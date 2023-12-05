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TNL+ 2023/12/05,
影劇

【影評】《BIG》：魏德聖的新作就像是廉價電視劇——技術粗糙呆板、劇本也非常破碎

【影評】《BIG》：魏德聖的新作就像是廉價電視劇——技術粗糙呆板、劇本也非常破碎
Photo Credit: 米倉影業提供

我們想讓你知道的是

魏德聖的全新執導作品，以兒童癌症醫院為背景的《BIG》令人失望。從2008年的《海角七號》到2023年的《BIG》，15年後即使站在原地都已經是退步，更何況，誰想得到15年後的魏德聖會比初出茅蘆的自己更顯得破碎無力，描寫情感更表面，技術水平更蒼白？

距離2017年的《52赫茲我愛你》5年過去了，魏德聖終於在今（2023）年推出新片《BIG》，但令人意外的是，經過幾年後，《BIG》走回老路，其實更像是兒癌版的《海角七號》，選題很好，人物角色鮮活，但電影的體量無法凸顯816病房的6個家庭故事。

整體來說，《BIG》的故事劇本竟然更加破碎，雖然充滿了動人的細節，但整體卻給人七拼八湊的感覺，每一個家庭背後的故事，甚至是兒童與病魔對抗的真實細節都付之闕如，只剩下醫生單方面的診斷，所以醫病關係也很難建立。

讓人最意外的是，當年魏德聖拍第一部長片充滿了詩意的電影鏡頭，但《BIG》全片不知道是否因為棚拍的關係，攝影、燈光和美術都顯得非常平板，更像廉價電視劇而非電影。

2008年的《海角七號》其實也充滿故事斷點，但電影感和打動人心的碎片創造了票房奇蹟（很多還是靠中老年長輩的票房），但2023年了，沒想到15年後再交出一個劇本破碎，更缺乏電影感的作品，在年輕觀眾愈益重視影像品質與節奏的現在，是否還能奏效，筆者本人是不樂觀的。

圖_4：鄭又菲（右）聽完導演魏德聖（左）講解完劇情之後深受感動、毅然答應剃髮演出
Photo Credit: 米倉影業提供
《BIG》片場照

兒童癌醫已是悲傷題材 部分導演手法更往煽情催淚走

《BIG》以兒童癌症醫院為背景，片中每個可愛的孩子和青少年，都是因為被診斷出一定嚴重程度的癌症，才需要長期住院治療觀察，所以每個笑容背後都是無常的生死，隨時有可能因為病情惡化要面對開刀，開刀的成敗面對的就是立刻的生死關頭。

在選角和演員表現相當適當，也有一定的水準狀況下，全片充滿哭點。魏導確實擅長溫情催淚手法，用演員也用得很一致，尤其可以一次「征服」所有小朋友演員，導演功力在這邊嶄露無疑；但許多場次，幾乎是過於用力地硬要做出哭點而且做到極致，甚至略帶煽情了。

但也因為816病房塞了6個家庭，每個家庭都有各自的爸媽與孩子的議題，還要處理小孩子的病情、與病魔對抗（動畫的部分）以及醫生護士的部分，因此，即使片長超過2.5小時，但許多人物關係和人物心情仍然時斷時續。

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