一眾演員實在魅力無限。」
知名影評Perri Nemiroff則分享：
「《旺卡》是一部極具魅力的愉快之作，提摩西的卓越演技，完美地推動了整部影片。雖然劇情有一點薄弱，故事顯得有些荒唐，但瑕不掩瑜，這仍是部令人感到愉悅且觸動心靈的作品。」
「威利旺卡」這個角色本身就具有兩位前輩創造的角色印象，因此，大家自然更關注提摩西如何在突破角色原型的同時，又能保留「威利旺卡」一角的獨特特色，進而創造出屬於提摩西獨特的「威利旺卡」。
顯而易見，影評對提摩西的出色演技給予了極高的評價。這也讓人不禁好奇，究竟是什麼機緣，讓提摩西在短短幾年內成為眾多知名導演的首選寵兒，以及迅速就擄獲世界各地影迷的心呢？
不靠臉蛋靠實力，成為演員契機是「小丑」
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指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
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減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。