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TNL+ 2023/12/06,
國際

德國人雖知基辛格與戰爭罪行有關，對他卻有份敬重之情

德國人雖知基辛格與戰爭罪行有關，對他卻有份敬重之情
Photo Credit: GettyImages

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要是基辛格不是德裔猶太人而是美國本地白人，同樣犯上戰爭罪行和反人類罪行，相信德國民間和政界對其評價不會如此慷慨，猛批之聲也不絕耳，亦不會有今天多個政黨黨魁都發悼文表示敬重的情景。

德國人提到基辛格（Henry Kissinger），除了其官場經歷外，都會提到他是「時代證人」（Zeitzeuge）。

所謂時代證人，就是經歷過納粹屠猶一段歷史的人。基辛格雖然在1938年來到美國，沒進過集中營，卻有十三名親人命喪納粹鐵蹄，因此也可說是屠猶受害人。而且他進了美軍後回來德國解放集中營，與這段災劫再次交集。

德國人對待時代證人，總是尊敬和同情外帶歉疚。這也解釋到為何德國人對基辛格愛比恨多。

要是基辛格不是德裔猶太人而是美國本地白人，同樣犯上戰爭罪行和反人類罪行，相信德國民間和政界對其評價不會如此慷慨，猛批之聲也不絕耳，亦不會有今天多個政黨黨魁都發悼文表示敬重的情景。

德國人感恩於這位前國務卿，特別是因為他極力倡議美國重新接納德國，並說服美國政界和民間，德國是值信賴的盟友。他在任時期，正值德國社民黨總理在華沙一跪、努力重獲其他國家信任的年代。因此經歷過這年代的德國人，須知道基辛格與戰爭罪行有關，對他卻有份敬重之情。

德國經濟評論家古特（Andreas Kluth），在基辛格身後在《彭博》撰文，說到這位美國政治人物沒有忘記他在德國的根。古特祖父認識基辛格父親，曾勸告後者早日離開納粹已掌權的德國。古特評價基辛格，說到他雖然為世界帶來很多黑暗，卻為美國和德國—他的新家和舊家，做了很多貢獻。

基辛格原名叫Heinz，來美後才改成Henry。古特說美國人Henry從沒有忘記德國人Heinz，也就是基辛格一生寫照。

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