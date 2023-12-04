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2023/12/04,
印太

印尼梅拉比火山爆發致11人身亡，社群平台流傳登山客滿臉灰視頻

印尼梅拉比火山爆發致11人身亡，社群平台流傳登山客滿臉灰視頻
印尼救災中心。 Photo Credit: BNPB Indonesia 官方推特

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印尼國家災害應變總署（National Disaster Mitigation Agency, BNPB）表示，海拔2891公尺的梅拉比火山於當地時間3日下午2時54分噴發，火山灰散落到附近的地區。火山爆發造成11名登山客罹難、多人下落不明，當局出動軍警逾160人持續進行搜救。

印尼西蘇門答臘島（West Sumatra）的梅拉比火山（Mount Marapi）昨天（3日）爆發，火山灰噴發高度達到3000公尺。最新消息指出，多达70名登山客因火山爆發受困，至少11人證實罹難，還未撤離的28人於今早（4日）陸續獲救。

綜合外媒報導，印尼國家災害應變總署（National Disaster Mitigation Agency, BNPB）臉書發文表示，相關單位搜救行動仍在今早進行當中，當局出動軍警逾160人持續進行搜救，最新消息指出已經救出28名登山客。

報導指出，海拔2891公尺的梅拉比火山大規模爆發後，火山灰被強風吹到數公里之外，散落到附近的村莊。從當局釋出的視頻顯示，火山灰覆蓋在汽車及路面上。事發之後，當局立即封鎖兩條攀登路線，並指示梅拉比附近居民撤離3公里。

社交平台上流傳遇難登山客臉上沾滿厚厚火山灰的畫面。據報導，這些登山客是在週六（2日）入山，隔天（3日）在梅拉比火山爆發时受困於山頂處。印尼官方消息指出，此次共有75名登山客攀登梅拉比火山，目前都已經陸續撤離，不幸的是有11名登山客已經罹难。

印尼搜救局（Padang Search and Rescue Agency）局長馬里克（Abdul Malik）事後表示，火山爆發仍在持續，導致直升機無法進行空中搜救行動。

「直到今天早上，仍然可以清楚看見煙霧從火山頂部冒出，周圍一切看起來依然是灰濛濛的。」

據報導，一些獲救的登山客由於因為身體燒傷而需要送醫治療。此意外至少導致8人被燒傷，其中一人燒傷並骨折，另一人頭部受傷。

馬里克說：「由於氣溫過高，那些傷者都是因為散落在火山口附近而被燒傷，目前他們已被送往醫院就醫。」

目前當局已針對梅拉比山脈發布第2高的警戒，並指示附近居民戴上口罩以及留在家中。

梅拉比火山是蘇門答臘島上最活躍的火山之一，最致命的一次爆發發生在1979年4月，當時有60人死亡。 梅拉比火山也曾於今年1月至2月期間爆發，噴出火山灰距離山頂約75公尺至1000公尺。

印尼境內火山共約400座，其中127座為活火山。

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責任編輯：宋美貞
核稿編輯：杜晉軒


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