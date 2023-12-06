甜茶版《旺卡》12/6上映，首波評價出爐！休葛蘭、豆豆先生參演增添話題，回顧提摩西夏勒梅全方面演技蛻變之路

年末是電影院強檔連發的時刻，而在今年的年末，最受矚目且引發話題的電影非提摩西・夏勒梅（Timothée Chalamet）主演的《巧克力冒險工廠》前傳《旺卡》（Wonka）莫屬。

《旺卡》描述了主角「威利旺卡」（Willy Wonka）如何以歡快的方式改變世界，並深信生活中最美好的事物源自於夢想。若能幸運地遇見威利旺卡，所有夢想都可能成真。

透過預告片，我們一窺了威利旺卡和歐帕倫普聯手對抗惡勢力的部分情節，以及一系列引人入勝的逃脫場面。同時，《旺卡》的預告也透露出電影將呈現盛大的歌舞場面，為觀眾呈現視覺和聽覺的豐富饗宴。

故事描述

《旺卡》是1971年經典電影《歡樂糖果屋》的前傳，改編自羅爾德・達爾（Roald Dahl）在1964年創作的故事《查理與巧克力工廠》（Charlie and the Chocolate Factory），並以音樂劇呈現，講述了世界最偉大的發明家、魔術師和巧克力製造商「威利旺卡」（Willy Wonka）的成長故事。

威利旺卡是一位多才多藝的魔術師、發明家，以及「巧克力家」，一直以來，他懷抱著建立屬於自己的巧克力帝國的夢想。然而，由於他的產品過於親民，傳遞「不分階級的歡樂氛圍」，引起了其他商人和權貴的嫉妒，成為惡勢力的打擊目標。

透過《旺卡》這部電影，將讓觀眾深入了解威力旺卡年輕時的奇幻冒險，見證他許多奇異有趣點子的誕生，以及他為實現夢想而努力的決心。

幕前幕後都是黃金陣容

電影《旺卡》由《柏靈頓：熊愛趴趴走》（Paddington）、《柏靈頓熊熊出任務》（Paddington 2）的導演保羅・金（Paul King）執導，製片方則請來《哈利波特》系列的資深製片師大衛・海曼（David Heyman）操刀。

而演員陣容方面，備受歡迎的新生代演員提摩西將主演「威利旺卡」一角，其他演員包括英國男星休・葛蘭（Hugh Grant）飾演歐帕倫普矮人、金球獎影后莎莉・霍金斯（Sally Hawkins）、艾美獎視后奧莉薇亞・柯爾曼（Olivia Colman），以及「豆豆先生」羅溫・艾金森。一眾優秀的演員陣容，加上精湛的製片團隊，令人十分期待這部巨作的上映。

提摩西首度挑戰唱跳演技成話題

透過預告，我們發現《旺卡》裡似乎有不少歌舞橋段，讓人期待提摩西是否會突破以往文靜的形象，會在大銀幕上展現出歌喉和舞技的一面。

導演受訪時，對提摩西的歌喉讚譽有加，稱讚他擁有純粹而真實的嗓音，歌聲非常優美，不禁讓人更加期待，在這次的作品中除了演技的卓越展現之外，提摩西是否還會帶給影迷更多意想不到的驚喜體驗。

休葛蘭搞笑演出引發期待

在《巧克力冒險工廠》中，歐帕倫普矮人一直是最搞笑的角色，與旺卡的默契演出成為電影的看點之一。在電影《旺卡》中，休・葛蘭擔任這一關鍵角色再適合不過了！

故事中，威利旺卡邀請歐帕倫普從蠻荒國度搬到美國，成為巧克力工廠的一員。預告片中，威利旺卡使用各種機關「捕捉」休葛蘭，兩人之間的有趣互動相當吸睛。

在預告中，休・葛蘭以一段逗趣的自我介紹登場：「我的身材恰到好處，在歐帕倫普族裡算是公認的高個子，江湖人稱高富帥」這樣的自嘲，為影片增色不少，讓人更加期待在正片中，兩位演員之間的互動將擦出怎樣的精彩火花。

「豆豆先生」驚喜客串成亮點

另一個引人注目的亮點是，《旺卡》中「豆豆先生」羅溫・艾金森也有特別客串！

在預告片中，豆豆先生穿著神父裝扮，手拿十字架出現在懺悔室，讓人非常好奇他將會飾演怎樣的角色。豆豆先生一向帶有天生的喜感，相信已經成功引起影迷的興趣，讓人期待他在電影中將帶來什麼樣驚喜逗趣的表現。

提摩西飾演「第三位旺卡」，首波評價一面倒好評

其實，提摩西所飾演的「威利旺卡」已經是第三度被翻拍。

在提摩西之前，早在1971年就有一部名為《歡樂糖果屋》（Willy Wonka & the Chocolate Factory）的電影，由老牌影星金・懷德（Gene Wilder）擔任「威利旺卡」這個角色，懷德的演出以溫暖又瘋狂的古怪風格深受好評，形象深植人心。

而在2005年的《巧克力冒險工廠》中，強尼・戴普（Johnny Depp）演出了第二種版本的「威利旺卡」，展現了一種古怪中帶有一點邪魅的風格，創造出另一種「威利旺卡」的特色，同時保留原作童趣原型。

由於前兩位演員塑造的鮮明「威利旺卡」形象深入人心，因此當提摩西確定接下2023年版「威利旺卡」一角時，引起了廣泛討論。

最近，《旺卡》的首波評價也終於問世，獲得了各大雜誌和網站影評的一致好評，紛紛讚揚提摩西的出色演技，以及電影所呈現的全新氛圍，這更加激發了觀眾對這部即將在2023年末上映的巨獻的期待。

知名電影網站《Next Best Picture》 編輯Zoë Rose Bryant表示：

「《旺卡》為觀眾帶來真正的魔幻時光。 導演異想天開的風格在這部電影發揮得極致，，搶眼的提摩西和一眾演員實在魅力無限。」

知名影評Perri Nemiroff則分享：

「《旺卡》是一部極具魅力的愉快之作，提摩西的卓越演技，完美地推動了整部影片。雖然劇情有一點薄弱，故事顯得有些荒唐，但瑕不掩瑜，這仍是部令人感到愉悅且觸動心靈的作品。」

「威利旺卡」這個角色本身就具有兩位前輩創造的角色印象，因此，大家自然更關注提摩西如何在突破角色原型的同時，又能保留「威利旺卡」一角的獨特特色，進而創造出屬於提摩西獨特的「威利旺卡」。

顯而易見，影評對提摩西的出色演技給予了極高的評價。這也讓人不禁好奇，究竟是什麼機緣，讓提摩西在短短幾年內成為眾多知名導演的首選寵兒，以及迅速就擄獲世界各地影迷的心呢？

不靠臉蛋靠實力，成為演員契機是「小丑」